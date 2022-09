Roger Federer est constamment suivi par des caméras à la Laver Cup, y compris dans les vestiaires ou au restaurant. Image: keystone

Une caméra suit Federer partout à Londres, et il y a une bonne raison

Le futur retraité est constamment filmé à la Laver Cup, même dans ses moments les plus intimes. Le Bâlois a une idée derrière la tête.

Simon Häring / ch media

Chaque fois que Roger Federer soulevait un trophée, il n'y avait pas que les flashs des photographes qui crépitaient, mais aussi celui de sa femme, Mirka. Elle a toujours veillé à ce que les moments spéciaux de la carrière de son mari soient immortalisés dans l'album de famille.

Quand le Bâlois a annoncé sa retraite le jeudi 15 septembre, peu après 15 heures, il était entouré de Mirka et de ses parents, Robert et Lynette. Autrement dit, un petit cercle intime. Et ce n'est pas un hasard: les derniers jours et les dernières heures de la carrière de Federer sont filmées par une équipe de tournage, comme la star l'a révélé mardi. Jusqu'à maintenant, Federer n'avait pas d'enregistrements personnels de sa carrière. «C'est pourquoi il était important pour moi de le faire», a-t-il expliqué.

La Laver Cup, dernier théâtre où le Maître se produira comme tennisman professionnel. Image: keystone

Des cinéastes qui se frottent les mains

Londres, ce mardi, dans une pièce reculée et faiblement éclairée de la O2 Arena, où a lieu la Laver Cup. Le Bâlois, en jean et pull-over, offre le café aux quelques personnes qui l'accompagnent. Tapi dans un coin, un homme filme discrètement la scène. Il capte avec sa caméra chaque geste et chaque émotion de Federer. Il est aussi là quand le tennisman suisse rencontre Rafael Nadal pour la première fois depuis l'annonce de sa retraite. En fait, ce caméraman est là tout le temps. Quand Federer se prépare dans les vestiaires avant l'entraînement public. Quand il se restaure. Chez le physiothérapeute. Pendant le trajet vers l'hôtel. Partout.

Même s'il estime que le moment est bien choisi, Roger Federer est émotionnellement bouleversé par ces adieux. Il rira et pleurera. Sur le court, mais aussi à côté, quand normalement aucune caméra n'est braquée sur lui. Des larmes, de la joie, de la tristesse, du désespoir aussi, les moments les plus intimes d'une icône du sport. Autrement dit: tout ce qui fait rêver les cinéastes pour leur scénario.

A Londres, Federer est scruté par les objectifs dans chaque recoin. image: keystone

Federer affirme qu'il ne sait pas encore s'il utilisera ces enregistrements ni sous quelle forme. Mais pas besoin d'avoir fin nez pour sentir l'intérêt que ces images suscitera auprès des plateformes de streaming.

Dans le genre, le meilleur exemple est la série en dix épisodes The Last Dance, qui documente la dernière saison de Michael Jordan aux Chicago Bulls. Pendant 22 ans, le basketteur a gardé le matériel exclusif sous clé avant de le rendre accessible sur Netflix en 2020. Avec un succès retentissant: chaque épisode a été regardé en moyenne par sept millions de personnes.

Un ambassadeur et une proposition royale

Roger Federer reste un support publicitaire et un entrepreneur. Il veut aussi continuer à jouer des matchs d'exhibition, histoire de récolter des fonds pour sa fondation. Federer ne disparaîtra pas de la scène publique, mais il retrouve désormais le contrôle du moment et de l'endroit où il souhaite être au centre de l'attention.

En raison de blessures, il n'a joué que 20 matchs ces deux dernières années et demie, mais il est devenu pour la première fois en 2020 le sportif le mieux payé du monde. Le magazine économique Forbes a chiffré ses revenus à 106 millions de dollars. Federer a empoché 130 millions de dollars en tournois sur l'ensemble de sa carrière, mais la majeure partie de sa fortune, estimée à un milliard de dollars, provient de ses cachets, de ses contrats publicitaires et de ses exhibitions, comme en 2013 et 2019 en Amérique latine, où il a engrangé près de 10 millions de dollars en l'espace d'une semaine à chaque fois.

Roger Federer avait participé à deux tournées très lucratives de matchs exhibition en Amérique latine. image: keystone

A l'avenir, le Bâlois restera incontournable: il fait de la publicité pour des voitures, du chocolat, des montres de luxe, des machines à café et du champagne. Et il rêve déjà d'un match d'adieu qui devrait avoir lieu dans six à neuf mois. Le Real Madrid veut le voir jouer contre Rafael Nadal au stade Bernabéu.

C'est certain, Federer ne perdra rien de sa valeur marchande. Parce qu'il représente des valeurs telles que la loyauté, la stabilité et la fiabilité, non seulement en tant que sportif, mais aussi en tant qu'homme.

Un boulet, de la clairvoyance et une mine d'or

Ses succès sur le terrain ne sont qu'une des raisons de sa richesse. Les valeurs qu'il incarne sont bien plus importantes, même si ses détracteurs lui reprochent parfois son manque de personnalité. Après que Tiger Woods soit devenu un boulet pour ses partenaires en raison de son infidélité conjugale, la stabilité et la fidélité à la marque sont devenues des arguments encore plus centraux. Comme athlète ou comme homme, Roger Federer les représente parfaitement.

Federer a été l'égérie de plusieurs marques, comme ici un fabricant de produits laitiers suisses en 2003. image: keystone

«Je plaisante toujours en disant à Roger: "Tu as eu tellement de succès sur les courts de tennis, mais je te promets que tu en auras encore plus quand tu arrêteras le tennis"», confiait un jour son manager, Tony Godsick, au New York Times. Il était visionnaire.

Comme l'est Roger Federer: faire documenter ses derniers jours et dernières heures avant son départ à la retraite témoigne de sa clairvoyance d'entrepreneur. De tels enregistrements ne servent pas uniquement à combler les rêves des réalisateurs. Ils sont aussi une mine d'or avec un potentiel de plusieurs millions.

Adaptation en français: Yoann Graber