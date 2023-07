Cette scène révolte les cracks du tennis

Se sentant flouée par l'arbitrage et irritée par son adversaire, la tenniswoman chinoise Shuai Zhang a abandonné – en larmes – pendant son match du 1er tour du tournoi de Budapest. Son opposante a célébré sa victoire comme si de rien n'était. Le circuit est indigné.

Le genre de scène que l'on voit plutôt dans les tournois amateurs, notamment en Suisse romande, où les joueurs s'auto-arbitrent. Il suffit parfois que l'un des adversaires ait l'impression de se faire voler un point et lâche dans la foulée une phrase du genre: «Ok, c'est bon, t'es content, t'as gagné! Moi je refuse de jouer dans ces conditions, je me barre!»

C'est à peu près ce qu'il s'est passé mardi lors du premier tour du tournoi WTA 250 de Budapest, un événement qui regroupe pourtant des tenniswomen professionnelles, qui plus est arbitrées par des officiels.

Dans le premier set de son duel l'opposant à la Hongroise Amarissa Toth, à 5 jeux partout, la Chinoise Shuai Zhang (WTA 45) conteste un point accordé à son adversaire. Elle a l'impression – apparemment à raison – que sa balle a touché la ligne et que le point doit donc lui revenir. Malgré sa demande, l'arbitre refuse de venir vérifier la trace. Zhang exige alors la venue du superviseur, qui ne se présente toutefois pas sur le court. Un point plus tard, Amarissa Toth (20 ans, 548e joueuse mondiale) vient de sa propre initiative, sourire en coin, effacer la fameuse trace, histoire que son opposante ne puisse plus la contester. Le tout sous les applaudissements de quelques spectateurs. De quoi mettre la Chinoise hors d'elle.

Après un dialogue virulent avec Toth, Shuai Zhang retourne sur son banc à la fin du jeu. Elle fond en larmes et, incapable psychologiquement de poursuivre le match, va serrer la main de l'arbitre et d'Amarissa Toth en signe d'abandon. La Hongroise a alors une réaction des plus anti-sportives: à peine Zhang a tourné les talons qu'elle fête sa victoire (tronquée, avouons-le) en levant les bras au ciel, comme si elle venait de l'emporter à la régulière après un dur combat.

L'abandon de Shuai Zhang et la célébration de Toth en vidéo 📺 Vidéo: watson

Ce manque d'empathie et de fair-play a scandalisé le monde du tennis. Certaines joueuses – dont la récente finaliste de Wimbledon Ons Jabeur – et même joueurs (le Canadien Denis Shapovalov) ont pris leur clavier pour s'indigner sur Twitter. Florilège👇

Ons Jabeur (WTA 6) «Tout mon soutien à Shuai. Ce n'est pas acceptable»

Victoria Azarenka (WTA 19) «Là on atteint un niveau encore plus élevé de comportement anti-sportif. Juste incroyable»

Maria Sakkari (WTA 9) «Shuai Zhang est la joueuse la plus sympa du circuit! Cette Toth devrait être bannie du circuit»

Ajla Tomljanovic (WTA 63) «Un comportement absolument dégoûtant. En serrant la main de l'arbitre et de cette fille, Shuai est bien plus sympa que beaucoup d'autres parmi nous ne l'auraient été»

Monica Puig (Championne olympique 2016) «C'est dégueulasse. Voir Shuai sur le banc m'a rendue si triste. Elle ne méritait pas ça»

Urszula Radwanska (ex-WTA 29) «Le trophée du comportement anti-sportif cette année revient à Amarissa Toth»

Daria Saville (ex-WTA 45) «Zéro respect pour cette Toth. Zéro! Je me sens tellement mal pour Shuai»

Daria Saville (encore) «Toth a "gagné" ce point et "gagné" ce match mais sa réputation est ruinée»

Denis Shapovalov (ATP 23) «Arff la célébration. C'est tellement moche»

Pas certain, effectivement, qu'Amarissa Toth ait droit à de grands sourires dans les vestiaires et allées des tournois où elle participera ces prochaines semaines...