Les fans américains ont «dépassé les limites» ++ Alisson absent

PGA: le comportement des fans américains a "dépassé les limites" Rory McIlroy a dû jouer ses coups dans une ambiance hostile Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Le président de la PGA a présenté ses excuses pour le comportement des supporters américains lors de la Ryder Cup. Ceux-ci ont "dépassé les limites" le week-end dernier.

Don Rea, président de l'instance, avait initialement minimisé les agissements du public sur le parcours de Bethpage Black, dans l'Etat de New York, particulièrement dirigés contre la star européenne Rory McIlroy. Il a cependant fait marche arrière jeudi et a présenté des excuses.

"Bien que la compétition ait été animée - notamment avec la remontée de l'équipe américaine dimanche après-midi - certains comportements de fans ont clairement dépassé les limites", a-t-il écrit dans une lettre adressée aux professionnels du golf. "C'était irrespectueux, inapproprié et ne représente pas ce que nous sommes à la PGA of America, a-t-il ajouté. Nous condamnons ce comportement sans équivoque".

L'Europe a résisté au retour spectaculaire des États-Unis pour s'imposer 15-13 et conserver la Ryder Cup. Les commentaires virulents ont fusé depuis la foule pendant la journée de samedi, et une vidéo montre même un individu lancer un gobelet de bière en direction de l'épouse de McIlroy.

Une autre polémique a éclaté lorsqu'un comédien, chargé de lancer et d'animer les encouragements dans le public, a incité la foule à insulter le golfeur nord-irlandais, vainqueur notamment de cinq Majeurs et de six Ryder Cup. Le vétéran américain Tom Watson a condamné le comportement des fans américains, déclarant qu'il avait "honte" de leur attitude.



Liverpool: plusieurs semaines d'absence pour Alisson Plusieurs semaines d'absence pour Alisson Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Liverpool sera privé plusieurs semaines de son gardien Alisson (33 ans). L'international brésilien souffre d'une blessure aux ischio-jambiers contractée mardi en Ligue des champions.

"Alisson ne fait pas partie de l'équipe de demain (samedi) et il ne se rendra pas au Brésil pour jouer avec la sélection nationale" dans les dix prochains jours, a affirmé Arne Slot. Le manager des Reds s'exprimait à la veille de la rencontre de Premier League contre Chelsea samedi à Stamford Bridge.

Alisson s'est blessé sur un arrêt à la 56e minute et a été remplacé par le Géorgien Giorgi Mamardashvili lors de la défaite des Reds 1-0 en Turquie mardi. Il s'agissait du deuxième revers consécutif après celui à Crystal Palace en championnat.

Slot n'a pas indiqué la durée exacte de l'indisponibilité de son gardien numéro un. Il serait cependant "surpris" de le voir reprendre dès le premier match après la fenêtre internationale, qui n'est autre que le choc contre Manchester United (19 octobre).



Après son accident, Federica Brigone encore dans l'incertitude Federica Brignone: pas facile de se remettre d'un grave accident Image: KEYSTONE/EPA ANSA Gravement blessée à la jambe gauche en avril, Federica Brignone "ne sait pas" si elle pourra skier cet hiver. Mais l'Italienne veut "donner son maximum" pour participer aux JO 2026 à domicile.

"Je ne sais pas si je vais faire la saison ou pas. Je n'ai pas cette réponse", a-t-elle affirmé lors d'un point presse organisé chez son équipementier à Saint-Jean-de-Moirans, en Isère. "Je vais donner mon maximum, mais je ne suis pas prête à skier encore", a ajouté l'Italienne.

Elle avait gagné le classement général de la Coupe du monde et été sacrée championne du monde en géant l'hiver dernier. Federica Brignone avait subi une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche en avril lors des Championnats d'Italie, sa dernière course de la saison.

Grave accident "Vu la gravité de l'accident, ce n'était même pas dit que je puisse de nouveau skier ou marcher correctement dans ma vie. Donc ce que je fais, c'est déjà bien", a relativisé l'athlète âgée de 35 ans. "Mais mon objectif est plus haut: je veux refaire tout ce que j'aime, être une skieuse à 100%."

Le chemin est encore long pour "Fede", qui a subi une seconde opération fin juillet pour "accélérer" sa convalescence. "J'ai essayé de courir par exemple, mais je ne tiens pas dix minutes, a-t-elle admis. Je ne passe pas un jour sans avoir mal."

