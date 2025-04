Vargas sort sur blessure face à l'Atlético ++ Ovechkin dépasse déjà Gretzky

Vargas sort sur blessure face à l'Atlético Ruben Vargas (à gauche, ici face au Betis) s'est blessé tout seul dimanche Image: KEYSTONE/EPA/Julio Munoz La saison de Ruben Vargas pourrait bien avoir pris fin dimanche. L'attaquant international suisse du FC Séville a dû sortir sur blessure à la 11e minute d'un match perdu contre l'Atlético Madrid (2-1). Selon les premiers examens, Ruben Vargas souffre d'une élongation du fléchisseur d'un genou au niveau des muscles postérieurs de la cuisse, a annoncé son club. Il s'est blessé tout seul, juste avant l'ouverture du score de Séville qui a encaissé le 2-1 à la 93e.

Ovechkin dépasse déjà Gretzky Alex Ovechkin a dépassé Gretzky dimanche en marquant un 895e but en saison régulière Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Alex Ovechkin n'a pas tardé à devenir le seul détenteur du record de buts marqués en saison régulière de NHL. L'ailier russe de Washington a dépassé Wayne Gretzky dimanche grâce à sa 895e réussite. Auteur d'un doublé vendredi pour ses 893e et 894e buts en saison régulière, Alex Ovechkin a donc saisi la première opportunité qui s'offrait à lui de se retrouver seul sur le toit du monde. Il a signé cette réussite historique à la 28e minute d'un match face aux New York Islanders, permettant aux Capitals de revenir à 1-2. Ce but, célébré quasiment comme un titre par le principal intéressé, a été suivi d'une longue cérémonie qui a engendré une longue interruption du match. Wayne Gretzky était présent dans les tribunes, comme vendredi.

Super League: le FC Bâle fait le break La joie des joueurs bâlois après le 2-0 Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a fait le break en tête de la Super League au terme de la 31e journée. Les Rhénans ont pris quatre points d'avance sur Servette grâce à leur victoire 2-0 contre Lugano dimanche. Ce succès a été acquis en seconde période grâce à des réussites de Shaqiri (64e) et Soticek (82e). Entré à la 57e, Kade a justifié la décision de Fabio Celestini en étant impliqué dans les deux buts. Poussif et peu dangereux en première mi-temps, le FCB a su élever le niveau de son jeu au bon moment. Dans ce championnat longtemps indécis et plein de rebondissements, Bâle peut sans doute être désormais considéré comme le favori numéro un pour le titre. GC respire Grâce à un triplé d'Adama Bojang (14e/55e/72e), Grasshopper s'est donné un peu d'air en battant Lucerne 3-1. Les Sauterelles prennent ainsi six points d'avance sur la lanterne rouge Winterthour. Elles reviennent aussi à cinq longueurs de Sion et à trois d'Yverdon, ce qui leur permet encore d'espérer éviter le barrage. Lucerne, qui aurait rejoint Servette au 2e rang en cas de succès, a déçu. Furieux contre ses joueurs, l'entraîneur Mario Frick a effectué un triple changement dès la 33e! Les Lucernois ont ensuite réagi et égalisé par Dorn (54e). Mais GC a répliqué une minute plus tard.

Fuchs glisse au 9e rang final, Epaillard sacré Martin Fuchs a terminé 9e de la finale de la Coupe du monde Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Martin Fuchs a pris la 9e place de la finale de la Coupe du monde de saut d'obstacles, remportée par le Français Julien Epaillard dimanche à Bâle. Le Zurichois, qui montait Leone Jei, a perdu tout espoir de s'imposer dès la première des deux manches programmées dans cette dernière journée en commettant une faute. Deuxième du général vendredi soir après sa victoire en barrage dans la deuxième épreuve de cette finale, Martin Fuchs a manqué le coche dimanche après-midi à la Halle St-Jacques. Le vainqueur de la finale 2022 a fait tomber deux perches lors de l'ultime manche pour terminer avec 14 points de pénalité. Deuxième Suisse présent cette semaine à Bâle en l'absence du vice-champion olympique Steve Guerdat, Edouard Schmitz n'est pas parvenu à décrocher le top 10 dont il rêvait. Le Genevois, qui montait Gamin, a réussi deux sans faute et deux parcours à 8 points pour se classer au 16e rang avec 20 points de pénalité. Julien Epaillard et sa monture Donatello d'Auge n'ont quant à eux pas failli dimanche. Dernier cavalier à s'élancer dans la dernière épreuve, le Français pouvait se permettre une faute, qu'il a d'ailleurs commise, mais pas deux. Il décroche sa plus belle victoire avec 4 points de pénalité, contre 7 pour son dauphin britannique Ben Maher.

