Atalanta remporte l'Europa League ++ Djoko file en quart

Europa League: Lookman donne la victoire à l'Atalanta Ademola Lookman: trois buts en finale à Dublin Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Atalanta a remporté l'Europa League. En finale à Dublin, les Italiens ont mis fin à l'invincibilité du Bayer Leverkusen en s'imposant 3-0 grâce à un triplé de Lookman (12e/26e/75e). L'attaquant nigérian Ademola Lookman a été le bourreau des Allemands. Sa vivacité et son sens du but ont fait la différence. Les joueurs de la Dea ont ainsi apporté à leur club le deuxième trophée de son histoire, 61 ans après la Coupe d'Italie! Ils ont aussi construit leur succès grâce à leur pressing étouffant qui a grandement perturbé la jouerie habituelle du Bayer. Tactique parfaite La tactique mise en place par Gian Piero Gasperini s'est avérée parfaite, comme en quart de finale aller à Liverpool (3-0). Quand elle évolue avec une telle intensité et un collectif aussi bien huilé, l'Atalanta est capable de tous les exploits. Après la pause, les Italiens ont davantage reculé et laissé l'initiative à leurs adversaires, tout en lançant quelques contres. Mais le Bayer n'a quasi jamais réussi à se montrer dangereux, multipliant les mauvais choix. A l'image d'un Xhaka - qui s'est fait abuser sur le 2-0 - loin de pouvoir peser sur le jeu et coupable d'un inhabituel déchet technique, comme d'ailleurs plusieurs de ses coéquipiers, les champions d'Allemagne ont raté leur finale. Ils ont donc connu leur première défaite de la saison lors de leur 52e et avant-dernier match. Ils espéreront conclure en beauté lors du dernier, samedi à Berlin contre Kaiserslautern en finale de la Coupe d'Allemagne.

"Je suis content de mon niveau", affirme Djokovic Novak Djokovic: la joie de la victoire Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "Je suis content de mon niveau. J’ai bien joué, à part le dernier jeu du premier set et les trois premiers du deuxième. C’est une bonne victoire", a lâché Novak Djokovic après son succès à Genève. "Je suis surpris du soutien et de l’énergie positive que j’ai reçue aujourd’hui, et ces deux derniers jours", s’est réjoui le no 1 mondial, qui a pu fêter son 37e anniversaire avec le public après avoir battu Yannick Hanfmann 6-3 6-3 pour se qualifier pour les quarts de finale du Geneva Open. "J’ai connu quelques hésitations dans mon jeu à la reprise après la pluie (red: à 5-3), mais à 0-3 dans le deuxième set j’ai retrouvé le rythme. C’était très important de réussir le break à 3-1 au deuxième set, j’ai alors réussi quelques bons points en le faisant jouer un coup de plus", a-t-il analysé. "Et sur les trois derniers jeux, j’évoluais à un niveau élevé. Pour un premier match ici, c’était bien", a encore expliqué Novak Djokovic. "Et c’est nécessaire de jouer plus de matches en compétition afin de prendre confiance à moins d’une semaine de Roland-Garros."

Djokovic passe en deux sets, malgré la pluie Novak Djokovic s'est en sorti en deux sets mercredi soir Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Novak Djokovic disputera au moins deux matches dans le Geneva Open. Exempté de 1er tour, le no 1 mondial s'est hissé en quart de finale en battant Yannick Hanfmann (ATP 85) 6-3 6-3 mercredi soir sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives. Le Serbe, qui affrontera Tallon Griekspoor (ATP 27) ou Denis Shapovalov (ATP 123) jeudi vers 15h30 en quart de finale, a ainsi cueilli son 1100e succès sur l'ATP Tour. Il est le troisième joueur à atteindre ce chiffre vertigineux, après Jimmy Connor (1274 matches gagnés) et Roger Federer (1251). La soirée avait bien commencé pour Novak Djokovic, le public genevois lui souhaitant en chanson un joyeux 37e anniversaire à son entrée sur le court. Appliqué, le Serbe a enchaîné en démarrant idéalement son match, signant un premier break dans le sixième jeu avant de mener 5-3. La pluie s'en est cependant mêlée. Après une heure d'interruption, Nole a pu enfin conclure le set initial, non sans avoir dû écarter une cinquième balle de break dans un neuvième jeu qui avait démarré avant l'averse. Mais son manque de confiance s'est ressenti à l'entame de la deuxième manche: il s'est, ainsi, retrouvé mené 0-3. Parfois emprunté à l'échange face à un adversaire au revers redoutable, Novak Djokovic a toutefois su se ressaisir pour s'éviter toute mauvaise surprise. Il a élevé d'un coup son niveau de jeu, s'adjugeant les six derniers jeux pour le plus grand bonheur d'un public qui n'avait d'yeux que pour lui.

