Les Clippers encore battus ++ Un assist pour Fiala

Les Clippers perdent encore, Niederhäuser sur le banc Giannis Antetokounmpo n'a pas fini le match contre Cleveland Image: KEYSTONE/AP/Phil Long Sans Yanic Konan Niederhäuser, les Los Angeles Clippers se sont inclinés 110-108 face aux 76ers. Il s'agit de leur dixième défaite en 14 parties cette saison.

Les Clippers menaient pourtant de dix points à l'entame du dernier quart. Mais les Sixers ont effectué une belle remontada. Bien que le rookie fribourgeois apparaisse sur la feuille de match, il n'a pas été aligné, et ce pour la sixième fois d'affilée.

Dans les autres matches, Oklahoma City a facilement battu les New Orleans Pelicans pour solidifier sa première place dans la Conférence Ouest, et les Detroit Pistons ont eux remporté leur 10e victoire consécutive en dominant Indiana 127-112, renforçant ainsi leur avance en tête à l'Est.

Le Thunder, champion en titre et leader à l'Ouest, a amélioré son bilan à 14 victoires pour une seule défaite cette saison en allant s'imposer à la Nouvelle-Orléans (126-109). Les 26 points de Chet Holmgren et les 23 points de Shai Gilgeous-Alexander ont été suffisants dans un match qui s'est joué dès le premier quart au cours duquel OKC a inscrit 49 points, un record pour la franchise.

MVP 2025, "SGA" a désormais marqué 20 points ou plus dans 87 matches consécutifs. Seul le grand Wilt Chamberlain, qui mène le classement historique avec des séries de 92 et 126 rencontres à 20 points ou plus, a fait mieux.

Malgré une défaite 130-127 face à Chicago, Nikola Jokic a livré un huitième triple double (36 pts, 18 rebonds, 13 passes) cette saison, mais la superstar serbe a manqué le tir pour arracher l'égalisation à la dernière seconde.

Giannis et Wemby sur la touche A noter également la blessure de Giannis Antetokounmpo, touché à l'aine. Plus tôt, on avait appris celle de Victor Wembanyama. Celui qui a réussi un excellent début de saison avec les San Antonio Spurs, souffre d'une élongation au mollet gauche, a annoncé lundi la franchise texane, la chaîne ESPN estime que l'international français devrait être absent plusieurs semaines.

Le géant français de 21 ans a compilé 26,2 points, 12,9 rebonds, 4 assists et 3,6 contres en moyenne sur ses 12 premiers matches de la saison.



Un assist mais une défaite pour Fiala Kevin Fiala et les Kings se sont inclinés à Washington Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Kevin Fiala et les Los Angeles Kings se sont inclinés 2-1 contre Washington. Le Saint-Gallois a toutefois participé au but d'Anze Kopitar en tant que passeur.

En 20 rencontres, Fiala en est à 15 points (9 buts). Les Capitals avaient avant ça marqué deux buts par Matt Roy et Alex Ovechkin pour son 903e goal en carrière. L'attaquant russe a également battu un record appartenant à Girdie Howe en inscrivant son 442e but dans la même enceinte, à savoir la Capitol One Arena de Washington.

Cette défaite met fin à une série de quatre victoires consécutives des Kings. Los Angeles s'est également préparé à la future retraite de son capitaine slovène Anze Kopitar, seul buteur contre Washington, en offrant un contrat de dix ans valant 85 millions de dollars à son attaquant suédois Adrian Kempe.



La tâche "impossible" de l'épatant Kosovo Le Kosovo accueille la Suisse mardi avec la certitude de participer aux barrages pour le Mondial. La qualification directe est jugée "impossible", mais les Dardanët veulent briller devant leur public.

Seulement trois points séparent les deux pays à la veille de cette ultime journée des qualifications, mais la différence de buts largement en faveur de la Suisse ne laisse que peu de place au doute. Les Kosovars doivent gagner par six buts d'écart pour déloger les hommes de Murat Yakin de la première place du groupe, et tout le monde s'accorde à dire qu'un tel scénario ne risque pas de se produire.

