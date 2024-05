Dominic Thiem n'a pas obtenu d'invitation pour Roland-Garros 2024. image: keystone

Cette décision de Roland-Garros fait scandale

Dominic Thiem, double finaliste à Paris et bientôt retraité, n'a pas reçu d'invitation des organisateurs. Un choix qui écœure de nombreux fans de tennis.

Avant même ses premiers matchs, Roland-Garros a créé une grosse polémique. La raison? L'absence de Dominic Thiem dans la liste des wild cards, ces invitations que les organisateurs attribuent aux joueurs qui n'ont pas un classement suffisant pour intégrer le tableau principal.

De nombreux internautes et plusieurs médias se sont indignés de cette décision communiquée mardi soir. Ils estiment que l'Autrichien, double finaliste du Grand Chelem parisien (2018 et 2019) mais retombé à la 117e place mondiale, aurait mérité cet honneur. D'autant plus que le vainqueur de l'US Open 2020 vient d'annoncer qu'il rangera définitivement sa raquette à la fin de la saison et qu'il disputera donc son dernier Roland-Garros.

Dominic Thiem avait montré une belle résistance à Rafael Nadal lors de la finale de 2019. Image: keystone

«Une décision absolument choquante», «c'est honteux», «un manque de respect», «ce n'est pas juste du tout»: les mots des internautes sur le réseau social X sont forts. «Une bien triste façon de (ne pas) rendre hommage au meilleur joueur de Roland-Garros de la période 2016-2020 derrière un certain Rafael Nadal», déplore pour sa part le journaliste Douglas de Graaf dans son commentaire pour Ouest-France.

Il met en avant le palmarès et l'aisance de Dominic Thiem à la Porte d'Auteuil – double finaliste et double demi-finaliste, l'Autrichien avait notamment pris un set à Nadal en finale en 2019 – pour s'offusquer du choix des organisateurs:

«En optimisant son jeu pour la terre battue et celle de Roland-Garros, Thiem a montré la voie aux innombrables tennismen qui s’attaquent à la Porte d’Auteuil chaque année avec l’envie de bien y figurer. Il était temps de rendre à Dominic Thiem tout ce qu’il a apporté à Roland-Garros, mais Roland-Garros n’a pas jugé bon de lui rendre la pareille.» Douglas de Graaf, dans Ouest-France

Le système des wild cards à Roland-Garros Huit wild cards (invitations) sont distribuées pour le tableau principal. Comme le rappelle Ouest-France, deux d'entre elles reviennent systématiquement à un Australien et un Américain dans le cadre d’accords. Deux autres sont offertes selon le classement ATP et les résultats dans les tournois en France en 2024. Il en reste donc quatre. Les heureux élus cette année sont tous français: il y a la star locale Richard Gasquet, Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 123), Harold Mayot (130) et Terence Atmane (137).



De son côté, le site spécialisé Tennis Legend parle d'«un immense manque de respect» envers l'ex-numéro 3 mondial. Même son de cloche chez Tennis Temple, qui écrit que cette décision «a de quoi choquer» et estime que Thiem «méritait sans doute une attention bien plus marquée de la part du tournoi et de la fédération (française)».

Français privilégiés

Directement interpellé sur les réseaux sociaux, le tennisman français Lucas Pouille est d'un autre avis. «Certes il (Thiem) mérite, il a une carrière extraordinaire. Mais les jeunes qui sont entre la 110e et la 130e (place) la méritent également. Je trouve ça normal de les privilégier», a-t-il tranché sur X.

Comme le rappelle Douglas de Graaf, «traditionnellement, Roland-Garros se montre plus frileux que les autres tournois du Grand Chelem pour confier ses invitations à des étrangers, même s’il s’agit d’anciens membres du top 5 ayant marqué leur sport à une période donnée».

Et vous, ça vous scandalise que Thiem n'ait pas reçu d'invitation pour Roland-Garros? Oui, une invitation aurait été la moindre des choses pour honorer son superbe palmarès Non, le tournoi a raison de privilégier des jeunes tennismen locaux

Un constat validé par le compte spécialisé sur X Jeu, set et maths: depuis 2003, seules quatre wild cards ont été délivrées à des tennismen étrangers. Il s'agit de Michael Chang (2003), Gustavo Kuerten (2008), Gaston Gaudio (2009) et Andy Murray (2020). A l'exception de Murray, tous avaient remporté le tournoi. Mais l'Ecossais, double champion olympique et lauréat de trois titres du Grand Chelem, détient un formidable palmarès.

Dominic Thiem devra donc passer par les qualifications pour espérer intégrer le tableau principal. Elles débuteront le 20 mai.