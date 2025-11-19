en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Course à pied

Running: Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France

Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France

La Fédération française d'athlétisme (FFA) va instaurer un pass payant pour prendre part aux courses grand public comme les marathons, une décision qui suscite de nombreuses réactions.
19.11.2025, 05:3519.11.2025, 05:35

Vous participez régulièrement à des courses en France voisine, par exemple le semi-marathon du Lion à Belfort ou le marathon du lac d'Annecy? Vous envisagez de vous aligner sur l'épreuve la plus célèbre du calendrier tricolore, à savoir le marathon de Paris? Ce qui suit vous concerne.

A compter du 1er janvier 2026, vous devrez débourser cinq euros supplémentaires pour souscrire au Pass de prévention santé de la Fédération française d'athlétisme (FFA). Valable un an, il sera obligatoire pour prendre part à toute épreuve grand public dans l'Hexagone.

Des licenciés exemptés
Les titulaires d’une licence fédérale sont exemptés du pass. Ils restent toutefois minoritaires, la grande majorité des participants aux courses grand public ne courant pas en club.

Ce pass succède au Parcours de prévention santé (PPS), instauré en 2024 pour remplacer le «certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition», autrefois exigé par tous les organisateurs français, une démarche qui contraste avec ce qui se fait en Suisse, où aucun document n'est demandé.

Ce défi inédit propulse le running dans une nouvelle ère

Le Parcours de prévention santé consiste en un formulaire déclaratif sur son état de santé et à un visionnage de vidéos informatives. Il est actuellement gratuit et valable trois mois. Sa nouvelle version sous forme de pass augmentera sa durée de validité, mais il deviendra donc payant, ce qui suscite de nombreuses réactions de l'autre côté des montagnes du Jura.

Ce mardi, Ouest-France a commenté cette décision. «Cinq euros l’auto-évaluation pour courir, de qui se moque-t-on?», écrit le journaliste du quotidien breton. Un avis tranché, partagé par de nombreux internautes. Sur Facebook, certains parlent de «racket sur le dos des coureurs», tandis que d’autres lâchent:

«Vous transformez une passion en business»
Payer cinq euros pour évaluer soi-même sa santé, vous en pensez quoi?
Au total, 134 personnes ont participé à ce sondage.

La Fédération française d’athlétisme est accusée ici de vouloir s’approprier le marché de la course hors stade, qui génère chaque année plusieurs millions d’euros et échappe jusqu’ici à l’instance au profit des organisateurs.

«Un risque réel» plane sur les marathoniens

Ces derniers expriment d'ailleurs, eux aussi, leur mécontentement. «Pour moi, il s'agit surtout d'une taxe supplémentaire», a déclaré Claude Salmon, organisateur de course, toujours dans les colonnes de Ouest-France. De son côté, Gilbert Ysern, président de France Outdoor Sport Events, une union d’organisateurs, a dénoncé un choix «aberrant et révoltant» dans Les Echos. Il déplore un manque de dialogue, la manière dont la mesure a été communiquée, par e-mail, ainsi qu’un certain monopole fédéral qui ne pourra être contourné.

La FFA, de son côté, nie vouloir combler son déficit budgétaire via ce dispositif et assure que le service, bientôt payant, sera enrichi. Il inclura des conseils sur la nutrition, le sommeil ainsi que du coaching. «On a mené des études et enquêtes (réd: auprès des coureurs) et la majorité souhaite avoir des conseils. C'est notre mission de service public», a expliqué Emmanuelle Jaeger, présidente déléguée de l'instance.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
de Rainer Sommerhalder
Dominic Stricker «se fait plumer financièrement»
Dominic Stricker «se fait plumer financièrement»
de Simon Häring
Un danger mortel en athlétisme est évité grâce à ces robots
Un danger mortel en athlétisme est évité grâce à ces robots
de Yoann Graber
«Je me sens lié à la Suisse, mais mon cœur a choisi le Kosovo»
«Je me sens lié à la Suisse, mais mon cœur a choisi le Kosovo»
de Céline Feller
La trottinette a bouleversé la vie de ce prodige romand
La trottinette a bouleversé la vie de ce prodige romand
de Yoann Graber
Turquie-Suisse: «Ils ont débarqué avec des battes et des barres de fer»
Turquie-Suisse: «Ils ont débarqué avec des battes et des barres de fer»
de Yoann Graber
C'est l'amour fou entre Murat Yakin et Granit Xhaka
C'est l'amour fou entre Murat Yakin et Granit Xhaka
de François Schmid-Bechtel
Hockey suisse: la bataille des droits TV fait rage
Hockey suisse: la bataille des droits TV fait rage
de Klaus Zaugg
Swiss-Ski à la peine: voici les sept enseignements de Levi
1
Swiss-Ski à la peine: voici les sept enseignements de Levi
de Sven Papaux
Ronaldo est devenu un fardeau
1
Ronaldo est devenu un fardeau
de Philipp Michaelis
Ce sport suisse mythique est à l'agonie
Ce sport suisse mythique est à l'agonie
de Rainer Sommerhalder
«Inspiré de l'ironman»: une série cycliste inédite arrive
«Inspiré de l'ironman»: une série cycliste inédite arrive
de Romuald Cachod
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
On était au 5e Mondial de Fondue
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
A 44 ans, le sauteur suisse, quadruple champion olympique, vise ses huitièmes Jeux olympiques cet hiver. Il revient sur sa longue carrière, évoque sa vie de famille et les discussions autour de sa retraite. Interview.
Simon Ammann, qu’est-ce qui distingue le sportif que vous êtes aujourd’hui de celui que vous étiez il y a 20 ans?
Quand on est jeune, on joue sans pression. L’athlète plus âgé profite de son expérience, mais il est utile de se rappeler l’état d’esprit du jeune sportif: qui l’on était et comment on relevait les défis. C’est souvent très enrichissant.
L’article