bien ensoleillé21°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Pied de nez magistral adressé aux organisateurs de l'US Open

Pied de nez magistral adressé aux organisateurs de l&#039;US Open
La paire Vavassori-Errani a conservé son titre à l'US Open.image: Getty

Pied de nez magistral adressé aux organisateurs de l'US Open

En bouleversant totalement le format de son double mixte, l’US Open affichait son intention de remplacer les spécialistes de la discipline par les superstars du simple. Raté côté palmarès.
22.08.2025, 16:5222.08.2025, 16:52
Romuald Cachod
Plus de «Sport»

L’US Open a toujours été un tournoi précurseur. La preuve: cela fait très longtemps que ses qualifications sont accessibles gratuitement au public.

Cette année, les spectateurs se rendant en avance à Flushing Meadows ont aussi pu assister – sans débourser le moindre dollar – à plusieurs matchs de double mixte: ceux disputés sur le stade Louis Armstrong, la seconde antre du site new-yorkais.

Le retour de Roger Federer semble parfaitement calculé

Cette évolution résultait d’un aménagement du calendrier, introduit dans le cadre d’une réforme globale ayant profondément modifié la structure du tournoi.

Le double mixte de l’US Open s'est déroulé sur deux jours, en marge des qualifications, avec des sets nettement raccourcis. Cette nouvelle formule visait, tout comme la prime d’un million de dollars considérablement augmentée, à attirer les stars des simples masculin et féminin, automatiquement qualifiées ou conviées sur invitation.

Mais si la gratuité des premiers matchs disputés à Flushing Meadows est louée, on ne peut pas en dire autant des transformations apportées au tournoi mixte.

Il y a certes un point positif, comme l'a souligné l'Italien Andrea Vavassori: «La meilleure chose que nous puissions retirer de ces deux jours, c'est que plus de gens ont découvert le double mixte».

L'US Open veut booster le tennis avec une nouvelle formule

Cependant, le format adopté a suscité la colère des spécialistes, tout simplement ignorés par les organisateurs. Parmi les seize équipes engagées, seule la paire Vavassori-Errani, tenante du titre, incarnait véritablement l’esprit du double. Les autres binômes: des associations Alcaraz-Raducanu, Zverev-Bencic ou encore Ruud-Swiatek.

La paire Verbeek-Siniakova, elle, n’a pas été invitée. Pourtant, elle s’était imposée début juillet en finale du double mixte à Wimbledon. «Quand les deux meilleurs joueurs de double ne sont même pas conviés, c’est qu’il n’y a plus rien à dire», avait ainsi pesté la Tchèque Katerina Siniakova il y a quelques semaines. Des propos dans lesquels Nicolas Mahut, fervent défenseur du double, s’est retrouvé.

«L’organisation doit annoncer que le double mixte est terminé, et que c’est une exhibition mixte avant l’US Open. Mais ce n’est plus un Grand Chelem, c’est un tournoi d’exhibition»
Nicolas Mahut

Autre point qui a fait jaser: le fait que les spécialistes du double – ces éternels laissés-pour-compte – aient été privés d’un tournoi du Grand Chelem, et donc d’une importante manne financière.

S’ajoutent à cela les nombreux forfaits de dernière minute qui ont émaillé la compétition. Jannik Sinner, Jasmine Paolini, Aryna Sabalenka, Grigor Dimitrov, Nick Kyrgios ou encore Stefanos Tsitsipas ont tous renoncé, portant un coup au sérieux de l’événement, dont la valeur sportive peut légitimement être remise en question.

En effet, c’est bien la paire Vavassori-Errani qui a remporté jeudi le double mixte de l'US Open. «Cette victoire est pour tous les joueurs de double qui n’ont pas pu disputer le tournoi», a lancé l’Italienne qui, avec son partenaire, a notamment battu les duos Fritz-Rybakina, Rublev-Muchova et Ruud-Swiatek. Des binômes fraîchement formés et pas toujours familiers avec les spécificités de la discipline.

Plus d'articles sur le sport

Cette scène en dit beaucoup sur la mentalité du LS en Coupe d'Europe
de Yoann Graber
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
de Yoann Graber
Ces stars de l'athlétisme se sont baignées (presque) incognito à Lausanne
de Marine Brunner
Le coach du LS a fait une chose inhabituelle avant d'affronter Besiktas
de Yoann Graber
De leader à pestiféré: le volcan marseillais a brûlé Adrien Rabiot
de Sven Papaux
Chaque mètre rapporte une fortune à la star d'Athletissima
de Julien Caloz
Ce trail romand offre des récompenses uniques au monde
de Julien Caloz
«Beaucoup sous-estiment ce qui nous attend avec Bâle contre Copenhague»
de Céline Feller, Christoph Kieslich et Jakob Weber
Inconscients du danger, ils jouent avec la mort en Valais
de Julien Caloz
3
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
de Romuald Cachod
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
de Julien Caloz
1
On a fait une rencontre improbable dans un café romand
de Julien Caloz
Ce tennisman est disqualifié pour une raison à peine croyable
de florian vonholdt
Ce sommet valaisan cache une terrible réalité
de Julien Caloz
«Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement»
de François Schmid-Bechtel et Simon Häring
Elise Chabbey est une championne ultime
de Julien Caloz
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
de Jakob Weber et Céline Feller
Ce minuscule club vit un véritable conte de fées
de Ralf Meile
Les coachs des équipes pros ont un défi inhabituel en Coupe de Suisse
de Yoann Graber
Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau
de Yoann Graber
Thèmes
Les travaux à Lausanne
1 / 13
Les travaux à Lausanne

La gare de Lausanne
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Voici le champion du monde de yo-yo
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
2
Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition
3
Rösti veut une nouvelle taxe routière: le montant interroge
«Beaucoup sous-estiment ce qui nous attend avec Bâle contre Copenhague»
Le FC Bâle reçoit le champion du Danemark ce mercredi (21h00), en match aller du barrage de Ligue des champions. Le coach rhénan, Ludovic Magnin, se confie.
Ludovic Magnin, vous vous définissez comme un rêveur. Ces derniers jours, à quelle fréquence avez-vous rêvé de l’hymne de la Ligue des champions?
LUDOVIC MAGNIN: (Il sourit) Entendre cet hymne est l’une des plus grandes émotions du football. Dans toute ma carrière, j’ai joué peu de matchs de Ligue des champions (11 en phase de groupes et 4 en qualification), ce qui montre combien il est difficile d’y accéder. Pour un club suisse, c’est encore plus compliqué que ce que j’ai connu en Allemagne. Alors oui, bien sûr, j’en rêve.
L’article