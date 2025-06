Gino Mäder a perdu la vie il y a bientôt deux ans. image: Severin Bigler

Un très bel hommage va être rendu à Gino Mäder

Une stèle en l'honneur du coureur sera érigée sur les lieux de son accident, à l’occasion de la cinquième étape du Tour de Suisse 2025 le 19 juin prochain.

Simon Häring

Tout cycliste qui emprunte le col de l'Albula est désormais confronté à un rappel poignant de la fragilité de la vie. C’est à cet endroit, dans un virage à gauche, que Gino Mäder a quitté la route lors du Tour de Suisse 2023. Après avoir freiné sur un accotement de graviers, il a basculé dans un fossé à droite, franchissant une bordure et une structure de protection, avant de terminer sa course dans le lit rocailleux d’un torrent.

Lors de sa chute, Mäder a subi de graves blessures à la tête. Il a été réanimé sur place, puis héliporté vers l’hôpital de Coire. Le lendemain, vendredi 16 juin 2023, il est décédé à 11h24 à l’hôpital cantonal, entouré de sa mère Sandra, de son père Andreas et de sa compagne Meret. Depuis, le virage où l’accident s’est produit est devenu un lieu de recueillement pour les cyclistes, qui y déposent des lettres, des fleurs ou encore des photos.

Le virage dans lequel Gino Mäder a perdu le contrôle de sa machine. image: keystone

Des sacs entiers de bidons

Sandra, la mère de Gino, se rend régulièrement sur les lieux de l’accident pour ramasser les nombreux bidons déposés, afin d’éviter qu’ils ne soient emportés par le vent et ne polluent la nature.

La durabilité, la protection de l’environnement et des animaux étaient des valeurs chères à Gino, plus importantes que l’argent. «Une de ses dernières questions lors de nos discussions a été: "Puis-je me rendre aux courses en train?"», a un jour raconté Fabian Cancellara, propriétaire de l’équipe Tudor.

Une sculture en son honneur

Peu après la mort de Gino, sa famille a fondé l’association «Ride for Gino», qui a déjà récolté plus de 20 000 francs grâce à la vente de chaussettes, ainsi qu'à des dons, selon Christian Rocha, ami de la famille et président de l’association. Les fonds sont destinés à des projets de protection de l’environnement et des animaux. Le site internet de l’association est désormais en ligne.

Jusqu’ici peu structurée, l’association souhaite marquer un nouveau départ avec l’inauguration d’un mémorial. Le jeudi 19 juin, une sculpture créée par Gügi Eugster, l’oncle sculpteur de Mäder, sera dévoilée à 10h sur le lieu de l’accident, avant le départ de la cinquième étape du Tour de Suisse à La Punt.

Sandra, la mère de Gino. image: keystone

La cérémonie rassemblera la famille, les amis de Mäder, son ancienne équipe Bahrain Victorious, des représentants du Tour de Suisse et d’autres équipes invitées. Ce ne sera pas un événement grand public, mais les personnes souhaitant y assister sont invitées à venir avec leur vélo.

La sculpture, posée sur une pierre en granit, doit symboliser un lien entre Gino Mäder, le lieu de l’accident, son histoire et ses convictions, explique Rocha.

Gino Mäder est, après le Belge Richard Depoorter en 1948, le deuxième coureur à être décédé pendant le Tour de Suisse. Depoorter était tombé dans un tunnel lors de la descente du col du Susten, probablement percuté par un véhicule. Ce n’est qu’en 1998 qu’une plaque commémorative a été installée à l’endroit du drame, alors que le tunnel a été baptisé en sa mémoire.

La croix située près du tunnel du col du Susten rend hommage à Richard Depoorter, décédé accidentellement en 1948. image: keystone

Outre la stèle, le prix de la montagne #RideforGino sera reconduit au sommet du Tour de Suisse. Le San Bernardino est le point culminant de l'édition 2025.

Tous les coureurs équipés d’un tracker

Les chutes ne peuvent jamais être totalement évitées, mais leurs conséquences peuvent être atténuées, estime Olivier Senn, directeur du Tour de Suisse, qui a également organisé les Championnats du monde de cyclisme à Zurich. C’est là que la jeune Muriel Furrer est tombée. Elle serait restée grièvement blessée et sans aide pendant près d’une heure en sous-bois. Elle est décédée le lendemain de l'accident, à seulement 18 ans.

En réponse à ces deux drames, des trackers seront utilisés pour la première fois lors du Tour de Suisse féminin (12–15 juin) puis masculin (15–22 juin). Chaque vélo sera équipé d’un dispositif capable de déclencher une alerte en cas d’anomalie: arrêt de plus de 30 secondes, sortie de parcours ou changement brusque de vitesse. Bien que facultatif, toutes les équipes ont accepté le matériel, affirme Senn.