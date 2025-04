Raffl et Pilut quittent le LHC ++Le PSG l'emporte face à Arsenal

Raffl et Pilut quittent le Lausanne HC Michael Raffl va quitter le LHC Image: KEYSTONE/PostFinance Les départs se multiplient du côté du Lausanne HC, finaliste malheureux des play-off. Les contrats de l'attaquant autrichien Michael Raffl et du défenseur suédois Lawrence Pilut ne sont ainsi pas prolongés, a annoncé le club sur son site internet. Le LHC avait déjà officialisé les départs d'Andrea Glauser (à Fribourg-Gottéron), de Lukas Frick (à Davos) et de Tim Bozon (à Genève-Servette). Le capitaine Joël Genazzi a quant à lui décidé de mettre fin à sa carrière.

Le PSG gagne 1-0 sur la pelouse d'Arsenal Donnarumma (à gauche) a sorti le grand jeu face à Arsenal mardi Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Le PSG a pris une option sur la qualification pour la finale de la Ligue des champions. Les Parisiens se sont imposés 1-0 mardi sur la pelouse d'Arsenal en demi-finaler aller. Le match retour aura lieu le mercredi 7 mai au Parc des Princes. Une réussite d'Ousmane Dembélé dès la 4e minute a suffi au bonheur du Paris St-Germain en terre londonienne. Gêné par le pressing tout-terrain des Parisiens durant la première demi-heure, Arsenal a su se reprendre, dominant même largement les débats par la suite. Mais les hommes de Mikel Arteta se sont heurtés à un mur. Gianluigi Donnarumma s'est montré décisif dans la cage du PSG, comme souvent dans cette campagne européenne. Il a multiplié les arrêts de grande classe pour finir par dégoûter les Gunners. Les Parisiens auraient même pu saler l'addition dans les dix dernières minutes. Mais Bradley Barcola a trio croisé son tir (84e), alors que Gonçalo Ramos a vu sa frappe puissante heurter la transversale du but londonien. L'espoir demeure donc pour Arsenal. Un départ de rêve Le PSG de Luis Enrique a raflé la mise grâce à un début de match parfait. Après à peine plus de trois minutes de jeu, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé unissaient ainsi leurs efforts pour l'ouverture du score, le Français reprenant parfaitement un centre du Géorgien pour tromper David Raya d'une reprise du pied gauche. Les Parisiens ne sont d'ailleurs pas passés loin du 2-0, David Raya réussissant un arrêt déterminant sur un tir précis de Désiré Doué à la 31e. Mais c'est surtout Gianluigi Donnarumma qui s'est ensuite illustré, les Gunners se faisant de plus en plus pressants après leur début de match hésitant. L'Italien a eu la main ferme à la 45e sur un plat du pied de Gabriel Martinelli. Il n'a pas tenu longtemps le choc en deuxième mi-temps, mais le but de Mikel Merino (47e) a été annulé par la VAR pour un hors-jeu. Et il a une nouvelle fois sorti le grand jeu à la 56e sur un tir de Leandro Trossard qui avait également le poids d'un but. Vers une 2e finale Stoppé en demi-finale par Dortmund l'an dernier, le PSG est donc idéalement placé pour atteindre sa deuxième finale de C1 après celle perdue en 2020 face au Bayern Munich. Mais Arsenal possède suffisamment d'arguments offensifs pour renverser la vapeur. A condition de parvenir enfin à tromper l'impérial Donnarumma.

Rüdiger suspendu six matches Antonio Rüdiger (à gauche) a écopé de 6 matches de suspension Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Antonio Rüdiger a écopé mardi de six matches de suspension. Le défenseur du Real est sanctionné pour son comportement violent envers l'arbitre de la finale de la Coupe du Roi, perdue en prolongation samedi par les Madrilènes face au FC Barcelone. L'international allemand avait reçu un carton rouge en toute fin de rencontre pour avoir "lancé un objet" en direction de l'arbitre du match, Ricardo de Burgos Bengoetxea. Il risquait jusqu'à 12 matches de suspension selon le règlement de la Fédération espagnole (RFEF).

Valtteri Filppula prend sa retraite sportive Valtteri Filppula met fin à sa carrière, à l'âge de 41 ans Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Champion de Suisse 2023 avec Genève-Servette, Valtteri Filppula a annoncé mettre fin à sa carrière à l'âge de 41 ans. L'attaquant finlandais avait quitté les Vernets au terme de l'exercice 2023/24 pour retourner dans son pays. Valtteri Filppula est le seul Finlandais membre du "Triple Gold Club". Vainqueur de la Coupe Stanley en 2008 avec Detroit, il a conquis l'or olympique puis le titre mondial en 2022 avec l'équipe de Finlande alors qu'il portait déjà les couleurs du GSHC. Filppula était arrivé en 2021 à Genève, après une très longue aventure en NHL avec Detroit, Tampa Bay, Philadelphie et les New York Islanders. Il a également remporté la Champions League en 2024 avec Genève-Servette. Le Finlandais a disputé une ultime saison avec le Jokerit Helsinki, club dont il est co-propriétaire, en 2e division finlandaise. Il a mené son équipe au titre.