Ruud lâche un set pour son entrée en lice Casper Ruud jouera les quarts de finale à Genève Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Casper Ruud (ATP 7) a démarré le Geneva Open 2024 en mode diesel. Le double vainqueur du tournoi (2021, 2022) a néanmoins assuré l'essentiel mercredi en se hissant en quarts de finale. Exempté de 1er tour en tant que tête de série no 2, Casper Ruud s'est imposé 4-6 6-2 6-2 en 8e de finale face à l'Autrichien Sebastian Ofner (ATP 45). Il a survolé les débats après la perte du premier set, dans lequel il avait pourtant signé le break d'entrée. Son prochain adversaire est l'Argentin Sebastian Baez (ATP 20). Après Ben Shelton (ATP 15) la veille, une autre tête de série américaine a par ailleurs mordu la poussière d'entrée. No 3 du tableau, Taylor Fritz (ATP 12) s'est incliné 6-4 4-6 7-5 au 2e tour face à son compatriote Alex Michelsen (ATP 65). Ce dernier affrontera le Tchèque Tomas Machac (ATP 44) en quart.

Giro: Georg Steinhauser signe son premier succès Un maillot rose supplémentaire pour Tadej Pogacar Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO L'Allemand Georg Steinhauser a gagné en solitaire la 17e étape du Giro entre Selva di Val Gardena et Passo Brocon (159 km). Le Slovène Tadej Pogacar reste solidement en tête du général. Steinhauser (22 ans) a été l'un des grands animateurs de la journée et a fêté le premier succès professionnel de sa carrière. Le coureur de l'équipe EF Education First faisait partie d'un groupe de dix échappés parti après le Passo Sella, après une septantaine de km. Il a distancé tous ses rivaux et n'a pas craqué dans la montée finale, conservant 1'24 d'avance sur Pogacar, qui a lâché ce qu'il restait du peloton à 2 km du but. Le Slovène a encore grappillé du temps à ses adversaires. Il compte désormais 7'42 d'avance sur le Colombien Daniel Martinez et 8'04 sur le Britannique Geraint Thomas. Son sacre à Rome dimanche ne fait plus aucun doute, sauf chute ou improbable défaillance samedi lors de l'ultime étape de montagne. Jeudi, la 18e étape permettra au peloton de reprendre des forces. Elle mènera les coureurs de Fiera di Primiero à Padoue sur un parcours de 178 km sans difficulté majeure.

Teichmann à un succès du tableau final Jil Teichmann est à un succès du tableau principal à Roland-Garros Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Jil Teichmann (WTA 199) n'est plus qu'à une victoire d'intégrer le tableau principal de Roland-Garros. Elle a battu la Chinoise Sijia Wei (WTA 190) mercredi au 2e tour des qualifications. La gauchère de 26 ans, huitième de finaliste du tournoi parisien en 2022, s'est imposée en deux sets, 6-4 6-3, après 1h45' de jeu. Elle s'est montrée particulièrement efficace sur les points importants, effaçant six des sept balles de break auxquelles elle a fait face. Jil Teichmann a quant à elle signé le break à quatre reprises, concluant les deux manches en dérobant le service de sa jeune adversaire (20 ans). Elle jouera sa place dans le tableau principal face à l'Espagnole Irene Burillo Escorihuela (WTA 280). Pas de dernière danse pour Thiem Dominic Thiem, finaliste en 2018 et 2019, a quant à lui été éliminé par le Finlandais Otto Virtanen au 2e tour de ces qualifications. L'Autrichien n'aura donc pas les honneurs de participer au tableau final pour son dernier Roland-Garros, lui qui a annoncé prendre sa retraite au terme de la saison.

