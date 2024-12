Alexis Monney a survolé les débats pour son 36e départ en Coupe du monde. Keystone

La nouvelle star du ski suisse a failli «tout arrêter» à 19 ans

Brillant vainqueur de la descente de Bormio ce samedi, Alexis Monney avait traversé une période difficile en 2019 à cause d'un coach. Il raconte.

Alexis Monney a cueilli samedi un incroyable premier succès en Coupe du monde. Le Fribourgeois de 24 ans s'est imposé dans la mythique descente de Bormio en devançant de 0''24 le Bernois Franjo von Allmen. Un exploit qui aurait pu ne jamais se concrétiser. Car le fils de Louis Monney, ancien coach dans les rangs de l'équipe nationale, a failli tout arrêter en 2019.

«La saison précédant mon titre de champion du monde junior 2020, je me demandais si je voulais continuer le ski, nous avait-il dit en avril dernier, lorsque nous l'avions rencontré juste avant les Championnats de Suisse. Je penchais plutôt pour arrêter. Je n'avais plus de plaisir, je n'avais plus de bonnes sensations. Mes parents ont réussi à me mobiliser à nouveau».



«Mes parents ne m'ont jamais poussé à faire du ski. Un jour, alors qu'ils me parlaient de la saison à venir, j'ai répondu qu'il fallait que je réfléchisse. Je pense que cette réponse a été difficile à entendre eux»

Le Fribourgeois est entré dans une nouvelle dimension samedi. Keystone

Quand on lui avait demandé si ce manque de plaisir avait été lié à un facteur particulier, il avait répondu prudemment:



«C'était lié à un coach en particulier, que je ne citerai pas»

Alexis Monney s'est finalement accroché et il a bien fait. «C'est difficile de trouver les mots, je suis simplement heureux. C'est l'un des plus beaux souvenirs de ma carrière, a dit le Fribourgeois après son triomphe à Bormio, cité par l'ATS. J'avais un plan pour cette course, je m'y suis tenu, on avait bien préparé cette descente à la vidéo.»



Le plus dur pour lui, désormais, ne sera plus de confirmer les attentes, mais d'assumer son nouveau statut, et ceci dès la prochaine descente de Coupe du monde, le 18 janvier prochain à...Wengen, où Alexis Monney sera la grande attraction du week-end.

