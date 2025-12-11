Henauer signe à Genève ++ Les Spurs au Final Four

Val Thorens: Succès de Näslund et Deromedis, les Suisses en retrait Fanny Smith (à gauche) s'est imposé en petite finale, échouant au 5e rang final à Val Thorens. (Archives) Image: KEYSTONE/AP TT News Agency La Suédoise Sandra Näslund et l'Italien Simone Deromedis ont remporté la première course de Coupe du monde à Val Thorens. Côté suisse, Smith et Fivaz ont tous deux échoué en demi-finale.

Seule représentante helvétique en demies, la championne du monde en titre Fanny Smith a manqué une porte alors qu'elle était au coude à coude pour la 2e place qualificative. La Vaudoise a terminé à la 5e place finale, tandis que Näslund a décroché un 40e succès record en Coupe du monde.

Chez les hommes, les Suisses Alex Fivaz et Thomas Baur se sont brillamment qualifiés en quart de finale, tandis que le champion olympique et du monde en titre bernois Ryan Regez ne s'est pas qualifié pour les 8es de finale pour . Baur a échoué en quarts, tandis que Fivaz a fini 3e, échouant aux portes de la finale. Le Grison s'est ensuite adjugé la 7e place finale, laissant le champion du monde de 2023 Deromedis triompher en ouverture de saison.



Mika Henauer sera à Genève-Servette la saison prochaine Mika Henauer (au centre) sera au GHSC pour deux saisons dès la reprise du championnat 2026-27. (archives) Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Genève-Servette renforce son effectif en vue de la saison de National League 2026/27 avec l'engagement de Mika Henauer. Le défenseur a signé pour deux saisons chez les Aigles.

Le Bernois de 25 ans, actuellement à Rapperswil-Jona depuis 2024, a débuté en National League au CP Berne. Au total, il a disputé 213 matches pour 59 points en première division suisse.



Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement Michelle Gisin a été évacuée par hélicoptère lors du 2e entraînement des descentes de St-Moritz. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Michelle Gisin a fait une lourde chute ce jeudi lors du deuxième entraînement des descentes de la Coupe du monde à St-Moritz. Elle a été évacuée par hélicoptère.

Aucune information sur les blessures n'a encore été communiquée.



NBA: Les Spurs battent les Lakers et filent à Las Vegas Lebron James et les Lakers ont subi la loi des Spurs. Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Les San Antonio Spurs se sont imposés sur le parquet des Los Angeles Lakers (132-119) mercredi en Coupe NBA. Les Texans sont ainsi qualifiés pour le Final Four disputé à Las Vegas.

Deuxièmes à l'Ouest avant la rencontre, les Lakers ont subi toute la partie la profondeur de l'effectif des Texans, dont le banc a inscrit 46 points (contre 28 pour les Lakers). Pour l'heure toujours sans leur superstar tricolore Victor Wembanyama, les Spurs affronteront samedi en demi-finale le Thunder d'Oklahoma City, champion NBA au printemps, à Las Vegas.

Le Magic d'Orlando et les New York Knicks se disputeront l'autre ticket pour la finale, prévue mardi dans la cité du jeu.

Pire défaite de l'histoire des Suns Si les Spurs foncent à Vegas, ils n'ont pas tiré le jackpot pour leur futur adversaire avec un Thunder au sommet de son art. Les Phoenix Suns peuvent en témoigner, eux qui ont pris la foudre comme jamais en Oklahoma, fessés 138 à 89, plus large défaite de l'histoire de la franchise de l'Arizona.

Le MVP Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 28 points en 26 minutes et mené les siens à un 24e succès en 25 rencontres cette saison, égalant ainsi le meilleur début de saison de l'histoire de la NBA après 25 rencontres, réussi par les Golden State Warriors il y a 10 ans, qui avaient toutefois attendu leur 25e match pour subir une défaite.



