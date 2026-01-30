Cette star du ski suisse a vécu un moment gênant à Kitzbühel

ciel couvert
Ski: Marco Berthod révèle avoir eu un incident gênant à Kitzbühel

Marc Berthod en descente.image: Getty

Retraité des pistes, Marc Berthod est récemment revenu sur ses expériences sur la Streif, dévoilant une anecdote plutôt embarrassante.
30.01.2026, 16:5730.01.2026, 16:57
Nikolai Stübner / t-online
Un article de
t-online

Avec des vitesses atteignant 150 km/h, les stars du ski ont de nouveau dévalé la mythique Streif à Kitzbühel le week-end dernier. Cette piste est considérée comme l’une des plus exigeantes de la Coupe du monde, avec des pentes jusqu’à 85%.

Pas étonnant, dès lors, que certains athlètes de haut niveau abordent les courses du Hahnenkamm avec une tension extrême. Marc Berthod connaît lui-même cette pression. Le skieur suisse a débuté en Coupe du monde en 2003 et a mis un terme à sa carrière en 2016. Dans le Podcast am Pistenrand de la SRF, il est revenu sur la grande nervosité qu’il avait ressentie en 2008. Il avait alors 24 ans.

«Le matin, j’allais encore bien, mais ensuite j’ai senti que la tension montait. J’ai vomi dans l’ascenseur de l’hôtel, c’est venu de nulle part», a raconté Berthod, avant de préciser: «C’était dans la fente au niveau de la porte, parce que je pensais ne pas réussir à rejoindre ma chambre. Je dois m’excuser auprès de l’hôtel pour cela».

Interrogé par la coanimatrice Tina Weirather, Berthod a expliqué que le moment où il ressentait le plus de peur était celui où le skieur qui le précédait s’élançait. «Je ne devais jamais regarder le coureur qui me précédait, car j’avais toujours l’impression qu’il allait se tuer.»

Marc Berthod à l'entraînement sur la Streif en 2008.
Marc Berthod à l'entraînement sur la Streif en 2008.image: imago

En 2008, Berthod n’a effectué qu’une seule manche d’entraînement à Kitzbühel. La piste était trop verglacée, raison pour laquelle il a renoncé à prendre le départ de la course officielle: «Cette descente a longtemps été ma dernière», a-t-il déclaré. «Il me manquait la confiance en moi pour dévaler cette piste. Je me disais: "Peut-être que j’essaierai à nouveau plus tard".»

Ce «plus tard» s’est transformé, dans son cas, en une longue attente de cinq ans. Berthod est finalement revenu à Kitzbühel en 2013 puis en 2014, où il a terminé aux 40e et 41e places.

partager sur Facebookpartager sur X
