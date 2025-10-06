Xherdan Shaqiri a posé pour un selfie en plein match, dimanche à Genève. image: capture d'écran blue sport/keystone

Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle

Un spectateur s'est précipité sur la star du FC Bâle, en plein match, dimanche au Stade de Genève pour faire un selfie. L'attitude de «XS» a été exemplaire.

Alors que ce Servette-Bâle dimanche était déjà plié, avec les Rhénans menant 3-0 et gérant leur large avantage, les spectateurs du Stade de Genève ont eu droit à un regain de spectacle à la 66e minute.

Pendant un arrêt de jeu, un jeune spectateur, tout de noir vêtu et casquette vissée sur la tête, quitte en trombe la tribune Est, pénètre sur le terrain et pique un sprint sur toute la largeur de la pelouse. Avec, évidemment, des stewards à ses trousses, tentant de l'intercepter. La destination de sa course folle? Xherdan Shaqiri, qui est près du rond central.

Le jeune homme s'approche de la star du FC Bâle, au point de se coller à son épaule, et dégaine son smartphone pour faire un selfie avec «XS». La réaction du capitaine bâlois est aussi géniale que déconcertante: au lieu de faire un pas de retrait, par peur de cet individu sorti de nulle part et de ses potentielles intentions méconnues, Shaqiri a simplement pris la pose, de manière très détendue, comme s'il s'agissait d'une scène tout à fait normale.

L'intrus sème les stewards après son selfie avec Shaqiri 📺 Vidéo: extern / rest/blue Sport

Assis dans la tribune Est, j'ai bien pu voir dans les détails toute cette séquence. J'ai vu beaucoup de matchs de football, et c'est la première fois que j'assistais, au stade, à pareille scène. Un spectateur qui débarque sur la pelouse en plein match va demander un selfie à un joueur et celui-ci accepte sans problème. Incroyable!

Ce moment prouve que Xherdan Shaqiri est encore et toujours la véritable rockstar de cette Super League. Il montre aussi l'immense expérience du double vainqueur de la Champions League (ex-Bayern Munich et Liverpool, notamment), qui est resté très calme et très professionnel (la disponibilité et la bienveillance pour les fans font partie du métier).

Même si le jeune intrus n'a rien fait de mal et voulait juste une photo avec la star, son comportement n'est évidemment pas acceptable. Il met en péril la sécurité de l'événement. Imaginez si les 12 000 spectateurs présents dimanche au Stade de Genève pénétraient sur le terrain pour faire des selfies avec les joueurs...

Xherdan Shaqiri a aussi été très bon balle au pied, dimanche à Genève. Image: KEYSTONE

En plus, d'autres spectateurs pourraient avoir des intentions moins louables, comme agresser un acteur du match, par exemple. Une éventualité d'autant plus dangereuse que la fouille n'est pas pratiquée partout aux entrées de l'arène genevoise.

On se souvient par exemple d'une scène impliquant déjà Shaqiri dans cette même enceinte, après un match de la Nati en 2021. En pleine interview TV après une victoire contre l'Irlande du Nord (2-0), un intrus avait vêtu la vedette de l'équipe nationale suisse d'une veste de l'UCK (l'armée de libération du Kosovo), utilisant ainsi Shaqiri – né au Kosovo – contre son gré à des fins politiques.

On en parlait ici👇 Un supporteur pose une veste UCK sur les épaules de Shaqiri

Du coup, non, le fan ne s'en est pas tiré indemne de sa fougueuse escapade. Après avoir réussi un aller-retour complet entre la tribune Est et la pelouse, en semant les stewards (si les attaquants genevois avaient été aussi vifs que lui, Servette n'aurait pas perdu 3-0...), il a tenté de se cacher dans les premières rangées clairsemées, en s'asseyant. Mais les stewards, restés sur la pelouse, l'ont repéré et l'ont encerclé depuis en bas.

C'est alors qu'un spectateur en apparence on ne peut plus lambda (un policier en civil?), la cinquantaine, assis juste derrière, s'est levé et a demandé aux stewards, d'un geste de la main, de se calmer. Tout en leur faisant comprendre qu'il allait gérer la situation. Il a alors fait signe à l'intrus de le suivre, ce dernier s'est exécuté et tous deux ont quitté la tribune par la sortie la plus proche. Sous les applaudissements et les cris de quelques spectateurs, qui ont félicité le jeune fan de Shaqiri pour son courage et ce spectacle improvisé.

«XS» nous raconte comment il vit sa popularité👇 Shaqiri a des «gardes du corps» particuliers en soirée

Les 12 120 spectateurs du Stade de Genève n'ont malheureusement vécu aucun autre moment aussi riche en émotions lors des 20 dernières minutes de la rencontre, Servette étant incapable de marquer et Bâle se contentant de gérer son avance.

Quant à Xherdan Shaqiri, sa cote de popularité ne baissera pas après ce match: il a à nouveau été très inspiré, avec notamment une passe décisive sur un corner parfaitement botté pour la tête de Philip Otele sur le 0-2. C'est sûr, la star bâloise posera encore pour de nombreux selfies.