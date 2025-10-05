Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
Boris Becker (57 ans), la légende allemande du tennis, s’est confié en détail dans un épisode du podcast High Performance, mis en ligne ce mercredi, sur sa vie derrière les barreaux. Pour rappel, il avait passé la majeure partie de l'année 2022 dans une prison britannique.
«Quiconque prétend que la prison est facile ment. C’est vraiment dur», a-t-il déclaré.
Parmi ses plus grandes angoisses? La douche, dans l’établissement vétuste de Wandsworth. Il craignait d’y être agressé physiquement. Le directeur de la prison l’avait averti:
Dans cette situation, les gardiens n’auraient eu aucun moyen de protéger le lauréat de six titres du Grand Chelem. «Ce qu’on voit dans les films, c’est vrai», insiste l'ex-tennisman. Le conseil du directeur était clair: «Trouve un groupe avec lequel tu te sens en sécurité pour aller te doucher ensemble.» Becker a passé au total 231 jours derrière les barreaux avant d’être libéré de manière anticipée.
Une expulsion et un livre
A plusieurs reprises déjà, le triple vainqueur de Wimbledon s’était exprimé sur sa détention. Début septembre, il a même publié un livre intitulé Inside, dans lequel il revient largement sur cette période.
En avril 2022, Boris Becker avait été condamné à deux ans et demi de prison à Londres pour avoir dissimulé des actifs à ses administrateurs judiciaires. Après plusieurs mois derrière les barreaux, il a finalement été expulsé vers l’Allemagne en décembre 2022.
Adaptation en français: Yoann Graber