NHL: Défaite des Kings malgré le but de Fiala Kevin Fiala a fêté un 11e but cette saison avec les Los Angeles King. Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson Malgré un but de Kevin Fiala, les Los Angeles Kings ont concédé la défaite jeudi en NHL. L'équipe californienne s'est inclinée 3-2 après prolongation chez les Kraken de Seattle.

Grâce à Fiala, les Kings étaient sur le point de remporter une troisième victoire d'affilée. L'attaquant saint-gallois a donné l'avantage à son équipe 2-1 en power play à un peu plus de cinq minutes de la fin de la troisième période. Il s'agit du onzième but de Fiala cette saison, ce qui fait de lui à nouveau le meilleur buteur suisse avec Timo Meier des New Jersey Devils.

La victoire a commencé à échapper aux Kings à 26 secondes de la fin du temps réglementaire. A 5 contre 4, l'Américain Matty Beniers a alors égalisé pour les Krakens. En prolongation, le Canadien Vince Dunn a trouvé la faille après 81 secondes et a ainsi offert la première victoire en sept matches pour Seattle.



Coupes d'Europe: Le Lausanne-Sport face au champion de Finlande Le Lausanne se rend en Finlande pour affronter le KuPS Kuopio jeudi (21h00) dans le cadre de la Conference League. En Europa League, Berne reçoit Lille (18h45) et Bâle accueille Aston Villa (21h00).

Avec seulement deux victoires en dix rencontres, le LS connaît une période compliquée depuis début novembre, et ce toutes compétitions confondues. Les Vaudois retrouvent cependant un adversaire à leur portée, champion de Finlande en titre, pour tenter de s'assurer un printemps européen.

YB et Bâle en quête d'un 3e succès en C3 De leur côté, les Young Boys croisent le fer avec Lille, actuel 4e de Ligue 1. Le vétéran Olivier Giroud et ses coéquipiers restent sur trois victoires d'affilée en championnat et ont remporté leur match précédent en Europa League face au Dynamo Zagreb.

Actuel 24e de la phase de ligue, Bâle doit encore engranger des points pour s'assurer de décrocher une place en barrage en janvier prochain. Ce ne sera pas chose aisée face à Aston Villa, qui se rend dans la cité rhénane pour s'adjuger un 5e succès en six rencontres d'Europa League.



Euro Hockey Tour: la Suisse affronte la Suède à Zurich A deux mois des JO et six du Mondial, la Suisse a droit à une répétition générale avec l'étape zurichoise de l'Euro Hockey Tour. La sélection de Patrick Fischer affronte la Suède jeudi soir (19h45).

Dans le stade des ZSC Lions, les Suisses affronteront également la Tchéquie (samedi) et la Finlande, championne olympique (dimanche). Un seul autre test aura lieu avant la première rencontre du tournoi olympique le 12 février face à la France. Mais il se déroulera sans chronomètre et à huis clos contre la Lettonie.

Des joueurs comme Théo Rochette, Dario Rohrbach, Calvin Thürkauf, Dario Simion, Gaëtan Haas ou encore Romain Loeffel auront cette semaine à Zurich l'occasion de se montrer en vue d'une sélection olympique.

Parallèlement, il s'agit pour la Suisse d'améliorer son bilan jusqu'ici modeste lors des tournois à domicile de l'Euro Hockey Tour (une seule victoire en neuf matches). Contre la Suède, il s'agira de se racheter après la défaite 8-3 subie en novembre.



Manchester City s'impose à Madrid, Arsenal toujours parfait Erling Haaland, buteur sur penalty, et Manchester City sont venus à bout du Real Madrid. Image: KEYSTONE/EPA/Kiko Huesca Manchester City a remporté le choc de la 6e journée de Ligue des champions mercredi sur la pelouse du Real Madrid. La pression ne fait qu'augmenter autour de l'entraîneur merengue Xabi Alonso.

Privé de sa star française Kylian Mbappé, diminué par un doigt cassé et touché au genou gauche selon la presse espagnole, le Real n'a pas fait le poids face au City de Pep Guardiola. Les Anglais ont fêté un succès mérité à Bernabéu grâce à des buts de Nico O'Reilly et Erling Haaland.

