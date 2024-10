Mathilde Gremaud est prête pour un grand changement dans sa vie. Image: KEYSTONE

Mathilde Gremaud veut quitter la Suisse par amour

La Fribourgeoise, star du ski freestyle, souhaite rejoindre sa petite amie en Autriche. Où elle aurait aussi des avantages sportifs.

Mathilde Gremaud est de retour sur la neige. La meilleure skieuse freestyle du monde se prépare actuellement à Saas-Fee (VS) pour sa saison. La semaine prochaine, la Coupe du monde débutera avec le big air de Coire.

L'hiver dernier, la Fribourgeoise de 24 ans a tout raflé, devenant la toute première femme à remporter trois globes de cristal en ski freestyle.

Cet été, elle a également été présente à plusieurs reprises en Coupe du monde, mais celle de la descente en VTT. Et en tant que spectatrice. La Romande (24 ans) y a soutenu sa petite amie, Valentina Höll. Elles forment un couple de talents exceptionnels: alors que Gremaud écrase le ski freestyle, Höll est la meilleure descendeuse VTT de la planète.

Mathilde Gremaud (à droite) célèbre un succès avec sa petite amie, Valentina Höll. image: instagram

Lorsque l'Autrichienne de 22 ans est devenue championne du monde pour la deuxième fois fin août, Mathilde Gremaud était la première à la féliciter. «C'est toujours un grand plaisir d'être de la partie», s'enthousiasme la Fribourgeoise lors d'une interview à Saas-Fee.

«Je vais ensuite au fitness et je peux alors être avec elle et traîner un peu. La vibe est très cool, j'ai maintenant beaucoup d'amis vététistes.» Mathilde Gremaud

Les calendriers des deux athlètes ne pourraient pas être plus opposés. Alors que la saison de VTT s'est terminée le week-end dernier pour Höll, celle de Gremaud débutera le week-end prochain. «Ça a l'avantage de nous permettre de nous soutenir mutuellement pendant nos saisons respectives».

Passion commune et compréhension mutuelle

Cependant, il est parfois difficile de trouver du temps pour l'autre. «Mais on l'accepte. Quelqu'un qui a un travail normal serait probablement plus flexible et comprendrait beaucoup moins qu'on ait si peu de temps», explique Mathilde Gremaud. De toute façon, la compréhension mutuelle avec sa compagne est grande.

L'Autrichienne Valentina Höll, grande dominatrice de la descente en VTT. Image: KEYSTONE

Ces deux sportives d'exception se donnent des conseils, par exemple sur comment gérer la pression. Toutes deux ont connu d'énormes succès dans leur jeunesse et dominent leur discipline. «Nous savons ce que l'autre personne traverse», valide la Fribourgeoise.

La passion pour le sport est l'un des points communs. Gremaud est depuis longtemps une grande fan de VTT, et pour elle, le plaisir, dans cette activité, est central. «C'est tellement différent du ski pour moi, parce que je ne me mets pas de pression».

Mathilde Gremaud dans ses œuvres, aux JO de Pékin 2022. Image: keystone

Il y a aussi une distinction fondamentale entre ces deux disciplines:

«Nous, les freestylers, sommes évalués par des juges. Alors qu'en VTT, il s'agit d'être la plus rapide. C'est complètement différent. Et je n'ai pas du tout le gène de la course» Mathilde Gremaud

Mais les deux athlètes, toutes deux sponsorisées par Red Bull, parlent aussi d'autres choses que de sport.

«C'est super important qu'on ait aussi d'autres intérêts. On aime toutes les deux découvrir de nouvelles choses.»

Avantages tyroliens et gestion émotionnelle

Mathilde Gremaud souhaite changer son centre de vie. La jeune femme de 24 ans vit toujours chez ses parents à La Roche, dans le canton de Fribourg. Mais ça devrait bientôt changer.

«Je pense que ça fait partie de mon processus de maturation de déménager. Et c'est le bon moment»

Mathilde Gremaud est actuellement la meilleure skieuse freestyle du monde. Image: KEYSTONE

Elle aimerait s'installer en Autriche (le pays de sa copine), à Innsbruck. Notamment parce qu'il y a de bonnes conditions d'entraînement autour de la ville tyrolienne.

«En été, on peut y faire du vélo et, en hiver, il y a de bonnes installations. Chez moi, en Suisse, j'ai toujours au moins une heure de route pour me rendre dans un parc de freestyle. A Innsbruck, je pourrais m'entraîner assez rapidement, même brièvement. Mais je serai de toute façon encore souvent en Suisse.»

Lentement mais sûrement, la Fribourgeoise devient plus adulte, plus mûre, comme elle le dit elle-même. Par le passé, elle a toujours été confrontée à des problèmes psychologiques. Elle possède un jeu complet de médailles olympiques, mais elle est souvent tombée en dépression après avoir obtenu des succès.

C'est à nouveau arrivé au printemps dernier. Mais cette fois-ci, les émotions étaient différentes.

«Ma tante est décédée pendant la saison dernière. J'ai alors refoulé ces sentiments, je les ai inconsciemment repoussés. Puis, lorsque la saison s'est terminée et que la pression a disparu, tout m'a rattrapée»

Pour la première fois, elle a demandé de l'aide à un professionnel et consulte, désormais, régulièrement un psychologue. «Ça me permet d'acquérir des outils pour gérer les situations difficiles».

Une marge de progression

L'hiver dernier, Mathilde Gremaud a tout gagné. Néanmoins, elle voit encore des choses qu'elle aimerait améliorer dès cette saison.

«Si on regarde l'hiver passé, il y a beaucoup de victoires. Mais sur le plan de la technique de ski, j'ai peu progressé, j'ai peu intégré de nouveaux tricks. Si je pouvais choisir, je préférerais, cette année, progresser encore dans ce domaine plutôt que de gagner une nouvelle fois la Coupe du monde.»

Cet hiver, la Romande a un autre grand objectif: les Championnats du monde à domicile, en mars à St-Moritz (GR). «Je dois veiller à avoir suffisamment d'énergie pour être au top de ma forme à ce moment-là», anticipe-t-elle.

Mathilde Gremaud prépare actuellement la saison à Saas-Fee. image: Joseph Roby/Projets Stomping Grounds

Une chose est sûre: si Mathilde Gremaud glane un deuxième sacre en Engadine, la première à la féliciter sera également une championne du monde. Sa petite amie, Valentina Höll.

