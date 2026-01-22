assez clair, brumeux-2°
Open d'Australie: Stan Wawrinka bat deux records

Stan Wawrinka of Switzerland celebrates after defeating Arthur Gea of France in their second round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Thursday, Jan. 22, 2026. (A ...
Stan Wawrinka est héroïque à Melbourne, pour son dernier Open d'Australie. Image: keystone

Stan Wawrinka bat deux records à l'Open d'Australie

En dominant le Français Arthur Gea en cinq sets, jeudi au 2e tour à Melbourne, le Vaudois a établi deux nouvelles marques dans l'histoire du tennis.
22.01.2026, 18:5822.01.2026, 19:15
Yoann Graber
Yoann Graber

Stan Wawrinka qui gagne un match épique en Grand Chelem, Pascal Droz qui s'enflamme en commentant la rencontre sur la RTS: jeudi, ce 2e tour de l'Open d'Australie avait un parfum qui sentait très bon le (récent) passé glorieux du tennis suisse.

«Stan The Man», 40 piges, a été héroïque: il est venu à bout du jeune Français Arthur Gea (21 ans) en cinq manches et... 4h33 de match. Et quel cinquième set: Wawrinka l'a remporté 7-6 au super tie-break (10 points à 3)! Le Vaudois, invité à Melbourne, fait donc durer le plaisir dans tous les sens pour son dernier Open d'Australie.

Stan Wawrinka, left, of Switzerland is congratulated by Arthur Gea of France following their second round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Thursday, Jan. 22, 2 ...
En venant à bout d'Arthur Gea (21 ans, 198e mondial) jeudi en cinq sets, Stan Wawrinka a battu deux records.Image: keystone

Avec cette victoire, il est devenu le tennisman le plus âgé (40 ans et 300 jours, précisément) à franchir deux tours en Grand Chelem depuis 47 ans (Ken Rosewall, déjà à l'Open d'Australie, en 1978). C'est le premier des deux records que «Stanimal» a battu ce jeudi, recensés par le toujours aussi excellent compte sur X «Jeu, Set et Maths».

Le second? Il est désormais le joueur qui a joué le plus de matchs en cinq sets de l'Histoire dans des tournois du Grand Chelem. A savoir 49. Soit un de plus que Roger Federer, et deux de plus que Novak Djokovic.

Stan Wawrinka a gagné 26 de ces 49 matchs (53 % de victoires). On est allé rechercher dans les archives pour lister tous ces 49 duels et dégager quelques constats.

Le premier, c'est qu'il y a eu de sacrés bras de fer (on les a mis en gras dans la liste ci-dessous). On pense bien sûr au 8e de finale de l'Open d'Australie 2013, où le Suisse s'était incliné 10 jeux à 12 contre Novak Djokovic, au bout du suspense. Malgré la défaite, ce match avait servi de déclic à Wawrinka, vainqueur par la suite de trois Majeurs.

«Stan The Man» avait d'ailleurs pris sa revanche une année plus tard à Melbourne, en dominant le Serbe en quart de finale au terme d'un autre set décisif à couper le souffle (9-7). Le Suisse avait ensuite remporté le tournoi et, du même coup, son premier Grand Chelem.

Djokovic, c'est l'adversaire avec lequel Wawrinka a le plus bataillé en cinq sets dans les Majeurs (quatre fois, «Djoko» mène 3-1). Il est intéressant aussi de remarquer que «Stanimal» a remporté les huit premiers 5e set qu'il a joués dans sa carrière, entre 2005 et 2007. La preuve de ses excellentes aptitudes physiques et mentales (gestion de la pression), déjà comme jeune joueur.

