Israel Premier Tech renonce à «son identité israélienne»

Fabio Cannavaro, nouveau sélectionneur de l'Ouzbékistan Fabio Cannavaro est le nouveau sélectionneur de l'Ouzbékistan Image: KEYSTONE/AP Fabio Cannavaro est le nouveau sélectionneur de l'Ouzbékistan. Le champion du monde 2006 a pour mission de préparer une équipe qui disputera l'été prochain sa première phase finale de Coupe du monde.

L'ancien défenseur italien (52 ans), qui dirigeait jusqu'en avril le Dinamo Zagreb, prend avec effet immédiat les rênes de l'équipe d'Asie centrale. Il succède au technicien ouzbek Timur Kapadze, qui avait récupéré ce poste en pleine campagne qualificative après le départ de Srecko Katanec pour raisons de santé.

L'Ouzbékistan a brillé durant les éliminatoires, ne perdant qu'un seul des 15 matches qu'il a disputés. Il a notamment cumulé 21 points en 10 rencontres lors du 3e tour, ce qui lui a permis de s'assurer un ticket pour la première phase finale de l'histoire de la Coupe du monde qui réunira 48 équipes.



Tami: "Dangereux de penser que nous sommes déjà qualifiés" Pierluigi Tami est résolument optimiste, mais conscient que la qualification n'est pas acquise Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER "Il serait dangereux de penser que nous sommes déjà qualifiés": patron des équipes nationales, Pierluigi Tami est bien conscient que la Suisse ne peut pas se permettre de relâcher son effort.

Avec 6 points en deux sorties et une différence de buts de +7 (7-0), la Suisse a pris les commandes du groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, avec 3 points d'avance sur le Kosovo, et 5 de plus que la Suède et la Slovénie. La troupe de Murat Yakin a l'occasion d'enfoncer le clou durant la semaine à venir.

Mais pas question de prendre à la légère les deux prochaines échéances, les déplacements en Suède (vendredi) et en Slovénie (lundi 13). "Avec seulement six matches à jouer, chaque rencontre est importante. Je l'avais dit avant le début de ces éliminatoires, et on le sait tous parfaitement", a souligné Tami.

Mais "nous sommes optimistes" a-t-il assuré dans une conférence de presse organisée à St-Gall au premier jour du rassemblement. "Depuis le mois de juin et nos matches (gagnés) face au Mexique et aux Etats-Unis, j'ai senti une très forte progression dans la qualité de notre football, dans notre efficacité", s'est-il réjoui.

Pierluigi Tami tient aussi à souligner "le sérieux avec lequel toutes ces rencontres ont été abordées", y compris les deux matches amicaux de mois de juin aux Etats-Unis. L'ancien coach des M21 helvétiques relève également l'excellente ambiance qui règne au sein du groupe convoqué par Murat Yakin.

"Energie positive" "On a déjà ressenti une super atmosphère lors du repas de midi ce lundi", glisse Pierluigi Tami. "On sent que les joueurs sont heureux d'être là. Cela amène une énergie positive. C'est aussi cette énergie présente au sein du groupe qui me rend optimiste", souligne-t-il.

"Après l'Euro 2024, Murat a eu besoin de temps pour intégrer de nouveaux joueurs", a rappelé Tami. "On avait déjà réussi de bonnes performances l'automne dernier, même si les résultats n'avaient pas suivi" dans le groupe A de la Ligue des nations, dont la Suisse avait pris la dernière place avec 2 points en 6 matches.

"Intégrer de nouveaux joueurs n'est jamais une évidence. On avait manqué de chance parfois, d'expérience aussi. Mais à l'exception du match en Serbie, nos prestations étaient correctes. On avait aussi remarqué qu'on avait besoin d'être dominant pour espérer s'imposer", a poursuivi Pierluigi Tami.

"Oublier les précédents résultats" Si le patron des équipes nationales se réjouit des progrès effectués par la sélection de Murat Yakin, pas question toutefois de s'enflammer. "Nous devons +oublier+ les précédents résultats, mais pas la manière avec laquelle nous les avons obtenus", a-t-il sagement lâché.

"Si nous témoignons du même sérieux dans notre approche, je suis convaincu que nous pouvons gagner ces deux matches. Je suis très optimiste, même si nous jouerons ces deux matches à l'extérieur. Nous connaissons parfaitement nos adversaires", a-t-il rappelé, même si la Suisse n'a pas encore affronté la Suède dans ces éliminatoires.

"Nous avons encore quelques obstacles à franchir afin de pouvoir décrocher la qualification. Le premier sera le match en Suède, une équipe qui possède de sacrées individualités. Les Suédois (red: qui restent sur une défaite 2-0 au Kosovo) devront absolument gagner, la pression sera sur leurs épaules", a-t-il rappelé.

