Odermatt pour une place dans le top 50 ++ Scott Brash victorieux au CHI

Sion reçoit GC, choc au sommet à Thoune Un seul club romand jouera samedi lors de la 17e journée de Super League. Sion, 5e du classement avec 24 points, reçoit GC à 18h.

Les hommes de Didier Tholot sont invaincus depuis quatre matches. Après trois nuls consécutifs, les Sédunois ont dominé YB 2-0 le week-end dernier. Les Sauterelles ne font pas franchement peur du haut de leur 11e place avec 14 points.

Les Zurichois couchent sur deux revers 1-0 et ont passablement de peine à marquer puisqu'avec leurs 19 buts, ils possèdent la pire attaque de Super League.

Samedi sera le théâtre du choc entre l'étonnant leader Thoune et son dauphin St-Gall. Après deux revers, les Bernois ont étalé Lucerne 4-1. Les Brodeurs n'ont eux réussi qu'un point lors des deux dernières parties. Si Thoune venait à l'emporter, les Bernois repousseraient les Saint-Gallois à neuf points.

Le derby zurichois entre le FCZ et Winterthour est assez inégal sur le papier avec un FCZ qui reste sur dix points sur ses quatre derniers matches et Winterthour solide lanterne rouge avec ses 9 points.



Odermatt pour une place dans le top 50 Vainqueur à Beaver Creek, Marco Odermatt a lavé l'affront de sa sortie de piste à Copper Mountain. Et à Val d'Isère samedi lors du géant, il part favori pour une 50e victoire.

Quadruple tenant du titre sur la Face de Bellevarde, le leader de la Coupe du monde peut en outre égaler Alberto Tomba samedi en cas de victoire. Il n'y aurait alors plus que trois hommes devant lui: Hermann Maier (54), Marcel Hirscher (67) et Ingemar Stenmark (86). Un 29e succès dans la discipline lui permettrait de se rapprocher d'Hirscher et ses 31 victoires. Stenmark en est lui à 46.

Habituellement injouable sur cette pente, "Super Marco" avait dû s'employer l'année passée pour conserver 0''08 d'avance sur Patrick Feurstein. Et on l'a vu à Beaver Creek, le Nidwaldien peut parfois avoir un peu moins de marge sur ses adversaires selon la tenue de la piste.

Luca Aerni se rappellera que c'est là qu'il avait obtenu son meilleur résultat dans la discipline l'an dernier en finissant 4e à seulement 0''23 d'Odermatt au prix d'une fantastique remontée en deuxième manche où il avait relégué le patron du ski mondial à plus de trois secondes.



Une deuxième finale du top 10 pour Scott Brash Scott Brash vainqueur de la finale du top 10 pour une poignée de centièmes. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD La finale du Top 10, l’une des deux épreuves phares du CHI de Genève est revenue à Scott Brash. L’Ecossais avait déjà enlevé cette finale en 2014.

Montant Hello Chadora Lady, il a devancé de 0’’16 l’Américain Kent Farrington. Les deux premiers ont été les seuls à réussir le sans-faute sur les deux parcours. L’Allemand Richard Vogel a pris la troisième place. Quant à Steve Guerdat, il s’est classé au huitième rang.

Triple vainqueur de l’épreuve (2010, 2018 et 2023), Steve Guerdat n’a pas tenu la distance. Montant Venard de Cerisy, le Jurassien a réussi un sans-faute lors de la première manche. Seulement, il devait faire tomber deux barres sur son second parcours pour voir son rêve de s’imposer une quatrième fois s’envoler.

"Il me manque encore quelque chose", avouait-il quelques instants après son concours. Opéré à deux reprises cette année au dos, il est bien conscient que sa condition ne lui permet pas encore d’évoluer dans le registre qui lui a permis de signer de si nombreux exploits. Il espère toutefois tirer son épingle du jeu lors du Grand Prix de dimanche au même titre que Martin Fuchs, qui n'a pas pu se qualifier pour la finale du top 10 qu'il avait remportée l'an dernier.



Fanny Smith 3e, victoire de Näslund à Val Thorens Fanny Smith 3e à Val Thorens Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Fanny Smith a décroché la 3e place de la 2e épreuve de Coupe du monde à Val Thorens. Nouvelle victoire de la Suédoise Sandra Näslund.