Voici la liste complète de ces 49 matchs.👇
✅ = victoire de Wawrinka
❌ = défaite de Wawrinka

2026

  • Open d'Australie, 2e tour: Arthur Gea ✅ 7-6 après le super tie-break

2024

  • Open d'Australie, 1er tour: Adrian Mannarino ❌

2023

  • Open d'Australie, 1er tour: Alex Molcan ❌
  • Roland-Garros, 1er tour: Albert Ramos-Vinolas ✅
  • Roland-Garros, 2e tour: Thanasi Kokkinakis ❌

2021

  • Open d'Australie, 2e tour: Marton Fucsovics ❌

2020

  • Open d'Australie, 2e tour: Andrea Seppi ✅
  • Open d'Australie, 8e de finale: Daniil Medvedev ✅
  • Roland-Garros, 3e tour: Hugo Gaston ❌

2019

  • Roland-Garros, 8e de finale: Stefanos Tsitsipas ✅ (8-6)
  • Wimbledon, 2e tour: Reilly Opelka ❌ (6-8)

2018

  • Roland-Garros, 1er tour: Guillermo Garcia-Lopez ❌

2017

  • Open d'Australie, 1er tour: Martin Klizan ✅
  • Open d'Australie, demi-finale: Roger Federer ❌
  • Roland-Garros, demi-finale: Andy Murray ✅

2016

  • Open d'Australie, 8e de finale: Milos Raonic ❌
  • Roland-Garros, 1er tour: Lukas Rosol ✅
  • US Open, 3e tour: Dan Evans ✅

Stan soigne les détails cette année à Melbourne👇

Un détail sur le t-shirt de Wawrinka peut impressionner ses adversaires

2015

  • Open d'Australie, demi-finale: Novak Djokovic ❌
  • Wimbledon, quart de finale: Richard Gasquet ❌ (9-11)

2014

  • Open d'Australie, quart de finale: Novak Djokovic ✅ (9-7)
  • US Open, quart de finale: Kei Nishikori ❌

2013

  • Open d'Australie, 8e de finale: Novak Djokovic ❌ (10-12)
  • Roland-Garros, 8e de finale: Richard Gasquet ✅
  • US Open, demi-finale: Novak Djokovic ❌

2012

  • Roland-Garros, 1e tour: Flavio Cipolla ✅
  • Roland-Garros, 3e tour: Gilles Simon ✅
  • Roland-Garros, 8e de finale: Jo-Wilfried Tsonga ❌
  • Wimbledon, 1er tour: Jurgen Melzer ❌
  • US Open, 2e tour: Steve Darcis ✅

2011

  • Roland-Garros, 3e tour: Jo-Wilfried Tsonga ✅
  • US Open, 2e tour: Donald Young ❌

2010

  • Wimbledon, 1er tour: Denis Istomin ❌
  • US Open, 8e de finale: Sam Querrey ✅
  • US Open, quart de finale: Mikhail Youzhny ❌
Tsitsipas a ressorti sa raquette «interdite»

2009

  • Roland-Garros, 1er tour: Nicolas Devilder ✅
  • Wimbledon, 8e de finale: Andy Murray ❌
  • US Open, 1er tour: Nicolas Lapentti ❌

2008

  • Roland-Garros, 3e tour: Fernando Gonzalez ❌
  • US Open, 3e tour: Flavio Cipolla ✅

2007

  • Roland-Garros, 1er tour: Ruben Ramirez Hidalgo ✅
  • US Open, 1er tour: Evgeny Korolev ✅
  • US Open, 3e tour: Robby Ginepri ✅
  • US Open, 8e de finale: Juan Ignacio Chela ❌

2006

  • Wimbledon, 1er tour: Ivo Karlovic ✅ (11-9)
  • US Open, 2e tour: Robin Soderling ✅

2005

  • Roland-Garros, 2e tour: James Blake ✅
  • US Open, 1er tour: Rajeev Ram ✅
  • US Open, 2e tour: Mariano Puerta ✅

Au 3e tour de cet Open d'Australie 2026, Stan Wawrinka aura un défi colossal samedi, avec comme adversaire l'Américain Taylor Fritz, 9e mondial. Pour un autre combat épique et un 50e match en cinq manches?

