Sport
Tennis

Tennis: Boris Becker craignait les douches en prison

En prison, Boris Becker craignait particulièrement le moment de la douche.
En prison, Boris Becker craignait particulièrement le moment de la douche. image: keystone/shutterstock

Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»

Boris Becker, ex-star du tennis, a passé la majeure partie de l’année 2022 dans une prison britannique. L'Allemand craignait un moment en particulier, comme il le raconte.
05.10.2025, 12:0005.10.2025, 12:00
Benjamin Zurmühl / t-online
Un article de
t-online

Boris Becker (57 ans), la légende allemande du tennis, s’est confié en détail dans un épisode du podcast High Performance, mis en ligne ce mercredi, sur sa vie derrière les barreaux. Pour rappel, il avait passé la majeure partie de l'année 2022 dans une prison britannique.

«Quiconque prétend que la prison est facile ment. C’est vraiment dur», a-t-il déclaré.

«En prison, je n’étais pas Boris Becker. Je n’avais le droit de sortir qu’entre 11h00 et 12h00 pour aller chercher mon dîner, et entre 16h30 et 17h15 pour le souper. C’est tout. Pendant ce temps, tu baisses les yeux et tu évites de croiser le regard de qui que ce soit, parce que tu as peur.»
Boris Becker
FILE - Defending champion Boris Becker of Germany flies through the air to return a shot from Australia&#039;s Wally Masur during their second round match at Wimbledon on Wednesday, June 27, 1990. Cau ...
Boris Becker n'avait, par contre, aucune crainte de faire des volées plongeantes.Image: keystone

Parmi ses plus grandes angoisses? La douche, dans l’établissement vétuste de Wandsworth. Il craignait d’y être agressé physiquement. Le directeur de la prison l’avait averti:

«Sois prudent, choisis bien ton groupe, car les douches sont verrouillées de l’intérieur et nous savons tous ce qui se passe dans les films»

Dans cette situation, les gardiens n’auraient eu aucun moyen de protéger le lauréat de six titres du Grand Chelem. «Ce qu’on voit dans les films, c’est vrai», insiste l'ex-tennisman. Le conseil du directeur était clair: «Trouve un groupe avec lequel tu te sens en sécurité pour aller te doucher ensemble.» Becker a passé au total 231 jours derrière les barreaux avant d’être libéré de manière anticipée.

Une expulsion et un livre

A plusieurs reprises déjà, le triple vainqueur de Wimbledon s’était exprimé sur sa détention. Début septembre, il a même publié un livre intitulé Inside, dans lequel il revient largement sur cette période.

11.09.2025, Berlin: Boris Becker kommt zur Vorstellung seines Buches «Inside. Gewinnen - Verlieren - Neu beginnen» über seine Zeit im Gefängnis in den Delphi-Filmpalast. Foto: Annette Riedl/dpa +++ dp ...
Boris Becker a présenté, début septembre, son livre intitulé Inside. Image: keystone

En avril 2022, Boris Becker avait été condamné à deux ans et demi de prison à Londres pour avoir dissimulé des actifs à ses administrateurs judiciaires. Après plusieurs mois derrière les barreaux, il a finalement été expulsé vers l’Allemagne en décembre 2022.

Adaptation en français: Yoann Graber