Pas forcément au top physiquement, la Vaudoise s'est bien battue. En quarts et en demi-finales, elle a effectué des remontées pour aller chercher sa qualification. En finale, la skieuse de Villars a tapé le haut d'un roller et elle a dû s'employer pour monter sur la boîte. Devant, Sandra Näslund n'a connu aucun problème pour signer sa 41e victoire en Coupe du monde, un jour après son 40e triomphe. Entre les deux grandes dames du ski-cross, on retrouve la Française Marielle Berger Sabbatel.

Jolie 5e place pour Saksja Lack. La Zurichoise avait mal négocié le négatif en demi-finales, mais elle s'est bien reprise lors de la petite finale grâce aussi à une excellente glisse.

Déception chez les messieurs avec seulement deux hommes en quarts de finale: Alex Fiva et Thomas Baur. Mais les deux athlètes ont terminé 3e de leur série et leur route s'est arrêtée là. Romain Détraz n'a pas pris le départ, alors que Jonas Lenherr, Gil Martin, et Ryan Regez ont été éliminés en huitièmes de finale. Victoire pour le Canadien Kevin Drury devant Simone Deromedis et Tristan Takats.



Exceptionnelle Lindsey Vonn, les Suissesses larguées à St-Moritz Lindsey Vonn beaucoup trop forte à 41 ans Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Lindsey Vonn a décroché avec la manière le 83e succès de sa carrière en Coupe du monde. A 41 ans, l'Américaine a écrasé de sa classe la première descente de St-Moritz.

41 ans, une retraite de cinq ans et demi, un nouveau genou et près d'une seconde d'avance sur la surprise autrichienne Magdalena Egger. Lindsey Vonn a réalisé une performance exceptionnelle sur la Corviglia. La meilleure descendeuse de l'histoire, qui ne pense qu'aux JO de Milan-Cortina en février, a remporté dans les Grisons sa sixième course, la deuxième en descente après son succès en...2012! Le dernier succès en Coupe du monde remontait au mois de mars 2018 et les finales d'Are.

La Speed Queen a éteint la concurrence, à savoir les Autrichiennes Egger et Mirjam Puchner, pourtant magnifique glisseuse. Après un départ moyen, Vonn a laissé parler son sens des courbes. Elle a mis un monde entre elle et ses adversaires sur les trois derniers secteurs, comme à la belle époque. Elle a également été flashée avec les meilleures vitesses.

Dans le camp helvétique et en l'absence de Lara Gut-Behrami, Corinne Suter et Michelle Gisin, toutes blessées, c'est un peu la consternation. La meilleure Helvète se nomme Malorie Blanc, 13e provisoire à 1''96.

Jasmina Suter est 16e, Janine Schmitt 20e, Jasmine Flury 23e, Delia Durrer 29e et Priska Ming-Nufer 30e à 3''12.



Des assists et de larges victoires pour Josi et Moser Janis Moser, de dos, a réussi deux assists avec le Lighzning contre les Devils Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Nashville et Tampa Bay ont remporté deux belles victoires en NHL. Roman Josi et Janis Moser y ont chacun contribué avec deux passes décisives.

Les Nashville Predators ont célébré leur plus grande victoire de la saison en dominant 7-2 St. Louis Blues, confirmant ainsi la tendance à la hausse de ces dernières semaines. Steven Stamkos s'est illustré par un quadruplé, son deuxième en carrière, avec par deux fois des assists de Roman Josi. Du côté des Blues, Pius Suter s'est fait remarquer par une pénalité qui a entraîné le septième but encaissé au cours du troisième tiers.

Les Predators, qui ont remporté six de leurs huit derniers matches, pourraient décrocher dimanche face à l'Avalanche leur troisième victoire consécutive pour la première fois cette saison.

Janis Moser a fêté un succès 8-4 avec le Lightning contre les New Jersey Devils. Le match s'est décidé dans le tiers initial, que les Floridiens ont enlevé 4-1. Le défenseur suisse a inscrit ses huitième et neuvième points de la saison. Du côté des Devils, Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont quitté la glace avec un bilan de -2, tandis que Timo Meier était absent pour raisons personnelles.