"Vu ce que j'ai eu, j'ai déjà retrouvé un bon niveau mais être une athlète qui veut faire des Jeux olympiques: ce n'est pas encore ça. Mais je travaille très fort pour revenir", a-t-elle ajouté.

Pas besoin des JO Federica Brignone sait qu'elle ne pourra quoiqu'il arrive pas être à son meilleur niveau lors des JO 2026, qui débutent dans quatre mois chez elle en Italie et où elle devait être une des principales têtes d'affiche. "Je vais donner mon maximum, car je ne veux pas avoir de regrets. Mais c'est déjà sûr que ce sera complètement différent (par rapport à l'hiver dernier) et il faut l'accepter", a-t-elle affirmé.

"Mais je n'ai pas besoin des JO, a ajouté la skieuse qui n'a jamais décroché l'or olympique. Ce que j'ai fait dans ma carrière, c'est déjà beaucoup plus que ce que j'aurais pu rêver. Je n'ai pas besoin d'être aux JO pour voir qui je suis et ce que je fais dans ce sport."



Europa League: le FC Bâle en pleine euphorie Le magnifique arr黎 de Marwin Hitz sur le penalty de Demirovic Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Marwin Hitz a reçu de nombreuses louanges après la victoire du FC Bâle 2-0 jeudi soir en Europa League contre le VfB Stuttgart. Le gardien rhénan a réalisé une grande performance.

Ancien joueur du club allemand de 2005 à 2009, avec qui il avait gagné la Bundesliga en 2007, Ludovic Magnin était évidemment aux anges après ce succès de prestige. "J'ai vu une équipe qui a tout donné de la première à la dernière minute. Dans les moments difficiles, chacun était là pour aider les autres. Et quand on ne pouvait pas résoudre une situation, nous avions Jesus dans le but", a déclaré l'entraîneur des Bâlois.

"Jesus", c'est le surnom qu'a mérité Marwin Hitz (38 ans) jeudi soir au Parc Saint-Jacques. L'expérimenté portier, riche de 181 matches de Bundesliga, a effectué de nombreux arrêts décisifs, stoppant notamment un penalty d'Ermedin Demirovic à la 36e.

"Une très belle soirée" A-t-il réussi son meilleur match avec le FCB? "C'est vous qui pouvez le juger. C'est certain que cela a été une très belle soirée. Nous avons montré ce dont nous sommes capables, pas seulement avec le ballon dans les pieds, mais aussi sans. Il a fallu beaucoup défendre, car Stuttgart n'a jamais baissé le rythme. C'est une grosse différence avec la Super League", a analysé le gardien.

Un autre élément décisif côté rhénan a été Albian Ajeti, auteur du 1-0 dès la 3e. "Nous étions super motivés. Quand Marwin a arrêté le penalty, j'ai su que personne ne pourrait le battre ce soir. Au final, nous avons gagné de manière méritée. Il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu une pareille soirée magique dans le stade", a jubilé l'attaquant de 28 ans.



Coupe du monde 2026: le ballon officiel a été présenté Gianni Infantino: tout roule avant la Coupe du monde 2026 Image: KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY La FIFA a dévoilé le ballon officiel de la Coupe du monde 2026, baptisé Trionda. Il comporte notamment une légère amélioration de l'adhérence ainsi qu'une puce intégrée.

Le ballon a de nouveau été conçu par le fabricant allemand Adidas, fournisseur officiel depuis la Coupe du monde de 1970. "Je suis ravi et fier de présenter le Trionda", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, lors de la présentation du ballon lors d'un événement à New York jeudi.

La première Coupe du monde organisée par trois pays, avec 48 équipes en compétition, a inspiré à la fois le nom et le design du ballon, qui arbore les couleurs rouge, bleu et vert. Les symboles de chaque pays hôte - les feuilles d'érable du Canada, l'aigle du Mexique et les étoiles des Etats-Unis - sont également présents, avec un triangle représentant l'unité des trois pays.

Le ballon comporte aussi des coutures profondes conçues pour offrir une "stabilité optimale en vol" et des icônes en relief qui améliorent l'adhérence en cas d'humidité. Une puce à capteur de mouvement transmettra des informations sur les mouvements du ballon, envoyant des données au système d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

La Coupe du monde 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet prochain. Le tirage au sort du tournoi aura lieu à Washington le 5 décembre.



