Une vue par drone du Wank, avec la station d'arrivée du téléphérique au premier plan. Image: www.imago-images.de

La pub coquine d'une station de ski n'a pas du tout plu à la fédération

Les organisateurs des épreuves de Coupe du monde à Garmisch-Partenkirchen ont voulu faire un jeu de mots, que l'instance internationale (FIS) a désapprouvé.

Ralf Meile

Wank. Quatre lettres qui créent actuellement un petit conflit dans le monde du ski alpin. C'est aussi le nom d'une montagne proche de Garmisch-Partenkirchen, en Bavière, dans le sud de l'Allemagne.

En bavarois, «wank» est un vieux mot qui signifie «pente». Mais en anglais, il veut dire tout autre chose. Son sens dans la langue de Shakespeare? «Se masturber». Plus précisément sa version vulgaire: «se branler».

Les chaussettes coquines proposées par les transports de la Zugspitze, autre montagne de la région de Garmisch. image: instagram

C'est la raison pour laquelle la Fédération internationale de ski (FIS) n'a pas été amusée lorsqu'elle a appris les projets des organisateurs de la Coupe du monde à Garmisch-Partenkirchen.

Ceux-ci avaient l'intention de placer des affiches avec le slogan «I ❤️ Wank» lors des courses féminines et masculines dans quelques jours.

«Je pensais que la FIS avait un peu plus d' humour »

Cet été déjà, cette montagne qui culmine à 1780 mètres d'altitude avait fait la une des journaux. L'équipe nationale de football écossaise avait pris ses quartiers à Garmisch-Partenkirchen pendant l'Euro 2024 et les journalistes qui l'accompagnaient n'ont pas manqué l'occasion de transmettre au pays des jeux de mots sur le nom du sommet.

La FIS, en revanche, ne souhaite pas que la Coupe du monde de ski soit associée à de tels slogans. Elle s'est prononcée contre cette publicité, ce que regrette le directeur des ventes et du marketing de la Bayerische Zugspitzbahn, Klaus Schanda. Il a déclaré dans le Münchner Merkur:

«Je pensais que la FIS avait un peu plus d'humour»

La station de Garmisch-Partenkirchen offre de très beaux paysages. Image: keystone

La FIS a certes reconnu à Klaus Schanda et son équipe qu'il s'agissait d'une «approche créative». Mais elle leur a également fait savoir que le slogan qu'ils voulaient afficher est «une connotation familière et sexuellement motivée, qui pourrait potentiellement susciter des réactions négatives».

Un slogan qui pourrait donc créer de fausses associations et détourner l'attention de l'aspect sportif.

La responsable du comité d'organisation des courses de Garmisch-Partenkirchen a fait preuve de compréhension envers la fédération internationale. «J'aime cette montagne et ce slogan», tranche Martina Betz dans le Münchner Merkur, mais elle est toutefois d'accord avec la FIS pour dire que cette publicité est déplacée dans le cadre des courses de la Coupe du monde.

Trois épreuves de vitesse

Lara Gut-Behrami, Sofia Goggia, Lindsey Vonn et leurs concurrentes se mesureront les 25 et 26 janvier dans une descente et un super-G à Garmisch-Partenkirchen. La semaine suivante, le 2 février, Marco Odermatt et les autres stars masculines disputeront une descente sur la légendaire piste du Kandahar.



Comme les années précédentes, la Bayerische Zugspitzbahn va donc se contenter de faire de la publicité pour la plus haute montagne d'Allemagne, la «Zugspitze – Top of Germany». Contrairement au Wank, ce sommet très connu n'en a, lui, pas besoin: il accueille déjà suffisamment de visiteurs.



Traduction et adaptation en français: Yoann Graber