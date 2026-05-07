Arnaud De Lie se serait engagé avec la formation de Fabian Cancellara. Image: getty

L'équipe suisse Tudor frappe fort sur le marché des transferts

Après une campagne de classiques relativement compliquée, la formation helvétique Tudor se serait attachée les services de la jeune star belge Arnaud De Lie.

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Il faudra attendre le mois d'août pour en avoir la confirmation officielle. Mais selon le Het Laatste Nieuws et d'autres médias belges, c'est acté: Arnaud De Lie quittera l'équipe Lotto-Intermarché pour rejoindre en 2027 la formation helvétique Tudor.

C'est un gros coup sur le marché des transferts. A seulement 24 ans, De Lie compte déjà plus de 30 victoires chez les professionnels, dont certaines au Grand Prix de Québec, à la Bretagne Classic, au Tro Bro Leon ou encore aux Championnats de Belgique.

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Arnaud De Lie avait fait en 2022 des débuts canons au plus haut niveau, s’imposant comme l’un des jeunes prodiges du cyclisme. S’il a quelque peu marqué le pas ces derniers mois (il a attendu début mai pour enfin lever les bras cette saison), et n’a pas encore confirmé sur les plus grandes courses de la planète, il reste un coureur au très fort potentiel, capable de briller sur les classiques comme dans les sprints grâce à son impressionnante puissance.

Preuve de ses qualités: le «Taureau de Lescheret» était courtisé par différentes formations World Tour, telles que Groupama-FDJ et Alpecin-Premier Tech. Mais il aurait donc choisi une équipe de deuxième division pour tenter de franchir un palier. On parle d'un accord pour une durée de trois saisons.

Arnaud De Lie, victorieux au sprint sur la Bretagne Classic (ex-GP de Plouay). Image: getty

Ce recrutement tombe à point nommé pour l’équipe de Fabian Cancellara, qui a connu un printemps des classiques difficile. Elle n’a pu compter que sur son sprinteur Luca Mozzato et sur son vétéran Matteo Trentin, dont le contrat prendra fin à l’issue de la saison, pour obtenir des résultats.

La signature d’Arnaud De Lie semble également marquer un petit tournant au sein du collectif Tudor. Ce dernier avait en effet pris l’habitude d'engager des coureurs très expérimentés, voire en fin de carrière ou sur le déclin (Matteo Trentin, Julian Alaphilippe, Stefan Küng). Si Marc Hirschi avait bien rejoint l’équipe à l’âge de 26 ans, cette fois, c’est un garçon encore plus jeune et plus talentueux qui s’apprête à débarquer.