Djokovic forfait pour le Masters 1000 de Rome Novak Djokovic renonce Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Novak Djokovic renonce au Masters 1000 de Rome qui aura lieu du 7 au 18 mai sur la terre battue du Foro Italico, ont annoncé mardi les organisateurs. Les raisons de ce forfait n'ont pas été évoquées. "Novak Djokovic a annoncé qu'il ne prendrait pas part aux Internationaux d'Italie 2025", ont indiqué les organisateurs romains sur leurs réseaux sociaux sans donner plus d'explications. Le Serbe de 37 ans, désormais 5e mondial, reste sur deux éliminations dès son entrée en lice à Monte-Carlo et Madrid. Les organisateurs du Geneva Open (18-24 mai) rêvent désormais forcément de frapper le même grand coup que l'an dernier. Ils avaient alors réussi à attirer dans leurs filets un Novak Djokovic qui était déjà en manque de résultats sur terre battue. Le Serbe avait atteint les demi-finales au Parc des Eaux-Vives.

Stefan Küng: "Ca m'énerve un peu d'être passé à côté" Stefan Küng regrette de s'être montré trop prudent après la descente du prologue Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Stefan Küng n'est pas passé loin de remporter une quatrième victoire d'étape sur le Tour de Romandie mardi lors du prologue de Saint-Imier. Le Thurgovien s'est dit déçu de sa sixième place. "J'étais très motivé par ce prologue, donc ça m'énerve un peu d'être passé à côté", a lâché le coureur de l'équipe française Groupama-FDJ, qui a terminé à plus de 3'' du vainqueur, son ancien coéquipier britannique Samuel Watson (Ineos). "C'est un effort tellement particulier, il faut être prêt et réactif dès la première seconde. Et parfois, c'est comme si les neurones ne voulaient pas se connecter aux jambes", a-t-il expliqué aux médias après la course, alors qu'il était en train de récupérer sur son home-trainer. "Trop prudent" Le parcours de ce "chrono" très court dans les rues de Saint-Imier convenait pourtant particulièrement au champion de Suisse du contre-la-montre. "J'ai sans doute été un peu trop prudent après la descente", a-t-il regretté. "J'avais bien reconnu les trajectoires, mais c'est toujours différent avec le public. Parfois, on est vraiment proches des spectateurs." Le 7e du dernier Tour des Flandres est toutefois ravi de courir à domicile, sur une épreuve qui lui a souvent souri par le passé (vainqueur d'étape en 2015, 2017 et 2019). "Stefan est toujours motivé dès qu'on vient en Suisse. Il aime ces routes, il aime courir dans son pays", a confirmé son coéquipier français David Gaudu. "Je me réjouissais de revenir sur le Tour de Romandie", a ajouté Küng, qui sera notamment l'un des favoris du contre-la-montre final à Genève dimanche. Mais le Thurgovien pourrait aussi tout à fait s'illustrer en rejoignant une échappée durant la semaine. "Je vais prendre chaque jour comme une opportunité de briller", a-t-il assuré.

Zverev sorti en 16e de finale Alexander Zverev a été sorti dès les 16es de finale à Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Chema Moya Ce n'est pas à Madrid qu'Alexander Zverev retrouvera toute sa confiance. Tête de série no 1 sur la terre battue espagnole, le no 2 mondial s'est incliné dès les 16es de finale mardi. Alexander Zverev a été battu 7-5 6-3 par l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 21), qui avait déjà battu l'Allemand au même stade de la compétition l'an passé dans le Masters 1000 madrilène puis en février dernier à Buenos Aires en quart de finale. Il avait pourtant cueilli le titre à deux reprises à Madrid (2018, 2021). Le champion olympique de Tokyo 2021 n'aura donc pas franchement profité de l'absence du no 1 mondial Jannik Sinner, suspendu par les autorités antidopage jusqu'à dimanche, même s'il avait cueilli le titre à Munich neuf jours plus tôt. Sinner abordera le Masters 1000 de Rome, où il fera son retour après trois mois d'absence, avec plus de 1600 points d'avance sur Zverev.