Quatre titres individuels en quatre jours pour Noè Ponti No Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a conclu en beauté les championnats de Suisse en grand bassin. Le Tessinois s'est paré d'or sur 50 m libre dimanche à Sursee, avec un nouveau record personnel à la clé (22''61). Sacré sur 50 m papillon, sur 100 m libre puis sur 100 m papillon lors des trois premières journées de ces joutes, Noè Ponti a comme prévu cueilli une quatrième médaille d'or individuelle dans le bassin du Campus Sursee. Sur 50 m libre, il a amélioré de 0''02 son meilleur temps, établi à la mi-février à Dubai. Le médaillé de bronze des JO 2021 a enchaîné les chronos de premier plan à Sursee. Il a amélioré les deux meilleures performances mondiales de l'année qu'il détenait déjà, réussissant 22''77 sur 50 m papillon (en séries) et 50''27 sur 100 pap', et a aussi amélioré ses records personnels sur 50 et sur 100 m libre (49''52). Roman Mityukov, l'autre star de la natation suisse, a quant à lui réalisé le triplé en dos à Sursee. Le médaillé de bronze des JO 2024 a triomphé dimanche sur 100 m, après avoir cueilli l'or vendredi sur 50 m et samedi sur sa distance fétiche du 200 m. Le Genevois a nagé le 100 m dos en 53''96, à 0''64 de son record de Suisse. Double médaillé mondial sur 200 m dos en grand bassin (bronze en 2023, argent en 2024), Roman Mityukov s'était fait l'auteur samedi d'une nouvelle meilleure performance mondiale de l'année en 1'55''64. Soit 0''79 seulement de plus que le record national qui lui avait permis de conquérir le bronze aux JO de Paris.

Tour des Flandres: Pogacar s'impose en solitaire et en patron Tadej Pogacar a remporté en patron son 2e Tour des Flandres Image: KEYSTONE/AP Tadej Pogacar a remporté en patron son deuxième Tour des Flandres, après sa victoire en 2023. Le Slovène s'est imposé en solitaire sur le Ronde avec 1'01 d'avance sur son dauphin Mads Pedersen. Le Thurgovien Stefan Küng s'est classé 7e, à 1'53. Pogacar a multiplié les accélérations dans les cinquante derniers kilomètres avant de partir seul dans le troisième passage du Vieux Quaremont, à 18 km de l'arrivée à Audenaarde. Son principal Mathieu van der Poel, longtemps seul à pouvoir l'accompagner, n'a rien pu faire et doit se contenter du 3e rang final. Tadej Pogacar a creusé son avance sur le groupe de quatre poursuivants dans le final rectiligne, malgré le vent de face, pour écrire un peu plus sa légende. Pedersen a réglé le petit groupe au sprint pour finir 2e devant Mathieu van der Poel, le vainqueur sortant, et les Belges Wout Van Aert et Jasper Stuyven. Un 8e Monument C'est la huitième victoire dans un Monument, appellation regroupant les cinq plus grandes classiques du calendrier, pour Pogacar. Le champion du monde en titre et triple vainqueur du Tour de France en compte désormais une de plus que Mathieu van der Poel, qui reste bloqué à sept. Le leader d'UAE a fait craquer son rival néerlandais dans le Vieux Quaremont où Wout Van Aert a offert une magnifique résistance pour mener la chasse avec Van der Poel, Pedersen et Stuyven. Ces cinq hommes ont été les grands acteurs, avec aussi Stefan Küng et Filippo Ganna qui avaient essayé de prendre un coup d'avance. Pogacar, qui prend sa revanche sur Van der Poel par rapport à Milan-Sanremo, a accéléré dans toutes les ascensions, suivi comme son ombre par le petit-fils de Raymond Poulidor qui a fini par lâcher à l'usure face aux coups de boutoir du Slovène. Les deux hommes doivent se retrouver dès dimanche prochain lors d'un Paris-Roubaix qui sent la poudre. Küng prêt pour Paris-Roubaix L'ambitieux Stefan Küng a donc tout tenté pour aller enfin décrocher son premier succès dans l'un des Monuments. Présent aux avant-postes avant que les favoris ne passent à l'attaque, le rouleur de l'équipe FDJ n'a pas pu tenir leur rythme mais décroche une nouvelle place d'honneur. Il sera également à suivre de près sur les pavés de Paris-Roubaix.

