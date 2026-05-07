La Nati bat la Finlande ++ Waltert victorieuse

EHT: La Suisse s'impose face à la Finlande aux tirs au but Théo Rochette (à gauche) a livré une belle prestation face à la Finlande jeudi. Image: KEYSTONE/EPA/JOHAN NILSSON Les hommes de Jan Cadieux ont entamé leur dernière phase de préparation avant le Mondial à domicile par une victoire. La Suisse s'est imposé 5-4 aux tirs au but face à la Finlande jeudi à Ängelholm..

Après une prolongation à quatre contre quatre, c'est finalement aux tirs au but que se sont départagés les protagonistes de ce festival offensif. Le gardien Leonardo Genoni a été décisif dans cet exercice en ne concédant qu'un seul but, tandis que l'excellent Théo Rochette et Tyler Moy ont permis à la sélection helvète de l'emporter, cinq jours après avoir concédé la défaite 5-3 face à ce même adversaire.

Doublé de Rochette L'arrivée de nouveaux renforts en début de semaine a permis à la sélection de Jan Cadieux de monter en puissance par rapport à leurs précédentes sorties. Volant la vedette aux Suisses évoluant en NHL, c'est d'ailleurs l'un des joueurs ayant disputé la finale de National League jeudi dernier qui a lancé les hostilités.

Le défenseur de Davos Dominik Egli a ouvert la marque après seulement 1'30 en profitant d'un puck traînant devant la cage du portier finlandais Justus Annunen. Auteur d'un doublé (28e/39e à 4 contre 5), l'attaquant de Lausanne Rochette a permis à l'équipe de Suisse d'entamer le 3e tiers avec un but d'avance.

Côté finlandais, ce sont également les joueurs évoluant en National League qui se sont illustrés. L'attaquant de Langnau Saku Maenalanen (46e) comme les joueurs de Genève-Servette Vili Saarijarvi (33e) et Jesse Puljujarvi (28e/51e) ont temporairement frustré Calvin Thurkauf, qui avait inscrit le 4-3 en faveur des Helvètes à la 50e.

Les Suisses affronteront samedi la Suède à 16h pour leur avant-dernier match de préparation. Ils auront alors l'occasion de prendre leur revanche, eux qui se sont lourdement inclinés 8-1 face aux hommes de Sam Hallam vendredi dernier.



Simona Waltert aussi au 2e tour à Rome Simona Waltert est la quatrième Suissesse à rejoindre le 2e tour du tournoi de Rome. Image: KEYSTONE/EPA AAP/LUKAS COCH Simona Waltert a rejoint Belinda Bencic, Rebeka Masarova et Viktorija Golubic au 2e tour du WTA 1000 de Rome. Elle s'est qualifiée jeudi en gagnant un match disputé sur deux jours à cause de la pluie.

La Grisonne de 25 ans (WTA 91), issue des qualifications, a battu l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (57) en trois sets 7-5 4-6 6-1 et un peu moins de trois heures de jeu. Cette partie a débuté mercredi en fin d'après-midi avant d'être interrompue une première fois, puis finalement repoussé au lendemain après la seconde apparition de la pluie sur le Foro Italico.

Au 2e tour, Simona Waltert affrontera l'Américaine Hailey Baptiste (25), tombeuse de Belinda Bencic en 8es de finale du récent tournoi de Madrid.



Ramon Untersander quitte Berne pour Genève-Servette Ramon Untersander va troquer le maillot des Ours pour celui des Aigles. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Ramon Untersander a résilié son contrat avec Berne pour rejoindre Genève-Servette, ont annoncé les deux clubs jeudi. Le défenseur de 35 ans a signé un contrat portant sur deux saisons avec les Aigles.

Pilier du CP Berne depuis 2015, capitaine des Ours lors des deux dernières saisons, Ramon Untersander n'était plus en odeur de sainteté dans la capitale. Son contrat qui courait jusqu'en 2028 avec le club bernois a été résilié d'un commun accord.

Dans la foulée, Genève-Servette a annoncé l'engagement du Saint-Gallois, qui a remporté trois titres de champion (2016, 2017 et 2019) ainsi qu'une Coupe de Suisse (2021) avec Berne. Cette saison, il a inscrit 12 points (5 buts, 7 assists) en 52 matches de National League. Il a joué au total 822 parties dans l'élite du hockey suisse (342 points)



Play-off NBA: les Spurs égalisent, New York fait le break Victor Wembanyama (à gauche) et les Spurs ont corrigé le tir face aux Timberwolves d'Anthony Edwards. Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Les San Antonio Spurs ont surmonté la déception du premier match pour corriger les Minnesota Timberwolves 133-95 mercredi en play-off NBA. A l'Est, New York mène désormais 2-0 contre Philadelphie.

