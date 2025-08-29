assez ensoleillé18°
US Open: Vive altercation entre Townsend et Ostapenko

«Je ne suis pas raciste»: vive altercation à l'US Open

Un échange tendu a opposé Taylor Townsend à Jelena Ostapenko après leur match du deuxième tour, jeudi à l'US Open. La séquence a tellement fait réagir que la Lettonne a dû se défendre d'accusations de racisme.
29.08.2025, 09:2729.08.2025, 09:27
Taylor Townsend a exulté jeudi sur le court n°11 de l'US Open. Et pour cause: elle s’est imposée en deux sets (7-5, 6-1) face à la tête de série n°25, Jelena Ostapenko, se qualifiant pour le troisième tour d’un Grand Chelem pour la première fois depuis deux ans.

Cependant, sa joie décomplexée et ses cris de rage n’ont pas plu à son adversaire, qui ne s’est pas privée de le lui faire savoir au moment de la poignée de main. «Tu n’as aucune classe, aucune éducation», a ainsi lâché la Lettone. S’en est suivie une explication tendue entre les deux joueuses, Townsend reprochant à Ostapenko de mal gérer ses défaites. Cela, sous les huées du public, attisées par l’Américaine elle-même.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

Vidéo: twitter

Plus tard, en conférence de presse, Taylor Townsend est revenue sur l’altercation et a révélé quelques détails à ce sujet. «Elle m’a dit que je n’étais pas instruite (...), que ça allait chauffer la prochaine fois que nous nous affronterons à l’extérieur des Etats-Unis. J’ai répondu: “J’ai hâte, viens me chercher”. Je n’ai jamais eu peur dans une situation comme celle-là», a-t-elle fait savoir.

Un journaliste lui a alors demandé si son adversaire avait tenu des propos à caractère raciste. Ce à quoi la tenniswoman, qui est Afro-Américaine, a répondu: «Ça n’a pas été le cas, mais vous savez, il y a ce stigmate associé à notre communauté qui ne serait “pas instruite” et tout ça, alors qu’il n’y a rien de plus faux. Donc, qu’il y ait eu des sous-entendus à connotation raciste ou pas, vous devrez lui poser la question».

Ni une ni deux, Ostapenko a reçu de nombreux messages sur les réseaux sociaux l’accusant de racisme, comme elle l’a elle-même indiqué dans une publication. «Je ne suis pas raciste, je respecte tous les peuples du monde. Pour moi, ça n’a aucune importance d’où vous venez», a-t-elle également écrit.

Pied de nez magistral adressé aux organisateurs de l'US Open

La joueuse en a profité pour expliquer sa réaction à l’issue de sa défaite contre Townsend. Selon elle, son adversaire a été «irrespectueuse» pendant le match, ne s’étant pas excusée après avoir marqué un point alors que la balle avait touché le filet. «Il y a des règles non écrites au tennis que la plupart des joueurs suivent, et c’était la première fois que ça m’arrivait sur le circuit.»

Un autre élément a aussi agacé Ostapenko: le déroulement de l’échauffement entre les deux joueuses. La Lettonne a regretté que l’Américaine ait commencé les échanges à la volée, comme elle le fait depuis longtemps en tant que spécialiste du double, au lieu de démarrer depuis la ligne de fond, conformément à la tradition. Une broutille.

Annoncée favorite du tournoi de double féminin avec sa partenaire Katerina Siniakova, Taylor Townsend poursuit donc son chemin en simple, et affrontera samedi la jeune prodige Mirra Andreeva au troisième tour de l’US Open.

(roc)

