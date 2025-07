Le PSG écrase le Real ++ Djokovic continue sa route

Le PSG sans pitié Ousmane Dembélé vient d'inscrire le 2-0 pour un PSG impitoyable. Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Il n’y a vraiment rien à faire contre le PSG ! A son tour, le Real Madrid a été désarmé devant la force collective des nouveaux Champions d’Europe.

A New York, le PSG a battu 4-0 le Real dans la demi-finale de la Coupe du monde des clubs qui opposait les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Avec Ousmane Dembélé titularisé pour la première fois dans cette Coupe du monde, les Parisiens ont forcé la décision d’entrée de jeu grâce à des réussites de Fabian Ruiz (6e) et de Dembélé (9e) justement consécutives à deux grossières erreurs de Raul Asensio et d’Antonio Rüdiger.

La messe était dite. Malgré ses individualités, jamais le Real Madrid n’a pu caresser un espoir d’une remontada face à une telle équipe qui a salé l'addition par Ruiz (24e) et Gonçalo Ramos (87e). Pour ses retrouvailles avec le PSG, Kylian Mbappé a traversé la rencontre comme une âme en peine. Le constat vaut également pour Vinicius.

Dimanche toujours à New York, le PSG entend couronner sa saison avec un titre mondial. Les Parisiens aborderont la finale contre Chelsea avec, bien sûr, les faveurs du pronostic. Aujourd’hui, aucune équipe ne peut résister à la formidable formation bâtie par Luis Enrique qui ne cesse de stupéfier tous les observateurs à chacune de ses sorties.



Novak Djokovic pour une revanche Prochaine adversaire de Belinda Bencic, Mirra Andreeva fait forte impression depuis le début du tournoi Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Novak Djokovic (ATP 6) a rejoint le no 1 mondial Jannik Sinner en demi-finale de Wimbledon. Le septuple vainqueur du tournoi a battu en quatre sets Flavio Cobolli (ATP 24).

Comme au tour précédent contre Alex De Minaur (ATP 11), le Serbe de 38 ans a laissé échapper une manche, mais il s'est finalement imposé 6-7 (6/8) 6-2 7-5 6-4 sur le Central contre le Florentin de 23 ans.

Sur sa deuxième balle de match, Djokovic a néanmoins fait une mauvaise chute et s'est tordu de douleur quelques instants sur le court avant de se relever et de conclure le match quelques instants plus tard.

En quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, Novak Djokovic jouera en demi-finale contre l'actuel patron du circuit Jannik Sinner, qualifié plus tôt dans l'après-midi.

Les deux hommes se sont déjà rencontrés en demi-finale de Roland-Garros début juin, et Sinner s'était imposé en trois sets.

Sinner mène cinq victoires à quatre dans ses duels avec Djokovic, mais a perdu ses deux seules confrontations sur gazon contre le Serbe, en quarts de finale de Wimbledon en 2022 et en demi-finale l'année suivante.



L'Angleterre déclasse les Pays-Bas La joie de Georgia Stanway. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Championne d'Europe en titre, l'Angleterre est revenue dans le jeu. Quatre jours après sa défaite contre la France, elle a battu 4-0 les Pays-Bas à Zurich.

La star des Lionesses Lauren James a signé un doublé (22e, 60e), accompagnée de Georgia Stanway (45e) et Ella Toone (67e). A la faveur de ce large succès, les Anglaises ont sans doute fait un pas décisif vers la qualification pour les quarts de finale. Un succès contre le Pays de Galles lors de leur dernier match devrait largement suffire.

Victorieux 3-0 du Pays de Galles, les Pays-Bas ont déçu, incapables de rivaliser vraiment contre leurs adversaires. On les voit mal inquiéter la France dimanche.



Jannik Sinner ne laisse aucune chance à Ben Shelton Jannik Sinner: un succès probant face à Ben Shelton. Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Jannik Sinner a obtenu sans trembler son ticket pour les demi-finales de Wimbledon. Le no 1 mondial a dominé en trois sets l'Américain Ben Shelton (ATP 10).