Les Spurs égalisent ainsi à 1-1 dans leur demi-finale de conférence Ouest, au meilleur des sept matches, avant deux déplacements à Minneapolis vendredi et dimanche.

Vexés par leur défaite inaugurale devant leur public, les Spurs ont fait souffler la tempête sur les Wolves, sous l'impulsion de Victor Wembanyama (19 points, 15 rebonds, 2 passes, 2 contres).

Auteur d'un record NBA en play-offs avec 12 contres mais effacé en attaque lundi, "Wemby" a attaqué la rencontre de façon énergique, marquant rapidement sept points en se projetant au rebond offensif, et à la réception d'un alley-oop acrobatique.

De'Aaron Fox (16 pts), beaucoup plus inspiré que lors du match 1 et Stephon Castle (19 pts) ont contribué au succès des jeunes Spurs, dont la plupart découvrent les play-off, que la franchise retrouve pour la première fois depuis 2019.

Les Timberwolves, deux fois finalistes sortants de la conférence Ouest, ont été trop maladroits (35 sur 88 à 39,8%), aucun de leurs leaders ne parvenant à peser en attaque, ni Julius Randle (12 pts), ni Anthony Edwards (12 pts), toujours en sortie de banc après son retour de blessure.

Les Knicks maîtrisent les 76ers Les New York Knicks ont dominé les Philadelphia 76ers 108-102 et mènent 2-0 leur demi-finale de conférence Est.

Dans une rencontre restée très serrée - jamais plus de 7 points d'écart et 25 changements de leader - les Knicks ont su maîtriser les dernières minutes, grâce notamment à leur meneur Jalen Brunson (26 points, 6 passes), et à Karl-Anthony Towns, précieux avec 20 points, 10 rebonds et 7 passes malgré un temps de jeu limité par les fautes.

Privés de Joel Embiid (cheville, hanche), les 76ers, écrasés lors du premier match, ont réussi à résister avec Tyrese Maxey (26 points, 6 passes), mais ont manqué d'adresse dans les derniers instants (12 points inscrits dans le dernier quart-temps).

Ils auront l'occasion de répondre vendredi en accueillant le troisième match.

Les Knicks viennent de remporter leurs cinq dernières rencontres de play-off, après avoir été menés 2-1 au premier tour par les Atlanta Hawks, de quoi les lancer en direction d'une nouvelle finale de conférence Est après celle perdue en 2025 contre les Indiana Pacers.



Play-off NHL: Vegas et Anaheim dos à dos après deux matches Les Ducks de Ryan Poehling (avec le puck) ont stoppé les Golden Knights à Vegas. Image: KEYSTONE/AP/John Locher Les Golden Knights de Vegas ont perdu le match no 2 de leur demi-finale de Conférence Ouest contre Anaheim. Les Ducks se sont imposés 3-1 mercredi pour revenir à 1-1 dans cette série des play-off NHL.

Sans le gardien suisse Akira Schmid, une fois de plus surnuméraire, Vegas a vu sa série de quatre victoires consécutives s'arrêter net. Les joueurs du Nevada avaient remporté les trois derniers matches de leur série du 1er tour contre Utah (4-2) et le premier acte de cette demi-finale.

Les Ducks ont construit leur succès à partir du deuxième tiers grâce à un but de Beckett Sennecke (32e). Ils ont ajouté deux autres buts en troisième période par Leo Carlsson (47e) et Jensen Harkins (57e, cage vide). La réduction du score de Vegas (Mark Stone), tombée à six secondes de la sirène finale, n'a rien changé.

En s'inclinant dans leur patinoire, les Golden Knights ont également perdu l'avantage de la glace et devront désormais s'imposer au moins une fois à Anaheim. L'acte III aura lieu vendredi en Californie.

Montréal battu d'entrée A l'Est, les Canadiens de Montréal ont perdu la première manche de leur demi-finale contre les Buffalo Sabres. Les Québécois se sont inclinés 4-2 après une mauvaise entame de match.

