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La fillette oubliée par Luciano Darderi tient sa revanche

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La fillette «oubliée» au tournoi de Rome tient sa revanche

Camilla avait été ignorée par le demi-finaliste Luciano Darderi lors de son entrée sur le court vendredi. La suite est fantastique.
18.05.2026, 11:5918.05.2026, 11:59

La scène avait fait jaser sur les réseaux sociaux vendredi. Lors du tournoi de Rome cette saison, les joueurs pénètrent sur le terrain accompagnés d'enfants soignés dans les services d'oncologie romains (une initiative de la Fédération). Mais alors que Casper Ruud avait pris la main de la jeune fille qui l'attendait à l'entrée du court, son adversaire Luciano Darderi était passé tout droit.

Lunettes vissées sur le nez, démarche déterminée, l'Italien avait salué la foule sans voir Camilla. La fillette, visiblement décontenancée, s'était demandée un instant quelle attitude adopter, avant de se décider à faire seule son entrée sur le terrain, dans une solitude totale, quelques mètres derrière un Luciano Darderi visiblement déjà dans son match.

La scène polémique en vidéo:

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Le joueur, battu par Casper Ruud ce jour-là, avait été très critiqué sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes interprétant son attitude comme un manque de respect vis-à-vis de la fillette. Blessé par ses insultes, le joueur s'était publiquement excusé sur les réseaux sociaux, invoquant un oubli:

«C'était un geste involontaire, survenu à un moment de grande concentration et de tension. Ceux qui me connaissent bien savent à quel point j'ai toujours été proche des fans et le respect que je ressens pour toutes les personnes qui font partie de ce sport.»

Luciano Darderi avait ensuite appelé personnellement Camilla pour lui exprimer ses regrets. Il lui avait aussi offert un t-shirt dédicacé, un bouquet de fleurs et l'avait même invité à disputer quelques balles avec lui prochainement.

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Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là pour la fillette, puisque le ministre des Sports et de la Jeunesse, Andrea Abodi, et le président de la Fédération italienne de tennis et de padel, Angelo Binaghi, sont intervenus en sa faveur dimanche. Ils l'ont invitée pour la cérémonie du tirage au sort entre Jannik Sinner et Casper Ruud lors de la finale du tournoi romain.

Camilla a eu la chance de poser avec Jannik Sinner.
Camilla a eu la chance de poser avec Jannik Sinner.Image: X

«De grandes opportunités peuvent naître de grandes déceptions», a salué La Repubblica, avant de consacrer un autre article sur cette finale, cette fois à propose de Jannik Sinner, vainqueur de Casper Ruud en deux sets (6-4 6-4).

(jcz)

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