Super League: Saint-Gall domine Servette 1-0 Lukas Daschner marque le seul but du match Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Servette a subi un deuxième revers consécutif en Super League. A Saint-Gall, les Genevois ont été battus 1-0 lors de la 31e journée sur une réussite de Drascher (48e). Le déplacement dans l'est de la Suisse n'est jamais facile, et les Servettiens l'ont constaté une fois encore. Les hommes de Thomas Häberli ont payé cash un manque de réalisme en attaque: ils ont en effet eu quelques occasions de marquer, mais le dernier geste a fait défaut. Les Grenat stagnent au 2e rang, à un point de Bâle, qui reçoit Lugano en fin d'après-midi. Saint-Gall, sur des contres, aurait pu l'emporter plus nettement. Geubbels et Akolo ont eux aussi galvaudé plusieurs balles de but. Mais au final, les Brodeurs ont obtenu la totalité de l'enjeu. Ils restent au 8e rang, à quatre points de Zurich (6e) et à une longueur du Lausanne-Sport.

Billie Jean King Cup: ce sera sans Belinda Bencic Belinda Bencic a besoin de repos Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Belinda Bencic (28 ans) renonce à la Billie Jean King Cup. La Saint-Galloise a indiqué sur les réseaux sociaux que son corps avait besoin de repos après plusieurs mois très chargés. La décision n'a pas été facile à prendre, a expliqué la championne olympique de Tokyo 2021. Car jouer pour la Suisse lui tient beaucoup à coeur, a-t-elle assuré, ajoutant vouloir être de retour à la prochaine occasion. Dès le 10 avril à Radom, en Pologne, la Suisse disputera un tournoi qualificatif contre la Pologne et l'Ukraine. Le vainqueur sera qualifié pour le tournoi final.

Premier succès de la saison pour Verstappen Max Verstappen a triomphé pour la 4e année consécutive à Suzuka Image: KEYSTONE/AP/Shuji Kajiyama Parti en pole position, Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche le GP du Japon, cueillant sa première victoire de la saison et la 64e en Formule 1. Le Néerlandais a devancé les deux McLaren, Lando Norris terminant 2e devant son coéquipier Oscar Piastri. Il revient ainsi à 1 point de Norris en tête du classement des pilotes. Max Verstappen a signé un exploit rare à Suzuka: remporter quatre fois consécutivement le même Grand Prix en ayant signé à chaque fois la pole. Le quadruple champion du monde en titre imite Jim Clark, Ayrton Senna et Michael Schumacher, qui était le dernier pilote à avoir réussi ce tour de force, de 2001 à 2004 au GP d'Espagne. Au volant d'une monoplace jugée pourtant non compétitive après les essais libres, Max Verstappen a fait preuve d'une grande maîtrise dimanche, n'offrant jamais à ses poursuivants la possibilité de le mettre sérieusement en danger. Vainqueur avec 1''423 d'avance sur Lando Norris, il n'a dû céder sa position de leader que pendant un court laps de temps, lors de son unique arrêt au stand. Pas d'exploit en revanche pour les Sauber Ferrari, en difficulté tout au long du week-end. L'Allemand Nico Hülkenberg a dû se contenter de la 16e place, juste devant son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto. Soit les positions que les deux hommes occupaient sur la grille de départ.