La blessure au coude subie au tour précédent n'a pas contrarié la marche en avant de l'Italien de 23 ans, aux coups droits redoutables et au service impeccable, vainqueur 7-6 (7/2) 6-4 6-4 en 2h19'. Vendredi, il affrontera le septuple vainqueur de Wimbledon Novak Djokovic (ATP 6) ou l'Italien Flavio Cobolli (ATP 24), avec l'espoir d'accéder à sa première finale à Church Road.

Face à Shelton, Sinner a évacué les doutes nés de son huitième de finale, qu'il a gagné après l'abandon de Grigor Dimitrov (ATP 21) au début du troisième set alors que le Bulgare avait remporté les deux premiers. Sinner lui-même s'était blessé au coude droit après une glissade, une frayeur qui l'a conduit à faire l'impasse sur un entraînement, mardi.

L'Italien s'est présenté mercredi sur le Court no 1 avec une longue manche blanche enserrant son bras droit. Mais il n'a pas paru souffrir de cette gêne, sauf sur un service de l'Américain qui lui a arraché une grimace de douleur.

Dans ce duel de serveurs, où le premier set s'était réglé au tie-break en faveur de Sinner, le premier break n'est survenu qu'à la toute fin du deuxième set et il a été réalisé par le no 1 mondial.

Il a refait le coup au bout de la troisième manche, en concluant la partie sur son deuxième break seulement, et sur sa troisième balle de match.

Sur sa route de la demi-finale, Sinner a gagné tous ses matches en trois manches, à l'exception de celui contre Dimitrov.



L'étape à Evenepoel, le jaune pour Pogacar Remco Evenepoel intouchable à Caen. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Remco Evenepoel a remporté le contre-la-montre de la cinquième étape du Tour de France à Caen. Pour sa part, Tadej Pogacar a pris le maillot jaune pour repousser déjà très loin Jonas Vingegaard.

Sur un parcours de 33 km, le Belge, grand favori de ce chrono, s'est imposé avec 16 secondes d'avance sur Pogacar qui a admirablement résisté au champion olympique. Jonas Vingegaard, seulement 13e, est le grand perdant du jour parmi les principaux favoris du Tour en concédant 1'21'' à Evenepoel.

Au classement général, Pogacar, qui ravit le maillot jaune à Mathieu van der Poel dont le contre-la-montre n'est pas du tout la spécialité, compte désormais 42 secondes d'avance sur Evenepoel, qui passe de la neuvième à la deuxième place, 59 secondes sur Kévin Vauquelin, et surtout 1'13'' sur Vingegaard, un écart déjà très conséquent.

C'est la deuxième victoire d'étape sur le Tour de France pour Evenepoel après celle dans le contre-la-montre l'année dernière à Gevrey-Chambertin pour ses débuts sur la Grande Boucle.

Le Flamand, coiffé d'un casque doré depuis son doublé olympique, est quasiment invincible dans l'exercice. Il a remporté les six derniers chronos auxquels il a pris part dont celui du Tour de Romandie à Genève, et 9 sur 12 depuis le début de l'année 2024. Il a bouclé le parcours en 36:42 à une moyenne affolante de 54 km/h.

"Je suis content de ma performance évidemment. Décrocher une deuxième victoire d'étape pour notre équipe c'est très bien aussi", a-t-il dit, s'imposant deux jours après son coéquipier chez Soudal Quick-Step, Tim Merlier.

"Tadej a fait un très gros chrono aussi, a-t-il ajouté. Comparé à celui du Dauphiné (en juin), il a fait un gros pas en avant. Il a montré qu'il était en grande forme et que c'était l'homme à battre dans ce Tour. Pour ma part, j'ai fait un pas vers le podium mais la route est encore longue."