Austin Czarnik, un top scorer qui ne la joue pas perso Meilleur compteur de National League, Austin Czarnik est l'une des raisons de l'excellent début de saison de Lausanne. Arrivé de Berne, l'Américain s'est tout de suite fondu dans le moule lausannois.

C'est l'histoire d'un mec venu de AHL avec plus de 200 parties de NHL à son actif. Un profil finalement assez commun en National League. Et puis dès les premiers coups de patin avec les Ours, le talent saute aux yeux. Les points s'accumulent et Czarnik termine meilleur compteur de la saison dernière avec 56 points (20 buts) en 49 matches.

Lorsqu'il a débarqué à Malley et au vu de l'abondance de biens dans les rangs lausannois, on pouvait légitimement penser que la production de Czarnik allait en prendre un coup. Mais parce qu'il est entouré de bons joueurs capables de conclure les actions, Czarnik a même vu sa production augmenter dans la capitale olympique. Muet mercredi soir contre Kloten, il en est à 15 points (4 buts) en dix rencontres.

Austin Czarnik est le prototype du joueur trop bon pour jouer en AHL, mais juste un tout petit peu trop juste pour prétendre s'imposer en NHL. En Suisse, le centre de poche (175 cm) trouve un terrain idéal pour s'exprimer. Cette expression se voit le plus sur le jeu de puissance qui affiche un taux de réussite insolent à plus de 30%.

A-t-il déjà fait partie d'un quintet aussi efficace? "Je suis sûr que cela s'est produit une ou deux fois. Mais le mérite en revient au staff qui nous prépare avant chaque match et nous montre les tendances de chaque adversaire et quelles peuvent être les lignes ouvertes. Ensuite ce sont aux cinq joueurs sur la glace de bien exécuter."

Gestion et récupération Si l'Américain a joué contre Kloten, il avait été laissé au repos mardi soir pour le match contre Ajoie. De quoi faire lever quelques sourcils et énerver ceux qui possèdent le joueur dans le jeu de fantasy Hockey Manager. "Comme on a beaucoup de matches durant ces jours, c'est une question de gestion de la part du staff, explique Czarnik en souriant. Comme Caggiula sur ce match contre Kloten. Ce n'est pas lié à une moins bonne performance en tous les cas. Avec sept étrangers, on sait que l'on peut avoir un jour off afin d'être le plus frais possible. On a cinq matches en sept jours et 20 en 50, c'est vraiment beaucoup. On doit récupérer."

A Genève, la ligne Puljujärvi-Manninen-Granlund tourne à plein régime. A Fribourg, le trio Biasca-Schmid-Bertschy fait des étincelles depuis les matches de préparation. A Lausanne et malgré la première place provisoire, la ligne Caggiula-Czarnik-Rochette n'a pas encore eu l'occasion d'aligner les minutes de glace.

"C'est l'une des composantes et on doit s'adapter, analyse le top scorer du LHC. On verra la semaine prochaine ou dans deux semaines. On le voit en ce moment avec Kahun qui joue presque à toutes les positions. Selon moi, il ne faut pas s'inquiéter d'avec qui on joue, même s'il y a une bonne alchimie avec certains coéquipiers. Il faut créer de l'alchimie avec d'autres joueurs, le plus possible."

L'équipe avant tout L'Américain insiste que tout ne tourne pas autour de lui: "Je me concentre sur ce que je peux faire chaque match pour montrer la meilleure version de moi-même. Tout le monde veut performer et produire. On a une équipe vraiment très solide et au niveau offensif je crois sept joueurs dans le top 10 (réd: en fait 6 dans le top 25). Et même ceux qui n'ont pas autant de points que les autres font un travail essentiel en bloquant des tirs ou en faisant des mises en échec. C'est un effort complet."

Les victoires étriquées contre Ajoie et Kloten ont démontré que Lausanne savait gagner même lorsque tout ne tournait pas comme prévu. "Le staff essaie de nous mettre dans les meilleures situations possibles et on doit en tirer le meilleur, conclut Czarnik. Bien entendu que des soirs ça va super bien jouer et d'autres où tu vas te sentir moins à l'aise, mais cela fait partie du jeu. Si ce n'est pas ton soir, il te faut vivre avec et tenter d'être le plus utile à l'équipe."



