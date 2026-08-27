Flavio Cobolli et Belinda Bencic après leur finale en double mixte. image: Keystone

Belinda Bencic a frôlé le sacre à l'US Open

La Suissesse a échoué de peu en finale du double mixte à l’US Open dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle faisait équipe avec l’Italien Flavio Cobolli.

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Belinda Bencic et Flavio Cobolli ont échoué en finale du double mixte dans la nuit de mercredi à jeudi à l'US Open. La paire helvético-italienne s'est inclinée 6-3 1-6 10/6 devant les Tchèques Karolina Muchova et Jakub Mensik.

Tombeurs de Serena Williams/Carlos Alcaraz mardi au 2e tour, Belinda Bencic et Flavio Cobolli se sont hissés en finale en battant les époux Elina Svitolina et Gaël Monfils 4-5 (7/9) 4-1 10/5 mercredi soir. Ils n'ont en revanche pas réussi à renverser la vapeur en finale face à Muchova/Mensik, malgré un deuxième set parfait.

«C'était ma première finale en Grand Chelem, et c'était un moment spécial», a souligné dans son discours d'après-match Belinda Bencic, qui n'a jamais dépassé le stade des demi-finales en simple dans un tournoi majeur.

«J'ai apprécié chaque match. Merci à toi Flavio, pour toute l'énergie positive que tu as amenée. Ce tournoi de double mixte a un super format, et j'espère qu'on pourra remettre ça», a encore expliqué la St-Galloise, qui avait remporté le double mixte à Indian Wells ce printemps au côté de Flavio Cobolli.

«Plus nerveuse qu'en simple»

«Je me sentais plus nerveuse qu'en simple», a poursuivi la double médaillée olympique de 2021 (or en simple, argent en double avec Viktorija Golubic), qui a repris confiance durant ces deux jours de compétition. Elle restait en effet sur un forfait (à Toronto) et un abandon (à Cincinnati) en raison de douleurs à la hanche.

Ce tournoi de double mixte, qui vivait sa deuxième édition à New York avec ce format conçu pour attirer les meilleurs joueurs de simple, va aussi permettre à Belinda Bencic de renflouer son compte en banque. Les finalistes malheureux se partagent 500 000 dollars, les vainqueurs empochant 1 million au total.

(ats/roc)