Un 30e but pour Fiala, les Kings en play-off Kevin Fiala ( Image: KEYSTONE/AP/Alex Gallardo Kevin Fiala a signé samedi sa 30e réussite de la saison en NHL. Le St-Gallois a été désigné première étoile d'un match gagné 3-0 par les Los Angeles Kings face à Edmonton. C'est la deuxième fois que Kevin Fiala atteint la barre des 30 buts sur une saison régulière, après son exercice 2021/22 record sous le maillot de Minnesota (33 buts, 85 points au total). Il est le deuxième Helvète à y parvenir cette saison après le capitaine des Devils Nico Hischier, auteur samedi de son 35e but. Fiala a ouvert la marque à la 30e minute samedi, reprenant du revers un rebond accordé sur un tir d'Alex Laferriere. Andrei Kuzmenko (37e) et Trevor Lewis (58e, dans la cage vide) ont inscrit les deux autres buts des Kings, qui ont validé quelques heures plus tard leur ticket pour les play-off grâce à la défaite de Calgary à Las Vegas. Les Canucks de Pius Suter peuvent quant à eux toujours espérer disputer les séries finales. Vancouver a dominé Anaheim 6-2 samedi pour revenir à 6 points de Minnesota, qui détient pour l'heure la deuxième "wild card" disponible à l'Ouest. Les Canucks ont encore six matches à disputer en saison régulière. 1 assist pour Bichsel A noter par ailleurs l'assist réalisé samedi par Lian Bichsel, qui en est désormais à 8 points cette saison. Le défenseur soleurois a néanmoins connu la défaite avec Dallas, battu 5-3 à domicile par les Penguins de Sidney Crosby (3 buts et 1 assist samedi). Déjà assurés de jouer les play-off, les Stars restaient sur sept succès de suite.

Salwa Eid Naser signe un gros chrono sur 400 m Salwa Eid Naser (ici en 2024 à La Chaux-de-Fonds) a signé un temps canon sur 400 m à Kingston Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Bahreïnie Salwa Eid Naser a impressionné sur 400 m samedi lors du Grand Slam Track à Kingston. La vice-championne olympique 2024 a coupé la ligne en 48''67. Naser a nettement devancé l'Américaine Gabby Thomas, solide deuxième en 49''14, son record personnel. La championne olympique de Paris, la Dominicaine Marileidy Paulino, n'a pris que la 3e place en 49''35. Seules dix athlètes ont couru le tour de piste en moins de 48''67. Dont Naser, qui possède un record en 48''14 établi à Doha en 2019 lorsqu'elle était devenue championne du monde. Le record du monde, propriété de l'ex-Allemande de l'Est Marita Koch,est de 47''60. Salwa Eid Naser avait été suspendue deux ans en 2021 pour manquements à ses obligations de localisation antidopage, manquant ainsi les Jeux de Tokyo, avant de prendre l'argent à Paris l'été dernier.

Une première finale mondiale pour le CC Genève Benoît Schwarz-van Berkel et le CC Genève sont en finale du championnat du monde Image: KEYSTONE/AP/Chris Young Vainqueure 7-3 de la Chine en demi-finale, l'équipe de Suisse jouera pour l'or au championnat du monde messieurs de Moose Jaw. Le CC Genève du skip Yannick Schwaller affrontera l'Ecosse de Bruce Mouat, sacrée au Mondial 2023, en finale dimanche dès 23h (heure suisse). La désillusion du Mondial 2024 à Schaffhouse, qui s'était conclu sur une 7e place, est donc d'ores et déjà effacée pour Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller et Benoît Schwarz-van Berkel. Le quatuor disputera sa première finale dans un championnat du monde, la première depuis 2003 pour une équipe suisse masculine. En bronze en 2023 à Ottawa dans cette même composition, le CC Genève a maîtrisé son sujet samedi en demi-finale, réussissant d'emblée un coup de deux pour mettre la Chine sous pression. Les Suisses ont forcé la décision dans le sixième end en "volant" deux pierres pour mener 6-1, et leurs adversaires ont abandonné après le 9e end. Le CC Genève se frottera en finale à l'Ecosse, tombeuse des favoris canadiens en demi-finale (7-4), avec l'opportunité d'offrir au curling masculin helvétique un premier titre mondial depuis... 1992. Les Helvètes avaient battu les Ecossais 11-7 mercredi dans le cadre du Round Robin de ce tournoi.