McLaren vise le sacre, Verstappen la remontada McLaren est en passe d'être à nouveau titrée championne du monde de F1 chez les constructeurs à Singapour. Red Bull pourrait contre toute attente "commencer à rêver" d'un 5e sacre pour Verstappen.

Jamais deux sans trois? Vainqueur des deux derniers Grands Prix - en Italie et en Azerbaïdjan - Verstappen débarque avec un objectif clair lors de cette course nocturne à Singapour: refaire son retard sur le leader au championnat, l'Australien Oscar Piastri, et son poursuivant britannique Lando Norris.

Troisième du général derrière les deux pilotes McLaren, le quadruple champion en titre néerlandais est revenu à 69 points de Piastri et 44 points de Norris - alors qu'il comptait encore plus de 100 points de retard sur le leader début septembre.

De quoi cultiver l'espoir de conserver sa couronne mondiale? "Je ne me fie pas à l'espoir, mais il reste sept manches à disputer et 69 points, c'est beaucoup", avait-il balayé à l'issue du dernier GP.

Dans le clan McLaren, on n'exclut pas de voir revenir "Mad Max" dans le match: "il ne faut pas oublier qu'il s'agit de Max Verstappen, champion du monde depuis quatre ans, au volant d'une voiture rapide", a rappelé le patron de McLaren Andrea Stella le mois dernier.

"Je pense que c'est de l'optimisme de la part d'Andrea", avait alors répondu le conseiller de Red Bull Helmut Marko, on verra ça après Singapour", où son pilote vedette ne s'est encore jamais imposé. "Si nous sommes compétitifs à Singapour, alors peut-être pourrons-nous commencer à rêver."

Car contrairement aux deux dernières manches, le circuit de "Singapour est très différent" en raison d'un fort appui aérodynamique, a expliqué Verstappen cette semaine, quelques jours seulement après avoir participé - et gagné - en Allemagne à sa première course en GT3.

Oscar Piastri en mission rachat Le retour en grâce du champion s'est notamment fait à la faveur d'une Red Bull améliorée, conjuguée aux déboires de ses concurrents - à commencer par Piastri.

Après une prestation catastrophique en Azerbaïdjan où il a terminé deux fois dans le mur - lors des qualifications et quelques instants après le départ le lendemain - le leader du général a offert une belle occasion à Verstappen de revenir.

Occasion dont n'a pas su profiter son équipier Norris, qui a terminé seulement 7e.

A sept courses de la fin, si l'identité du champion est encore loin d'être décidée, celle de l'écurie qui remportera le titre chez les constructeurs ne fait en revanche guère de doute. En Azerbaïdjan, McLaren avait une première chance théorique de décrocher son deuxième titre de rang.

Ce week-end, l'écurie dispose d'une nouvelle chance pour remporter le 10e titre de son histoire. Pour y arriver, elle doit devancer Mercedes d'au moins 13 points dimanche - sachant qu'elle peut en récupérer jusqu'à 43 si le duo Piastri-Norris termine pour la huitième fois cette saison aux deux premières places.

Alerte chaleur Sur le tracé urbain de Marina Bay jugé comme l'un des plus difficiles, où règne humidité et chaleur - la FIA a d'ailleurs placé la course en alerte "chaleur", plus de 31 degrés étant attendus dimanche soir - Ferrari tâchera aussi de se racheter.

A l'issue d'un GP d'Azerbaïdjan décevant où ses pilotes n'ont pas fait mieux que 8e et 9e, la Scuderia a rétrogradé à la troisième place au championnat constructeurs, derrière Mercedes.

Ce week-end, cinq des vingt pilotes engagés découvriront le tracé au volant d'une F1. Parmi eux, Isack Hadjar, arrivé cette saison chez Racing Bulls, savoure déjà sa première à Singapour, où il a "toujours rêvé de piloter".

Le Français visera samedi "une nouvelle Q3 (la dernière partie des qualifications où se joue la pole, NDLR) et de bons points", histoire de conforter sa place de favori pour le deuxième baquet Red Bull aux côtés de Verstappen d'ici l'an prochain.



Austin Czarnik, un top scorer qui ne la joue pas perso Meilleur compteur de National League, Austin Czarnik est l'une des raisons des excellents débuts du LHC. Arrivé de Berne, l'Américain de 32 ans s'est tout de suite fondu dans le moule lausannois.