A signaler encore la victoire d'Akira Schmid lors de la victoire de Vegas 3-2 ap face aux Philadelphia Flyers. Le Bernois a repoussé 17 des 19 tirs contre sa cage. Nino Niederreiter, défait 6-3 avec les Jets face aux Bruins, et Philipp Kurashev, victorieux 3-2 ap avec les Sharks devant les Maple Leafs, sont restés muets.



Mondiaux: Le succès sans prétention ni limites de Ditaji Kambundji Ditaji Kambundji a accordé une interview à Keystone-ATS sur le tartan de l'anneau d'athlétisme du Wankdorf. Peu avant, la championne du monde bernoise du 100 m haies s'y entraînait parmi les anonymes.

- Ditaji Kambundji, vous êtes entrée dans l'histoire de l'athlétisme national en septembre à Tokyo en remportant le titre de championne du monde du 100 m haies. Jamais auparavant une Suissesse n'avait été gagnée l'or dans ce sport. Est-ce que cela a changé quelque chose pour vous ?

"Je dis toujours oui et non. Pour moi, c'est clairement le plus grand moment de ma carrière sportive. J'ai atteint un objectif que je m'étais fixé. Je suis curieuse de voir ce que cela va donner lorsque je retournerai en compétition, car je serai probablement moins sous-estimée l'année prochaine. Au quotidien, on revient vite à la vie normale. L'entraînement est toujours aussi strict et le restera."

- Avez-vous reçu des réactions de stars internationales après votre triomphe ?

"Il y avait beaucoup de personnalités du monde du sport qui étaient émues. En zone mixte, j'ai vu Sally Pearson (la championne olympique 2012 du 100 m haies), qui m'a rapidement serré dans ses bras - je ne l'avais jamais vu auparavant. C'était assez spécial."

- On vous reconnaît désormais sans doute partout en Suisse, est-ce parfois pénible ?

"Ici, les gens sont très réservés. Et les rares interactions sont toujours très positives. Il y a des personnes qui viennent me voir et me disent qu'elles ont eux-mêmes pleuré. Le fait que j'ai ému des inconnus jusqu'aux larmes me touche. C'est pourquoi je savoure chaque moment. Mais ce n'est pas comme si ma vie avait changé lorsque je sors et que beaucoup de gens m'abordent."

- Néanmoins, vous générez désormais plus d'attention, est-ce que vous parvenez à gérer cela?

"La journée dure toujours 24 heures, et l'entraînement sera toujours le plus important. Mais cela fait partie du métier de prendre du temps pour les rendez-vous importants, et c'est ce que je fais. Bien sûr, on ne peut pas tout faire, il faut choisir. A cet égard, je suis content que mon management me soutienne et filtre les sollicitations. Car quand je fais quelque chose, je veux le faire correctement."

- Lorsque vous repensez au titre de championne du monde, celui-ci vous semble-t-il encore un peu surréaliste ?

"J'ai trouvé intéressant que le fait d'en parler m'aide beaucoup à assimiler tout cela. En interview, tout remonte à la surface, mais je ne suis pas du tout à un point où c'est encore surréaliste. Mais bien sûr, ce sera toujours spécial, mais je ne me lève pas tous les jours en me disant: 'Bonjour, championne du monde'."

- Que vous rappelez-vous de votre course ?

"Pas grand-chose. Je ne me souviens pas du tout des sept premières haies. Aux haies huit, neuf et dix, j'ai senti que ça se passait bien. J'ai entendu le speaker du stade - ce qui ne m'était encore jamais arrivé - crier: 'Kambundji est devant!'. Je me suis alors dit : 'OK, encore jusqu'à la ligne'. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, j'ai à nouveau aucun souvenir, mais je n'étais pas sûre d'avoir gagné. Parfois, c'est drôle - quand j'y repense, je ne sais même pas si je me rappelle vraiment ou si je revois les images télévisées. Il se passe une quantité incroyable de choses en très peu de temps."

- Vous avez pulvérisé votre record suisse en finale et réalisé un temps de 12''22, la 7e meilleure performance de tous les temps. Pensiez-vous qu'un tel temps était possible ?

"Je dois dire que oui, je pensais que c'était possible de gagner et je savais que pour cela il fallait réaliser un temps proche de 12''20. La différence entre cette saison et la précédente, c'est que j'ai réussi à garder une bonne constance. J'atteignais régulièrement les 12''40, 12''50, mais il y avait toujours quelque chose qui ne collait pas. Lors de la dernière compétition avant les Mondiaux, au Weltklasse de Zurich, j'ai couru en 12''40 tout en butant sur la dernière haie."