Franco Foda, le sélectionneur du Kosovo, n'a d'ailleurs pas nourri l'espoir d'un miracle lundi en conférence de presse. "La Suisse a été très solide depuis le début des éliminatoires. En étant réaliste, c'est impossible que nous les battions 6-0", a reconnu l'entraîneur allemand.

Ils n'encaissent plus de but De l'eau a toutefois coulé sous les ponts depuis le match aller entre les deux nations à Bâle, où la Suisse n'avait eu besoin que d'une mi-temps pour terrasser son adversaire (4-0). Depuis, le Kosovo a obtenu autant de points que les Helvètes, tant face à la Suède (2 victoires) que contre la Slovénie (1 victoire, 1 nul), le tout sans encaisser le moindre but.

Ces excellents résultats ont largement surpris, compte tenu du fait que le Kosovo était, sur le papier, la sélection la moins forte du groupe. Après cinq matches, elle devance bel et bien - et largement - la Suède et ses attaquants qui valent des millions.

Mais tout cela ne suffit pas aux Dardanët, aussi épatants qu'ambitieux. "L'équipe a réalisé de grandes performances des derniers temps, mais il n'y a encore rien à fêter. Si nous nous qualifions à l'issue des barrages, alors nous pourrons fêter", a déclaré Franco Foda.

Proche d'un grand tournoi Pour rappel, le pays des Balkans n'a rejoint l'UEFA et la FIFA qu'en 2016, huit ans après avoir proclamé son indépendance. Il a ensuite très vite progressé dans la hiérarchie mondiale, passant de la 165e à la 84e place du classement FIFA.

En 2020, sous la houlette du Neuchâtelois Bernard Challandes, les Kosovars étaient passés proches de se qualifier pour l'Euro 2021 (défaite au 1er tour des barrages). Ils ont encore passé un cap depuis l'arrivée de Franco Foda en février 2024 en parvenant à grimper jusqu'en ligue B de la Ligue des nations - l'échelon où évoluera la Suisse lors de la prochaine édition.

Toujours plus séduisante pour les binationaux, à l'image d'Albian Hadjari et Leon Avdullahu, les deux espoirs qui ont tourné le dos à la Suisse cet automne, la sélection kosovare se rapproche de la cour des grands. Elle pourra légitimement viser une participation à l'Euro 2028, même en cas d'échec sur la route du Mondial nord-américain.

Ecrire l'histoire du Kosovo Mais avant de voir trop loin, les Kosovars veulent prendre leur revanche sur l'équipe de Suisse. Même une courte victoire serait hautement symbolique pour ces supporters qui ont toujours considéré Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri comme faisant partie des leurs.

"C'est un sentiment très particulier d'affronter la Suisse", a avoué Albian Hajdari lundi devant la presse. "Cela aurait été mieux si ça avait été une vraie finale, mais nous voulons quand même remporter les trois points. Nous avons déjà écrit une page de notre histoire en atteignant les barrages, nous voulons en ajouter une autre en battant la Suisse."



Allemands et Néerlandais qualifiés pour la Coupe du monde Gnabry et Woltemade ont chacun marqué pour l'Allemagne Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader L'Allemagne sera au rendez-vous de la Coupe du monde 2026. La Mannschaft a composé son billet lors de la dernière journée du groupe A des qualifications en écrasant la Slovaquie 6-0 à Leipzig.

Appliquée et inspirée, la sélection de Julian Nagelsmann a dominé la partie dès les premières minutes. Son emprise a rapidement payé avec des réussites de Woltemade (19e), Gnabry (29e) et Sané (36e/41e). Les Allemands n'ont pas ralenti après le repos, ce qui a permis à Baku (67e) et Ouadraogo (79e) de marquer tous deux leur premier but avec la Mannschaft.

Les Slovaques, qui s'étaient imposé 2-0 à Bratislava, n'ont cette fois pas eu voix au chapitre. Ils ont été copieusement dominés et n'ont jamais semblé en mesure de créer une nouvelle surprise. Ils pourront toutefois encore se qualifier via les barrages.

