On vous a demandé qui vous allez détester à l'Euro: un pays prend cher

Au micro de watson, vous n'avez pas hésité, bande de haters, à désigner l'équipe que vous ne soutiendrez pour rien au monde lors de cet Euro. Et manifestement, il y a consensus.

Un tournoi de football est-il l'occasion idéal pour faire la paix entre les nations qui ont tendance à s'envoyer des tacles gratuitement le reste du temps? Spoiler: non. Cet Euro ne dérogera pas à la règle.

A quelques heures du coup d'envoi, on vous a tendu le micro dans les rues de Lausanne pour savoir si vous étiez de gentils pacifistes, ou si vous alliez détester une équipe «par principe». Comme ça. Pour le plaisir.

Eh bien, force est de constater que même celles et ceux qui préfèrent agiter d'abord un drapeau blanc finissent (presque) tous par se trouver un bouc émissaire. D'ailleurs, vous avez (presque) tous choisi la même équipe. Vous vous êtes passé le mot, ou cette rivalité est-elle une évidence? Vous avez 90 minutes.

Allez, soyons gentils, faisons-nous des câlins en chantant Waka Waka et que le meilleur gagne (et pas aux tirs au but)!