Pas question toutefois de laisser l'initiative du jeu aux Suédois. "Nous devons être prêts à livrer un grand match, nous devrons jouer pour décrocher les trois points", a encore lâché Pierluigi Tami. "Attention, il serait dangereux de penser que nous sommes déjà qualifiés", a-t-il prévenu.



L'équipe Israel Premier Tech renonce à "son identité israélienne" L' Image: KEYSTONE/EPA/Daniel Gonzalez L'équipe cycliste Israel Premier Tech a annoncé lundi dans un communiqué qu'elle allait changer de nom, "s'écartant de son identité israélienne actuelle".

Sa présence dans le peloton est fortement contestée par des militants propalestiniens.

"Avec un engagement indéfectible à l'égard de nos coureurs, de notre personnel et de nos précieux partenaires, la décision a été prise de renommer l'équipe, s'écartant ainsi de son identité israélienne actuelle", annonce la formation.

Elle ajoute que son propriétaire, le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, va prendre du recul la saison prochaine et "ne parlera plus au nom de l'équipe".



Trump va organiser un combat de MMA à la Maison Blanche Donald Trump, ici Image: KEYSTONE/FR110666 AP/ADAM HUNGER Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche l'organisation d'un combat d'arts martiaux mixtes (MMA) à la Maison Blanche. Ce combat aura lieu le 14 juin, le jour de son 80e anniversaire.

"Le 14 juin de l'année prochaine, nous aurons un grand combat de l'UFC (réd: principale ligue de MMA dans le monde) à la Maison Blanche, directement à la Maison Blanche, sur le terrain de la Maison Blanche", a dit le président américain à l'occasion d'un discours à Norfolk (Virginie) pour le 250e anniversaire de la Marine américaine.

Le patron de l'UFC Dana White, proche de Donald Trump, avait déjà annoncé en août dernier la tenue d'une soirée MMA à la Maison Blanche à l'occasion du 250e anniversaire des Etats-Unis. La date prévue initialement était le 4 juillet, jour de la fête nationale aux Etats-Unis.

Dans sa carrière entre show-business et politique, Donald Trump est souvent apparu en compagnie de boxeurs comme Mike Tyson ou de catcheurs comme Hulk Hogan. Depuis qu'il est redevenu président, il assiste régulièrement aux combats de l'UFC, une passion qui date d'avant son retour à la Maison Blanche.

Il apprécie les durs et les sports de combat comme les MMA, auxquels il avait ouvert en pionnier les salles de spectacle de ses casinos.

Toujours plus populaire En trente ans, le MMA est passé de sport "paria" à la grande discipline en vogue, entre spectacle et politique. Il brasse des milliards de dollars, loin du temps où, jugé trop violent, il était banni dans 36 des 50 Etats américains.

En 1996, le sénateur de l'Arizona John McCain - qui deviendra la bête noire de Donald Trump - avait dénoncé un "combat de coqs humains". Les années ont passé et le MMA, fort d'une respectabilité accrue par l'onction présidentielle, s'est ancré dans l'Amérique conservatrice.



Heinz Ehlers prend la tête du CP Berne Heinz Ehlers fait son retour en National League (archives). Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Heinz Ehlers est le nouvel entraîneur du CP Berne, a annoncé le club de la capitale lundi. Le Danois de 59 ans succède au Finlandais Jussi Tapola, limogé après le mauvais début de saison des Ours.

Technicien reconnu pour son style de jeu défensif, Ehlers avait mené le HC Viège jusqu'au barrage de promotion-relégation (défaite 4-1 contre Ajoie) après un titre de champion de Swiss League la saison dernière. Il avait ensuite pris la direction de Bâle, où il officiait comme assistant d'Eric Himelfarb depuis le début de l'exercice.

L'ancien entraîneur du HC Bienne (2007-2009), du LHC (2013-2016) et de Langnau (2016-2020) fait donc son retour en National League. Il sera assisté du Tchèque Pavel Rosa, qui rebondit après son départ du staff de Fribourg-Gottéron à la fin de la saison dernière.

Heinz Ehlers succède donc à Jussi Tapola, démis de ses fonctions Tapola, démis de ses fonctions mercredi au lendemain d'une lourde défaite dans le derby des Zähringen contre Fribourg (5-1). Il tâchera de relancer des Ours bloqués à la 12e place du classement de National League (11 points en 11 matches).



Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois Simona Waltert fait son entr閑 dans le top 100 (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Simona Waltert fait pour la première fois partie des cent meilleures joueuses de tennis du monde. La Grisonne de 24 ans occupe la 98e place dans le classement mondial publié lundi par la WTA.

L'entrée de Waltert dans le top 100 fait suite à sa victoire dans le tournoi ITF 100 de Lisbonne fin septembre et son quart de finale au Challenger de Rende, en Italie. Elle devient ainsi la troisième Suissesse la mieux classée derrière la Saint-Galloise Belinda Bencic (WTA 15) et la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 64).



