Mirra Andreeva a vraiment cru que cette scène avait existé. image: watson

La vainqueure de Roland-Garros s'est fait berner par une pub mythique

Comme beaucoup, Mirra Andreeva (19 ans) pensait que le spot publicitaire culte, avec un service d'Andy Roddick qui se plante dans la terre battue, était vrai. Elle a été grillée en direct dans un podcast.

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Moment cocasse lors d'un épisode du podcast spécialisé en tennis Andy Roddick's Served, diffusé cette semaine. L'ex-numéro 1 mondial (43 ans) recevait, en ligne, la lauréate du dernier Roland-Garros, Mirra Andreeva. Et la naïveté de la jeune Russe (19 ans) a rendu une séquence virale.

Alors que Roddick lui pose des questions sur son service, Mirra Andreeva lui répond: «Je travaille pour servir comme toi». Jusque-là, rien d'incroyable: l'Américain faisait partie des meilleurs serveurs du circuit, doté d'une première balle extrêmement violente. En 2004, il a même établi un nouveau record de vitesse avec 249,4km/h (le record officiel actuel est détenu par son compatriote John Isner, avec un service flashé à 253 km/h en 2016). Andreeva ajoute:

«Comme quand tu as servi cette balle qui s'est plantée dans la terre battue. J'ai vu ça et j'essaie de travailler ça, c'est mon but»

La séquence en question Vidéo: youtube

Au moment où la Russe évoque cette anecdote, Andy Roddick et les deux autres invités sont déjà en train de se marrer. Tentant de garder son sérieux, le vainqueur de l'US Open 2003 répond à Andreeva:

«Ce que tu viens de mentionner, c'était un fake. La balle ne s'est pas plantée. C'était une publicité»

Eclats de rire généraux derrière les micros. Sauf pour Mirra Andreeva, visiblement gênée de s'être fait berner, qui se prend le visage dans les mains après avoir lâché un «What?!».



«Tu n'es pas la première à te faire avoir, Mirra», l'a rassurée Mike Hayden, cofondateur du podcast et présent durant cet épisode, précise Tennis Temple. Et il a entièrement raison. Cette publicité pour la marque de boissons sportives Powerade, sortie en 2002, continue à en rouler plus d'un dans la farine.

La pub d'Andy Roddick pour Powerade Vidéo: twitter

Près de 25 ans plus tard, elle réapparaît régulièrement sur les réseaux sociaux, avec des internautes qui croient dur comme fer que le service ultra-puissant d'Andy Roddick s'est véritablement planté dans la terre battue (ce qui n'est certainement jamais arrivé sur le circuit...).

Il faut dire que ce spot publicitaire a été particulièrement bien réalisé, et cela bien avant l'arrivée de l'IA. Grâce à une mise en scène et un jeu d'acteur impeccables, on a l'impression qu'Andy Roddick dispute un vrai match. D'autant plus que sur la version généralement publiée sur les réseaux sociaux, l'image avec la bouteille Powerade à la fin de la séquence est coupée.

Andy Roddick était l'un des meilleurs serveurs du circuit, avec une première balle extrêmement puissante. Image: keystone

S'en suit un dialogue sympa entre Roddick et Andreeva, où l'Américain dévoile les coulisses du tournage:

«Ils ont coupé la balle, et ce n'était même pas de la terre battue. Ils ont juste peint le sol en orange et, ensuite, ils ont mis du maquillage autour»

«Tu viens de tout gâcher, je suis un peu déçue», lui répond avec humour l'actuelle numéro 5 mondiale. «Je ne voulais pas être le relais de fake news», rétorque Roddick.

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Vous pouvez désormais l'avouer: comme Mirra Andreeva, vous y avez aussi cru, hein?