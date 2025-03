Tampa Bay écrase Utah ++ Djokovic en demi-finale

Un festin pour Janis Moser et le Lightning Une belle soirée pour Tampa Bay. Image: KEYSTONE/AP/Ian Maule C’est la fête pour le Tampa Bay de Janis Moser. Sur sa glace, le Lightning s’est imposé 8-0 devant Utah pour signer un succès qui ne peut que marquer les esprits. Passeur sur le 2-0, Janis Moser s’est invité à la table de ce festin avec son 13e point de la saison. Mais l’homme du match fut bien Nikita Kucherov avec 1 but et 3 assists. Auteur de 25 arrêts, Andrei Vasilevskiy a, pour sa part, réussi son 6e blanchissage de la saison, le 40e de sa carrière. La soirée fut moins rose pour Kevin Fiala et Los Angeles. Après quatre victoires de rang, les Kings se sont inclinés 4-0 à Denver face à Colorado. Le Saint-Gallois a toutefois été crédité d’un bilan neutre. Wayne Gretzky perd un premier record Sous la menace d’Alex Ovechkin pour le titre du meilleur compteur de tous les temps, Wayne Gretzky a perdu un premier record cette année : celui des saisons avec une moyenne d’au moins un point par match. Il a été battu par Sidney Crosby. Buteur à Buffalo, l’attaquant de Pittsburgh va boucler une 20e saison de rang avec cette moyenne fabuleuse. Il a inscrit jeudi son 80e point de l’exercice.

Alexandra Eala tombe les armes à la main Alexandra Eala: une pépite sortie de l'académie de Rafael Nadal. Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Le magnifique parcours d'Alexandra Eala (WTA 140) à Miami s'est arrêté en demi-finale. La Philippine de 19 ans est tombée les armes à la main devant Jessica Pegula (WTA 4). Elle s'est inclinée 7-6 (7/3) 5-7 6-3 devant l'Américaine après 2h26' de jeu. Menée 7-6 3-1, la joueuse formée à l'académie de Rafael Nadal est revenue dans le match pour pousser son adversaire dans ses derniers retranchements. Victorieuse de la Championne d'Australie Madison Keys et de la no 2 mondiale Iga Swiatek, Alexandra Eala doit maintenant poursuivre sur sa lancée pour justifier les folles promesses qu'elle a suscitées en Floride. Jessica Pegula affrontera samedi la no 1 mondiale Aryna Sabalenka dans un remake de la finale de l'US Open en 2024. Elle risque bien de sourire comme à New York à la Bélarusse qui survole son sujet depuis le début du tournoi. Encore deux victoires pour Novak Djokovic On connait, par ailleurs, les affiches des demi-finales du simple messieurs. Elles opposeront Novak Djokovic (ATP 5) à Grigor Dimitrov (ATP 15) et Taylor Fritz (ATP 4) à Jakub Mensik (ATP 54). A 37 ans et 10 mois, Novak Djokovic est devenu le demi-finaliste le plus âgé de l'histoire des Masters 1000. Il surpasse Roger Federer, demi-finaliste dans ce même tournoi de Miami en 2019 à 37 ans et 7 mois.Il n'est plus, surtout, qu'à deux victoires de remporter son 100e titre sur le Circuit pour se rapprocher des 103 succès de Roger Federer et des 109 de Jimmy Connors.

Lukas Britschgi 11e du programme court Deux fautes à la réception pour Lukas Britschgi. Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Champion d'Europe en titre, Lukas Britschgi n'a pas vraiment tenu son rang à Boston. Le Schaffhousois a dû se contenter du 11e rang du programme court des Championnats du monde. Sa performance n'a pas répondu à ses attentes. Elle a été ternie par deux réceptions incertaines sur le quadruple toeloop et sur le triple axel. Avec 85,85, il est resté à plus de 7 points de son record personnel. Lukas Britschgi n'avait également pas rendu une copie parfaite lors de son programme court en janvier dernier à Tallin avec une 8e place. Mais à la faveur d'un libre magnifique, il avait pu cueillir le titre. A Boston, il ne pourra sans doute pas signer une telle remontada. L'objectif est désormais d'égaler son 6e rang de l'an dernier. Tenant du titre, Ilia Malinin mène le bal pour la plus grande joie du public. L'Américain a établi un nouveau record personnel avec un total de 110,41 points. Seul le Japonais Yuama Kagiyama (107,09) peut le priver d'une nouvelle médaille d'or.