Les Pays-Bas ont aussi assuré sans problème leur billet pour la phase finale. A Amsterdam, ils ont battu la Lituanie 4-0 pour conserver jusqu'au bout la tête du groupe G. Les Oranje ont fait la décision grâce à des buts inscrits par Reijnders (16e), Gakpo (58e/pen), Simons (60e) et Malen (62e).



Kosovo - Suisse: il faudra de la concentration dès le début Murat Yakin veut que ses joueurs soient sérieux et concentrés mardi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Murat Yakin attend du sérieux de la part de ses joueurs mardi à Pristina. Face au Kosovo, l'équipe de Suisse veut finir le travail et officialiser sa qualification pour la Coupe du monde 2026.

"Le Kosovo n'a rien à perdre !", a rappelé le sélectionneur lundi en conférence de presse. Il a noté à quel point les Dardanët avaient changé de visage depuis leur défaite 4-0 au match à Bâle. "Leurs nouveaux joueurs venant de Suisse (réd: Leon Avdullahu et Albian Hajdari) ont pas mal modifié l'équipe", a-t-il glissé dans un sourire. "Nous devrons être très concentrés dès le début."

Les Kosovars ont en effet surpris la Slovénie d'entrée de jeu samedi à Ljubljana, marquant dès la 6e minute. Encaisser un but aussi tôt serait le meilleur moyen de faire douter la Suisse, qu'ils doivent battre par six buts d'écart pour finir premiers du groupe. "Nous allons les respecter, car ils réussissent une superbe campagne. Mais notre équipe ne pense pas du tout à la défaite. Je ne vois que des joueurs qui veulent gagner", a souligné Yakin.

C'est particulièrement le cas de Granit Xhaka, pour qui ce match à Pristina revêt forcément une importance particulière. Entre l'aéroport Adem Jashari et la capitale, les immenses panneaux publicitaires à son effigie - il est devenu le visage d'une marque kosovare de boissons énergisantes - suffisent à mesurer l'aura qui entoure le capitaine de l'équipe de Suisse au pays de ses parents.

Un ou deux changements ? Il ne fait aucun doute que Xhaka honorera une 143e sélection mardi soir. Murat Yakin pourrait en revanche effectuer un ou deux changements par rapport à l'équipe victorieuse de la Suède à Genève (4-1), pour gérer la fatigue du déplacement vers les Balkans.

Le sélectionneur n'a rien confirmé, mais Miro Muheim pourrait suppléer un Ricardo Rodriguez qui a parfois peiné samedi sur le flanc gauche de la défense suisse. Une autre question entoure Johan Manzambi. Les entrées en jeu décisives du Genevois seront-elles récompensées par une titularisation ?



Nombre de tours limité pour les pneus au Qatar Les pneus serviront durant 25 tours au maximum lors du GP du Qatar Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Les organisateurs ont pris une mesure de sécurité supplémentaire en vue du Grand Prix de Formule 1 du Qatar le 30 novembre. Les pilotes devront faire changer leurs pneus après 25 tours au maximum.

Selon un communiqué, cette décision a été prise conjointement par les responsables du fournisseur de pneus Pirelli, du championnat du monde de Formule 1 et de la Fédération internationale (FIA). "Cette mesure a été jugée nécessaire après une analyse des pneus utilisés l'an dernier", explique-t-on du côté de Pirelli. "A l'époque, plusieurs pneus, notamment celui situé à l'avant gauche, avaient atteint leur degré d'usure maximal."

Le circuit de Lusail met les pneumatiques à rude épreuve, non seulement en raison de la nature du revêtement mais aussi à cause des températures élevées. Il y a deux ans, le temps d'utilisation des pneus avait même été limité à 18 tours, ce qui avait entraîné au moins trois arrêts aux stands pendant la course qui doit compter 57 tours. Cette année, les pilotes devront changer de pneus au moins deux fois, ce qui augmente aussi les possibilités tactiques.