Watson gagne le prologue du TdR, Evenepoel et les Suisses battus Samuel Watson est le premier leader du Tour de Romandie Image: KEYSTONE/AP/Laurent Gillieron Samuel Watson (Ineos) est le premier leader du Tour de Romandie 2025. Le Britannique a remporté le prologue disputé sur 3,4 km mardi à St-Imier. Meilleur Suisse, Stefan Bissegger a signé le 4e temps, alors que le Belge Remco Evenepoel s'est classé 8e. Formé à l'école de la piste, Samuel Watson a créé la sensation en décrochant mardi son premier succès sur le World Tour. L'Anglais de 23 ans a devancé de 28 centièmes seulement le Portugais Ivo Oliveira, alors que l'Espagnol Ivan Romeo a terminé 3e à 3''. Les Suisses ont manqué de très peu le podium, mais ils ont signé un beau tir groupé. Stefan Bissegger, 4e, a perdu un peu plus de 3'' sur le vainqueur du jour. Stefan Küng (6e) a concédé 4'', alors que le grand espoir Jan Christen a réalisé le 10e temps à 5''. Incapable de rivaliser avec Tadej Pogacar dimanche sur les routes de Liège-Bastogne-Liège, Remco Evenepoel a aussi dû s'avouer vaincu dans les rues de St-Imier. Le champion olympique et champion du monde du contre-la-montre, qui vise une victoire d'étape cette semaine, a concédé un peu plus de 4''. Mercredi, la 1re étape reliera Münchenstein à Fribourg sur 194,3 km. Quatre ascensions sont répertoriées tout au long du parcours, mais la dernière - la montée de Chaumont sur les hauts de Neuchâtel - se situe à plus de 70 km de l'arrivée qui sera jugée sur le boulevard de Pérolles. Les sprinters devraient avoir l'occasion d'en découdre.

Michelle Heimberg doit renoncer à la Super Finale Michelle Heimberg doit renoncer à la Super Finale de la Coupe du monde Image: KEYSTONE/EPA/Francisco Guasco Michelle Heimberg doit renoncer à la Super Finale de la Coupe du monde, prévue du 2 au 4 mai à Pékin. Victime d'une infection virale, l'Argovienne a été interdite de vol vers la Chine, annonce Swiss Aquatics dans un communiqué. La meilleure plongeuse suisse va dans un premier temps se soigner. Son objectif est désormais de préparer dans les meilleures conditions son prochain grand rendez-vous, les Championnats d'Europe programmés à Antalya (TUR) du 22 au 28 mai.

Wawrinka passe le 1er tour à Aix-en-Provence Stan Wawrinka a passé le 1er tour dans le Challenger d'Aix-en-Provence Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER De retour sur le circuit Challenger, Stan Wawrinka (ATP 158) a renoué avec la victoire mardi. Le Vaudois de 40 ans s'est hissé en 8e de finale à Aix-en-Provence en battant le Français Ugo Blanchet (ATP 182) 6-4 6-3 au 1er tour. Stan Wawrinka, qui restait sur deux défaites subies au 1er tour sur l'ATP Tour (Monte-Carlo et Barcelone), a pourtant manqué son entame de match. Mené 0-2 après avoir concédé son premier jeu de service, il a toutefois rapidement réagi en s'adjugeant les quatre jeux suivants pour prendre le match en main. Invité par les organisateurs, l'ex-no 3 mondial aura droit à un joli défi au 2e tour. Il se frottera à la tête de série no 1 du tableau, l'Australien Alexei Popyrin (ATP 26), qui a été sorti d'entrée dans le Masters 1000 de Madrid actuellement en cours après avoir atteint les quarts de finale à Monte-Carlo.

Boca Juniors se sépare de son entraîneur Fernando Gago Lucas Blondel (à gauche) va découvrir un nouveau coach à Boca Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEJIA Le néo-international suisse Lucas Blondel va découvrir un nouveau coach. Son club de Boca Juniors, l'un des deux représentants argentins au prochain Mondial des clubs, a licencié mardi son entraîneur Fernando Gago, La décision a été prise après la défaite 2-1 dimanche chez le rival de River Plate. Un dirigeant du club de Buenos Aires, Mauricio Cerna, a expliqué que l'ancien milieu défensif était "arrivé au bout (de son parcours) avec l'institution." "C'est une décision que nous avons prise sereinement, mais qui n'a pas été facile", a-t-il ajouté. Le mandat de Gago (39 ans), nommé en octobre dernier, s'est achevé après seulement six mois: une trentaine de matches au cours desquels il a accumulé 18 victoires, 6 nuls et 7 défaites, avec une élimination très précoce en février au 2e tour de la Copa Libertadores qui avait déjà placé l'entraîneur sur la sellette.