Slalom messieurs: Meillard échoue dans sa quête de globe Lo Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard devra encore patienter avant de soulever un premier globe de cristal. Le skieur d'Hérémence, 5e du slalom des finales à Sun Valley, doit se contenter du 2e rang dans une Coupe du monde de la discipline remportée par Henrik Kristoffersen. Le champion du monde 2025 de la spécialité avait quasiment perdu toute chance de détrôner le Norvégien dès le premier tracé, qu'il avait conclu en 8e position avec 1''54 de retard sur son rival et ami. Il a sorti le grand jeu sur le second parcours, réalisant le meilleur chrono, mais en vain. Devancé de 47 points par Henrik Kristoffersen avant cette course, Loïc Meillard (28 ans) échoue au final à 52 longueurs du Norvégien. Henrik Kristoffersen (30 ans) s'est assuré son cinquième petit globe, le quatrième en slalom, en prenant la 4e place jeudi dans une course gagnée par son compatriote Timon Haugan. Meillard et Kristoffersen ont brillé par leur régularité cet hiver dans la spécialité: six podiums dont deux victoires pour le premier nommé, cinq top 3 et deux succès pour le deuxième. Loïc Meillard s'est même classé dans le top 5 lors des 10 slaloms qu'il a bouclés durant cette Coupe du monde 2024/25. Au final, ses deux éliminations de l'hiver dans la discipline - en première manche à Adelboden et sur le second tracé à Kitzbühel - lui auront coûté cher. Henri Kristoffersen n'a, lui, connu qu'une seule sortie de piste, terminant 11 fois parmi les huit premiers en 12 slaloms disputés cet hiver. Nef dans le top 10 Les deux autres Suisses en lice dans l'ultime course de cette Coupe du monde 2024/25 sont restés plus discrets. Tanguy Nef, 9e jeudi, a néanmoins signé son septième top 10 de l'hiver. Le Genevois termine au 8e rang du classement de la discipline. Daniel Yule a quant à lui échoué au 21e et dernier rang, devancé notamment par le champion du monde junior de la discipline Theodor Braekken (19e).

Slalom dames: Pas de globe pour Camille Rast Camille Rast n'est pas parvenue à conquérir le globe du slalom Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Camille Rast n'est pas parvenue à conquérir le globe de cristal de slalom, remporté par Zrinka Ljutic jeudi à Sun Valley. La Valaisanne de 25 ans doit même se contenter du 3e rang final dans la Coupe du monde de la discipline. Seulement 14e d'un slalom gagné par Mikaela Shiffrin (101e succès en Coupe du monde), Camille Rast a vu ses rêves de cristal s'évaporer dès la première manche (14e). Elle a même été dépassée au classement de la spécialité par Katharina Liensberger, 5e jeudi. Une 10e place a finalement suffi au bonheur de la Croate Zrinka Ljutic (21 ans). L'attente se poursuit donc pour le ski féminin helvétique, qui n'a pas remporté le moindre globe de slalom depuis le sixième sacre de la Glaronaise Vreni Schneider en 1994/95. Camille Rast aurait signé les yeux fermés pour cette 3e place finale à l'heure d'entamer cet exercice 2024/25. Mais elle peut avoir des regrets. Son élimination à Sestrières et, surtout, sa blessure à la hanche subie en Italie, lui auront coûté cher au final. Camille Rast, qui a même dû subir une intervention pour drainer du liquide accumulé dans une articulation de la hanche, a serré les dents. Mais Zrinka Ljutic a parfaitement tenu le choc. Holdener 4e Ce dernier slalom de l'hiver n'a pas vraiment souri aux Suissesses. Wendy Holdener, qui possédait encore une infime chance de s'adjuger le globe, a pris la 4e place. La Schwytzoise a concédé 1''60 à l'intouchable Mikaela Shiffrin, échouant à 0''46 de la 3e place accrochée par Andreja Slokar. Cinquième de la première manche, Mélanie Meillard a quant à elle décroché le 7e rang de ce slalom. La Valaisanne, auteure de huit top 10 cet hiver en Coupe du monde, termine au 8e rang du classement de la discipline. Wendy Holdener se classe pour sa part 6e dans cette Coupe du monde de slalom.

Coup double pour Primoz Roglic. Primoz Roglic (à gauche) s'impose devant Juan Ayuso. Image: KEYSTONE/EPA/Siu Wu Battu la veille sur la ligne par Juan Ayuso, Primoz Roglic a pris sa revanche. La Slovène a battu au sprint l'Espagnol la 4e étape du Tour de Catalogne. Il s'empare du maillot de leader. A Montserrat, la nouvelle explication au sommet entre les deux favoris a cette fois tourné en faveur du quadruple vainqueur du Tour d'Espagne. Grâce aux bonifications, Roglic fait donc coup double en prenant la tête du général, dans le même temps que Ayuso (2e), et avec 20'' d'avance sur un autre Espagnol, Enric Mas, 3e.