Ana-Maria Crnogorcevic mesure tout le chemin parcouru Ana-Maria Crnogorcevic et la Suisse pour un grand soir à Genève. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Recordwoman de sélections en équipe de Suisse, Ana-Maria Crnogorcevic est prête à vivre un nouveau moment fort face à la Finlande jeudi. "On veut écrire l'histoire", lance la Bernoise.

"J'ai joué mon premier match international il y a 16 ans devant 200 ou 300 spectateurs. Je me disais que c'était improbable de jouer un jour devant 30'000 personnes en Suisse, et pourtant nous y voilà", a déclaré la joueuse aux 171 capes internationales mercredi en conférence de presse d'avant-match.

"On veut écrire l'histoire et se qualifier pour les quarts de finale", a poursuivi Crnogorcevic, qui n'a pas encore été titularisée dans cet Euro. La meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de Suisse (74 buts) est sortie du banc à deux reprises dans le rôle plus défensif que lui réserve désormais Pia Sundhage.

Face à la Finlande, la joueuse du Seattle Reign espère voir la Suisse poursuivre sur sa lancée. "Il faudrait reproduire la première mi-temps qu'on a réussi contre la Norvège et la deuxième mi-temps du match contre l'Islande", a-t-elle suggéré.

Conserver le ballon Présente à ses côtés en conférence de presse, sa sélectionneuse a relevé les principales forces de la Finlande. "Elles savent combiner dans l'axe du terrain pour se créer des situations de but", a expliqué Sundhage. "Espérons que l'on puisse avoir la possession du ballon, ça nous évitera de devoir trop défendre."

La Suédoise, qui a promis "quelques pas de danse" en cas de qualification, est bien au courant qu'un match nul suffirait à ses joueuses pour passer l'écueil. "Cela ne changera pas grand-chose au déroulement du match", a-t-elle toutefois estimé. "Mais évidemment, si l'on se retrouve à 2-2 ou 3-3 à dix minutes de la fin, cela influencera notre façon de défendre et les changements qui seront effectués."



Belinda Bencic: un match magnifique pour un immense exploit Belinda Bencic n'arrive pas à y croire: elle est en demi-finale à Wimbledon ! Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Extraordinaire Belinda Bencic (WTA 35) ! La Saint-Galloise jouera ce jeudi une demi-finale de Wimbledon, l’année où personne ne l’attendait à pareille fête.

Sur le Central devant la Reine Camilla, Belinda Bencic a battu 7-6 (7/3) 7-6 (7/2) Mirra Andreeva (WTA 7) au terme d’une rencontre de très grande qualité. Sa prochaine adversaire sera Iga Swiatek (WTA 4) qui, comme Belinda Bencic, disputera sa première demi-finale à Church Road.

Belinda Bencic atteint pour la deuxième fois le dernier carré dans un tournoi du Grand Chelem, six ans après une défaite malheureuse à New York face à Bianca Andreescu. "C’est complètement fou. C’est un rêve qui se réalise", soulignait la Championne olympique lors de son interview d’après-match. Mais pour que l’histoire soit encore plus belle pour la maman de Bella, cette demi-finale doit lui sourire. Surtout contre Iga Swiatek devant laquelle elle avait perdu il y a deux ans en huitième de finale ici-même à Wimbledon malgré deux balles de match dans sa raquette.

Si elle évolue dans le même registre que devant Mirra Andreeva, Belinda Bencic aura vraiment toutes ses chances face à la Polonaise. Devant la Russe, elle a livré une performance de choix pour rappeler que le gazon était vraiment sa meilleure surface. Dominatrice à l’échange, elle a su contenir la puissance et les variations de son adversaire pour signer un succès qui ne souffre aucune discussion. Dans les deux jeux décisifs, elle a fait parler son expérience pour fermer la porte à la protégée de Conchita Martinez.