Jannik Sinner envoie un signal positif Jannik Sinner, ici à Monte-Carlo en avril, se remet d'une blessure à la hanche. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Jannik Sinner a effectué mercredi son premier entraînement à Roland-Garros. Le no 2 mondial a ainsi envoyé un signal positif quant à sa participation, alors qu'il se remet d'une blessure à la hanche. L'Italien, vainqueur de l'Open d'Australie en janvier, avait déclaré forfait avant son quart de finale à Madrid puis renoncé à jouer à Rome en raison d'une blessure à la hanche droite. Sa participation au deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison posait donc question. D'autant que lui-même avait déclaré qu'il ne jouerait à Paris qu'à la condition d'être "à 100%". Fraîchement arrivé à la porte d'Auteuil, Sinner n'a pas semblé gêné lors de son entraînement à la mi-journée sur le court Philippe-Chatrier avec Kei Nishikori pour lui donner la réplique. Nadal avec Wawrinka Profitant du toit, des spectateurs se sont également réfugiés de la pluie sur le court Central pour regarder l'entraînement de Sinner, qui fera partie des prétendants au titre s'il est en pleine possession de ses moyens, même si l'ambiance n'avait que peu à voir avec celle ayant accompagné la première sortie de Rafael Nadal lundi. Mercredi, l'Espagnol aux 14 titres sur la terre parisienne a par ailleurs poursuivi sa mise en forme en partageant un entraînement avec Stan Wawrinka.

Andre Agassi à la tête de l'équipe Monde dès 2025 Andre Agassi, ici interviewé par John McEnroe à l'US Open 2006, remplacera son compatriote à la tête de l'équie Monde de la Laver Cup (archives). Image: KEYSTONE/AP/JULIE JACOBSON Andre Agassi sera le prochain capitaine de l'équipe Monde de la Laver Cup. Il remplacera dès 2025 son compatriote américain John McEnroe, ont annoncé mercredi les organisateurs. Agassi, ancien no 1 mondial et vainqueur de huit titres du Grand Chelem, débutera son capitanat lors de l'édition de la Laver Cup programmée à San Francisco l'an prochain. "Je suis vraiment très honoré d'accepter cette invitation à devenir capitaine de l'équipe Monde de Laver Cup", a déclaré Agassi dans un communiqué de l'organisation. Capitaine de l'équipe Europe depuis les débuts de cette compétition lancée sous l'impulsion de Roger Federer en 2017, l'ancien no 1 monidla suédois Björn Borg sera encore de la partie. L'édition 2024 de la Laver Cup, la dernière pour McEnroe, est programmée du 20 au 22 septembre à Berlin.