Une tâche presque insurmontable pour Loic Meillard Loïc Meillard pourra-t-il rebondir lors de la seconde manche ? Image: KEYSTONE/EPA Loïc Meillard devra sortir la manche de sa vie pour gagner la Coupe du monde de slalom. Le Champion du monde a, en effet, failli sur le premier tracé de la finale de Sun Valley. Il a dû se contenter de la huitième place à 1''68 du Norvégien Timon Haugan, auteur du meilleur temps. Leader de la Coupe du monde de la discipline, Henrik Kristofferson a terminé au troisième rang. Le Norvégien possède un matelas de 47 points sur Loïc Meillard. Deuxième de cette manche, Clément Noël conserver un espoir de remporter le globe de slalom. Mais avec 86 points de retard sur Kristofferson, le Français n'est pas vraiment maître de son destin. Tanguy Nef est seizième à 2''11 de Haugen, Daniel Yule 22e à 3''11.

Stan Wawrinka sera sur le court le jour de ses 40 ans Un Stan Wawrinka très inspiré à Naples. Image: KEYSTONE/EPA/ROLEX DELA PENA Stan Wawrinka (ATP 168) a rappelé, à la veille de son 40e anniversaire, qu’il demeurait un sacré joueur de tennis. Le Vaudois a sorti le grand jeu au Challenger de Naples face à Borna Coric (ATP 112). Face au Croate, qui restait sur une série de... seize victoires de rang – il a gagné coup sur coup les Challengers de Lugano, de Thionville et de Zadar -, Stan Wawrinka a fait parler sa puissance pour s’imposer 6-2 6-3 en 1h44’. Avec ce succès vraiment probant, le Vaudois a fait le plein de confiance pour se convaincre que sa campagne sur terre battue sera fructueuse. Elle se poursuivra ce vendredi. Le jour de ses 40 ans, Stan Wawrinka peut s’offrir un beau cadeau avec un succès sur la tête de série no 1 de ce Challenger, l’Italien Luciano Darderi qu’il affrontera pour la première fois. S'il évolue dans le même registre que devant Borna Coric, Stan Wawrinka a largement les moyens de s'imposer. Venu à Naples avec son coach Magnus Norman, le Vaudois semble, en effet, particulièrement affûté.

Wendy Holdener placée, Camille Rast larguée Wendy Holdener troisième de la première manche. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mikaela Shiffrin a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Sun Valley lors des finales de la Coupe du monde. L'Américaine devance de 0''59 Lean Dürr. Troisième à une seconde de Mikaela Shifrin, Wendy Holdener est l'une des quatre skieuses qui peut encore remporter la Coupe du monde de la discipline. Mais avec 96 points de retard sur la Croate Zrinka Ljutic, ses chances sont bien moindres. Zrinka Ljutic a dû se contenter du 12e rang alors que Camille Rast est encore plus loin avec sa 14e place. Quatrième de cette première manche, Katharina Liensberger a sans doute les meilleures cartes en main dans cette lutte à quatre. L'Autrichienne accuse 51 points de retard sur Zrinka Ljutic. A noter enfin dans le camp suisse la cinquième place de Mélanie Meillard.

Coupe Davis: l'ITF et Kosmos ont conclu un accord à l'amiable Accord Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La Fédération internationale (ITF) a conclu un accord à l'amiable avec le groupe d'investissement Kosmos. Cela concerne la fin de leur collaboration sur la Coupe Davis. Kosmos et l'ITF "sont parvenus à un accord amiable concernant leurs précédents désaccords contractuels liés à l'organisation de la Coupe Davis", a écrit l'instance internationale dans un très bref communiqué, sans donner le moindre détail. "Les deux organisations se souhaitent mutuellement du succès dans leurs futurs projets", conclut le texte. Le groupe d'investissements Kosmos, présidé par l'ancien footballeur espagnol du FC Barcelone Gérard Piqué, réclamait depuis juin 2023 50 millions de dollars à l'ITF en dédommagement de la rupture de l'accord sur l'organisation de cette compétition. Kosmos avait parallèlement porté plainte devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne contre l'ITF pour "rupture injustifiée du contrat". Ce groupe avait conclu un accord portant sur 25 ans avec l'ITF en 2018 pour organiser la Coupe Davis. En janvier 2023, l'ITF avait décidé de reprendre le contrôle de la compétition, mettant fin à cet accord décrié. Kosmos a transformé le format de la Coupe Davis à partir de 2019. Les populaires duels à domicile et à l'extérieur, et des matches en cinq sets sur un calendrier tout au long de l'année, ont été abandonnés, pour être remplacés par une formule plus resserrée.

