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Football: Neymar remplacé par erreur avec Santos au Brésil

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Neymar craque à cause d'un malentendu lunaire

La star du foot brésilien était furieuse contre le quatrième arbitre, dimanche, lors d'un match de son équipe Santos. Gros quiproco.
18.05.2026, 09:2418.05.2026, 09:24

Neymar était hors de lui, brandissant frénétiquement devant la caméra de télévision le papier indiquant le changement demandé par son équipe. Mais cela n’a servi à rien. Dimanche, la superstar brésilienne a été remplacée malgré elle lors du match de son équipe, le Santos FC, contre Coritiba (0-3). Un malentendu qui a suscité beaucoup d’agitation.

Que s’est-il passé? Neymar est soigné sur le bord du terrain à la 65e minute après un coup reçu au mollet droit. L’entraîneur de Santos, Cuca, veut profiter de l’occasion pour effectuer un changement. Robinho Junior, à qui Neymar avait récemment donné une gifle à l’entraînement, est prêt à entrer en jeu et doit remplacer le numéro 31, c'est-à-dire l’Argentin Gonzalo Escobar. Mais au lieu de cela, le panneau du quatrième arbitre affiche le numéro 10 de Neymar. L'ex-attaquant de Barcelone et du PSG doit donc céder sa place.

Neymar, ses coéquipiers et des membres du staff protestent vigoureusement. Mais comme Robinho Junior a déjà pénétré sur la pelouse, le changement ne peut plus être annulé.

La scène en vidéo

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Neymar n’a récolté qu’un carton jaune pour ses protestations véhémentes, y compris donc l'agitation du papier – montrant le vrai changement qu'aurait dû afficher sur son panneau le quatrième arbitre – devant la caméra. A ce moment du match, avec un score de 0-3, la rencontre était depuis longtemps pliée et Santos est désormais menacé de relégation.

Sur X, le club de l'Etat de Sao Paulo a pesté:

«Le quatrième arbitre a commis une erreur lors du remplacement. Cela a été confirmé par la retransmission télévisée ainsi que par le papier utilisé par les arbitres pendant le changement. Une erreur inexplicable qui n’a pas été corrigée.»
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A titre individuel, Neymar espère être convoqué pour la Coupe du monde cet été, malgré la situation difficile de son club. Lundi, le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, dévoilera sa liste pour le tournoi organisé aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (du 11 juin au 19 juillet). Meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao, Neymar a disputé son dernier match avec l’équipe nationale en octobre 2023.

(yog)

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