C'est l'histoire d'un mec venu de AHL avec plus de 200 parties de NHL à son actif. Un profil finalement assez commun en National League. Et puis dès les premiers coups de patin avec les Ours, le talent saute aux yeux. Les points s'accumulent et Czarnik termine meilleur compteur de la saison dernière avec 56 points (20 buts) en 49 matches.

Lorsqu'il a débarqué à Malley et au vu de l'abondance de biens dans les rangs lausannois, on pouvait légitimement penser que la production de Czarnik allait en prendre un coup. Mais parce qu'il est entouré de bons joueurs capables de conclure les actions, Czarnik a même vu sa production augmenter dans la capitale olympique. Muet mercredi soir contre Kloten, il en est à 15 points (4 buts) en dix rencontres.

Austin Czarnik est le prototype du joueur trop bon pour jouer en AHL, mais juste un tout petit peu trop juste pour prétendre s'imposer en NHL. En Suisse, le centre de poche (175 cm) trouve un terrain idéal pour s'exprimer. Cette expression se voit le plus sur le jeu de puissance qui affiche un taux de réussite insolent à plus de 30%. A-t-il déjà fait partie d'un quintet aussi efficace? "Je suis sûr que cela s'est produit une ou deux fois. Mais le mérite en revient au staff qui nous prépare avant chaque match et nous montre les tendances de chaque adversaire et quelles peuvent être les lignes ouvertes. Ensuite ce sont aux cinq joueurs sur la glace de bien exécuter."

Gestion et récupération Si l'Américain a joué contre Kloten, il avait été laissé au repos mardi soir pour le match contre Ajoie. De quoi faire lever quelques sourcils et énerver ceux qui possèdent le joueur dans le jeu de fantasy Hockey Manager. "Comme on a beaucoup de matches durant ces jours, c'est une question de gestion de la part du staff, explique Czarnik en souriant. Comme Caggiula sur ce match contre Kloten. Ce n'est pas lié à une moins bonne performance en tous les cas. Avec sept étrangers, on sait que l'on peut avoir un jour off afin d'être le plus frais possible. On a cinq matches en sept jours et 20 en 50, c'est vraiment beaucoup. On doit récupérer."

A Genève, la ligne Puljujärvi-Manninen-Granlund tourne à plein régime. A Fribourg, le trio Biasca-Schmid-Bertschy fait des étincelles depuis les matches de préparation. A Lausanne et malgré la première place provisoire, la ligne Caggiula-Czarnik-Rochette n'a pas encore eu l'occasion d'aligner les minutes de glace. "C'est l'une des composantes et on doit s'adapter, analyse le top scorer du LHC. On verra la semaine prochaine ou dans deux semaines. On le voit en ce moment avec Kahun qui joue presque à toutes les positions. Selon moi, il ne faut pas s'inquiéter d'avec qui on joue, même s'il y a une bonne alchimie avec certains coéquipiers. Il faut créer de l'alchimie avec d'autres joueurs, le plus possible."

L'équipe avant tout L'Américain insiste que tout ne tourne pas autour de lui: "Je me concentre sur ce que je peux faire chaque match pour montrer la meilleure version de moi-même. Tout le monde veut performer et produire. On a une équipe vraiment très solide et au niveau offensif je crois sept joueurs dans le top 10 (réd: en fait 6 dans le top 25). Et même ceux qui n'ont pas autant de points que les autres font un travail essentiel en bloquant des tirs ou en faisant des mises en échec. C'est un effort complet."

Les victoires étriquées contre Ajoie et Kloten ont démontré que Lausanne savait gagner même lorsque tout ne tournait pas comme prévu. "Le staff essaie de nous mettre dans les meilleures situations possibles et on doit en tirer le meilleur, conclut Czarnik. Bien entendu que des soirs ça va super bien jouer et d'autres où tu vas te sentir moins à l'aise, mais cela fait partie du jeu. Si ce n'est pas ton soir, il te faut vivre avec et tenter d'être le plus utile à l'équipe."



Europa League: Bâle renoue avec la victoire face à Stuttgart Les Bâlois ont obtenu un précieux succès en Europa League face à Stuttgart ce jeudi. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Bâle s'est imposé face au VfB Stuttgart 2-0 au Parc St-Jacques jeudi lors de la 2e journée de phase de ligue d'Europa League. Les Rhénans ont maîtrisé le 5e de Bundesliga.

