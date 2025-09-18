bien ensoleillé12°
Tennis

Tennis: Taylor Townsend fait scandale avec une vidéo en Chine

Vidéo: twitter

La vidéo de cette tenniswoman fait scandale

L'Américaine Taylor Townsend a vexé de nombreux Chinois, en marge de la finale de Billie Jean King Cup à Shenzhen.
18.09.2025, 09:2918.09.2025, 09:50
Yoann Graber
Yoann Graber

Les réseaux sociaux sont un outil de communication formidable pour les stars du sport, grâce auquel elles peuvent se mettre en vitrine et échanger avec leurs fans. Mais elles doivent aussi être très vigilantes, car chacun de leur message est décortiqué et partagé des millions de fois. Chaque faux pas peut avoir de lourdes conséquences. La tenniswoman américaine Taylor Townsend (29 ans) en a fait l'amère expérience cette semaine.

Engagée avec les Etats-Unis dans le Final 8 de la Billie Jean King Cup à Shenzhen, en Chine, elle a posté une vidéo en story Instagram qui a fait scandale.

Dans celle-ci, la récente huitième de finaliste de l'US Open fait des gros plans sur les plats du buffet de l'hôtel. Elle ne se contente pas de filmer, mais commente aussi les images avec sa compatriote Hailey Baptiste. Taylor Townsend exprime bruyamment, à plusieurs reprises, sa stupéfaction devant la nourriture avec des expressions comme «What the hell!» («Qu'est-ce que c'est que ça!?» ou «This is crazy!» («C'est fou!»). Elle éclate aussi de rire avec son acolyte, et écrit le commentaire suivant en surimpression:

«C'est la chose la plus folle que je n'ai jamais vue... et les gens mangent ça»

Le tout accompagné d'un emoji au visage horrifié.

La vidéo de Taylor Townsend

Vidéo: twitter

Dans la suite de la vidéo, Taylor Townsend fait un débriefing de deux minutes, face caméra, sur ce qu'elle a vu au buffet. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la nourriture chinoise de cet hôtel ne lui met pas l'eau à la bouche... La numéro 1 mondiale de double commence par confier:

«Je suis tellement choquée par ce que j'ai vu au buffet pour le dîner!»

Elle détaille ensuite, l'air dégoûté, dans des propos repris par Tennis Temple:

«Ces gens tuent littéralement des tortues et des grenouilles, des grenouilles-taureaux. Elles sont empoisonnées, non? Ce ne sont pas celles qui donnent des verrues, des furoncles et tout ça? Et le fait qu’elles soient mijotées avec des piments, des poivrons, des oignons… Vous en avez fait un plat! En résumé, je donnerais un bon 2 sur 10, parce que c’est complètement fou.»

L'Américaine n'oublie pas de préciser qu'elle n'a mangé que des nouilles au buffet.

Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka

Sa vidéo a rapidement fait un bad buzz sur le réseau social chinois Weibo, avec des millions de vues. De nombreux internautes, pas d'accord d'avaler des couleuvres, ont critiqué l'attitude de Taylor Townsend.

Sans doute consciente qu'elle a pu vexer beaucoup de Chinois en moquant leur nourriture – qui fait partie intégrante de la culture d'un pays –, la tenniswoman a supprimé sa story et a publié une seconde vidéo, dans laquelle elle présente ses excuses:

«Je voulais m’excuser du plus profond de mon cœur. Je comprends qu’en tant qu’athlète professionnelle, j’ai la chance de pouvoir voyager à travers le monde et de découvrir différentes cultures, ce qui est l’une des choses que j’aime le plus dans ma profession.Les choses que j’ai dites ne reflètent pas la réalité et je voulais vraiment m’excuser. Je vais faire en sorte de m’améliorer et je suis vraiment reconnaissante de pouvoir représenter mon pays.»

De quoi éviter de passer pour le vilain crapaud.