Les Madrilènes ont pourtant ouvert le score, profitant du réveil de Rodrygo. En grande difficulté - il restait sur une série de 32 matches sans marquer - le Brésilien a fait mouche après un bon décalage de Jude Bellingham (28e).

55e but pour Haaland Plus entreprenants, les Cityzens ont répliqué avant la mi-temps, O'Reilly profitant d'une rare bévue du portier belge Thibaut Courtois sur corner (36e) avant le 55e but en C1 (en 54 matches) de Haaland, la machine à marquer norvégienne (43e, penalty).

L'addition aurait pu être plus salée pour ce Real malade, qui avait déjà subi une véritable humiliation dimanche en championnat face au Celta Vigo (défaite 2-0). Courtois a multiplié les parades devant Haaland (45e+1), Rayan Cherki (52e) et Jérémy Doku (62e).

La crise guette donc à la Maison Blanche, devenue ultradépendante de Mbappé et dont l'entraîneur Xabi Alonso, arrivé cet été en provenance de Leverkusen, pourrait bien faire ses valises plus tôt que prévu. La presse espagnole risque de redoubler la pression entourant l'Espagnol après cette nouvelle performance décevante.

Six sur six pour Arsenal Leader de la phase de ligue, Arsenal a poursuivi sa campagne parfaite deux semaines après sa victoire contre le Bayern Munich. Les Gunners ont fait tout juste pour s'imposer 3-0 sur le terrain du Club Bruges, leur sixième succès en six matches dans la compétition.

Les Belges n'ont rien pu faire face à deux éclairs de génie signés Noni Madueke (25e) et Gabriel Martinelli (56e). L'Anglais, qui s'est offert un doublé de la tête (47e), et le Brésilien ont marqué deux buts exceptionnels depuis l'extérieur de la surface.

Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, n'a ramené qu'un point de son déplacement à Bilbao (0-0). Les Basques ont bien contenu les assauts du PSG, une nouvelle fois privé de son Ballon d'Or Ousmane Dembélé, et gardent l'espoir de terminer parmi les 24 premiers pour rallier la phase à élimination directe.

Dortmund freiné par Bodö Les Parisiens figurent toujours dans le top 8, au contraire du Borussia Dortmund de Gregor Kobel, qui a glissé au 10e rang après son match nul concédé face aux Norvégiens de Bodö/Glimt. Il s'agit d'une vraie contre-performance pour le gardien suisse Gregor Kobel et ses coéquipiers, qui ont mené deux fois au score grâce à un doublé insuffisant de Julian Brandt (18e/51e).

Dans les autres matches de la soirée, la Juventus a pris trois points importants en battant les Chypriotes de Paphos à Turin (2-0), tout comme Benfica, solide vainqueur de Naples à Lisbonne (2-0). Leverkusen et Newcastle ont de leur côté partagé l'enjeu en Allemagne (2-2).



Lindsey Vonn est peut-être "dans la meilleure forme" de sa vie Lindsey Vonn veut frapper fort pour sa deuxième saison après son retour. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lindsey Vonn a affirmé mercredi qu'elle se sentait "possiblement dans la meilleure forme" de sa vie. Elle lance son hiver olympique vendredi à Saint-Moritz.

"Je me sens super bien et physiquement je suis possiblement dans la meilleure forme de ma vie, ce qui est amusant", a assuré mercredi soir en conférence de presse la légende du ski de 41 ans, qui s'apprête à lancer sa saison de Coupe du monde vendredi lors de la descente de Saint-Moritz (Suisse). "Et mon corps ne me fait pas mal, ce qui est surement ce qui compte le plus", a-t-elle souligné.

Championne olympique de descente en 2010, Vonn a effectué l'hiver dernier à 40 ans son retour à la compétition, près de six ans après avoir arrêté sa carrière, le corps meurtri par de nombreuses blessures mais les armoires pleines de trophées (82 succès en Coupe du monde, deux titres mondiaux, quatre gros globes du classement général).