Buffalo a mené 2-0 après 14 minutes et des réussites de Josh Doan et Ryan McLeod (power-play). Le "CH" a bien répliqué juste avant la première pause par Nick Suzuki, mais Buffalo a repris le large dans le tiers médian.

Le deuxième match aura lieu vendredi à Buffalo avant que la série ne se déplace à Montréal.



Iman Beney sacrée avec Manchester City Iman Beney a rejoint Manchester City l'été dernier (archives). Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN L'équipe féminine de Manchester City, où évolue la Valaisanne Iman Beney, a été sacrée championne d'Angleterre mercredi pour la deuxième fois de son histoire. Elle met fin la domination de Chelsea.

Avec 52 points et encore un match à jouer, les Skyblues sont certaines de terminer en tête de la Women's Super League après le match nul concédé par Arsenal (1-1), mercredi à Brighton.

Chelsea (2e, 46 pts) avait déjà dit adieu au titre, après six saisons d'un règne sans partage. Après le premier titre de City, en 2016, le palmarès s'est concentré entre les mains des Gunners ou des Blues exclusivement.

Iman Beney (19 ans), qui a quitté Young Boys pour Manchester City l'été dernier, a disputé 15 matches de championnat jusqu'à présent. Elle a marqué deux buts et délivré deux passes décisives.



Ligue des champions: le PSG écarte le Bayern et retourne en finale Ousmane Dembélé a ouvert le score après moins de trois minutes de jeu. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Paris Saint-Germain jouera une deuxième finale consécutive de Ligue des champions samedi 30 mai contre Arsenal. Le tenant du titre a écarté le Bayern Munich mercredi en Allemagne (1-1, aller 5-4).

Une semaine après s'être rendu coup pour coup lors du "match du siècle" (victoire 5-4 du PSG), les deux équipes se sont retrouvées à Munich, où les Parisiens avaient remporté voici un an leur première C1 en humiliant l'Inter Milan de Yann Sommer (5-0).

Mais il n'y a pas eu de deuxième feu d'artifice entre les deux formations les plus séduisantes du Vieux Continent. La faute à un but très rapide des Parisiens, qui ont ensuite défendu aussi bien qu'ils avaient attaqué mardi passé au Parc des Princes, et bien résisté après l'égalisation en toute fin de match d'Harry Kane.

"Kvara" en détonateur Le premier but de la partie est venue du pied gauche d'Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or français concluant une action initiée par l'intenable Khvicha Kvaratshkelia. Après un une-deux avec Fabian Ruiz, le Géorgien a servi Dembélé, qui a logé sa reprise sous la barre de Manuel Neuer (3e).

Privé d'Achraf Hakimi, brillamment suppléé par Warren Zaïre-Emery sur le flanc droit de la défense, le PSG a ensuite parfaitement contenu les assauts bavarois. D'autant plus que les ailiers du Bayern Luis Diaz (22e) et Michael Olise (24e) n'ont pas eu l'adresse du match aller, qu'ils avaient marqué de leur classe.

Et lorsque Jamal Musiala a réglé la mire, c'est le portier russe Matvey Safonov qui a sauvé les champions de France (44e).

Une main décriée Les Allemands risquent toutefois de dénoncer la main de Joao Neves, non sanctionnée d'un penalty à la 31e. Le Portugais avait le bras largement décollé du corps sur le dégagement de son coéquipier Vitinha, mais l'arbitre y a vu une action involontaire et a laissé jouer.

Mais Paris n'a de loin pas volé sa qualification et aurait même pu aggraver la marque en deuxième période sans quelques exploits de Neuer devant Désiré Doué (56e/64e) et "Kvara" (57e). Quant à l'égalisation de Kane dans le temps additionnel (90e+4), elle s'est avérée trop tardive pour changer l'issue de cette demi-finale.

Le PSG jouera donc une deuxième finale consécutive à Budapest, une finale inédite face à Arsenal. Champions sortants, les Parisiens partiront logiquement favoris mais devront se méfier de ces Gunners dont la méthodique solidité prônée par leur entraîneur Mikel Arteta pourrait suffire sur une confrontation directe.



Mondial 2026: Les diffuseurs se font attendre en Asie La FIFA et Gianni Infantino n'ont toujours pas réussi à s'entendre avec les diffuseurs chnois et indiens, à un mois du début du Mondial. Image: KEYSTONE/AP/ETHAN CAIRNS Les diffuseurs dans les pays asiatiques, dont la Chine et l'Inde, n'ont toujours pas signé d'accord avec la FIFA. Une frilosité qui s'explique en partie par les horaires des matches, peu attractifs.

