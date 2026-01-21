Stefanos Tsitsipas a remporté son 1er tour à l'Open d'Australie, mardi. Image: keystone

Tsitsipas a ressorti sa raquette «interdite»

Le tennisman grec espère vivre un renouveau à l'Open d'Australie, où il a gagné son 1er tour. Son principal outil de travail – maquillé – doit y contribuer.

Stefanos Tsitsipas a retrouvé le sourire. Il l'a affiché ce mardi après sa victoire au 1er tour de l'Open d'Australie, contre le Japonais Shintaro Mochizuki (en quatre sets).

Oui, pour le Grec, cette victoire contre le 112e joueur mondial est un sacré soulagement. Il a enfin pu terminer un match sans douleur au bas du dos, une blessure récurrente qui a méchamment plombé ses résultats et son moral en 2025. Retombé à la 35e place mondiale, Tsitsipas, 27 ans, a affirmé au début du mois qu'il avait envisagé de «reconsidérer l'avenir de sa carrière» après sa défaite au 2e tour du dernier US Open. Ce même problème au dos l'avait contraint à abandonner, quelques semaines plus tôt, pendant son 1er tour à Wimbledon.

Tsitsipas a touché le fond physiquement et moralement à Wimbledon 2025. Image: keystone

Mais le vainqueur du Masters 2019 – absent du circuit cet automne – a pu effectuer une préparation sans douleur. Il attaque ainsi 2026 avec un corps et un esprit régénérés. Après sa victoire mardi à Melbourne, il s'est même emballé, dans des propos relayés par Punto de Break:

«Je pense que j'ai encore la marge pour faire beaucoup plus de choses avec mon tennis. J'espère pouvoir jouer jusqu'à 40 ans et avoir de nombreuses occasions et de nombreux tournois pour montrer ce que je veux montrer.»

Cette absence de douleur au dos n'est pas la seule nouveauté chez Stefanos Tsitsipas en ce début d'année. Les plus observateurs auront remarqué le retour de sa raquette entièrement peinte en noir. Comme le relèvent plusieurs médias spécialisés, le Grec s'est définitivement décidé – après de nombreux essais cet hiver – pour le modèle Pure Aero 98 de la marque Babolat.

Problème: il est toujours sous contrat avec Wilson, concurrent de Babolat... C'est pourquoi il maquille cette raquette en la peignant tout en noir, histoire qu'aucun logo Babolat n'apparaisse. Tsitsipas prend même soin de faire dessiner le logo Wilson sur le cordage, histoire de respecter ses obligations contractuelles.

La raquette Babolat de Tsitsipas est maquillée en noir pour que le Grec respecte son contrat avec l'équipementier Wilson, dont il peint toujours le logo sur le cordage. Image: keystone

C'est exactement la même situation qui s'est produite en mars dernier, quand le double finaliste en Grand Chelem a testé pour la première fois cette raquette Babolat au tournoi ATP 500 de Dubaï. Il l'avait également maquillée en noir et... gagné le titre.

Malgré ce coup d'éclat – son premier sacre depuis Monte-Carlo 2024, et son dernier jusqu'à maintenant – dans une saison 2025 bien morose, Tsitsipas n'avait pas systématiquement rejoué avec ce nouvel outil «magique». On l'a par exemple revu avec sa traditionnelle Wilson Blade émeraude à Roland-Garros et Wimbledon.

Le Grec avait repris sa Wilson Blade durant la suite de la saison 2025, comme ici à Wimbledon. image: getty

Questionné à Dubaï sur cette nouvelle raquette toute noire, il avait répondu qu'il devait trouver des moyens de s'adapter aux changements de jeu sur le circuit, les balles et les courts étant devenus plus lents. Comprendre: il souhaitait une raquette capable d'amener davantage de puissance à ses coups, histoire de faire briller son style agressif et offensif.

Le site Tennis.com précisait aussi que la Babolat Pure Aero 98 permet à Tsitsipas d'«améliorer la fiabilité de son revers à une main, notamment lors des retours de service, qui sont souvent son talon d'Achille».

En gagnant en puissance grâce à cette raquette, Tsitsipas peut aussi potentiellement ne pas avoir à forcer ses coups et, ainsi, soulager son dos.

On espère en tout cas que l'ex-numéro 3 mondial pourra, cette année, évoluer à son véritable niveau et régaler avec son jeu offensif. Il aura un test très sérieux ce jeudi, avec un 2e tour à Melbourne contre le Tchèque Tomas Machac, 20e mondial.