L'Inter Milan passe sous contrôle américain Le président chinois de l'Inter Steven Zhang avait reproché aux investisseurs américains de "compromettre la stabilité du club" milanais. Image: KEYSTONE/EPA ANSA/CLAUDIO PERI Le fonds américain Oaktree a annoncé mercredi avoir pris le contrôle de l'Inter Milan, sacré champion d'Italie. Le propriétaire chinois Suning ne lui a pas remboursé à temps une dette de 395 millions. Oaktree a indiqué dans un communiqué avoir "pris le contrôle" du club faute d'avoir enregistré le remboursement d'"un prêt sur trois ans" arrivé à maturation le 21 mai "pour un total dû d'environ 395 millions d'euros". Samedi, le président de l'Inter Steven Zhang avait reproché au fonds américain de "compromettre la stabilité financière" du club et avait assuré que Suning avait "tout mis en oeuvre pour trouver une solution à l'amiable" avec Oaktree. Le club ou ses propriétaires chinois n'ont pas réagi dans l'immédiat mercredi. Un fonds évalué à 170 milliards Oaktree avait consenti en 2021 au conglomérat chinois un prêt de 275 millions d'euros pour faire face notamment au manque de recettes de billetterie pendant la période du Covid, durant laquelle les matches du Championnat d'Italie se disputaient sans public. Avec les intérêts de 12% par an, Suning doit donc 395 millions d'euros à Oaktree, un fonds d'investissement californien qui totalise 170 milliards de dollars d'actifs. "Oaktree est déterminé à obtenir les meilleurs résultats pour la prospérité à long terme de l'Inter Milan, en mettant l'accent avant tout sur la stabilité opérationnelle et financière du club et des parties prenantes", a souligné le fonds dans son communiqué.

Carlo Janka rejoint le staff du HC Coire Carlo Janka va s'occuper de la préparation physique des hockeyeurs grisons (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Carlo Janka fait son retour dans le monde du sport, pas sur la neige, mais sur la glace. L'ancien skieur de 37 ans va rejoindre le staff d'entraîneurs du HC Coire, promu en Swiss League. Le champion olympique, champion du monde et vainqueur du classement général de la Coupe du monde s'occupera de la condition physique des joueurs du club grison, comme le rapporte le "Blick". Champion de MyHockey League, le HC Coire retrouvera la Swiss League la saison prochaine après seize ans loin du hockey professionnel.

Boston arrache une première victoire contre Indiana Le panier à trois points de Jaylen Brown à six secondes de la sirène finale a permis aux Celtics d'arracher une prolongation. Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Boston a pris les devants en finale de la Conférence Est mardi. Les Celtics ont remporté le premier match face à Indiana 133-128 mais ont eu besoin d'une prolongation. Présents pour la sixième fois en huit ans en finale de Conférence, les Celtics font office de favoris après avoir éliminé Miami et Cleveland en cinq matches lors des tours précédents. Ils devront toutefois redoubler d'efforts pour venir à bout de Pacers décidément redoutables dans ces play-off NBA. Boston a dominé l'équipe de Tyrese Haliburton (25 points) et Pascal Siakam (24 points) durant la majorité du temps réglementaire mardi, comptant jusqu'à 13 unités d'avance, avant de perdre pied au pire des moments. Les Celtics ont toutefois pu compter sur un panier à trois points de Jaylen Brown à 6 secondes de la sirène finale pour arracher une prolongation. La meilleure équipe de la saison régulière s'est ensuite reposée sur son joueur all-star Jayson Tatum. Ce dernier a inscrit 10 points en "overtime" (36 au total), dont deux tirs primés qui ont fait chavirer le public du Massachusetts.

Europa League: Atalanta défie le Bayer Leverkusen Le premier des trois trophées européens de la saison sera décerné ce soir à Dublin. En finale de l'Europa League, Atalanta sera aux prises avec le Bayer Leverkusen, où évolue le Suisse Granit Xhaka. Les Italiens du club établi à Bergame disputeront leur première finale dans une Coupe d'Europe. Le palmarès de la Dea est modeste, avec seulement une Coupe d'Italie gagnée en... 1963. Mais les hommes de l'entraîneur Gian Piero Gasperini ont brillé cette saison, sortant Liverpool en quart de finale, et ils se sont qualifiés pour la prochaine Ligue des champions. Le Bayer Leverkusen a lui remporté la Coupe UEFA en 1988 et a perdu la finale de la Ligue des champions en 2002 contre le Real Madrid. Cette saison, le club réussit des performances historiques: il est devenu pour la première fois champion d'Allemagne tout en restant invaincu durant les 34 journées de la Bundesliga. Mieux encore, l'équipe dirigée par Xabi Alonso n'a pas perdu la moindre rencontre toutes compétitions confondues. Il lui reste donc la finale de ce soir à Dublin et celle de la Coupe d'Allemagne, samedi à Berlin contre Kaiserslautern, pour porter à 53 matches son incroyable série d'invincibilité.

