«Honteux!»: la décision de cet arbitre de tennis fait polémique

Une scène étonnante a eu lieu ce dimanche à Indian Wells, lors d'un 16e de finale masculin. Et elle fait jaser.

Alejandro Davidovich Fokina en avait gros sur la patate, ce dimanche à Indian Wells. La faute à l'attitude – sur une séquence très précise – de son adversaire en 16e de finale, Jakub Mensik. Et surtout, à cause de la décision de l'arbitre. On rembobine.

Les deux hommes viennent de jouer un point important. On est dans le deuxième set, Davidovich Fokina mène un set à zéro, il y a 4-3 dans la deuxième manche pour lui et 15-15, sur son service. Après cet échange, Jakub Mensik paraît au bout du rouleau, à la limite de l'abandon. Le Tchèque tente de reprendre son souffle, tête baissée, en marchant tout au fond du terrain. Il longe lentement les bâches, à l'ombre, sans doute pour trouver un peu de fraîcheur.

La scène en vidéo Vidéo: twitter

L'actuel 12e mondial met ainsi énormément de temps à se remettre en place, pour retourner le prochain service d'Alejandro Davidovich Fokina. Filmé en gros plan, l'Espagnol, qui est prêt à servir, semble déjà agacé. En restant également longtemps sur l'arbitre, le réalisateur TV ne s'y trompe pas: il se passe quelque chose d'anormal.

Pour rappel, le règlement du tennis stipule:

«Le relanceur doit jouer au rythme raisonnable du serveur et doit être prêt à relancer dans un délai raisonnable dès que le serveur est prêt»

Ce que ne fait donc pas Jakub Mensik. Pire: une fois péniblement arrivé derrière sa ligne de fond, le Tchèque met encore plusieurs longues secondes à reprendre son souffle, les mains sur les genoux. Ce n'est qu'après... plus de 40 secondes – depuis la fin du point précédent – qu'Alejandro Davidovich Fokina peut enfin engager l'échange. Or, depuis quelques années sur les circuits pros, un chronomètre placé en bord de terrain oblige les tennismen et tenniswomen à jouer le point suivant après 25 secondes. Sous peine de recevoir un avertissement.

Malgré plus de 15 secondes en plus, Mensik n'en a pas reçu. Et ça fait jaser pas mal de monde. A commencer par son adversaire, qui a vigoureusement palabré après la fin du jeu avec l'arbitre. Davidovich Fokina était d'autant plus fâché qu'il a fini par perdre ce jeu (puis, plus tard, le set 4-6).

Le compte spécialisé Tennis Legend s'est, lui aussi, étonné sur X de la non-sanction envers le Tchèque:

«Les arbitres n'ont plus rien à faire, mais ils arrivent encore à faire des erreurs. Davidovich Fokina est prêt à servir, il attend Mensik 40 secondes et l'arbitre ne lui met pas un avertissement. C'est quoi ça?»

Plusieurs lecteurs du site Tennis Temple, qui a également publié un article sur le sujet, se sont également offusqués:

«Alejandro Davidovich Fokina a eu raison de s'emporter, et encore je le trouve mesuré»

«Il y a de quoi devenir fou...»

«Honteux»

Des internautes soulignent le problème du manque de cohérence des arbitres sur le circuit: parfois, ils sont intransigeants avec ce chronomètre entre les points, et parfois laxistes, comme dans le cas de Jakub Mensik.

Dans tous les cas, Alejandro Davidovich Fokina a remis les pendules à l'heure en remportant ce match en trois sets.