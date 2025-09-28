en partie ensoleillé15°
ATP Pékin: Musetti s'énerve contre le public qui tousse

Lorenzo Musetti of Italy reacts during play against Giovanni Mpetshi Perricard of France in a men&#039;s singles match for the China Open tennis tournament in Beijing, China, Friday, Sept. 26, 2025. ( ...
Lorenzo Musetti vit une semaine mouvementée au tournoi ATP de Pékin. Image: KEYSTONE

Une star du tennis crée un nouveau scandale «raciste» en Chine

Lorenzo Musetti s'est emporté, vendredi en plein match, contre le comportement de certains spectateurs à Pékin. Avec des paroles insultantes.
28.09.2025, 18:5528.09.2025, 18:55
Yoann Graber
Yoann Graber

Il y a dix jours, la tenniswoman américaine Taylor Townsend créait un scandale en Chine. En marge du Final 8 de la Billie Jean King Cup à Shenzhen, la numéro 1 mondiale de double publiait une vidéo sur Instagram où elle se montrait choquée en découvrant la nourriture locale, au buffet de son hôtel. Elle a ensuite commenté avec dégoût les plats proposés.

De quoi vexer profondément les Chinois, qui ont – pour certains – exprimé leur colère sur les réseaux sociaux contre Townsend.

Vendredi, c'est Lorenzo Musetti qui a engendré une nouvelle grosse polémique «culturelle» au tournoi ATP 500 de Pékin. Juste après avoir commis une faute directe lors d'un point important de son 16e de finale contre Giovanni Mpetshi Perricard, l'Italien (23 ans) s'est énervé en fustigeant le comportement de spectateurs, qui l'ont visiblement perturbé. Vociférant dans sa langue natale, il a même été insultant, comme le rapporte Tennis Actu:

«Ces putains de Chinois… Ils toussent tout le temps!»

L'actuel 9e mondial a joint les gestes à la parole: il s'est tenu le cou et, juste avant de servir, a imité une toux bruyante.

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

Si certains spectateurs ont rigolé juste après l'imitation de Musetti, ses paroles ont ensuite entraîné un tollé sur les réseaux sociaux, comme le souligne toujours Tennis Actu. «Le niveau de racisme flagrant au cours de la dernière semaine et demie... Une bande d'ignorants privilégiés», a condamné un internaute. Un autre a fait part de sa lassitude:

«On peut faire un match asiatique sans qu'un joueur soit raciste? Oh là là, je suis tellement fatigué.»

L'affaire Taylor Townsend👇

La vidéo de cette tenniswoman fait scandale

Ce dimanche, Lorenzo Musetti a reçu un accueil glacial quand il est entré sur le court pour affronter Adrian Mannarino. De nombreux spectateurs ont bruyamment hué le demi-finaliste du dernier Roland-Garros. Après sa victoire (6-3, 6-3), il a toutefois salué ce même public et lui a adressé des excuses, en baissant la tête et joignant ses mains. Un pardon visiblement pas accepté par tous les spectateurs, certains continuant à siffler l'Italien.

Excuses sur Instagram

Auparavant, il avait déjà adressé ses excuses aux fans chinois dans un long message sur Instagram. Comme l'avait aussi fait Taylor Townsend. «Mes paroles ne s'adressaient qu'à quelques personnes dans le public qui toussaient à répétition et perturbaient le jeu. Elles n'étaient en aucun cas destinées au peuple chinois», a écrit Lorenzo Musetti. Il a poursuivi:

«J'éprouve beaucoup de remords. J'ai toujours admiré le peuple chinois et j'apprécie vraiment de jouer dans votre pays»
Lorenzo Musetti s'est excusé directement sur le court, dimanche après sa victoire contre Adrian Mannarino.
Lorenzo Musetti s'est excusé directement sur le court, dimanche après sa victoire contre Adrian Mannarino. image: instagram

Au moins, cette histoire a appris à Musetti – qui disputera son quart de finale lundi, contre Learner Tien – qu'il doit toujours garder son sang-froid sur le court, même quand il est irrité par des spectateurs qui toussent. Au risque que ceux-ci le prennent en grippe.