Stuttgart restait sur une série de trois victoires, et n'avait jamais terminé un match sans inscrire au moins un but lors de ses huit dernières rencontres. C'est dire la performance accomplie par les Bâlois qui inscrivent trois points précieux dans cette Europa League.

Bâle a parfaitement entamé cette rencontre grâce à Albian Ajetti qui est parvenu à glisser le ballon entre les jambes du gardien dès la 3e. Les Rhénans ont ensuite pu compter sur leur portier Marwin Hitz pour arrêter un penalty à la 36e.

En seconde période, l'entraîneur Ludovic Magnin a pu compter sur Xherdan Shaquiri, auteur d'un superbe centre pour Mortiz Brochinski qui n'a plus eu qu'à pousser le ballon au fond à la 84e.

Dimanche, le FCB se déplacera à Genève pour affronter Servette (16h30) en Super League. Il se rendra dans la capitale des Gaules le 23 octobre pour y affronter l'Olympique Lyonnais pour la 3e journée d'Europa League.



Europa League: YB se relance à Bucarest Joël Monteiro a inscrit un doublé face au Steaua Bucarest ce jeudi en Europa League. Image: KEYSTONE/THOMAS HODEL Battu 4-1 par le Panathinaikos à Berne lors de la 1re journée, Young Boys a relevé la tête jeudi en Europa League. Les Bernois ont battu le Steaua 2-0 à Bucarest lors de la 2e journée.

Le technicien d'YB Georgio Contini avait choisi de se passer de Christian Fassnacht au coup d'envoi, lui préférant Joël Monteiro. Un choix qui s'est révélé payant, vu que ce dernier a ouvert la marque à la 10e. Face au champion de Roumanie en titre, l'attaquant de 26 ans s'est même offert un doublé à la 36e.

Relancés dans cette phase de la ligue, les joueurs de Georgio Contini affronteront dimanche en Super League Lausanne à la Tuilière pour tenter d'engranger un troisième succès d'affilée. Ils recevront les Bulgares du Ludogorets Rasgrad le 23 octobre prochain pour leur prochaine sortie sur la scène européenne.



Conference League: Départ idéal du LS face à Breidablik Beyatt Lekoueiry (à gauche) et Gaoussou Diakite se sont tous les deux illustrés en marquant face à Breidablik jeudi à la Tuilière. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne-Sport a idéalement entamé la phase de ligue de Conference League. Le LS a facilement vaincu Breidablik 3-0 jeudi soir à la Tuilière. Il s'est mis à l'abri en menant déjà 2-0 après 10 minutes.

Pour la première apparition du LS en phase principale d'une Coupe d'Europe depuis 15 ans, les joueurs de Peter Zeidler ont récolté un beau succès collectif, avec trois buteurs différents. Les Lausannois ont su prendre rapidement l'avantage face à de pâles Islandais, eux qui n'ont dû écarter "que" le Virtus Acquaviva, champion de Saint-Marin, pour accéder à la Conference League.

Beyatt Lekoueiry a pris les Islandais à froid à la 7e d'une tête décroisée, imité par Theo Bair, qui est parvenu à la 11e à lober le portier islandais pour doubler la mise en inscrivant son premier but sous les couleurs du LS.

Suspendu sur la scène nationale, Gaoussou Diakité a également participé à la fête en marquant dans le but vide à la 33e, servi par Gabriel Sigua pour sceller l'avantage lausannois. En pleine confiance, le LS a laissé le jeu aux visiteurs lors de la 2e période. L'occasion pour Breidablik de débloquer son compteur de tirs cadrés, sans parvenir à faire trembler les Vaudois.

Actuel avant-dernier de Super League, Lausanne recevra YB à domicile pour son prochain match dimanche. La rencontre suivante en Conference League sera un déplacement à Malte le 23 octobre pour affronter les Hamrun Spartans, première équipe de l'île à disputer une Coupe d'Europe.



Luca Zidane convoqué par l'Algérie Luca Zidane a été convoqué pour la 1re fois en équipe d'Algérie Image: KEYSTONE/EPA/- Fils de la légende de l'équipe de France Zinédine Zidane, le gardien franco-algérien Luca Zidane a été convoqué par l'Algérie en vue des deux derniers matches de qualification pour le Mondial 2026.