Revenue sur le Circuit l’automne dernier, la maman de Bella avait abordé cette quinzaine londonienne sans grandes ambitions. Contrainte de renoncer à Roland-Garros en raison d’une blessure au bras, elle avait été éliminée sans gloire au premier tour à Bad Hombourg face à Ekaterina Alexandrova . Mais lundi, elle a pris sa revanche sur Alexandrova avant de renvoyer Andreeva à ses études. Il reste maintenant à celle qui est devenue la deuxième Suissesse demi-finaliste à Wimbledon après Martina Hingis à rendre à Iga Swiatek la monnaie de sa pièce. Elle doit aborder cette rencontre contre la Polonaise avec la même volonté de développer son jeu d’attaque qui a fait merveille devant Mirra Andreeva.



Marlen Reusser récupère la tunique rose du Giro Marlen Reusser a récupéré le maillot rose après la 4e étape du Giro Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Marlen Reusser est à nouveau en rose!

La Bernoise a récupéré le maillot de leader du général sur le Giro féminin mercredi, après avoir terminé 3e de la 4e étape à Valdobbiadene. Elle l'avait déjà endossé après sa victoire dans la 1re étape.

La gagnante du récent Tour de Suisse, qui vise également la victoire finale sur ce Tour d'Italie, a fait bien mieux que résister lors de l'ascension finale de 11 km (à 7% de moyenne). Son accélération placée à 9,4 km de l'arrivée a d'ailleurs fait mal à ses rivales.

Marlen Reusser n'a certes pas pu triompher lors de cette étape, remportée en solitaire par l'Australienne Sarah Gigante avec 25'' d'avance sur Elisa Longo Borghini et Reusser. Mais elle a repris le pouvoir au général, où elle devance Longo Borghini (2e), la vainqueure sortante, de 16'' et Gigante (3e) de 34''.

Quatrième du général, l'Allemande Antonia Niedermaier accuse déjà plus d'une minute de retard. Porteuse du maillot rose depuis son succès lors de la 2e étape, la Britannique Anna Henderson n'a rien pu faire mercredi, lâchant près de 10'. Deuxième meilleure Suissesse sur cette étape, Petra Stiasny a quant à elle terminé 18e à 2'36.



Red Bull: Horner s'en va, Mekies le remplace Christian Horner n'est plus le chef d'équipe de Red Bull Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Coup de théâtre chez Red Bull: l'écurie a annoncé mettre fin au contrat de Christian Horner, chef d'équipe de longue date. Le Britannique de 51 ans était à la tête de l'écurie depuis 2005.

Depuis son arrivée, l'écurie austro-britannique a remporté huit titres de champion du monde des pilotes (quatre pour Sebastian Vettel, quatre pour Max Verstappen) et six chez les constructeurs. Son successeur sera le Français Laurent Mekies (48 ans), jusqu'ici chef d'équipe de la deuxième équipe, Racing Bulls.

"Nous tenons à remercier Christian Horner pour le travail extraordinaire qu'il a accompli au cours des 20 dernières années. Grâce à son engagement infatigable, son expérience, son expertise et sa pensée innovante, il a largement contribué à faire de Red Bull Racing l'une des équipes les plus performantes et les plus attractives de la Formule 1", déclare le directeur général de Red Bull, Oliver Mintzlaff, dans un communiqué. "Merci pour tout, Christian, tu resteras à jamais une partie importante de l'histoire de notre équipe."



Euro dames 2025: la Finlande heureuse d'être outsider Comme la Suisse, la Finlande aborde la finale du groupe A de l'Euro avec le but de rallier les quarts de finale. Les Nordiques veulent enflammer un pays où le hockey sur glace n'est plus le seul roi.

La Finlande a toujours été dans l'ombre de ses voisins nordiques en matière de football. Elle n'a pas le palmarès du Danemark, champion d'Europe en 1992 (hommes), ni celui de la Suède, finaliste de la Coupe du monde (les hommes en 1958, les femmes en 2003) et championne d'Europe en 1984 (femmes).

Elle n'a pas non plus les stars de la Norvège, représentée par Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg, Erling Haaland ou encore Martin Odegaard dans les plus grands championnats européens. Même l'Islande, un pays quatorze fois moins peuplé, semble lui être passé devant ces dix dernières années.

