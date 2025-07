Kurashev signe pour un an à San Jose ++ Tsunemoto quitte Servette

Le Real Madrid sort la Juve en 8e de finale Gonzalo Garcia a inscrit l'unique but pour le Real face à la Juve Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Le Real Madrid jouera les quarts de finale du Mondial des clubs. Les hommes du coach Xabi Alonso se sont imposés 1-0 face à la Juventus mardi à Miami dans l'un des chocs des 8es de finale.

Le club aux 15 Ligues des champions, qui a dominé les débats, a forcé la décision à la 54e minute. Transfuge de Liverpool, Trent Alexander-Arnold a adressé un centre parfait que le jeune attaquant Gonzalo Garcia (21 ans) a repris victorieusement de la tête.

Ce match a par ailleurs été marqué par le retour de Kylian Mbappé, qui avait manqué les trois premières parties du Real dans cette compétition pour cause de gastro-entérite. La star française est entrée en jeu à la 68e pour Gonzalo Garcia.

En quart de finale, les Madrilènes se frotteront samedi à New York au vainqueur du dernier 8e de finale qui doit opposer le Borussia Dortmund de Gregor Kobel aux Mexicains du CF Monterrey.



Kurashev signe pour un an à San Jose Philipp Kurashev va rejoindre les Sharks Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Philipp Kurashev a retrouvé de l'embauche après une saison 2024/25 désastreuse passée sous le maillot de Chicago. Selon différents médias nord-américains, le centre bernois a signé à San Jose.

Les Sharks lui ont offert un bail d'un an, pour un salaire de 1,2 million de dollars, alors que son contrat avec Chicago était de 4,5 millions de dollars sur deux saisons. Kurashev tentera de se relancer en Californie après n'avoir réussi que 14 points en 51 matches en 2024/25 (avec un différentiel de -28).



Coco Gauff éliminée dès le 1er tour à Wimbledon Coco Gauff a été battue au 1er tour à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY L'hécatombe continue à Wimbledon ! La championne de Roland-Garros Coco Gauff (no 2) a connu la défaite dès le 1er tour mardi soir sur le gazon londonien.

Trois fois 8e de finaliste à Church Road, l'Américaine de 21 ans s'est inclinée 7-6 (7/3) 6-1 sur le court no 1 devant l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 42), après moins d'1h20' de jeu. Elle avait déjà été battue dès son entrée en lice sur le gazon de Berlin pour son premier match depuis son sacre parisien.

L'élimination de Coco Gauff vient s'ajouter à celles de Jessica Pegula (no 3), Zheng Qinweng (no 5) et Paola Badosa (no 9) parmi les les dix premières têtes de série du tableau féminin. Chez les messieurs, ce sont également quatre des dix premières têtes de série qui ont d'ores et déjà mordu la poussière.



Tsunemoto quitte Servette et signe à Bâle Keigo Tsunemoto (à gauche) rejoint le FC Bâle Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Keigo Tsunemoto quitte le Servette FC, où il était arrivé à l'été 2023. Le latéral droit japonais de 26 ans rejoint le FC Bâle, ont annoncé les deux clubs mardi soir.

Tsunemoto a signé un contrat portant jusqu'en 2028 avec le champion de Suisse en titre, précisent les Rhénans dans leur communiqué. Il a disputé 83 matches officiels sous le maillot du SFC, avec qui il a terminé 3e puis 2e des deux derniers championnats de Super League.

"Je suis très heureux de pouvoir faire un pas supplémentaire dans ma progression en rejoignant le FC Bâle", explique notamment dans le communiqué du FCB Tsunemoto, qui a remporté la Coupe de Suisse en 2024 avec Servette.



Bencic sauve l'honneur suisse à Wimbledon Belinda Bencic s'est hissée sans difficulté au 2e tour à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Belinda Bencic (WTA 35) a sauvé l'honneur helvétique mardi à Wimbledon. La St-Galloise s'est même hissée sans la moindre difficulté au 2e tour sur le gazon londonien.