Avant le Grand Prix du Qatar, Las Vegas accueillera la Formule 1 le week-end prochain, alors que la finale de la saison suivra une semaine après la course de Lusail à Abou Dhabi.



Un joueur de la RD Congo accusé de faire "du vaudou" Un joueur du Congo est accusé d'avoir pratiqué du vaudou par le sélectionneur du Nigeria Image: KEYSTONE/AP Le sélectionneur du Nigeria a accusé un joueur de la RD Congo d'avoir pratiqué le "vaudou" dimanche lors de la défaite aux tirs au but des Super Eagles contre les Congolais.

Portée par Timothy Fatulu lors de la séance fatidique, la RD Congo s'est assuré une place en barrages intercontinentaux du Mondial 2026.

"Durant les penalties, le gars du Congo a fait du vaudou, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est pour ça que j'étais énervé contre lui", a expliqué à la presse Eric Chelle après la rencontre très serrée qui a vu la victoire de la RDC après des tirs au but (4-3) sous haute tension à Rabat.

"Il faisait comme ça avec de l'eau ou je ne sais quoi", a précisé le Malien en agitant sa main en l'air. Après le quatrième pénalty réussi des Congolais, Eric Chelle s'est précipité vers le banc adverse, visiblement furieux contre un membre de l'encadrement de l'équipe congolaise, selon les images retransmises à la télévision.

Pour la première fois de leurt histoire, les Super Eagles manqueront deux Coupes du monde successives après avoir échoué à se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar. L'équipe du pays le plus peuplé d'Afrique était pourtant largement donnée favorite contre les Léopards congolais dans ce match couperet.



L'actu du foot féminin Servette Chênois est toujours en tête du championnat Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

La Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. Pas moins de huit buts ont été inscrits lors du match entre le FC Thoune et le FC Zurich. Alors que la lanterne rouge Thoune a pris l'avantage en première mi-temps, les Zurichoises ont été sans pitié, surtout en deuxième mi-temps, pour finalement fêter une nette victoire 7-1. Quatre buts ont été inscrits entre la 74e et la 84e, dont deux par la capitaine Naomi Mégroz.

LE POINT AU CLASSEMENT. Servette reste en tête du classement avec quatre points d'avance sur GC, les Zurichoises devançant pour leur part de deux points les championnes en titre de Young Boys. Derrière, le FCZ, Bâle et Saint-Gall se suivent tous de près. Aarau et Thoune sont toujours en queue de classement avec respectivement trois et un point.

LA PROCHAINE JOURNEE. Bâle affrontera Rapperswil-Jona à domicile. Au début de la saison, le FCRJ avait réussi un coup d'éclat à domicile en s'imposant à la surprise générale contre le FCB (2-0). Saint-Gall tentera pour sa part de convaincre à domicile contre Servette, les Genevoises étant invaincues jusqu'à présent.

Les Suissesses à l'étranger ESPAGNE. Sydney Schertenleib a choisi un match particulier pour marquer son premier but de la saison. Lors du Clasico contre le Real Madrid, elle est entrée en jeu à la 89e minute et a parachevé la victoire du FC Barcelone en inscrivant le but du 3-0 deux minutes plus tard. Les Catalanes se sont finalement imposées 4-0.

ANGLETERRE. Après deux apparitions en Ligue des champions, Livia Peng a joué pour la première fois dans la Super League anglaise avec Chelsea. La titulaire Hannah Hampton étant blessée, la gardienne numéro 1 de l'équipe de Suisse a été alignée contre Liverpool. Le match s'est terminé sur le score de 1-1.

FRANCE. A Dijon, tout va bien en ce moment pour Meriame Terchoun. Déjà buteuse début novembre en championnat, elle s'est également distinguée en Coupe de France contre Metz. La capitaine a marqué le but du 3-1 à la 70e minute.

ALLEMAGNE. L'Eintracht Francfort, avec le trio suisse Géraldine Reuteler, Noemi Ivelj et Nadine Riesen dans le onze de départ, était en lice ce week-end en Coupe. Face au TSG Hoffenheim, Reuteler a inscrit un doublé lors de la victoire 6-4 et a ainsi contribué à la qualification pour les quarts de finale. Naomi Luyet, qui a été transférée à Hoffenheim cet été, n'a pas joué de match.