Bousculée, Iga Swiatek file en quarts Iga Swiatek a dû batailler durant trois sets en 8e de finale à Madrid Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le courant est finalement revenu, et il y avait même de l'électricité sur le court central de Madrid mardi. Tenante du titre, Iga Swiatek (WTA 2) a obtenu dans la douleur son ticket pour les quarts du WTA 1000. En quête d'un 23e titre depuis son quatrième sacre à Roland-Garros en juin 2024, la Polonaise est venue à bout de la Russe Diana Shnaider (WTA 13) en trois sets, 6-0 6-7 (3/7) 6-4, et après 2h34 de lutte. Elle a oscillé entre quelques coups de génie et des fautes directes grossières sur la terre battue du stade Manolo-Santana. Pour leur premier duel, Iga Swiatek n'a laissé aucune chance à Diana Shnaider dans la première manche (6-0). En difficulté au deuxième set, la Polonaise a fait la différence dans la manche décisive grâce à un break réussi dans le cinquième jeu. Elle affrontera en quarts de finale la championne d'Australie Madison Keys (WTA 5).

Real Madrid: opération à un genou pour Rüdiger Antonio Rüdiger: probable fin de saison Image: KEYSTONE/EPA/Chema Moya Le défenseur allemand du Real Madrid Antonio Rüdiger, qui jouait blessé depuis plusieurs mois, a été opéré du genou gauche. Il devrait être indisponible jusqu'à la fin de la saison. "Notre joueur Antonio Rüdiger a subi aujourd'hui avec succès une opération chirurgicale pour une déchirure partielle du ménisque externe de sa jambe gauche", écrit le Real Madrid dans un communiqué. Le club merengue n'a pas fourni d'indication sur la durée de l'absence de son défenseur. Mais selon la presse espagnole, l'international allemand, qui risque une lourde suspension après s'en être pris avec véhémence à l'arbitre lors de la finale de Coupe du Roi perdue (3-2 ap) face au FC Barcelone samedi, ne rejouera donc plus cette saison, ni en Liga, ni au Mondial des clubs en juin. Il sera également forfait avec l'Allemagne pour la demi-finale de Ligue des nations contre le Portugal, le 4 juin. Déjà privé de l'Espagnol Dani Carvajal et du Brésilien Eder Militao, l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti devra composer sans son roc défensif pour les cinq dernières journées du championnat, dont le Clasico face au Barça le 11 mai. Le Real, à quatre longueurs de son éternel rival, va tenter de sauver sa saison en profitant d'un potentiel faux-pas barcelonais.

Publication d'un podcast: Neymar débouté par la justice Neymar, qui voulait suspendre la publication d'un podcast, a été débouté par la justice Image: KEYSTONE/AP/ANDRE PENNER Un tribunal de l'Etat de São Paulo a rejeté la demande de Neymar de suspendre la publication d'un podcast qui retrace la vie et les controverses de la star du football brésilien. Le tribunal l'assimile à une "odieuse censure préalable". Un premier épisode de 44 minutes du podcast intitulé "Projet Neymar: succès ou échec ?" a déjà été publié sur YouTube le 22 avril par le média en ligne UOL, malgré la requête de l'actuel joueur du Santos FC de statuer "en urgence" rejetée par le tribunal. Le premier volet de cette enquête audio "plonge dans l'ambitieux +Projet Neymar+, un plan marketing créé par le Santos FC pour faire du jeune prodige une icône", indique UOL. Il dit divulguer "un accès exclusif à la présentation PowerPoint originale, à des courriels internes et à des entretiens avec des personnalités clés" et présente le père et agent du footballeur comme un "homme d'affaires vorace et redouté dans le monde du football" qui contrôle une grande partie des décisions de son fils. Des "interviews qui montrent en détail les aspects les plus intimes et les plus inconnus de la carrière du joueur" doivent être divulgués dans les prochains épisodes, selon UOL qui dit avoir eu accès à des "échanges de courriels, des conversations WhatsApp et des contrats publicitaires". Le juge de l'affaire a rejeté les demandes de suspension de la publication du premier épisode et de communication du contenu des prochains chapitres avant leur publication. Ces conditions seraient selon lui une "odieuse censure préalable, à laquelle notre système juridique s'oppose". "Le consentement de la personne biographiée n'est pas nécessaire pour les oeuvres biographiques littéraires ou audiovisuelles", est-il expliqué dans la décision datée du 25 avril consultée par l'AFP. Le tribunal a toutefois accordé à Neymar un délai de cinq jours pour "modifier la demande initiale" et tenter un nouveau recours. Pas de réponse L'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG est revenu en début d'année jouer dans son club formateur du Santos FC avec l'espoir de participer à la Coupe du monde 2026. Mais l'attaquant de 33 ans, longuement blessé au genou, traverse une nouvelle période de blessures et n'a pas retrouvé le niveau qui a fait de lui un des joueurs les mieux payés au monde. Les journalistes d'UOL ont, selon le tribunal, invité Neymar à participer au podcast mais n'ont jamais reçu de réponse.