Dernière représentante de Swiss Tennis en lice après les éliminations de Leandro Riedi, Viktorija Golubic et Jil Teichmann, Belinda Bencic s'est imposée 6-0 6-3 en 1h03' devant l'Américaine Alycia Parks (WTA 60) au 1er tour à Church Road. Elle a gagné les huit premiers jeux d'une rencontre à sens unique.

La championne olympique s'est donc pleinement rassurée pour son deuxième match disputé depuis son abandon le 7 mai à Rome et sa blessure à une main. La semaine dernière à Bad Homburg, elle n'avait inscrit que trois jeux face à la Russe Ekaterina Alexandrova pour son retour aux affaires.

Belinda Bencic n'a connu qu'une seule petite alerte sur le court no 16, à 6-0 4-3 sur son service. Alycia Parks s'est alors procuré ses deux seules balles de break enregistrées dans ce match, sans parvenir à convertir l'une d'elles. Les 29 fautes directes commises par l'Américaine ont il est vrai pesé lourd.

Bencic devrait en savoir plus sur son potentiel au 2e tour face à Magda Linette (no 27) ou à Elsa Jacquemot (WTA 113). L'élimination de la tête de série no 3 Jessica Pegula, qu'elle aurait pu retrouver au 3e tour, lui offre par ailleurs certaines perspectives dans cette quinzaine.



Zverev chute dès le 1er tour à Londres Alexander Zverev a été battu dès le 1er tour à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Une nouvelle tête de série quitte Wimbledon par la petite porte, dès le 1er tour. Le no 3 mondial Alexander Zverev s'est incliné en cinq matches et 4h40' face à Arthur Rinderknech (ATP 72) mardi.

Le champion olympique de Tokyo 2021 s'est incliné 7-6 (7/3) 6-7 (8/10) 6-3 6-7 (5/7) 6-4 devant le Français, qui a signé le plus bel exploit de sa carrière dans une partie qui avait été interrompue la veille au soir en raison de l'obscurité.

Alexander Zverev n'avait plus été battu dès son entrée en lice dans un tournoi majeur depuis l'édition 2019 de Wimbledon. Il n'a pas réussi le moindre break dans cette partie, Arthur Rinderknech effaçant les 9 balles de break que l'Allemand s'est procurées.



Gilgeous-Alexander décroche le gros lot Shai Gilgeous-Alexander a signé un nouveau contrat record avec OKC Image: KEYSTONE/AP/Kyle Phillips Shai Gilgeous-Alexander, le meneur superstar d'Oklahoma City Thunder, a décroché le gros lot.

Le Canadien a prolongé avec le champion NBA pour une somme estimée à 285 millions de dollars sur quatre ans, rapportent mardi différents médias américains.

"SGA" touchera 71,25 millions de dollars par saison soit le salaire annuel le plus élevé de l'histoire de la NBA, indique ESPN. Le MVP de la saison régulière et des dernières finales NBA restera dans la franchise de l'Oklahoma jusqu'à la saison 2030/31.

Agé de 26 ans, le Canadien évolue depuis 2020 à "OKC" qu'il a rejoint en provenance des Clippers de Los Angeles, la franchise qui l'avait drafté deux ans plus tôt. Il a été le fer de lance du premier titre NBA remporté par le Thunder face aux Indiana Pacers (4-1 dans la série).



Teichmann également sortie d'entrée Jil Teichmann est toujours en quête d'un premier succès à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Jil Teichmann (WTA 93) devra patienter avant de cueillir un premier succès sur le gazon de Wimbledon. La Seelandaise avait pourtant tout pour bien faire face à Lucia Bronzetti (WTA 63) au 1er tour.

La gauchère de bientôt 28 ans s'est inclinée 6-4 7-5 devant l'Italienne, qui restait sur cinq défaites d'affilée sur le circuit principal. Elle a pourtant dominé les débats, à l'exception du début et de la fin de cette partie.

Jil Teichmann a payé cher son mauvais début de match, elle qui s'est retrouvée très vite menée 2-0. Elle fut ensuite la patronne sur le court, jusqu'à 4-4 au deuxième set. Mais elle a manqué cruellement d'efficacité sur les points les plus importants.