Un podium en fin d'hiver L'Américaine a très rapidement retrouvé ses sensations, avec une quatrième place dès sa troisième course en super-G à St. Anton (Autriche) et un podium pour sa dernière course de l'hiver à Sun Valley (Colorado), en super-G.

Pour préparer l'hiver, qui sera rythmé par les Jeux olympiques dans sa station de coeur à Cortina (Italie) en février, Vonn a mis les bouchées doubles cet été pour retrouver son meilleur niveau physique.

"Mon but était de devenir beaucoup plus forte. La saison dernière, je n'avais pas eu assez de temps pour me préparer et pour regagner ma masse musculaire', a-t-elle expliqué. "Je suis encore un peu plus légère que quand j'étais à mon +prime+, mais j'ai pu prendre 12 livres (environ 5,5 kg) cet été, j'étais super contente."

Première de l'entraînement "Là, je coche toutes les cases: physique, équipement, entraîneur", a résumé Vonn, qui a fait appel à l'ancien skieur norvégien Aksel Lund Svindal pour l'accompagner dans sa saison olympique. "Tout est aligné au mieux, je ne pourrais pas être dans une meilleure position."

Mercredi, elle a réalisé le meilleur temps de l'entraînement de descente à Saint-Moritz, avec près de six dixièmes d'avance sur ses concurrentes. "J'ai été solide, rien de spécial. Il n'y a pas de surprise pour moi, j'ai déjà beaucoup skié cette piste", a souri Vonn, qui s'est déjà imposée cinq fois (10 podiums) dans la station suisse.



Championnat anglais: Gerrard presse Salah de rester à Liverpool La légende de Liverpool Steven Gerrard a appelé Salah à rester à Liverpool. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN L'ex-joueur de Liverpool Steven Gerrard a estimé mercredi que le club aurait encore besoin de Mohamed Salah. Selon lui, l'international égyptien devait faire "machine arrière" sur ses déclarations.

Salah ne faisait pas partie de l'équipe de Liverpool qui s'est rendue en Italie mardi pour remporter le match de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan 1-0. Il s'en était pris le week-end précédent à l'entraineur Arne Slot et aux responsables du club après être resté sur le banc lors du nul 3-3 à Leeds.

"Il est de toute évidence furieux de ne pas jouer, ce que je comprends", a déclaré l'ancien capitaine de Liverpool à TNT Sports. "Il a lancé deux phrases à propos de jeter les gens en pâture qu'il faut qu'il retire, tout en en discutant avec l'entraîneur. J'ai déjà vu ça et je l'ai vécu quand (Luis) Suarez s'est brouillé avec Brendan (Rodgers). Je l'ai aussi fait moi-même", a rappelé Gerrard.

"II est le meilleur joueur, le meilleur buteur" "Personne n'est parfait et on a tous parfois perdu la tête en tant que joueurs en nous laissant submerger par nos émotions ", a-t-il poursuivi, espérant que Salah réalise qu'il a été "un peu émotionnel et excessif. Mais Liverpool a besoin d'un Mo Salah qui joue bien parce qu'il est le meilleur joueur, le meilleur buteur et il les aidera à sortir de cette mauvaise passe."

Salah, 33 ans, doit participer à la Coupe d'Afrique des nations (21 décembre - 18 janvier) après la rencontre de Premier League le week-end prochain contre Brighton. L'internatiopnal égyptien n'a inscrit que quatre buts en 13 apparitions depuis le début de saison et Liverpool, le champion sortant, n'est que 10e au championnat, à 10 points du leader, Arsenal.



Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig La dirigeante sportive suisse Tatjana Haenni devient la première femme à diriger un club professionnel allemand. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Darryl Dyck Le RB Leipzig a nommé mercredi la Suissesse Tatjana Haenni au poste de CEO. A 59 ans, elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2026 et sera la première femme à diriger un club professionnel allemand.