Djokovic entame son Geneva Open mercredi Le public du Parc des Eaux-Vives s'apprête à vibrer mercredi. Attraction de l'édition 2024 du Geneva Open, Novak Djokovic entrera en lice dès 18h avec un 8e de finale face à Yannick Hanfmann, tombeur d'Andy Murray au 1er tour. Le no 1 mondial, en quête de repères et de confiance avant d'entamer Roland-Garros, affrontera pour la première fois l'Allemand de 32 ans. Il se méfiera d'un joueur qui ne pointe certes qu'au 85e joueur mondial, mais qui avait atteint les quarts de finale du Masters 1000 de Rome en 2023. "Je suis là pour gagner des matches et passer de beaux moments avec le public et ma famille. Pour l'instant, c'est très bien parti", a lâché le Serbe mardi devant la presse. "Je me sens bien physiquement. Il n'y a pas meilleur entraînement pour moi que de jouer des matches en ce moment", a-t-il poursuivi. Outre Novak Djokovic, Casper Ruud (ATP 2) et Taylor Fritz (ATP 7) joueront aussi leur premier match mercredi. Le Norvégien, sacré en 2021 et en 2022 à Genève, se frottera à Sebastian Ofner (ATP 45) aux alentours de 15h30. L'Américain affrontera quant à lui Alex Michelsen (ATP 65) vers 13h30, toujours sur le court central.

Gaëtan Haas tout heureux d'avoir pu rejouer Gaëtan Haas, ici avec le Finlandais Arttu Hyry, a pu rejouer après cinq matches sur le flanc Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Au terme du succès suisse contre la Finlande au Championnat du monde à Prague, un homme était heureux d'avoir pu rejouer. Blessé après le pemier match, Gaëtan Haas a apprécié transpirer sur la glace. Un homme était particulièrement demandé par la presse à la fin de la partie: Gaëtan Haas. Titulaire contre la Norvège vendredi lors du premier match du tournoi, le Seelandais a passé les cinq rencontres suivantes sur la touche en raison d'une blessure au haut du corps, selon la fromule consacrée. Toujours de bonne humeur, le capitaine du HC Bienne s'est livré sur cette période forcément compliquée à vivre. "Je suis content d'y être, a-t-il relevé d'emblée. C'était un long chemin, frustrant. Il y a eu beaucoup d'étapes. Ce n'était pas sûr que j'arrive à rejouer, mais on a fait tout ce qui fallait pour. Je suis heureux d'avoir passé cette étape. A la fin, les jambes étaient lourdes, mais cela fait partie de la chose." Le Biennois explique aussi par quoi il est passé: "Physiquement, le début de match était compliqué, parce qu'il n'y a pas eu de véritable gros entraînement, alors j'ai dû retrouver le physique avec un ou deux coaches et deux-trois joueurs. Il y a la frustration du début. Tu te dis: pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Tu te mets un peu dans un trou. il faut accepter la chose. Mais j'ai reçu du soutien de tout le monde." La décision est finalement tombée mardi matin. "Il a fallu voir comment je me réveillais. Il y a encore un beau truc à aller chercher et je me suis dit que je ne pouvais pas rentrer comme ça. Alors oui, sur les premières charges tu y vas un peu moins fort, mais le corps a plutôt bien réagi." Pendant cette période de doute, Gaëtan Haas a regardé les matches à l'hôtel en chambre. "Je suis juste venu voir celui contre le Canada, parce que j'en avais marre de cette chambre d'hôtel, glisse-t-il en souriant. Il fallait que je sorte. L'ambiance était incroyable et j'ai pu prendre cette énergie qui m'a bien poussé."