Haussener/Friedli qualifiés pour les Mondiaux Yves Haussener (de face) et Julian Friedli se sont qualifiés pour les Mondiaux de beachvolley (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Yves Haussener et Julian Friedli ont pris la troisième place du tournoi Challenge de Veracruz, dimanche. Ce bon résultat au Mexique leur permet de se qualifier pour les Championnats du monde.

La paire suisse a battu les Italiens Samuele Cottafava et Gianluca Dal Corso 23-21 21-17 lors du match pour la 3e place de ce tournoi Challenge, deuxième catégorie la plus relevée derrière les tournois Elite16. Le Bâlois et l'Argovien sont ainsi assurés de participer aux Mondiaux d'Adélaïde qui se dérouleront du 14 au 23 novembre.



Suisses et Suissesses jouent placés Les Suissesses, ici Nicole Koller, n'ont pas réussi à monter sur le podium à Lake Placid Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Les vététistes suisses ont manqué le podium lors de l'épreuve de cross-country de Coupe du monde à Lake Placid. Mais le résultat d'ensemble est plutôt encourageant.

Fabio Püntener s'est longtemps battu pour le podium, mais l'Uranais de 26 ans a finalement terminé 6e. Deuxième meilleur Suisse, Marcel Guerrini a pris la 7e place. Vital Albin (12e) et Lars Forster (13e) ont également terminé dans le top 15.

Avec sa troisième victoire de la saison, Blevins a remporté pour la première fois le général en l'absence du champion du monde Alan Hatherly.

Les Suissesses ont elles aussi rempli le top 15 avec six filles. Alessandra Keller a terminé 5e et a consolidé sa 3e place au général de la Coupe du monde. Ronja Blöchlinger (7e), Sina Frei (8e), Ginia Caluori (10e), Jolanda Neff (11e) et Nicole Koller (13e) ont complété le bon résultat d'ensemble.

La Suédoise Jenny Rissveds a remporté une victoire écrasante, la championne du monde suédoise a terminé avec plus de deux minutes d'avance sur la Britannique Evie Richards. Samara Maxwell a pris la 3e place.



La Juve et Milan se séparent sur un nul Pas de vainqueur ni de buts entre la Juve et Milan Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco L'AC Milan a cédé le contrôle de la Serie A à Naples et à l'AS Roma à l'issue de la 6e journée. Les Milanais ont récolté un point de leur nul 0-0 à Turin contre la Juventus.

Les Lombards peuvent s'en vouloir, eux qui ont obtenu un penalty à la 54e, mais Pulisic n'a pas réussi à transformer l'essai. Sans Jashari, blessé, et Athekame, sur le banc, les Rossoneri auraient pu décrocher la victoire sur le terrain de la Juventus, mais Rafael Leao n'a pu convertir ses deux chances, lui qui est entré à la 63e.

Avec ce point, Milan laisse filer Naples, vainqueur du Genoa 2-1 et l'AS Roma qui est allée s'imposer 2-1 à Florence contre la Fiorentina.



Gourvennec: "On aurait pu jouer encore longtemps sans marquer" Jocelyn Gourvennec sait que son équipe aurait dû mieux faire Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI La défaite 3-0 face à Bâle en Super League marque un coup d'arrêt pour Servette après deux succès d'affilée face à Sion et Winterthour. De l'aveu même du coach Gourvennec, "On n'a pas été au niveau."

Face aux critiques concernant tous les secteurs de jeu, Jocelyn Gourvennec a tenu à rappeler les progrès effectués par son équipe en conférence de presse d'après-match, dimanche au Stade de Genève. "On a fait de très bonnes choses à Sion, à Winterthour et ce soir, même s'il nous a manqué de la qualité dans les 25 derniers mètres."

En effet, il aura fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les Grenat effectuer un tir cadré, et tant la défense bâloise que le portier rhénan Marwin Hitz n'ont jamais semblé être vraiment bousculés par les Genevois. "On aurait pu jouer encore longtemps sans marquer. Perdre 3-0 de cette manière, ça fait mal" avoue Gourvennec.

Pour lui, une séquence illustre seule ce manque de réalisme offensif. "Sur le 3e but bâlois, Otele parvient à exploiter un ballon perdu dans la surface. Lorsque cela nous arrive plus tard dans le camp adverse avec Keyan (Varela), on est incapable de concrétiser cette action", analyse-t-il.

Face au SFC se dressait le FC Bâle de Ludovic Magnin qui faisait figure de test, et le constat est sans appel pour l'entraîneur des Grenat: "C'est un bon exemple aujourd'hui pour nous face au champion en titre. Il y a certes l'aspect technique, mais également mental et en terme de détermination, Bâle était au-dessus."