- Vous aviez donc une grande confiance en vous?

"Oui. Cette saison, il est devenu évident pour moi que j'avais le potentiel pour performer. De plus, le fait que la concurrence était extrêmement forte m'a aidé. Je savais qu'il n'y avait pas une ou deux personnes qui dominaient. Au contraire, il y en avait beaucoup qui étaient très rapides, et j'en faisais partie."

- Cette force mentale vous a-t-elle été transmise pour ainsi dire à la naissance, car votre sœur Mujinga répond aussi présente lorsque cela compte ?

"Dans mon cas, il est vrai que la nervosité ne m'a jamais paralysée, mais plutôt tirée vers le haut. Même plus jeune, j'étais capable de canaliser la tension lors des compétitions. La majeure partie repose cependant sur l'expérience au fil des courses. J'ai découvert ce qui fonctionne le mieux pour moi: je dois être calme et concentrée. Certes, j'ai déjà collaboré avec une psychologue du sport, mais je ne consulte pas à intervalles réguliers."

- L'expérience de Mujinga a dû aussi vous aider, non?

"J'ai surtout pu profiter de l'environnement qu'elle a mis en place. Bien sûr, avec des compléments spécifiques, comme par exemple Claudine (Müller, son entraîneuse), mais je n'ai pas eu besoin de mettre en place une structure de base."

- Après votre titre de championne du monde, vous êtes restée au Japon. Quelle était l'importance de digérer tout cela loin de chez vous ?

"A postériori, c'était une bonne chose de ne pas rentrer tout de suite. Cela m'a permis de prendre de la distance. Mais j'étais contente de rentrer à la maison et de voir ma famille. Plus tard, je suis aussi allé en Écosse, où c'était aussi très agréable."

- De manière générale, quelle est la meilleure façon de vous reposer ?

"En passant du temps avec ma famille et mes amis. En outre, beaucoup de choses m'intéressent en dehors du sport."

- A savoir?

"Ça change toujours un peu. En ce moment, je fais beaucoup de couture, j'ai commencé au début de l'année. J'aime beaucoup cuisiner et jardiner. Et puis je suis un rat de bibliothèque."

- Les résultats montrent que l'entraînement fonctionne. Voyez-vous malgré tout des possibilités d'optimisation ?

"Absolument, je n'ai que 23 ans. Le plus important pour la saison prochaine est de parvenir à une constance à un niveau encore plus élevé. Ces dernières années, j'ai acquis une bonne base, maintenant nous pouvons aller beaucoup plus dans les détails - travailler le départ, les quatre dernières haies. Là, il y a toujours quelque chose à gagner. Pour cette année, la finale des championnats du monde était la course parfaite, mais pas celle de ma vie."

- A quel point est-il réaliste pour vous de battre un jour le record du monde, qui est encore à douze centièmes de votre record?

"C'est très réaliste, mais il faut d'abord le faire, et je ne veux pas me mettre trop de pression. Mais si j'avais exclu que je puisse devenir championne du monde, je ne l'aurais peut-être pas été. L'important est que je ne me suis jamais fixé de limite, ce serait d'ailleurs un message que je transmettrais aux enfants."

- Pour finir, c'est bientôt Noël, que souhaitez-vous?

"Rien de spécial, je me réjouis simplement de Noël comme chaque année. Je suis curieuse de savoir qui m'a tirée au sort (rires)!"



L'Open d'Australie lance une cérémonie d'ouverture, Federer présent Roger Federer de retour à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA AAP/ROB PREZIOSO A l'instar des JO, l'Open d'Australie va instaurer une cérémonie d'ouverture. Et Roger Federer inaugurera cette nouvelle tradition le 17 janvier, ont annoncé jeudi les organisateurs.

"Lançant le premier Grand Chelem de l'année, cet événement spécial sera l'occasion de rendre hommage aux grands champions qui ont façonné le tennis, aux fans passionnés qu'ils ont inspirés et à l'incroyable héritage qu'ils continuent de construire", explique l'organisation de l'Open d'Australie dans un communiqué.

