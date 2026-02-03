dégagé
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

JO Milan Cortina 2026: Lindsey Vonn y participe

United States&#039; Lindsey Vonn attends a press conference by the U.S. ski team at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Tuesday, Feb. 3, 2026. (AP Photo/Fatima Shbair) Milan Co ...
La star du ski participera bel et bien à ces JO 2026. Avec un ligament déchiré. image: Keystone

Lindsey Vonn prend une décision stupéfiante avant les JO

La skieuse américaine a confirmé ce mardi qu'elle participera aux Jeux olympiques de Milan Cortina, qui débutent vendredi. Avec un ligament déchiré au genou.
03.02.2026, 16:4603.02.2026, 16:46

L'Américaine Lindsey Vonn (41 ans) participera bien aux Jeux olympiques de Milan Cortina. Elle skiera malgré une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche.

«J'ai confiance dans le fait que je pourrais courir dimanche (réd: jour de la descente olympique)», a expliqué Vonn, l'une des stars attendues de ces Jeux, lors d'une conférence de presse à Cortina d'Ampezzo. L'Américaine s'est blessée vendredi en chutant lourdement lors de la descente de Crans-Montana.

United States&#039; Lindsey Vonn at the finish line after crashing, during an alpine ski, womens World Cup downhill, in Crans Montana, Switzerland, Friday, Jan. 30, 2026. (Alessandro della Valle/Keys ...
Lindsey Vonn sera aux JO, malgré sa blessure consécutive à une chute vendredi à Crans-Montana.image: Keystone

Déséquilibrée à la réception d'un saut, la championne a chuté, puis a glissé sur plusieurs dizaines de mètres avant d'être stoppée par des filets de sécurité. Après une longue pause, elle a pu rallier l'aire d'arrivée sur ses skis, avant d'annoncer qu'elle était blessée au genou gauche sans donner plus de précisions.

«Lors de ma chute à Crans-Montana, je me suis complétement rompu mon ligament antérieur croisé, je me suis abimé le ménisque, on ne sait pas si c'est dû à la chute elle-même», a détaillé la championne olympique 2010 de descente. Avant de poursuivre:

«Nous avons fait beaucoup de soins, nous avons consulté des médecins, je suis allée à la salle et aujourd'hui, j'ai skié, mon genou tient bon, je me sens forte.»

L'Américaine a précisé qu'elle portera une attelle.

Lindsey Vonn va skier malgré un genou blessé
Vonn devant la presse ce mardi à Cortina d'Ampezzo. image: Keystone

«Je ne suis pas dans la situation dans laquelle j'aurais aimé être, mais je serai au départ (...) C'est dur pour moi de perdre confiance en moi, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses m'arrive», a insisté Vonn, qui avait été victime d'une blessure similaire avant les JO 2014 auxquels elle n'avait pas pu participer.

Vonn a indiqué qu'elle ne savait pas si elle allait prendre au combiné par équipes le 8 février et au super-G le 12 février: «Mon intention est de courir toutes ces courses, mais on en saura plus après la descente».

Prothèse en titane

Lindsey Vonn est revenue à la compétition spécialement pour les JO 2026 qui se déroulent sur l'«Olimpia delle Tofane», l'une des ses pistes préférées. Elle s'y est imposée à douze reprises durant sa carrière sur un total de 84 victoires en Coupe du monde.

Malorie Blanc: «Il y a eu un avant et un après Sankt Anton»

L'Américaine, quadruple lauréate du globe de no 1 mondiale, avait mis un terme à sa carrière en 2019, en raison notamment de douleurs insupportables au genou droit, plusieurs fois blessé. Mais après la poste d'une prothèse en titane, la skieuse de Vail a fait l'hiver dernier à la surprise générale un retentissant retour à la compétition.

Cette saison, Vonn a disputé neuf courses, en a remporté deux et n'a jamais quitté le podium sauf lors du super-G de St Moritz (4e) et à Crans-Montana donc. (ats/yog)

Plus d'articles sur le sport
La Ligue n'a pas du tout apprécié la combine de Xamax
1
La Ligue n'a pas du tout apprécié la combine de Xamax
de Julien Caloz
Une coureuse suspendue pour une raison cocasse
Une coureuse suspendue pour une raison cocasse
Cette scène à couper le souffle montre pourquoi Thoune sera champion
Cette scène à couper le souffle montre pourquoi Thoune sera champion
de Yoann Graber
Roman Josi réussit un nouvel exploit juste avant les JO
Roman Josi réussit un nouvel exploit juste avant les JO
de Adrian Bürgler
Cette rumeur de transfert fait trembler la NBA
Cette rumeur de transfert fait trembler la NBA
de Niklas Helbling
Cet homme de l'ombre joue un rôle crucial à La Tchaux
Cet homme de l'ombre joue un rôle crucial à La Tchaux
de Julien Caloz
Malorie Blanc: «Il y a eu un avant et un après Sankt Anton»
Malorie Blanc: «Il y a eu un avant et un après Sankt Anton»
de Sven Papaux
Ce nouveau gadget à l'Open d'Australie a une fonction insoupçonnée
Ce nouveau gadget à l'Open d'Australie a une fonction insoupçonnée
de Yoann Graber
Odermatt prend une décision étonnante à Crans-Montana
Odermatt prend une décision étonnante à Crans-Montana
de Rainer Sommerhalder, Crans-Montana
Humilié, Xamax a pris une décision rare qui rend furieux un concurrent
Humilié, Xamax a pris une décision rare qui rend furieux un concurrent
de Yoann Graber
Quand YB et Bâle perdent, c'est toute la Suisse qui souffre
Quand YB et Bâle perdent, c'est toute la Suisse qui souffre
de Timo Rizzi
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Le sénateur américain Thom Tillis répond à Donald Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette star du ski suisse a vécu un moment gênant à Kitzbühel
Retraité des pistes, Marc Berthod est récemment revenu sur ses expériences sur la Streif, dévoilant une anecdote plutôt embarrassante.
Avec des vitesses atteignant 150 km/h, les stars du ski ont de nouveau dévalé la mythique Streif à Kitzbühel le week-end dernier. Cette piste est considérée comme l’une des plus exigeantes de la Coupe du monde, avec des pentes jusqu’à 85%.
L’article