ITALIE. Alors que Lia Wälti avait déclaré après le match de la Suisse contre le Canada en octobre qu'elle était enfin libérée de ses douleurs après sa longue pause forcée, la joueuse de la Juventus a dû être remplacée dimanche après seulement 26 minutes de jeu, sur blessure. Toujours est-il que deux minutes plus tard, la deuxième Suissesse de la Vieille Dame, Viola Calligaris, a délivré l'assist pour le 2-0 final de la Juventus contre le Genoa.

La citation de la semaine "La mentalité a été bonne aujourd'hui. Nous nous sommes battues et à un moment donné, la chance sera de notre côté", a déclaré Michelle Stierli, capitaine du FC Aarau, à la SRF après la défaite 1-0 contre le FC Bâle. Les joueuses d'Aarau attendent toujours leur première victoire de la saison en championnat.



Marcel Hug s'impose pour la 12e fois à Oita Marcel Hug (ici à New York) a triomphé pour la 12e fois dans le marathon d'Oita lundi Image: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL Marcel Hug est toujours invaincu cette saison sur le marathon en fauteuil roulant.

Le Thurgovien a remporté pour la douzième fois le marathon d'Oita au Japon, fêtant ainsi son huitième succès de la saison en autant de départs sur la distance.

Vainqueur pour la septième fois à New York au début du mois, Marcel Hug s'est approché à quatre secondes de son propre record du monde lundi. Il a franchi la ligne d'arrivée avec environ quatre minutes d'avance sur le Chinois Luo Xingchuan, deuxième.

Manuela Schär n'est pas en reste puisqu'elle a triomphé pour la cinquième fois dans la ville japonaise lundi. La Lucernoise a distancé ses premières poursuivantes, sa compatriote Patricia Eachus et la Japonaise Nakamine Tsubasa, de plus de six minutes. La gagnante de l'année dernière, Catherine Debrunner, avait renoncé à prendre le départ.



Timothy Fayulu, héros de la RD Congo Timothy Fayulu (à droite) a été le héros de la qualification de la RD Congo pour les barrages intercontinentaux Image: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI Prêté en Arménie par le FC Sion cette saison, Timothy Fayulu fut le héros de la RD Congo dimanche face au Nigeria dans les barrages africains pour le Mondial 2026.

Le natif de Genève a détourné deux penalties adverses durant les tirs au but (1-1 ap, 4-3 tab).

Avant cette séance de tirs au but, le Nigeria avait ouvert le score par Frank Onyeka dès la 3e minute. Mais l'ex-attaquant des Young Boys Mechak Elia a remis les deux équipes à égalité (32e). La sélection nigériane a alors perdu sa star Victor Osimhen, sortie à la pause sur blessure.

Toujours dos à dos à l'issue de la prolongation, les deux équipes ont procédé à une séance de tirs au but. Entré en fin de prolongation à la place de Lionel M'Pasi, Timothy Fayulu en a été le héros en arrêtant deux tentatives avant que le capitaine Chancel Mbemba ne termine le travail pour les Léopards.

Pour disputer leur première Coupe du monde depuis 1974, les Congolais devront encore passer l'étape des barrages intercontinentaux en mars au Mexique, l'un des pays hôtes du Mondial avec les Etats-Unis et le Canada.



Wawrinka/Bencic joueront la United Cup Belinda Bencic et Stan Wawrinka disputeront la prochaine United Cup Image: KEYSTONE/EPA AAP/JASON O'BRIEN Stan Wawrinka (ATP 156) et Belinda Bencic (WTA 11) représenteront la Suisse lors de la United Cup (2-11 janvier). Le Vaudois et la St-Galloise joueront à Perth lors de la phase de poules.

Les adversaires de la Suisse dans cette phase préliminaire seront l'Italie, qui alignera notamment Flavio Cobolli (ATP 22) et Jasmine Paolini (WTA 8), et la France, qui a retenu Arthur Rinderknech (ATP 29) et Loïs Boisson (WTA 36). Trois groupes en découdront à Perth, les trois autres à Sydney.