Roger Federer, six fois couronné à Melbourne, sera l'invité vedette de la première édition de cette cérémonie d'ouverture, avant les matches du tableau principal (18 janvier-1er février).

Le Bâlois de 44 ans, sera entouré d'autres gloires du tennis tels qu'Andre Agassi, quadruple vainqueur du tournoi, et des Australiens Pat Rafter et Lleyton Hewitt, pour disputer un match entre anciens numéros un mondiaux.

"Cela me semble une éternité depuis que j'ai inventé l'expression "Happy Slam" (Grand Chelem du bonheur) pour l'Open d'Australie, et cela me fait toujours sourire quand je repense à tous les moments que j'ai vécus ici", a déclaré Roger Federer, cité dans le communiqué.

"J'ai vécu tellement d'émotions à la Rod Laver Arena... la joie de soulever le trophée six fois, l'honneur de jouer devant Rod Laver lui-même, le défi de rivaliser avec mes plus grands adversaires, et toujours l'amour et le soutien inconditionnels des fans australiens", a encore dit l'homme aux 20 tournois du Grand Chelem.



Bâle battu par Aston Villa Déception pour Dominik Schmid et les Bâlois Image: KEYSTONE/AP/GEORGIOS KEFALAS Déception pour le FC Bâle en Europa League. Les hommes de Ludovic Magnin n'ont pas démérité, mais se sont inclinés 2-1 contre Aston Villa jeudi.

Le FCB n'a pas vécu l'entame idéale au Parc St-Jacques. L'ancien Lausannois Evann Guessand a profité d'un rebond favorable pour récupérer le ballon dans la surface et ouvrir le score (12e).

Les RotBlau ont ensuite cru égaliser, mais la réussite de Leo Leroy a été annulée en raison d'un hors-jeu (28e). Déception de courte durée puisque Flavius Daniliuc a finalement inscrit le 1-1 (35e).

Malheureusement pour les Bâlois, le coaching d'Unai Emery s'est avéré payant. Youri Tielemans, entré en jeu à la pause, a redonné l'avantage aux Villans et scellé le score (53e).

Cette défaite, la quatrième en C3, relègue le FC Bâle hors des places de barragiste. Des affrontements contre le RB Salzbourg et Viktoria Plzen restent au programme pour s'y frayer un chemin.



Lausanne se contente d'un nul en Finlande Brandon Soppy et le LS ont eu chaud à Tampere Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT Lausanne a fait le minimum syndical lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Conference League. A Tampere face au KuPS Kuopio, les Vaudois ont obtenu le point du nul (0-0).

Face à une équipe finlandaise qui a terminé son championnat début novembre, les Vaudois auraient dû en profiter pour mettre du rythme. S'ils ont été dominateurs dans l'ensemble, ils ont bien failli tout perdre à plusieurs reprises.

Tour d'abord à la 69e lorsque Morgan Poaty est intervenu sur un attaquant adverse dans la surface. Après avoir visionné la VAR, l'arbitre a logiquement donné un corner aux Finlandais plutôt qu'un penalty. Et puis à la 86e, lorsque Carlo Letica a sauvé devant le Polonais Parzyszek. Ou encore deux minutes plus tard sur une nouvelle opportunité des Nordiques.

Côté vaudois, le match aurait sans doute été différent si à la 63e Diakité avait ouvert le score au lieu de frapper le poteau. Ou s'il avait transmis le ballon à Bair qui était parfaitement placé.

Le LS en est à 8 points et occupe la 16e place. Tout est très serré puisque le 24e et dernier qualifié provisoire compte 7 points. Il s'agit pour l'instant de Lincoln Red Imps, club de Gibraltar.



La Suisse battue par la Suède Damien Riat inscrit le 2-1 pour la Suisse Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER L'équipe de Suisse a commencé son tournoi de l'Euro Hockey Tour par une défaite. A Zurich, les hommes de Patrick Fischer ont été battus par la Suède 3-2 tab.

La Suisse a livré un excellent premier tiers. Elle a d'ailleurs marqué à deux reprises en profitant parfaitement de l'indiscipline suédoise. Sur ses deux premiers jeux de puissance, la troupe de Patrick Fischer a trouvé le cadre par deux fois. L'ouverture du score est tombée à la 3e de la canne de Tyler Moy sur un assist de Damien Riat.