Perche: diagnostic connu pour Angelica Moser Angelica Moser avec sa médaille Image: KEYSTONE/EPA Angelica Moser a décroché le bronze aux Mondiaux en salle la semaine malgré une sérieuse blessure. Une IRM a montré que la Zurichoise souffrait de deux ligaments déchirés au pied gauche. La perchiste ne devra pas être opérée, sa blessure pouvant être traitée de manière conservative. Mais Angelica Moser (27 ans) ne pourra pas solliciter fortement son pied ces prochaines semaines, a indiqué son management. Dès début avril, la Suissesse mettra l'accent à l'entraînement sur la force et la stabilisation. La date de son début de saison en plein air est encore ouverte. Sa participation aux Mondiaux de Tokyo cet automne n'est pas remise en question si tout se passe normalement durant le processus de guérison. La Zurichoise s'était blessée deux jours avant le concours à Nankin. Elle avait franchi une barre à 4m70 lors de son premier essai, ce qui lui avait valu la médaille de bronze.

Red Bull relègue Lawson au profit de Tsunoda Liam Lawson: son expérience avec le team Red Bull n'a duré que deux courses Image: KEYSTONE/AP Red Bull a actionné le couperet après deux Grands Prix seulement. Le Néo-Zélandais Liam Lawson a été relégué dans l'équipe Racing Bulls, alors que le Japonais Yuki Tsunoda effectue le chemin inverse. Lawson (23 ans) avait été promu coéquipier de Max Verstappen pour le début de la saison 2025, succédant au Mexicain Sergio Perez. Mais ses deux premiers week-ends ont été difficiles avec un abandon en Australie et une 12e place en Chine. Les rumeurs de son remplacement couraient depuis quelques jours. Pour sa part, Tsunoda (24 ans) a convaincu avec une 6e place dans le sprint à Shanghai. Le Japonais aura donc désormais la lourde tâche de se mesurer à Verstappen, qui a toujours dominé ses coéquipiers.

LeBron James sauve les Lakers à la sirène LeBron James a joué les sauveurs face aux Pacers Image: KEYSTONE/AP/AJ Mast Une claquette de LeBron James à la sirène a sauvé les Lakers mercredi en NBA face à Indiana. La franchise de L.A., qui restait sur trois défaites, s'est imposée 120-119 face aux Pacers. Une fin de match étouffante à Indianapolis a trouvé sa conclusion lorsqu'un tir de Luka Doncic a rebondi sur l'arceau et été subtilement poussé par LeBron James dans le panier. La main de "KIng James" a touché le ballon à un dixième de seconde de la sirène pour un "buzzer beater" salvateur. James (40 ans) a terminé la partie avec 13 points, 13 rebonds et 7 passes, au relais de Luka Doncic (34 points, 7 rebonds). Les Pacers avaient pourtant remonté 13 points de retard dans le dernier quart-temps, en vain. Privés de Kyshawn George, touché à une cheville, les Wizards ont quant à eux mis fin à une série de cinq défaites mercredi. Washington est allé s'imposer 119-114 sur le parquet des Philadelphia 76ers grâce notamment aux 24 points et 7 rebonds de son "rookie" français Alex Sarr.

Couples: Vouillamoz/Bouvart qualifiés pour le libre Oxana Vouillamoz et Tom Bouvart disputeront le programme court des Mondiaux de Boston Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Le duo helvétique Oxsana Vouillamoz/Tom Bouvart a décroché son ticket pour le programme libre des couples aux Mondiaux de Boston. La Valaisanne et son partenaire français ont terminé au 18e rang du programme court mercredi. Formé il y a un peu plus d'un an, le duo Vouillamoz/Bouvart a été crédité de 56,57 points, à 2 points de son record sur un court établi l'automne dernier. La 1re place est occupée par les Japonais Riku Miura et Ryuchi Kihara, champions du monde en 2023, qui ont récolté 76,57 points. La déception est venue des tenants du titre, les Canadiens Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps, qui n'ont pu faire mieux que la 7e place (67,32 points). Ils ont perdu de précieux points en manquant de synchronisation sur leurs pirouettes.