En Suisse, les patronymes finlandais sont bien plus souvent associés au hockey sur glace qu'au football. Pourtant, le ballon rond est en progression constante dans ce pays de 5,6 millions d'habitants - non pas scandinave, mais à culture fennique, comme l'Estonie. Entre 2015 et 2023, le nombre de licenciés est ainsi passé de 125'000 à plus de 160'000, soit une hausse de près de 30%, selon les chiffres de l'Association finlandaise de football.

"Le sport numéro 1" Les grands débuts de l'équipe masculine - les "Huuhkajat" (Hiboux grands-ducs) - dans une phase finale d'un Euro en 2021 expliquent en partie cette hausse de popularité. "Cela a changé la vision qu'avait le pays de l'équipe nationale", indique la milieu de terrain Olga Ahtinen à Keystone-ATS, lors d'une rencontre avec la presse mardi à Genève.

"Le football est selon moi le sport numéro 1 en Finlande et il ne cesse de grandir. Personnellement, c'était le moyen le plus facile de pratiquer un sport d'équipe. Je ne me suis jamais vraiment intéressée au hockey sur glace", poursuit la joueuse de Tottenham.

La sélection féminine - les "Helmarit" (Chouettes boréales) - vit en Suisse son cinquième Euro. Après avoir franchi la phase de groupes lors de ses deux premières participations (demi-finale en 2005, quart de finale en 2009 à domicile), elle a toutefois reculé dans la hiérarchie européenne ces dernières années.

Cela n'a pas empêché le football féminin de connaître une certaine croissance au pays. "L'encadrement des filles dans les clubs a évolué dans le bon sens", estime Liisa-Maija Rautio, l'entraîneuse-assistante de la sélection. "Cela nous a permis de fidéliser les joueuses et de ne plus les voir partir pratiquer un autre sport, ou tout simplement arrêter."

Outsider contre la Suisse Sur le papier, les Finlandaises figuraient comme l'adversaire le plus abordable dans ce groupe A aux allures nordiques. Mais leur victoire en ouverture contre l'Islande (1-0), et la domination qu'elles ont exercée face à la Norvège, malgré une défaite rageante (2-1), ont ravivé l'espoir d'une qualification pour les quarts de finale.

Pour y parvenir et briser par la même occasion le rêve helvétique, elles devront à tout prix s'imposer jeudi à Genève. "Tout aurait été plus facile si on avait su tenir le match nul contre la Norvège", peste Olga Ahtinen. "Mais ces deux performances nous ont tout de même donné beaucoup d'énergie et de confiance."

Face à la Suisse, "une superbe équipe" selon Liisa-Maija Rautio, la Finlande endossera volontiers le costume d'outsider. "La pression est sur leurs épaules. Elles jouent à domicile et veulent passer les poules pour la première fois", estime Olga Ahtinen. "Peu de gens nous voyaient nous qualifier, donc la situation nous est favorable. Nous pouvons créer la surprise."



Le basket suisse voit grand après le Mondial M19 La Coupe du monde M19 s'est achevée dimanche à Lausanne sur une huitième place pour l'équipe de Suisse, et par un 9e triomphe des Etats-Unis en 17 éditions.

Les dirigeants suisses se disent satisfaits de l'organisation générale, et voient grand pour l'avenir.

Sur le plan sportif, les joueurs à croix blanche peuvent se satisfaire de trois victoires, dont une de prestige en huitièmes de finale face à une équipe de France donnée favorite. Ils ont également fait jeu égal pendant la première mi-temps avec la Nouvelle-Zélande en quart.

"C'est le fruit d'un travail de fond mené depuis 10 ans, avec le développement du Centre National (CNBS) qui a permis d'aligner des joueurs évoluant régulièrement ensemble depuis quatre ans" déclare Giancarlo Sergi, président de l'association organisatrice de l'évènement, ex-président de Swiss Basketball (SB) et membre du comité de FIBA Europe.

