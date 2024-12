Un étrange ballet s'est joué ce week-end en saut à ski

Les souffleurs étaient de sortie sur le tremplin de Titisee-Neustadt en Forêt-noire. Ils maintiennent l'équité dans un domaine où les sauteurs suisses excellent.

Il y a eu des conditions dantesques sur le front de la Coupe du monde ce week-end. En ski alpin par exemple, la deuxième manche du géant de Val d'Isère s'est courue sans visibilité ou presque peu après le passage des premiers concurrents, ce qui a eu le don de passablement énerver des garçons comme Henrik Kristoffersen.

Températures proches de zéro, vent tourbillonnant, chute de neige: c'était également l'hiver à Titisee-Neustadt en Forêt-noire où s'est arrêtée en fin de semaine la caravane du saut à ski. Or là-bas, l'équité a davantage été respectée, grâce aux points de compensation et au travail d'une vingtaine de volontaires.

Installés le long de la rampe d'élan, souffleur de feuilles d'une célèbre marque autrichienne sur le dos, ils ont entamé leur ballet synchronisé dès que les premiers flocons sont tombés sur le tremplin de Hochfirst. L'objectif? Extirper la neige des rails entre deux passages et ne pas ralentir les sauteurs.

Le ballet des souffleurs. Ils ne stoppent leur travail qu'au dernier moment, quand le sauteur est autorisé à partir.

Les bénévoles ont mené là une danse gracieuse, toutefois loin d'être silencieuse, puisqu'elle couvrait presque le bruit pourtant persistant des vuvuzelas. La technique ici importe peu. Il convient surtout de résister au froid et au vent sur les hauteurs du tremplin. «La résistance aux intempéries est l'exigence la plus importante», écrivaient ainsi les organisateurs des concours d'Engelberg, lorsqu'ils cherchaient le mois dernier des volontaires pour manier les souffleurs, sans toutefois préciser que le vertige peut également freiner quelques ardeurs.

L'utilisation de ces outils par mauvais temps n'est pas nouvelle en saut à ski. Ceux-ci ont été introduits pour la première fois à Oberstdorf il y a plus de dix ans, en remplacement des traditionnels balais. A l'époque, le numéro n'était toutefois pas très harmonisé et chacun emmenait son propre matériel, de quoi subir quelques moqueries. «Autrichiens, Norvégiens...: ils ont tellement ri» à la vue de cette innovation, expliquait Albert Schmid, responsable de la piste d'élan bavaroise, auprès de l'Allgäuer Zeitung.

Les souffleurs ont depuis été adoptés sur toutes les étapes de Coupe du monde et il y a une raison à cela. «Vous aviez l'habitude de balayer les rails et c'était terminé. Un sauteur descendait toutes les 20 secondes. Il ne pouvait pas y avoir trop neige qui s'accumule», détaille Schmid. Or de nos jours, les interruptions sont plus fréquentes et plus longues, en raison notamment des pages publicitaires.



Ce qui signifie que la neige peut facilement prendre ses aises dans les rails, et que le simple balai ne suffit plus à la retirer.

Les souffleurs en action dans la Forêt-Noire. capture d'écran eurosport

Cet outil professionnel rend donc le travail plus efficace. Il est même indispensable par mauvais temps, car la vitesse générée durant l'élan impacte considérablement le vol. Celle-ci est d'ailleurs flashée juste avant que les sauteurs ne décollent, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les athlètes suisses vont vite sur les différentes pistes de Coupe du monde depuis le début de la saison.

Rien qu'en qualification ce samedi, les quatre représentants helvétiques ont affiché une vitesse comprise entre 90,3 km/h et 90,7 km/h et se sont donc logiquement classés parmi les sept sauteurs les plus rapides à la table. Preuve que le matériel glisse bien et que la posture lors de la prise d'élan est aérodynamique. Or d'autres variables entrent en considération en vol et la vitesse n'est pas gage de performance. Seuls Gregor Deschwanden, deuxième ce samedi, et Killian Peier, excellent 16e lors du premier des deux concours, ont scoré ce week-end en Allemagne.