Tatjana Haenni a marqué le football féminin en Suisse pendant des années : en tant qu'ancienne directrice de l'Association suisse de football, elle était responsable de projets de développement, après avoir disputé 23 matches internationaux. Au niveau international, elle a travaillé pour l'UEFA et la FIFA, auprès desquelles elle a contribué à l'élaboration de programmes de professionnalisation du football féminin.

Depuis janvier 2023, Haenni est directrice sportive de la ligue professionnelle américaine NWSL à New York. Elle revient maintenant en Europe avec pour mission de maintenir Leipzig sur la voie du succès.



NHL: Les New Jersey Devils renouent avec la victoire Nico Hischier (à droite) et les New Jersey Devils ont mis fin à une série de 5 défaites. Image: KEYSTONE/AP/Adrian Wyld Les New Jersey Devils et ses joueurs suisses ont arraché leur première victoire en six matches 4-3 face à aux Ottawa Senators mardi en NHL. Les Diables sont à quatre points du leader.

Les attaquants suisses des Devils Hischier et Meier sont néanmoins restés muets, malgré leurs sept tirs cumulés. Ces deux points permettent à New Jersey de se repositionner dans le classement serré de la Conference Est, où ils pointent à 35 points, tandis que le leader Washington Capitals mène avec 39 points.

Josi également victorieux avec les Predators Le défenseur bernois Roman Josi et les Predators de Nashville ont été également à la fête. Face à Colorado Avalanche, actuellement une des équipes en forme de NHL, ils ont glané leur 3e victoire en quatre rencontres en s'imposant 4-3 aux tirs au but.

Toujours sans le Soleurois Lian Bichsel, blessé, les Stars de Dallas se sont imposé 4-3 face au Winnipeg Jets de Nino Niederheiter. Le Bernois Philipp Kurashev a enchaîné un 10e match sans marquer lors de la défaite 4-1 des San Jose Sharks contre les Philadelphia Flyers.

De son côté, le Zurichois Pius Suter s'est incliné 5-2 avec les St. Louis Blues contre les Boston Bruins. Enfin, le gardien bernois Akira Schmid est resté sur le banc des Vegas Golden Knights, subissant concurrence de son coéquipier canadien Carter Hart.



Coupe du monde: Michelle Gisin mise tout sur la vitesse Elle a longtemps été l'exemple même de la skieuse polyvalente. Désormais, Michelle Gisin tourne le dos aux disciplines techniques et veut relancer sa carrière en misant sur la vitesse.

Un début de saison à la mi-décembre: quiconque aurait prédit cela à la skieuse d'Engelberg se serait fait rire au nez. Les géants d'ouverture de Sölden fin octobre et les slaloms de Levi en novembre ont toujours fait partie de son programme. Mais depuis qu'elle a annoncé en janvier dernier qu'elle ne disputerait plus de slaloms, elle a aussi renoncé - du moins temporairement - au géant.

"Prendre le départ avec le dossard 60 ou 70 ne sert à rien", expliquait-elle début octobre lors du Media Day de Swiss-Ski. Gisin est en effet sortie des trente premières de la liste de départ de la Coupe du monde à la fin de la dernière saison. Ses chances de bons résultats dans la discipline de base s'annonçaient donc faibles.

"C'était devenu un peu trop" Elle qui est montée sur un podium de Coupe du monde dans les quatre disciplines et qui, des années durant, a couru toutes les courses du calendrier, se tourne maintenant vers les disciplines de vitesse. Une voie souvent empruntée avec l'âge dans le ski alpin, mais qui, pour Gisin, a été le résultat d'un long processus.

"Les neuf dernières années ont été très intenses. Volontairement. Je suis fière d'avoir disputé quatre disciplines à ce niveau. Mais au bout d'un moment, ça ne fonctionnait plus. C'était devenu un peu trop", raconte-t-elle.

La saison passée, elle n'a terminé dans le top 10 qu'à trois reprises: deux fois à Beaver Creek et une fois à La Thuile - toujours en vitesse. En technique, elle n'a fini qu'une seule fois dans les vingt premières, lors du slalom de Killington.