Si ces deux nations ne sont pas qualifiées pour le Mondial organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin-19 juillet), l'intérêt est vif pour le tournoi, en particulier chez les Chinois. Et, en Chine comme en Inde, soit près de trois milliards d'habitants à elles deux, les fans de football craignent de ne pouvoir suivre les matches de l'édition américaine.

Des matches en pleine nuit Interrogée par l'AFP pour savoir si elle s'inquiétait aussi de la question des droits à l'approche du Mondial, la FIFA a de son côté relevé avoir conclu des accords avec des diffuseurs dans plus de 175 pays. "Les discussions en cours sur les quelques marchés restants (...) doivent rester confidentielles à ce stade", a argué l'instance.

L'attentisme des diffuseurs asiatiques est notamment dû aux horaires des rencontres. Pour les spectateurs de Pékin et de Shanghai, le match d'ouverture débutera ainsi à 3h00 du matin, tout comme la finale. À New Delhi, ce sera à 0h30.

Selon l'homme d'affaires indien Sandeep Goyal, président de l'agence de publicité Rediffusion, interrogé par l'AFP, "à l'exception des fans inconditionnels de football, l'audience des matches risque d'être faible en Inde. Par conséquent, les opportunités de monétisation pour les chaînes diminuent considérablement."

Une offre chinoise cinq fois inférieure aux attentes de la FIFA Selon lui, JioStar, le plus grand conglomérat médiatique indien, a proposé 20 millions de dollars, alors que la FIFA souhaitait initialement 100 millions pour les droits des Coupes du monde 2026 et 2030. En Chine, l'accord avec le géant national CCTV se fait aussi attendre.

Pas d'accord non plus en Thaïlande. Mardi, le Premier ministre Anutin Charnvirakul a toutefois voulu rassurer les spectateurs en affirmant qu'ils ne manqueraient pas le tournoi. En Malaisie, le ministère des Communications a en revanche annoncé mercredi que la chaîne publique Radio Televisyen Malaysia et Unifi TV diffuseraient la compétition.



WTA 1000 de Rome: Golubic déroule au premier tour Viktorija Golubic n'a pas tremblé pour se hisser au 2e tour du WTA 1000 de Rome mercredi. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Viktorija Golubic (WTA 90) s'est qualifiée sans problème pour le 2e tour du WTA 1000 de Rome mercredi. La Suissesse est facilement venue à bout de la qualifiée Federica Urgesi 6-1 6-1 (WTA 410).

Il s'agit de la première fois cette année que Golubic parvient à passer un tour dans la catégorie WTA 1000. Malgré deux jeux concédés sur son service, elle n'a pas tremblé face à une adversaire fébrile, surtout sur ses propres engagements. L'Italienne n'est en effet jamais parvenue à gagner l'un de ses jeux de service.

La Zurichoise affrontera l'Australienne Maya Joint (WTA 34) au tour suivant, contre qui elle n'est jamais sortie vainqueure en deux confrontations. Elle tentera de rallier pour la première fois le 3e tour du tournoi romain.



National League: Dominik Schlumpf quitte Zoug après douze saisons Fin de parcours pour Dominik Schlumpf à Zoug. (Archives) Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Dominik Schlumpf n'évoluera plus à Zoug la saison prochaine. Le défenseur de 35 ans a porté le maillot des Taureaux pendant douze saisons, et n'a pas été prolongé par le club de National League.

Arrivé en novembre 2014 en Suisse centrale, Schlumpf a disputé 660 matches avec Zoug pour 22 buts et 96 passes décisives. Durant son passage chez les Taureaux, il a remporté le Championnat de Suisse en 2021 et 2022 ainsi que la Coupe de Suisse en 2019.

Dans un communiqué, le club a annoncé que son numéro de maillot, le no 18, sera retiré en l'honneur de l'ex-international suisse. Son avenir sportif n'a pas encore été défini, précise le communiqué de Zoug.



La Team Schwaller continue l'aventure Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel et Pablo Lachat-Couchepin vont continuer à unir leurs efforts au sein de la Team Schwaller, ont-ils annoncé mercredi dans un communiqué.