Les vainqueurs de groupe - et le meilleur deuxième par ville - se qualifieront pour les quarts de finale de compétition. A noter que Jakub Paul, Luca Castelnuovo, Celine Naef et Naima Karamoko font également partie de la pré-sélection suisse pour cette compétition qui marquera l'ouverture de la saison.



Washington perd le choc des "cancres" Kyshawn George (18) et les Wizards ont subi face aux Nets leur 12e défaite en 13 matches Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Kyshawn George a brillé dimanche en NBA. Les 29 points du Valaisan n'ont toutefois pas suffi à Washington pour remporter le duel des "cancres" qui l'opposait à Brooklyn.

Les Wizards se sont inclinés 129-106 à domicile pour subir leur 12e défaite en 13 matches disputés cette saison, la 11e d'affilée. Les Nets, qui jouaient également leur 13e match, ont ainsi pu fêter leur deuxième victoire dans cet exercice 2025/26.

Kyshawn George a signé dimanche sa deuxième meilleure performance offensive en NBA, après les 34 points inscrits le 24 octobre lors du seul match gagné par les Wizards à Dallas (117-107). L'ailier chablaisien, qui a rentré 5 de ses 10 tentatives à 3 points, a également réussi 6 rebonds et 5 passes décisives dimanche.

A noter que Clint Capela n'a pas été aligné par les Rockets, qui ont pourtant eu besoin d'une prolongation pour vaincre le Magic d'Orlando (117-113) et cueillir leur 9e succès en 12 sorties. Kevin Durant (35 points) et Alperen Sengun (30 points, 12 rebonds, 8 assists) ont une nouvelle fois brillé dans le camp de Houston.



La Suisse très proche d'une nouvelle Coupe du monde L'équipe de Suisse n'est plus qu'à 90 minutes de vivre la Coupe du monde 2026. Sa belle victoire samedi contre la Suède à Genève (4-1) a quasiment acté sa qualification pour le Mondial nord-américain.

Alors oui, il faudra finir le travail mardi à Pristina, car le Kosovo, vainqueur 2-0 en Slovénie - là où la Suisse n'avait glané qu'un point - ne lâche décidément rien dans ces éliminatoires. Mais personne ne peut décemment imaginer la sélection de Murat Yakin s'incliner par six buts d'écart dans la capitale kosovare mardi soir...

"Je ne veux pas le vivre" Samedi, peu avant minuit, certains n'ont pas hésité à déjà féliciter le sélectionneur pour la qualification. "Muri, quand on ne concède qu'un but en cinq matches, on ne peut pas en prendre six en une soirée", a affirmé un journaliste alémanique en conférence de presse. "J'accepterai volontiers vos félicitations le moment venu", a répondu Yakin, arguant que "tout est possible dans le football".

"C'est difficile de marquer des buts contre nous, mais j'ai déjà vu beaucoup de choses que l'on jugeait impossibles. Heureusement, je n'en ai pas vécu, et je ne veux pas en vivre. Nous jouerons donc comme d'habitude à Pristina, avec la volonté de gagner", a poursuivi l'entraîneur bâlois.

Aucun des joueurs suisses ayant parlé aux médias dans les travées du Stade de Genève n'a d'ailleurs pris la qualification pour acquise. "On ne fait pas encore la fête. Il nous reste encore un match important avant de vivre cette Coupe du monde", a assuré en zone mixte le Genevois Johan Manzambi. Mais tous sont bien conscients que seule une faillite collective totale les empêcherait de traverser l'Atlantique l'été prochain.

Un naufrage improbable Un tel naufrage apparaît bien improbable, dans la mesure où Granit Xhaka et ses coéquipiers ont encore prouvé que le mot "solidité" avait remplacé "fragilité", cette fragilité qui avait miné la campagne de Ligue des nations de l'automne dernier. Face à la Suède, la Suisse n'a en effet souffert qu'un quart d'heure avant la mi-temps, avant de se remobiliser et d'assurer sa victoire grâce à ses leaders.