Faute de résultats, elle a perdu son statut en équipe de Suisse et a été rétrogradée dans le cadre A. Mais cela ne change rien à son engagement: "Ma passion pour le ski est intacte", assure la double championne olympique du combiné alpin.

Les JO comme ancrage L'été a été radicalement différent pour Michelle Gisin, désormais plus détendue. "Faire toute la préparation de façon ciblée et sereine, c'était un nouveau monde pour moi", explique-t-elle. Elle a pu avancer "étape après étape", sans se sentir sous pression.

"Ça aide vraiment. Je me suis sentie tellement bien, je n'avais rien à forcer, aucun pourcentage à aller chercher." À l'entendre, son choix de réduire son programme à deux disciplines ressemble à une libération.

Elle vise un objectif majeur cette saison: les Jeux olympiques 2026 (6-22 février). Après avoir obtenu deux médailles d'or en Corée du Sud (Pyonchgang 2018) et en Chine (Pékin 2022), courir à Cortina d'Ampezzo, c'est presque courir à domicile. S'ajoute aussi le lien qu'elle entretient avec l'Italie via son fiancé, Luca De Aliprandini, lui aussi skieur de Coupe du monde.

Cet objectif l'a aidée à tenir dans les moments difficiles. "J'avais peur de deux choses la saison dernière. Me blesser ou me retrouver en février prochain assise chez moi en me disant: +Tu aurais dû t'accrocher.+ Je suis reconnaissante et fière de l'avoir fait."

De bons souvenirs à St-Moritz Avant les JO, de nombreuses courses de Coupe du monde sont au programme. A Saint-Moritz, les descentes de vendredi et samedi, ainsi que le super-G de dimanche marqueront le début de la saison des spécialistes de vitesse du Cirque blanc, dont fait désormais partie Michelle Gisin.

L'Obwaldienne garde d'excellents souvenirs de l'Engadine. C'est là qu'elle est montée pour la première fois sur un podium de Coupe du monde, lors d'un Team Event en 2016 avec Wendy Holdener, Daniel Yule et Reto Schmidiger. C'est là aussi qu'elle a décroché en février 2017 sa première médaille mondiale, l'argent en combiné derrière Holdener. C'est là enfin qu'elle a obtenu en décembre de la même année son premier podium de Coupe du monde en super-G.



Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi Le Real Madrid et Manchester City s'affrontent mercredi (21h00) lors de la 6e journée de Ligue des champions. Le vainqueur prendra une option sérieuse sur la qualification directe pour les 8es.

Après cinq matches, le Real figure à la 5e place, avec deux points d'avance sur City, 9e. Pour rappel, seules les huit meilleures équipes de la phase de ligue obtiennent un billet direct pour les 8es de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place doivent disputer un barrage aller-retour.

Les Merengue avaient d'ailleurs éliminé les Cityzens dans un tel barrage en février dernier (6-3 sur les deux matches). Mais ils n'abordent pas ce remake en confiance, trois jours après l'humiliation subie à domicile face au Celta Vigo en championnat (défaite 2-0).

De son côté, Manchester City a repris du poil de la bête après un début de saison en dents de scie. Les hommes de Pep Guardiola ont certes perdu leur dernier match de C1 - une défaite 2-0 contre Leverkusen, avec de nombreux titulaires au repos -, mais ils sont revenus à deux longueurs du leader Arsenal en Premier League.

Arsenal pour le 6/6 Les Gunners chercheront eux à poursuivre leur campagne parfaite sur le terrain du Club Bruges. Le club du nord de Londres, qui a dominé le Bayern Munich lors de la précédente journée, vise une sixième victoire en six matches sur la scène européenne.

Champion en titre, le Paris Saint-Germain (2e) se rend sur la pelouse de l'Athletic Bilbao avec l'objectif de conserver sa place dans le top 8. Même ambition pour le Borussia Dortmund (6e) de Gregor Kobel, qui reçoit les Norvégiens de Bodö/Glimt.