Pour les jeunes joueurs suisses, l'opportunité de se battre contre les meilleures équipes du monde est importante pour élever le niveau. De plus, les Etats-Unis ont inspiré par leur enthousiasme. "Certains sont déjà des superstars, mais ont envie d'être là et de jouer leur plus beau basket ensemble" ajoute Erik Lehmann, Secrétaire général de SB, joint lui aussi au téléphone par Keystone-ATS.

Un défi organisationnel et sécuritaire La recherche de sponsors privés pour l'évènement a été compliquée par l'organisation simultanée de la Fête fédérale de gymnastique dans la même ville. Les organisateurs ont néanmoins pu compter sur le soutien d'institutions publiques à hauteur de 45% du budget. Swiss Basket a détaché ses employés pour les mettre à disposition gratuitement de l'organisation.

Pendant la semaine, plusieurs activités visaient à attirer les plus jeunes sur les parquets, comme des tournois 3x3, une Coupe Mini et des cliniques coaches, où ils avaient l'opportunité de se faire conseiller par des professionnels. Il s'agit aussi de détecter plus de grands gabarits, mais "le problème, c'est que tous les sports veulent des gens de plus de 2 mètres" ricane Erik Lehmann.

Le tournoi a permis de vendre près de 74'500 billets sur les 10 jours de compétition ("la deuxième plus grosse affluence de l'histoire pour un Mondial M19", se félicite Erik Lehmann), et les comptes devraient être à l'équilibre. Et ce malgré un poste non budgété, lié à la protection de l'équipe israélienne. Il n'y a cependant pas eu d'évènements sécuritaires majeurs.

Si des bénéfices devaient être dégagés, ils iront à la relève du basket suisse. "Etre à l'équilibre est déjà une réussite" concède Giancarlo Sergi. Un coup de pouce qui serait bienvenu, au vu de l'ambition d'une fédération qui n'en a actuellement pas les moyens.

Avoir des salles, le nerf de la guerre "La demande pour le basket existe, mais les clubs ne peuvent pas accueillir de nouvelles personnes faute de place" indique Erik Lehmann. Pour la formation, des synergies peuvent être imaginées avec d'autres sports, comme le handball ou l'unihockey. Mais le problème touche également les grands clubs. SB a établi une feuille de route avec l'objectif d'avoir des salles supplémentaires à tous les niveaux.

La fédération souhaite également développer le sport en Suisse alémanique, où sa pratique y est plus confidentielle. Tout cela colle avec la nouvelle direction voulue par le président de SB Andrea Siviero, qui souhaite toucher de nouveaux publics.

"A l'heure actuelle, seul un quart de nos membres est féminin. L'objectif est de monter à 40%" expose Erik Lehmann. Ce développement passe peut-être par l'organisation de l'Eurobasket féminin de 2029 en Suisse. "On veut inspirer la jeunesse, et les grands évènements sont là pour ça", insiste Giancarlo Sergi. La croissance tous azimuts du basket suisse, de concert avec de bons résultats à haut niveau: telle semble être la recette du futur basket suisse.



Groupe D: L'Angleterre doit réagir face aux Pays-Bas Battue 2-1 par la France lors de la 1re journée du groupe D, l'Angleterre est sous pression à l'heure d'affronter les Pays-Bas mercredi dès 18h à l'Euro. Les Anglaises ont déjà utilisé leur joker.

Tenantes du titre continental, les "Lionesses" ne pourront pas se contenter d'un match nul, même si elles partiront largement favorites lors de l'ultime journée face aux Galloises. Les Néerlandaises, qui ont dominé le Pays de Galles en soignant leur différence de buts (3-0) samedi, peuvent en revanche voir venir.

Les deux équipes n'ont plus été opposées depuis la phase de poules de la Ligue des Nations 2023, au cours de laquelle elles avaient chacune imposé leur loi à domicile. Leur dernier duel couperet remonte à l'Euro 2017, avec un succès 3-0 en demi-finale des "Oranje Leeuwinnen" qui avaient ensuite cueilli le titre à domicile.

