Henry Bernet perpétue la tradition helvétique du revers à une main. Image: Imago/Jürgen Hasenkopf

Ce tennisman suisse marche sur les pas de Roger Federer

Le jeune Henry Bernet, 17 ans, a battu ce samedi Fabio Fognini au premier tour des qualifications du tournoi de Bâle, et n'est plus qu'à un match du tableau principal. Son parcours ressemble étrangement à celui de sa Majesté.

Henry Bernet est l'un des nouveaux visages du tennis suisse. Son nom ne parle pas encore au grand public. Or le garçon s'est révélé au printemps dernier, en se qualifiant pour les quarts de finale du tournoi juniors de Roland-Garros. Son parcours a pris fin contre l'Américain Kaylan Bigun, d'un an son aîné.

A l'époque, Bernet avait fait sensation, en battant le n°1 juniors, le Norvégien Nicolai Budkov Kjaer, mais aussi parce qu'il partage de nombreux points communs avec Roger Federer. Le joueur est Bâlois. Il a renvoyé ses premières balles au Old Boys Tennis Club, là où tout a débuté pour le «Maestro». Henry Bernet est également un fervent supporter du FC Bâle et lui aussi manie le revers à une main, à une époque où ce geste tend à disparaitre.

Son père se nomme Robert. Comme celui de Roger Federer. La comparaison est donc toute trouvée et pourrait perdre le joueur avant même qu'il ne lance réellement sa carrière. Or Henry Bernet n'est pas marqué par une quelconque pression. «Il y a beaucoup de similitudes. Ces comparaisons sont donc compréhensibles. Mais je ne me mets pas la pression pour autant, car il paraît impossible de devenir aussi bon que Roger», a-t-il déclaré à CH Media, groupe auquel watson appartient, en marge des Swiss Indoors.

«Roger était meilleur à 17 ans que je ne le suis aujourd'hui» Henry Bernet

Or le Bâlois progresse vite, voire même très vite. Sa première en Challenger à Zoug cet été en est la preuve. Bernet a atteint les quarts de finale et a éliminé Ryan Nijboer (399) ainsi que Juan Pablo Varillas (165), que la Suisse a retrouvé en Coupe Davis, en septembre à Bienne. Ces performances ont permis au Suisse de faire un bond au classement. Il est entré dans le Top 1000 et figure aujourd'hui au 940e rang mondial. Il se trouve dans le même temps à la 26e place chez les juniors, aucun Suisse ne fait mieux.

Henry Bernet a néanmoins eu besoin d'une wild card pour disputer les qualifications à Bâle, tout comme Roger Federer en avait reçu une, en 1998, lorsqu'il effectuait ses grands débuts aux Swiss Indoors, au même âge. Seule différence: RF était invité à participer au tableau principal.

Il avait alors hérité d'André Agassi, futur finaliste de l'événement.

Le jeune Bernet n'a pas reçu le même privilège. Or il pourrait lui aussi disputer le premier tour du tournoi de Bâle à 17 ans, en empruntant son propre chemin, via des qualifications toujours exigeantes. Le Bâlois s'est brillamment imposé ce samedi face au fantasque Fabio Fognini, actuel 79e mondial, en deux sets 6/3, 7/6 (4). Il n'est plus qu'à un match de l'exploit. Ce sera contre son compatriote Jérôme Kym, tombeur du Français Arthur Rinderknech après lui sur le court central.