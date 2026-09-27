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Swiss Olympic doit se serrer la ceinture

Switzerland - Economy, Business &amp; Finance - International Olympic Committee IOC LAUSANNE, SWITZERLAND - JULY 21: The Olympic rings are pictured outside the headquarters of the International Olympi ...
Swiss Olympic souhaite réduire ses coûts au sein de son secrétariat de 1,7 million de francs, et supprimer 6,6 postes à temps plein.Image: www.imago-images.de

Swiss Olympic doit se serrer la ceinture

Swiss Olympic doit faire des économies. Comme le rapporte le «SonntagsBlick» de ce dimanche, l'organisation faîtière du sport helvétique doit combler un déficit de 5 millions de francs pour 2027.
27.09.2026, 17:2827.09.2026, 17:28

Swiss Olympic souhaite réduire ses coûts au sein de son secrétariat de 1,7 million de francs, et supprimer 6,6 postes à temps plein. Cela correspond à un poste à temps plein sur douze. «Cela entraîne malheureusement trois licenciements», a déclaré Fabio Gramegna, porte-parole de Swiss Olympic.

L'association va réaliser le reste des économies grâce aux départs naturels. Une stratégie de transition est prévue pour 2027 et 2028, avant qu’une stratégie à plus long terme ne soit mise en œuvre à partir de 2029.

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Les répercussions sur la candidature suisse prévue pour les Jeux olympiques d'hiver de 2038 ne sont pas encore connues. La situation financière, conjuguée au nouveau modèle de subventionnement prévu, suscite le mécontentement de plusieurs fédérations sportives. Le Parlement du sport se prononcera sur la marche à suivre en novembre. (sda/lausanne)

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