L'équipe de France, qui est pour sa part toujours en quête d'un premier titre sur la scène internationale, cherchera à valider son ticket pour les quarts de finale dès 21h à St-Gall. La troupe de Laurent Bonadei semble à l'abri d'une mauvaise surprise face à de limitées galloises.

Les Françaises ont d'ailleurs remporté leurs quatre confrontations directes, avec une différence de buts totale de 12-2. Un deuxième succès en deux matches enverrait les demi-finalistes de l'édition 2022 en quarts. Mais gare à l'excès de confiance face à des Galloises qui n'ont plus rien à perdre.



Bencic défie la tornade Mirra Andreeva Belinda Bencic devra probablement sortir le grand jeu mercredi pour se hisser dans le dernier carré à Wimbledon. Elle défie en quart de finale une joueuse en pleine confiance, Mirra Andreeva.

La championne olympique de Tokyo 2021 ne s'est encore jamais mesurée à la tornade russe de 18 ans, 7e du classement grâce notamment à ses deux sacres consécutifs dans des WTA 1000 (Dubai et Indian Wells) en début d'année. La St-Galloise sait parfaitement que son jeu de défense sera mis à contribution dès 14h30 sur le Centre Court.

Mirra Andreeva n'a jusqu'ici laissé que des miettes à ses adversaires, Lucia Bronzetti étant la seule à lui chiper plus de trois jeux au cours d'un même set (6-1 7-6 au 2e tour). Elle a surtout fait forte impression face à la 10e mondiale Emma Navarro, balayée en moins de 80 minutes en quart.

La Russe n'en est pas à son coup d'essai en Grand Chelem. Elle a déjà atteint le dernier carré d'un Majeur, à Roland-Garros en 2024. La protégée de Conchita Martinez, championne 1994 de Wimbledon, s'était en outre hissée jusqu'en 8es de finale sur le gazon londonien à 16 ans, en 2023, après être sortie des qualifications.

Lundi face à Emma Navarro, Mirra Andreeva s'est surtout sentie nerveuse lorsqu'elle a aperçu un certain Roger Federer dans la loge royale. "C'était un de mes rêves de te rencontrer dans la vraie vie", a-t-elle lâché à l'heure de l'interview sur le Centre Court de Church Road.

Emotion Un Roger Federer qui a forcément aussi marqué Belinda Bencic. "Je n'avais que six ans quand Roger a gagné ici pour la première fois (en 2003). C'est mon plus vieux souvenir", a lâché la 35e mondiale après son 8e de finale face à Ekaterina Alexandrova, dans lequel sa nervosité s'est fait ressentir au moment de conclure.

Ses larmes versées sur le court traduisent d'ailleurs parfaitement l'émotion qui était la sienne au moment de se qualifier pour la première fois en quart de finale d'un tournoi qu'elle a remporté en tant que junior - en 2013 - et qui lui tient tant à cœur. Et pour la quatrième fois "seulement" en quart de finale d'un Majeur.

Jusqu'ici, elle n'avait réussi cela qu'à l'US Open, échouant en quart en 2014 (à 17 ans, face à Peng Shuai) et en 2021 (face à la future championne Emma Raducanu). Elle n'a passé qu'une seule fois ce cap, en 2019 face à Donna Vekic, avant de perdre là aussi face à la future lauréate du tournoi (Bianca Andreescu).

"Comme avant ma maternité" Belinda Bencic n'était donc plus allée aussi loin dans un Majeur depuis près de quatre ans. Quinze mois après la naissance de sa fille Bella, elle avoue d'ailleurs être surprise d'afficher déjà un tel niveau de jeu. "Sur le court, je suis comme avant ma maternité", affirme-t-elle.