La Seelandaise s'est pourtant accrochée, signant son seul break de la journée - sur sa sixième occasion - pour égaliser à 5-5 dans la deuxième manche. Mais Lucia Bronzetti n'a pas laissé passer sa deuxième opportunité de conclure cette partie sur son service.

Jil Teichmann en est donc désormais à cinq défaites subies au 1er tour à Wimbledon, en cinq apparitions dans le tableau principal. Pour Lucia Bronzetti, il s'agit d'une première victoire sur le gazon londonien, après trois éliminations subies au 1er tour...



Le demi-finaliste sortant Lorenzo Musetti éliminé d'entrée Nikoloz Basilashvili a créé la surprise en battant Lorenzo Musetti mardi Image: KEYSTONE/AP/Joanna Chan Demi-finaliste en 2024, Lorenzo Musetti a été éliminé dès le 1er tour mardi à Wimbledon.

Le no 7 mondial a été battu en quatre sets par le qualifié géorgien Nikoloz Basilashvili, ancien membre du top 20 retombé au 126e rang mondial.

Auteur d'une saison étincelante sur terre battue conclue par un abandon en demi-finale de Roland-Garros contre Carlos Alcaraz, Musetti (23 ans) s'est incliné 6-2 4-6 7-5 6-1. L'Italien disputait son premier match sur gazon de la saison.

Médaillé de bronze des Jeux olympiques de Paris, Musetti est déjà le troisième membre du top 10 à prendre la porte à Wimbledon, après les éliminations du Danois Holger Rune et du Russe Daniil Medvedev lundi en ouverture du tournoi. Il avait déjà subi la loi de Basilashvili sur gazon, en 2022 à Stuttgart.



Ansu Fati prêté à Monaco avec une option d'achat Ansu Fati rejoint l'AS Monaco Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ Le Bâlois Breel Embolo fera face à une concurrence accrue à Monaco. L'attaquant du Barça Ansu Fati a été prêté pour une saison avec une option d'achat à l'ASM, a officialisé le club de la Principauté.

Les deux clubs et le joueur étaient tombés d'accord pour un prêt pour une saison, assorti d'une option d'achat de 11 millions d'euros. Selon une source proche du dossier, Barcelone va prendre en charge une grande partie du salaire de Fati. En revanche, le club blaugrana touchera un important intéressement sur une éventuelle plus-value à la revente, à la condition que Monaco lève l'option de transfert en mai prochain puis cède le joueur ultérieurement.

Né en Guinée-Bissau le 31 octobre 2002, Fati a fait ses débuts professionnels avec Barcelone à l'âge de 16 ans. Sous les couleurs catalanes, il a disputé 123 rencontres (29 buts) et remporté deux championnats d'Espagne (2023 et 2025). International espagnol à 11 reprises, il avait participé au Mondial 2022. En 2024/25, il a vécu une saison très compliquée et émaillée de nombreuses blessures, ne disputant que onze matches sans inscrire le moindre but.



Luca Cunti rejoint les GCK Lions Luca Cunti va rejoindre les GCK Lions Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Luca Cunti va poursuivre sa carrière en Swiss League au sein des GCK Lions, a annoncé le club-ferme des Zurich Lions. Le centre de 35 ans a signé pour un an.

L'ancien international, vice-champion du monde en 2013, évoluait depuis six ans au HC Bienne. Il s'agit d'un retour aux sources pour le Zurichois, qui avait démarré sa carrière au sein de l'organisation du "Z". Il avait fêté deux titres de champion de Suisse avec les Zurich Lions, en 2012 et 2014.



Sinner s'impose en 1h48 au 1er tour à Wimbledon Jannik Sinner a maîtrisé son sujet pour son 1er tour à Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Jannik Sinner n'a pas connu les mêmes difficultés que son grand rival Carlos Alcaraz, contraint de batailler durant cinq sets face à Fabio Fognini lundi, pour son entrée en lice à Wimbledon.

Demi-finaliste en 2023, quart de finaliste en 2022 et en 2024 sur le gazon londonien, le no 1 mondial a mis moins de 1h50 pour se hisser au 2e tour.