Super League: Servette doit se relancer à Saint-Gall Svenja Fölmli espère bien être alignée face à la France vendredi Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT Le Servette FC se rend dimanche à Saint-Gall avec pour objectif d'effacer la défaite subie mardi contre Young Boys. Désormais leader, Bâle accueille Lugano (16h30) pour asseoir son nouveau statut. La 30e journée de Super League disputée cette semaine a inversé les rôles en tête du classement. Battu 1-0 par un YB revenu dans la course au titre, le SFC a cédé sa première place aux Rhénans, vainqueurs 2-1 de Grasshopper jeudi. Les Bâlois menés par un Xherdan Shaqiri encore décisif face aux Sauterelles comptent un point d'avance sur les Genevois et trois sur les Bernois, alors qu'il ne reste que huit matches à jouer. Chaque journée peut donc s'avérer décisive dans la lutte pour le titre de champion de Suisse. A Saint-Gall, Servette va devoir retrouver l'efficacité qui a manqué contre YB. Les Grenat savent pourtant se montrer cliniques, comme ce fut le cas samedi dernier sur la pelouse de Lugano (2-0). Saint-Gall, qui n'a plus gagné depuis trois matches, apparaît comme l'adversaire idéal pour se relancer.

Tadej Pogacar face à Mathieu van der Poel Avec le Tour des Flandres, la saison des classiques de printemps s'ouvre dimanche. Voici un aperçu des faits les plus importants concernant la course la plus populaire de Belgique. Le "Ronde van Vlaanderen", un morceau du patrimoine belge, se déroulera pour la 109e fois. Le départ sera donné à Bruges et le parcours passera par les fameux Hellinge et Kasseien sur près de 270 km jusqu'à Audenarde. Les montées pavées du Kwaremont et du Paterberg pourraient une fois de plus décider de l'issue de la course. Les favoris Le duel entre les superstars Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel sera au centre de l'attention. Les deux derniers vainqueurs sont les principaux candidats à la victoire. Après que Pogacar a été battu de justesse par Van der Poel dans le premier monument de l'année il y a deux semaines à Milan-Sanremo, le triple vainqueur du Tour de France veut sans doute prendre sa revanche. Van der Poel, lui, pourrait devenir le seul recordman du Tour des Flandres avec un quatrième triomphe. Depuis l'année dernière, le Néerlandais est au même niveau que Fabian Cancellara et cinq autres triples vainqueurs. Les Suisses Avec Stefan Küng, un Suisse fait au moins partie du cercle élargi des favoris. Le Thurgovien, qui jouit d'une bonne forme, a été par le passé une fois cinquième (2022) et une fois sixième (2023). Le coéquipier de Küng Johan Jacobs ainsi que Stefan Bissegger, Silvan Dillier, Fabian Lienhard et Robin Froidevaux figurent également sur la liste de départ provisoire. Les femmes Le parcours des femmes est plus court d'une centaine de kilomètres, mais le final est identique à celui des hommes. Marlen Reusser a déjà terminé le Tour des Flandres aux 5e, 7e et 9e places. L'année dernière, la Bernoise avait chuté seulement 10 km après le départ, se fracturant la mâchoire droite, le début d'une année bien compliquée. Outre Reusser, Elise Chabbey, Noemi Rüegg et Linda Zanetti sont également inscrites pour la course de dimanche.