Le capitaine du LHC a lui frappé à la 12e sur un très joli travail préparatoire de Denis Malgin. Entre les deux réussites helvétiques, c'est Lindholm qui a trouvé la faille (5e). Mais la star des Zurich Lions a également connu un moment moins glorieux. A la 42e, le joueur aux racines russes a perdu le puck en zone de défense suédoise. L'arrière d'Ambri Tim Heed s'est lancé et il a pu trouver l'Emmentalois Petersson pour l'égalisation.

La suite de la période fut un peu moins intéressante, bien que les Suisses aient eu deux chances en power-play. Ils ont également eu plus d'une minute à 4 contre 3 durant la prolongation.

Tout s'est donc joué aux tirs au but. Un exercice dans lequel les Suédois se sont montrés bien plus habiles en en marquant deux sur trois, alors que la Suisse a manqué ses trois tentatives.

A signaler qu'au cours du tiers médian, Andrea Glauser a rejoint le vestiaire avant ses coéquipiers en raison d'un coup de genou. Les arbitres ont revu la séquence et ont décidé de punir le défenseur de Fribourg, capitaine sur ce match.

Le deuxième match de la Suisse aura lieu samedi à 18h face à la Tchéquie.



YB s'offre le scalp du LOSC Darian Males a marqué le but pour YB Image: KEYSTONE/EPA/PETER KLAUNZER En supériorité numérique pendant près d'une heure de jeu, Young Boys est venu à bout de Lille jeudi. Les Bernois l'ont emporté 1-0.

YB a pourtant peiné à rentrer dans son match. Timides, les hommes de Gerardo Seoane ont laissé les Lillois mettre le pied sur le ballon lors de la première demi-heure.

Les Bernois se sont toutefois créé la plus grosse occasion de la première période, mais Chris Bedia a vu son penalty être repoussé par Berke Özer (35e). Ayyoub Bouaddi s'était rendu coupable d'une faute de dernier recours sur Virginius dans la surface. Le jeune Français a été doublement puni, recevant un carton rouge sur l'action.

Avec un homme de plus, l'équipe de la capitale a dominé la seconde période et en a été récompensée. Darian Males a fait fructifier un bon travail de Virginius à l'heure de jeu pour offrir la victoire aux siens.

Ce succès, terni par la sortie sur blessure d'Alvyn Sanches en fin de match, ramène les Bernois à la 19e place provisoire, synonyme de qualification pour les barrages.



Val Thorens: Succès de Näslund et Deromedis, les Suisses en retrait Fanny Smith (à gauche) s'est imposé en petite finale, échouant au 5e rang final à Val Thorens. (Archives) Image: KEYSTONE/AP TT News Agency La Suédoise Sandra Näslund et l'Italien Simone Deromedis ont remporté la première course de Coupe du monde à Val Thorens. Côté suisse, Smith et Fivaz ont tous deux échoué en demi-finale.

Seule représentante helvétique en demies, la championne du monde en titre Fanny Smith a manqué une porte alors qu'elle était au coude à coude pour la 2e place qualificative. La Vaudoise a terminé à la 5e place finale, tandis que Näslund a décroché un 40e succès record en Coupe du monde.

Chez les hommes, les Suisses Alex Fivaz et Thomas Baur se sont brillamment qualifiés en quart de finale, tandis que le champion olympique et du monde en titre bernois Ryan Regez ne s'est pas qualifié pour les 8es de finale pour . Baur a échoué en quarts, tandis que Fivaz a fini 3e, échouant aux portes de la finale. Le Grison s'est ensuite adjugé la 7e place finale, laissant le champion du monde de 2023 Deromedis triompher en ouverture de saison.



Mika Henauer sera à Genève-Servette la saison prochaine Mika Henauer (au centre) sera au GHSC pour deux saisons dès la reprise du championnat 2026-27. (archives) Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Genève-Servette renforce son effectif en vue de la saison de National League 2026/27 avec l'engagement de Mika Henauer. Le défenseur a signé pour deux saisons chez les Aigles.

Le Bernois de 25 ans, actuellement à Rapperswil-Jona depuis 2024, a débuté en National League au CP Berne. Au total, il a disputé 213 matches pour 59 points en première division suisse.