Jocelyn Gourvennec et son équipe ont désormais deux semaines pour se reprendre avant de se rendre à Thoune le 18 octobre (18h).



Yorick Treille limogé par Genève-Servette Yorick Treille n'a pas résisté à la défaite à Bienne Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Yorick Treille n'est plus l'entraîneur de Genève-Servette. Le coach français n'a pas résisté à la défaite 8-0 à Bienne dimanche après-midi.

Le Français avait résisté à l'humiliation subie à Lausanne 11-0 le 16 septembre dernier. Mais il n'a cette fois pas résisté à la gifle reçue à Bienne. Ce 8-0 aura été de trop et le directoire genevois a choisi de ne pas perdre de temps, puisque Genève est encore plutôt bien placé au 7e rang avec 20 points et à une unité de Fribourg à la 6e place.

Mais avec un effectif de routiniers et d'anciens joueurs de NHL, Genève ne peut pas se permettre de jouer de la sorte. Après avoir bien rebondi en remportant ses trois matches suivant la déroute contre le LHC, les Aigles sont retombés dans leurs travers en s'inclinant quatre fois lors de leurs cinq dernières sorties.

A Genève depuis 2022 comme assistant de Jan Cadieux, Treille avait été promu entraîneur principal le 28 décembre dernier en remplacement de Cadieux et confirmé pour cette saison. Coach de la France lors du dernier Mondial en Suède, il n'avait pu empêcher la relégation de son pays. Vraiment une "annus horribilis" pour le Tricolore.

Le club communiquera prochainement sur le nom du successeur. Pour rappel, l'organisation genevoise compte comme coach associé le Finlandais Ville Peltonen, entraîneur du LHC de 2018 à 2020.



Ligue 1: premier but de Breel Embolo avec son nouveau club Breel Embolo a débloqué son compteur avec Rennes Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Breel Embolo a débloqué son compteur avec Rennes en Ligue 1. L'attaquant suisse a ouvert le score lors de la 7e journée sur la pelouse du Havre. Le match s'est conclu sur un nul 2-2.

Arrivé de Monaco à la fin du mercato, Embolo (28 ans) a ainsi marqué lors de sa quatrième apparition en championnat avec son nouveau club. Il a trouvé le chemin des filets en début de rencontre (10e) puis à la 70e, mais cette deuxième réussite a été invalidée par la VAR.



Super League: Servette battu 3-0 à domicile par Bâle Albian Ajeti exulte après l'ouverture du score Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Coup d'arrêt pour Servette, qui visait une troisième victoire d'affilée en Super League. Les Grenat ont été défaits 3-0 à domicile par Bâle lors de la 8e journée.

Les hommes de Jocelyn Gourvennec n'ont pas trouvé la clé pour faire douter un FCB qui n'a pas dû forcer son talent pour s'imposer grâce à des réussites d'Ajeti (5e) et Otele (41e/59e). Bâle remonte ainsi sur le podium provisoire avec 15 points, à égalité avec Saint-Gall, et une longueur derrière le leader Thoune.

Pris à froid En première période, les Grenat ont été pris à froid par Ajeti dès la 5e. Oublié par la défense devant les buts, l'attaquant bâlois, déjé buteur jeudi contre Stuttgart en Europa League, a ouvert la marque sur un centre de Vouilloz.

Les Rhénans ont laissé la possession aux Genevois, mais ces derniers n'ont pas tiré une seule fois au but de toute la première période. À la 41e, Otele a repris de la tête un centre de Shaqiri pour inscrire le 2-0.

En deuxième mi-temps, Servette a évolué de manière beaucoup plus offensive. Mais Otele a à nouveau pris le dessus sur Mall sur une frappe puissante pour sceller le score final à la 59e.

Après la trêve internationale, Servette se rendra dans l’Oberland bernois affronter Thoune, à nouveau leader du championnat après son succès 2-1 samedi à Saint-Gall.



Liga: Barcelone chute sur la pelouse du FC Séville Ruben Vargas face à Ronald Araujo Image: KEYSTONE/EPA/RAUL CARO Le FC Barcelone a manqué l'occasion de reprendre la tête de la Liga lors de la 8e journée. Les Catalans ont perdu 4-1 sur la pelouse du FC Séville, pour qui Ruben Vargas a donné un assist.

L'international suisse, remplacé à la 73e, a servi Romero pour le 2-0 à la 36e. Séville, avec Djibril Sow jusqu'à la 61e, avait ouvert le score par Sanchez sur penalty (13e). Les visiteurs ont réduit l'écart avant la pause par Rashford (45e). Lewandowski a ensuite manqué un penalty (76e) avant les réussites de Carmona (90e) et Adams (96e).

Le Barça, battu pour la première fois cette saison en championnat, accuse donc deux points de retard au classement sur son éternel rival Real Madrid.

