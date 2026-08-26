Roger Federer a pris du plaisir à l'US Open 2026. Image: IMAGO/UPI Photo

Federer bat l'un de ses plus grands rivaux

Invité à l'US Open, Roger Federer a dominé Andy Roddick en match de gala. Le Bâlois a aussi eu droit à une belle ovation et un spectacle de drones en son honneur.

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Roger Federer a signé un retour victorieux sur le court du stade Arthur-Ashe, le central de l'US Open, dans la nuit de mardi à mercredi. Le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem (dont 5 titres à New York) a remporté son duel exhibition face à son ancien rival Andy Roddick 6-3.

Dans leur carrière, le Suisse et l'Américain se sont affrontés 24 fois (21 victoires pour Federer, dont quatre finales de Grand Chelem).

Sous les yeux de toute sa famille – son père Robert, sa mère Lynette, son épouse Mirka et ses quatre enfants Myla Rose, Charlene Riva, Leo et Lenny –, Federer a montré qu'il n'avait rien perdu de son tennis. A 45 ans, il n'est peut-être plus tout à fait aussi rapide et mobile qu'au début de sa carrière, mais le service du Suisse reste notamment une arme redoutable. Il a en tout cas posé de gros problèmes à Roddick avec sa mise en jeu – comme à l'époque où les deux hommes étaient encore en activité.

Un superbe point de Federer dans ce match de gala 📺 Vidéo: twitter

Bien sûr, à 43 ans, Roddick sait lui aussi toujours très bien servir. Dès sa toute première mise en jeu, l'ancien numéro 1 mondial a envoyé la balle à 215 km/h dans le camp du Suisse. «L'épaule d'Andy travaille toujours aussi dur. Il frappe extrêmement fort au service. Cela faisait des années que je n'avais plus retourné des services pareils», a plaisanté Federer lors d'une interview pendant le match. Roddick lui a répondu:

«Cela reste ma meilleure chance de gagner un point contre Roger: réussir à faire passer mes services à très grande vitesse»

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A 4-3, Federer est parvenu à réaliser le break. Et quelques instants plus tard, après 35 minutes de jeu au total, le Suisse a conclu la rencontre en remportant un nouveau point sur son service. Federer a ensuite également disputé un double aux côtés de John McEnroe face à Roddick et Andre Agassi, qu'il a aussi remporté, 7-5.

L'ovation reçue par Federer 📺 Vidéo: twitter

Des stars et un spectacle de drones

Malgré ce succès et le plaisir manifeste qu'il a pris à jouer, Federer a déjà catégoriquement exclu tout retour. Mais l'importance qu'il conserve pour le tennis, même quatre ans après sa retraite, s'est également reflétée dans le parterre de stars présentes dans les tribunes. Serena Williams a assisté au match, tout comme Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime, Alexandra Eala ou Eva Lys. Le commissaire de la NFL Roger Goodell était lui aussi dans les gradins, de même que des célébrités venues d'autres horizons, comme Anna Wintour, Vera Wang, Kaia Gerber ou Lin-Manuel Miranda.

La présence de Roger Federer a également suscité l'enthousiasme des fans. A la fin de la soirée, le Suisse a reçu une ovation debout de l'ensemble du stade, qui a une nouvelle fois fait monter les larmes aux yeux de sa mère Lynette. Un grand spectacle de drones a également été organisé au-dessus de Lower Manhattan, dessinant dans le ciel des images de Federer – notamment celle du Suisse brandissant le trophée de l'US Open.

La grande semaine de Federer n'est pas encore terminée. Samedi, le Suisse fera son entrée à l'International Tennis Hall of Fame de Newport, sur Rhode Island.

(abu/yog)