Le quatuor du CC3C Genève a brillé en février dernier en se parant de bronze lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Il avait auparavant décroché deux médailles mondiales (bronze en 2023, argent en 2025) et trois dans des championnats d'Europe (argent en 2022 et 2025, bronze en 2023).

Seul un grand titre manque donc encore au palmarès de la formation du skip Yannick Schwaller, qui a décidé de poursuivre son aventure dans une composition identique pour le prochain cycle olympique. Les Jeux olympiques 2030 dans les Alpes françaises sont donc d'ores et déjà dans leur collimateur.

"Nous croyons fermement en notre collectif. Cette équipe a le potentiel de surpasser ses résultats actuels", déclare le Soleurois Yannick Schwaller, cité dans un communiqué diffusé par son équipe. Le prochain grand objectif est le championnat du monde 2027, prévu à la fin mars 2027.

Associée depuis que Peter De Cruz a mis fin à sa carrière de joueur au printemps 2022, la Team Schwaller n'était pas parvenue à se qualifier pour le Mondial 2026. Elle avait en effet subi la loi du CC Glaris en finale des championnats de Suisse, disputés juste après les JO 2026 et qualificatifs pour ce Mondial.



Le Thunder tranquille contre les Lakers, Detroit domine Cleveland Chet Holmgren (à gauche) a été le meilleur atout du Thunder mardi en play-off de NBA. Image: KEYSTONE/AP/Kyle Phillips Le champion en titre Oklahoma City s'est imposé face aux Lakers 108-90 malgré les 27 points de LeBron James. De son côté, Detroit a dominé Cleveland 111-101, mardi en demi-finale de conférence en NBA.

Une performance offensive équilibrée et une défense de fer ont permis au Thunder de sceller la victoire et de prendre les devants dans la série 1-0 face à des Lakers amoindris, toujours privés de Luka Doncic, blessé aux adducteurs. Les Lakers ont bien démarré le match mais ont ensuite été menés pendant les trois derniers quarts-temps par Oklahoma City, qui avait remporté ses quatre matches de saison régulière contre les Californiens, remportant chaque match avec près de 30 points de marge en moyenne (29,3 points précisément).

Chet Holmgren a mené le Thunder avec 24 points et 12 rebonds, tandis que le meilleur joueur (MVP) en titre de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, et Ajay Mitchell ont ajouté 18 points chacun. LeBron James, qui avait fait oublier ses 41 ans pour mener les Lakers à une victoire surprise 4-2 face aux Houston Rockets au premier tour, a encore été le meilleur marqueur de Los Angeles avec 27 points. Rui Hachimura a ajouté 18 points et Marcus Smart 12.

Cleveland accrocheur Dans l'autre match disputé mardi, Cade Cunningham a inscrit 23 points et Detroit a résisté à une remontée de Cleveland en deuxième mi-temps pour préserver son succès 111 à 101 lors de leur premier match des demi-finales dans la Conférence Est.

Les Pistons, tête de série N.1 à l'Est, semblaient se diriger vers une victoire facile et menaient de 17 points au troisième quart-temps. Mais Cleveland, accrocheur, n'a pas abdiqué et s'est rapproché à quatre longueurs, avant que Detroit ne reprenne finalement le large.

Outre les 23 points de Cade Cunningham, Tobias Harris a ajouté 20 points tandis que Duncan Robinson a réussi cinq tirs à trois points pour totaliser 19 points. En face, Donovan Mitchell a mené Cleveland avec 23 points, tandis que James Harden a inscrit 22 points, capté huit rebonds et délivré sept passes décisives.



NHL: Colorado Avalanche mène 2-0 Nathan MacKinnon s'est illustré lors de l'acte II face à Minnesota. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Colorado a une nouvelle fois battu Minnesota et mène 2-0 en demi-finale de Conférence. Avalanche l'a emporté 5-2 mardi et reste invaincu dans ces play-off de NHL.

Le vainqueur de la saison régulière a pu compter sur Nathan MacKinnon pour l'emporter. Désigné homme du match, l'attaquant canadien a inscrit le 4-1 en supériorité numérique et a délivré des passes décisives sur les deux premiers buts d'Avalanche.

Après un festival offensif lors du premier acte où Colorado s'était imposé 9-6, son gardien Scott Wedgewood s'est également illustré en effectuant pas moins de 29 arrêts. Dos au mur, le Wild doit réagir dès dimanche, lors de la première des deux prochaines rencontres qui se disputeront sur sa glace.



