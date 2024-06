Il est préférable pour Murat Yakin (à gauche) et Xherdan Shaqiri de ne pas regarder la projection du statisticien Opta. Image: shutterstock/KEYSTONE

Ils ont analysé le groupe de la Nati à l'Euro et ça fait peur

Le leader mondial de la statistique sportive a épluché le groupe A de l'Euro, celui de l'équipe de Suisse, à l'aide de son supercomputer. Certaines probabilités peuvent à elles seules effrayer Murat Yakin.

Jusqu'où ira la Nati cet été à l'Euro? C'est la question que tout le monde se pose avant le coup d'envoi de la compétition. Les plus pessimistes voient la Suisse rentrer au pays dès la fin de la phase de groupes, quand d'autres espèrent toujours une surprise - un résultat identique à celui de 2021, à savoir une nouvelle qualification en quart de finale.

Mais pour la majorité des supporters, règne surtout un sentiment d'incertitude. L'équipe de Suisse possède de belles individualités, mais est capable du pire, impossible donc d'imaginer avec certitude ce qu'elle nous réservera dans quelques jours à l'Euro.

Le célèbre statisticien sportif Opta peut-il nous en dire plus? Et bien, pas vraiment. La société britannique a étudié avec minutie le groupe A, celui dans lequel figure la Suisse. Son supercomputer - qui renferme des millions de données - prédit logiquement une nette domination de l'Allemagne. La Mannschaft a ainsi 88,5% de chances de se hisser en huitième de finale, et un peu plus d'une chance sur deux de terminer à la première place du groupe.

Pour le reste, Opta peine à établir les positions. Le statisticien place même tout le monde à une égalité quasi parfaite.

Nous savions que la Suisse aurait fort à faire contre la Hongrie. Nous étions avertis des progrès de l'Ecosse. Il apparaissait néanmoins que les hommes de Murat Yakin pouvaient viser la deuxième place, et ce, sans manquer de respect à leurs adversaires. Voir l'Ecosse, 39e nation mondiale, être créditée des mêmes probabilités de qualification n'a rien de réjouissant pour l'équipe de Suisse.

Concrètement, la Nati a - selon Opta - 61% de probabilités d'atteindre la phase à élimination directe. Ce pourcentage ne chute qu'à 59,3% pour la Hongrie et 58,9% pour l'Ecosse. Elle n'a que 16,7% de chances de terminer en tête du groupe A, quand la Hongrie comme l'Ecosse en ont 15,6%.

Toutes les données du statisticien ⬇️ image: opta

Les positions se veulent toujours aussi resserrées lorsqu'il convient de déterminer le deuxième de la poule. Le match à trois se poursuit, et la Suisse, la Hongrie et l'Ecosse ont tous une chance sur quatre d'atteindre cette position. Derrière l'Allemagne, la place sera chère.

Alors qu'Opta place la Mannschaft à la troisième place du classement des favoris, derrière la France, deuxième, et l'Angleterre, grande gagnante, la Suisse n'a qu'une chance sur 100 de remporter l'Euro. Et uniquement 3,8% de chances de jouer une finale que personne n'attend.

(roc)