La vainqueure de Roland-Garros s'est fait berner par une pub mythique
Moment cocasse lors d'un épisode du podcast spécialisé en tennis Andy Roddick's Served, diffusé cette semaine. L'ex-numéro 1 mondial (43 ans) recevait, en ligne, la lauréate du dernier Roland-Garros, Mirra Andreeva. Et la naïveté de la jeune Russe (19 ans) a rendu une séquence virale.
Alors que Roddick lui pose des questions sur son service, Mirra Andreeva lui répond: «Je travaille pour servir comme toi». Jusque-là, rien d'incroyable: l'Américain faisait partie des meilleurs serveurs du circuit, doté d'une première balle extrêmement violente. En 2004, il a même établi un nouveau record de vitesse avec 249,4km/h (le record officiel actuel est détenu par son compatriote John Isner, avec un service flashé à 253 km/h en 2016). Andreeva ajoute:
La séquence en question
Au moment où la Russe évoque cette anecdote, Andy Roddick et les deux autres invités sont déjà en train de se marrer. Tentant de garder son sérieux, le vainqueur de l'US Open 2003 répond à Andreeva:
Eclats de rire généraux derrière les micros. Sauf pour Mirra Andreeva, visiblement gênée de s'être fait berner, qui se prend le visage dans les mains après avoir lâché un «What?!».
«Tu n'es pas la première à te faire avoir, Mirra», l'a rassurée Mike Hayden, cofondateur du podcast et présent durant cet épisode, précise Tennis Temple. Et il a entièrement raison. Cette publicité pour la marque de boissons sportives Powerade, sortie en 2002, continue à en rouler plus d'un dans la farine.
La pub d'Andy Roddick pour Powerade
Près de 25 ans plus tard, elle réapparaît régulièrement sur les réseaux sociaux, avec des internautes qui croient dur comme fer que le service ultra-puissant d'Andy Roddick s'est véritablement planté dans la terre battue (ce qui n'est certainement jamais arrivé sur le circuit...).
Il faut dire que ce spot publicitaire a été particulièrement bien réalisé, et cela bien avant l'arrivée de l'IA. Grâce à une mise en scène et un jeu d'acteur impeccables, on a l'impression qu'Andy Roddick dispute un vrai match. D'autant plus que sur la version généralement publiée sur les réseaux sociaux, l'image avec la bouteille Powerade à la fin de la séquence est coupée.
S'en suit un dialogue sympa entre Roddick et Andreeva, où l'Américain dévoile les coulisses du tournage:
«Tu viens de tout gâcher, je suis un peu déçue», lui répond avec humour l'actuelle numéro 5 mondiale. «Je ne voulais pas être le relais de fake news», rétorque Roddick.
Vous pouvez désormais l'avouer: comme Mirra Andreeva, vous y avez aussi cru, hein?