"Je suis émotive, mon sport compte énormément pour moi", souligne la St-Galloise de 28 ans, qui a atteint le 4e tour du dernier Open d'Australie moins de trois mois après son retour à la compétition. Et qui a enchaîné avec la conquête d'un 9e titre sur le circuit principal, à Abou Dhabi en février.

Après Wimbledon, Belinda Bencic se retrouvera au pire à la 23e place mondiale. Une accession dans le dernier carré lui assurerait un retour dans le top 20, qu'elle aurait sans doute déjà réintégré si une blessure à un bras ne l'avait pas éloignée des courts pendant six semaines et contrainte à renoncer à Roland-Garros.



PSG-Real Madrid, le nouvel empereur contre le roi ressuscité Le Paris St-Germain affronte le Real Madrid mercredi (21h00) à East Rutherford en demi-finale du Mondial des clubs.

Cette partie déborde d'attraits, entre les retrouvailles de Kylian Mbappé avec son ancien club et les prétentions hégémoniques du champion d'Europe face au géant en plein renouveau.

Le Mondial des clubs n'a que rarement fait le plein, que ce soit dans les stades aux Etats-Unis ou sur les écrans européens, mais la compétition tient là une affiche de rêve. Pour le public français en particulier, ce match revêt une signification particulière, puisque le capitaine des Bleus Kylian Mbappé va, à un an de la Coupe du monde, mesurer un peu plus la signification de son départ au Real.

Parti l'été dernier à l'issue de derniers mois de relations acrimonieuses avec la direction parisienne, après sept saisons, Mbappé a vu ses anciens coéquipiers remporter sans lui, dès la saison suivante, la tant convoitée Ligue des champions.

Et avec la manière: le 5-0 infligé à l'Inter Milan en finale à Munich a couvert le PSG de gloire en Europe et dans le monde, que le jeu séduisant et intense n'a fait qu'accentuer. Le club a confirmé ses ambitions hégémoniques dans ce Mondial des clubs, balayant l'Atlético Madrid et le Miami de Messi et prenant le meilleur d'un excellent Bayern Munich à 9 contre 11 (2-0) samedi.

La patte Xabi Alonso Le Real Madrid, lui, essaie de regagner son lustre de la dernière décennie (six titres de Ligue des champions sur ses 15 au total) et de l'année dernière, quand il avait réalisé le doublé C1-Liga. Il n'a gagné aucun titre majeur cette saison, vécue dans l'ombre du grand rival le FC Barcelone.

De surcroît, le Real a proposé un fonds de jeu décevant, avec de multiples questions autour des relations techniques et tactiques entre ses stars Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrygo. C'est bien Mbappé qui est attendu par le peuple Merengue pour justifier rétrospectivement les longues années à patienter, avant qu'il ne se décide à venir à la Maison blanche.

Mais les regards sont aussi tournés vers le nouvel entraîneur Xabi Alonso. Arrivé de Leverkusen juste avant le Mondial des clubs, l'ancien joueur du Real Madrid n'a pas tardé à améliorer l'équipe, solide après un premier match décevant contre Al-Hilal (1-1). Les Madrilènes ont retrouvé une certaine sérénité même dans les moments tendus, à l'image du ciseau de Mbappé contre un Dortmund qui se réveillait, en fin de quart de finale (3-2).

Les stars sont là Xabi Alonso a confié sa satisfaction et sonné le tocsin: "Nous devons gagner la demi-finale. Espérons que nous arriverons en finale, que nous nous améliorerons et grandirons en tant qu'équipe. Nous en sommes beaucoup plus proches maintenant et nous allons continuer comme ça, le rythme est bon".

Un feu d'artifice offensif ne serait pas étonnant, d'autant que de part et d'autre la grande star a recouvré tous ses moyens. Mbappé a fini de se remettre de la sévère gastro-entérite qui l'avait privé du début de la compétition. Après deux entrées en jeu, il postule à une place de titulaire mercredi. Le PSG aussi a pleinement retrouvé Ousmane Dembélé, buteur contre le Bayern pour sa seconde entrée en jeu après une blessure le 5 juin.