Sinner s'est imposé 6-4 6-3 6-0 devant son compatriote Luca Nardi (ATP 95) sur le court no 1. L'Italien n'a pas dû faire face à la moindre balle de break, ne perdant que 12 points en 13 jeux de service disputés.

Jannik Sinner restait sur une défaite au 2e tour sur l'herbe de Halle, à l'issue de laquelle il avait expliqué qu'une petite pause lui ferait le plus grand bien. Il semble désormais avoir digéré sa mortifiante défaite subie en finale à Roland-Garros face à Alcaraz, qui avait effacé trois balles de match.

Le vainqueur du dernier Open d'Australie ne devrait pas non plus devoir trop s'employer au 2e tour. Il se frottera à l'Australien Aleksandar Vukic (ATP 93), qui a fêté mardi son premier succès sur le circuit principal depuis début mai à Rome.



Tour de France: Silvan Dillier sera de la partie Silvan Dillier va devoir travailler pour ses leaders lors du Tour de France Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Silvan Dillier (34 ans) disputera le Tour de France pour la sixième fois de sa carrière. L'Argovien sera le cinquième coureur suisse samedi au départ de la Grande Boucle.

Dillier a été sélectionné comme équipier dans la formation Alpecin-Deceuninck, dont les leaders pour chasser les étapes seront le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Belge Jasper Philipsen. Double champion de Suisse sur route (2017, 2021), Silvan Dillier a comme principaux autres grands résultats un succès lors de la 6e étape du Tour d'Italie en 2017 et une 2e place à Paris-Roubaix en 2018.

Les participations de quatre Suisses - Mauro Schmid, Stefan Bissegger, Marc Hirschi et Fabian Lienhard - avaient été annoncées lundi.



Euro dames: la Norvège doute avant de jouer contre la Suisse Caroline Graham Hansen: les Suissesses devront se m Image: KEYSTONE/AP NTB Scanpix La Norvège n'aborde pas le match d'ouverture de l'Euro 2025 face à la Suisse avec une confiance absolue. Elle a aussi des soucis offensifs, au point de faire naître une certaine inquiétude au pays.

"Il faut sonner l'alarme." Voici les mots prononcés par Carl-Erik Torp à l'issue de la défaite de la Norvège jeudi à Oslo face à la Suède (2-0) pour sa répétition générale. Cet ancien footballeur, désormais consultant à la télévision norvégienne NRK, n'a pas vraiment été rassuré par la performance des joueuses de Gemma Grainger.

La sélectionneuse anglaise s'est pourtant déclarée satisfaite de ce dernier test. "C'était un test parfait", a-t-elle assuré à la chaîne TV 2. Mais derrière son optimisme affiché, l'ex-coach du Pays de Galles peut légitimement s'inquiéter du manque d'efficacité de ses joueuses.

Elles ne marquent que contre la Suisse Les Norvégiennes n'ont en effet marqué qu'à quatre reprises lors de leurs sept derniers matches. Certes, trois de ces buts sont tombés lors de deux victoires face à la Suisse en Ligue des nations, mais le reste du bilan d'Ada Hegerberg et Cie n'est de loin pas reluisant: 0-0 et 1-1 face à l'Islande, défaites 1-0 et 2-0 contre la France et donc cet ultime revers face au voisin suédois.

"Si l'équipe produit ce jeu à l'Euro, je ne pense pas que nous passerons la phase de groupes", a encore alerté Carl-Erik Torp, qui s'inquiète également de la stabilité défensive de la sélection norvégienne. Comme la Suisse avec Luana Bühler, la Norvège a en effet dû faire face au forfait d'une de ses titulaires en défense centrale, l'arrière de Brighton Guro Bergsvand. Et Mathilde Harviken, qui évolue à la Juventus et qui formait avec Bergsvand la charnière centrale norvégienne ces derniers mois, est toujours incertaine.

La Norvège espère donc que ses deux stars suffiront à faire la différence face à la Suisse. Avec Ada Hegerberg (Lyon), première Ballon d'Or de l'histoire en 2018 et Caroline Graham Hansen (Barcelone), les Scandinaves disposent de deux attaquantes dont l'expérience surpasse largement celles des jeunes talents de l'équipe de Suisse.