Bayern-PSG, le retour des artistes pour une place en finale Une semaine après avoir émerveillé la planète foot au cours d'un match somptueux (5-4), le Bayern et le PSG se retrouvent mercredi (21h00) pour continuer de faire rêver.

Avec néanmoins pour seul objectif de se hisser en finale de Ligue des champions.

A l'issue de ce premier volet, tous les superlatifs ont été utilisés tant le niveau de jeu était à son apogée. Et l'entraineur parisien Luis Enrique l'a assez bien résumé: c'était "un match de football unique pour moi (...). On a gagné le match. Mais on aurait pu faire match nul, et on aurait pu perdre le match, et ça n'aurait pas été injuste".

Alors, la question à la veille du retour est simple: les joueurs seront-ils capables de renouveler pareille prestation pour tenir les promesses de l'aller et atteindre de nouveaux sommets?

Le petit but d'avance du PSG peut laisser présager d'un nouveau scénario fou. La prodigieuse symphonie du jeu jouée par les 22 artistes mardi dernier a même pu faire oublier l'essentiel: une place en finale de la compétition reine à Budapest le 30 mai.

Ce serait la troisième en sept ans pour le PSG et une deuxième consécutive pour Luis Enrique, dans les pas de Zinédine Zidane et ses trois titres consécutifs à la tête du Real Madrid en 2016, 2017, et 2018. Voir Budapest permettrait au PSG de rejoindre un cercle fermé de clubs, dont le Real Madrid, Liverpool, ou le Bayern notamment, qui ont disputé au moins deux finales consécutives de Ligue des champions dans sa nouvelle formule depuis 1992/93.

Cela validerait surtout encore plus le projet du PSG, qui s'appuie désormais sur un collectif, sans réelle mégastar après la période Neymar-Mbappé-Messi.

Sextuple champion d'Europe, le Bayern vise lui une 12e finale européenne, la dernière remontant au sixième sacre de 2020, une victoire contre le... PSG (1-0) sur un but de Kingsley Coman dans un triste huis clos en raison de la pandémie de Covid-19.

Théâtre du rêve Mercredi à l'Allianz Arena, le PSG retrouve le théâtre de son rêve, où il a remporté sa première Ligue des champions il y a un peu moins d'un an (31 mai), lors d'une démonstration contre l'Inter Milan (5-0). Libérés de cette pression qui les étouffait par le passé, les Parisiens semblent aujourd'hui moins douter lors des grandes échéances.

Ils disputent leur cinquième demi-finale en sept ans (2020, 2021, 2024, 2025 et 2026) et la dernière élimination en demi-finales remonte à 2024 contre Dortmund (défaites 1-0 à l'aller et au retour), quand les joueurs de Luis Enrique s'étaient heurtés à leur inefficacité offensive.

Tout cela semble loin à la vue des cinq buts inscrits la semaine dernière. Depuis deux ans, tout a changé: Ousmane Dembélé est devenu le leader offensif (et même défensif) qu'il rêvait d'être, Khvicha Kvaratskhelia enchaine les prestations de haut vol, le pressing est intense, les transitions sont limpides et le milieu est l'un des meilleurs d'Europe.

"Pas changer notre ADN" Paris est désormais tout aussi fort au Parc des Princes qu'à l'extérieur, grâce à un mélange de force mentale, de solidarité collective et de l'insouciance de sa jeunesse. Le quart de finale retour il y a trois semaines à Liverpool (victoire 2-0) en est le meilleur exemple.

Le seul doute réside dans sa défense. Face au trident offensif flamboyant du Bayern - Luis Diaz, Michael Olise et Harry Kane - l'arrière-garde emmenée par Marquinhos et Willian Pacho a souffert à l'aller. Et l'absence du latéral droit Achraf Hakimi, blessé à la cuisse, ne va pas arranger les choses.

"Ce n'est pas seulement une question de style individuel, mais avant tout un système qui fonctionne. Chez nous, c'est pareil: peu importe qui joue au poste de latéral, le profil reste le même", a commenté ce week-end Joshua Kimmich, certain qu'un nouveau spectacle aura lieu. On ne va pas changer notre style de jeu et notre ADN, on a été trop performants jusque-là pour ça", a prévenu le milieu de terrain du Bayern.

Vivement mercredi.