Luca Zidane (27 ans), qui évolue actuellement au FC Grenade en deuxième division espagnole, avait représenté les Bleus dans les catégories de jeunes. Etant donné qu'il n'avait jamais rejoint l'équipe de France A, il était resté éligible pour jouer avec l'Algérie, le pays de ses grands-parents paternels. Il a changé de nationalité à la mi-septembre.

En tête du groupe G (zone Afrique) avec 19 points, la sélection algérienne est en position très favorable en vue d'une qualification pour le Mondial 2026, avant d'affronter la Somalie le 9 octobre puis l'Ouganda cinq jours plus tard. Les Fennecs sont par ailleurs qualifiés pour la CAN 2025, qui débutera le 21 décembre au Maroc.



"Toujours pas assez unis" contre le calendrier surchargé Djokovic estime que les joueurs ne sont pas assez unis au sujet de la refonte du calendrier Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Novak Djokovic estime que les discussions sur une réorganisation du calendrier du tennis professionnel durent depuis 15 ans. Selon lui, les joueurs ne sont "toujours pas assez unis" sur le sujet.

"Il y a plus de 15 ans, je disais déjà que nous devions nous réunir et réorganiser le calendrier (...). Les joueurs ne sont toujours pas assez unis. Il faut que les meilleurs joueurs, en particulier, s'assoient, retroussent leurs manches et s'impliquent vraiment", a déclaré le Serbe, no 5 mondial, à Shanghai, où il dispute un Masters 1000.

Le forfait du no 1 mondial Carlos Alcaraz pour ce tournoi, et une série de défections cette semaine au WTA 1000 de Pékin, dont celle du no 1 Aryna Sabalenka, ont relancé le débat et les critiques sur le calendrier.

Alcaraz, qui a annoncé son retrait du Masters 1000 de Shanghai afin de "se reposer et récupérer", a pointé le fait que le calendrier était "vraiment dense" et appelé les instances à "faire quelque chose", alors que l'Américaine Coco Gauff a réclamé un allégement des saisons et que la Polonaise Iga Swiatek a dit envisager de renoncer à certains tournois.

Le nombre de matches dans le calendrier est un sujet de discussion récurrent depuis plusieurs années. Depuis 2023, la WTA impose aux meilleures joueuses de disputer chaque Grand Chelem, dix tournois WTA 1000 - dont celui de Pékin - et six tournois 500. Des règles similaires s'appliquent chez les hommes.

"Faire des choix" "C'est un sport individuel... en fin de compte, on peut toujours faire des choix. Mais il y a des gens qui ne veulent tout simplement pas changer les choses dans notre sport pour le mieux... en ce qui concerne le bien-être des joueurs", a regretté Novak Djokovic (38 ans).

Le lauréat de 24 épreuves du Grand Chelem a choisi de réduire le nombre de tournois auxquels il participe. Il s'est ainsi octroyé une pause de quatre semaines depuis sa demi-finale perdue à l'US Open face à Carlos Alcaraz.



Chrono par équipe: La Suisse en bronze Marlen Reusser et ses équipiers ont dû se contenter du bronze dans le chrono par équipe des championnats d'Europe Image: KEYSTONE/AP/JEROME DELAY La Suisse a dû se contenter d'une médaille de bronze dans le contre-la-montre par équipe mixte des Européens, jeudi à Etoile-sur-Rhône.

Jan Christen, Stefan Küng, Mauro Schmid, Jasmin Liechti, Marlen Reusser et Noemi Rüegg, qui partaient favoris, ont concédé 40'' à la France, nouvelle championne d'Europe.

Cette équipe de Suisse joue décidément de malchance dans la spécialité. Privée de titre aux Mondiaux de Kigali en raison d'un incident mécanique de Marlen Reusser, elle a cette fois-ci perdu de précieuses secondes à la suite d'un problème de vélo dont a été victime Stefan Küng. Le Thurgovien était pourtant avide de revanche après sa décevante 8e place dans le chrono individuel la veille.

Mais cet incident n'explique pas tout. Car c'est durant le relais féminin que la formation suisse a lâché le plus de terrain, alors qu'elle pouvait encore rêver du titre après 20 des 40 km. Au final, les Helvètes ont également terminé à plus de 30 secondes de l'Italie, 2e de cette course, alors qu'il leur avait manqué 10 secondes pour se parer d'or aux championnats du monde.