Breel Embolo, qui avait ouvert le score avant l'égalisation suédoise - son 7e but en 9 matches internationaux en 2025 -, est allé chercher un penalty décisif. Un penalty transformé avec beaucoup de sang-froid par son capitaine Granit Xhaka, avant le 3-1 libérateur du Vaudois Dan Ndoye, déjà passeur décisif sur le 1-0 et assurément l'homme du match à Genève.

Surtout, les Suisses ont su s'adapter au schéma mis en place par Graham Potter, le nouveau sélectionneur des Scandinaves. "Notre adversaire était bien organisé et a bien fermé les espaces au milieu du terrain", a souligné Murat Yakin. Cela a forcé ses hommes à passer par les côtés, comme avec Ndoye sur le 1-0, servi par le très précis Manuel Akanji.

Gregor Kobel décisif Yakin a malgré tout reconnu que son équipe avait eu "un peu de chance" en première mi-temps. Sans un "arrêt fantastique" de Gregor Kobel, la Suisse aurait pu être menée au moment de rejoindre les vestiaires. Le gardien du Borussia Dortmund a été décisif, alors qu'il venait d'encaisser son premier but dans ces qualifications sur une frappe qu'il aurait peut-être pu détourner.

"La pression était plus forte pour nous que pour la Suède, qui n'avait rien à perdre", a rappelé Xhaka en zone mixte. "Nous savions que ce ne serait pas facile. Mais quand on se retrouve à 4-1 à la fin du match, je pense qu'on peut être très satisfaits."

Un faux-pas des Kosovars aurait permis d'ajouter à la satisfaction d'une belle victoire devant le public romand la joie d'une qualification assurée pour une sixième Coupe du monde consécutive. Cela attendra mardi soir. Nonante minutes de sérieux et la Suisse y sera.



Masters ATP à Turin: Sinner bat Alcaraz en deux sets Jannik Sinner a triomphé devant son public Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Jannik Sinner (ATP 2) a remporté le Masters ATP à Turin pour la deuxième année de suite. En finale, l'Italien a battu son grand rival espagnol Carlos Alcaraz (ATP 1) en deux sets, 7-6 (7/4) 7-5.

Sinner (23 ans) a ajouté un 24e titre à son palmarès, le sixième cette année. Il lui a fallu 2h15 de combat pour terrasser Alcaraz, qui s'est plaint de la cuisse droite mais qui a résisté tant et plus.

Jannik Sinner est décidément le roi en indoor. Il a enchaîné une 31e victoire de suite sur sa surface de prédilection et un dixième succès consécutif dans le "tournoi des maîtres" depuis sa défaite en finale de l'édition 2023 contre Novak Djokovic, le tout sans perdre un seul set !

Une première depuis 2016 Dans cette finale opposant pour la première fois depuis 2016 les deux meilleurs joueurs de l'année, il a fallu attendre le onzième jeu pour que l'un des finalistes, souverains jusque-là sur leur mise en jeu, se retrouve en danger. A 6-5, mis en difficulté par l'agressivité d'Alcaraz et ses amorties, Sinner a dû repousser une premier balle de break, mais s'est sorti d'affaires avec son service.

Dans le jeu décisif, Alcaraz s'est retrouvé à son tour dos au mur quand Sinner a vite pris le large grâce notamment à deux lobs gagnants et a empoché la première manche après une heure et 19 minutes d'efforts.

Un peu de réussite Le tenant du titre a débuté le deuxième set de la pire des façons et cédé sa mise en jeu avec notamment deux doubles fautes. Mené 3-1, il a fini par rétablir la situation avec un peu de réussite après une volée de revers complétement raté d'Alcaraz et un retour boisé pour égaliser à 3-3.

C'est finalement sur le service d'Alcaraz, de plus en plus fébrile et frustré, que Sinner a fait la différence et concrétisé sa première balle de match, avant de fêter son titre, une fois n'est pas coutume, de façon démonstrative.

