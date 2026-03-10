beau temps
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Indian Wells: Mensik prend trop de temps pour retourner

Vidéo: twitter

«Honteux!»: la décision de cet arbitre de tennis fait polémique

Une scène étonnante a eu lieu ce dimanche à Indian Wells, lors d'un 16e de finale masculin. Et elle fait jaser.
10.03.2026, 09:3410.03.2026, 09:34
Yoann Graber
Yoann Graber

Alejandro Davidovich Fokina en avait gros sur la patate, ce dimanche à Indian Wells. La faute à l'attitude – sur une séquence très précise – de son adversaire en 16e de finale, Jakub Mensik. Et surtout, à cause de la décision de l'arbitre. On rembobine.

Les deux hommes viennent de jouer un point important. On est dans le deuxième set, Davidovich Fokina mène un set à zéro, il y a 4-3 dans la deuxième manche pour lui et 15-15, sur son service. Après cet échange, Jakub Mensik paraît au bout du rouleau, à la limite de l'abandon. Le Tchèque tente de reprendre son souffle, tête baissée, en marchant tout au fond du terrain. Il longe lentement les bâches, à l'ombre, sans doute pour trouver un peu de fraîcheur.

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

L'actuel 12e mondial met ainsi énormément de temps à se remettre en place, pour retourner le prochain service d'Alejandro Davidovich Fokina. Filmé en gros plan, l'Espagnol, qui est prêt à servir, semble déjà agacé. En restant également longtemps sur l'arbitre, le réalisateur TV ne s'y trompe pas: il se passe quelque chose d'anormal.

Pour rappel, le règlement du tennis stipule:

«Le relanceur doit jouer au rythme raisonnable du serveur et doit être prêt à relancer dans un délai raisonnable dès que le serveur est prêt»

Ce que ne fait donc pas Jakub Mensik. Pire: une fois péniblement arrivé derrière sa ligne de fond, le Tchèque met encore plusieurs longues secondes à reprendre son souffle, les mains sur les genoux. Ce n'est qu'après... plus de 40 secondes – depuis la fin du point précédent – qu'Alejandro Davidovich Fokina peut enfin engager l'échange. Or, depuis quelques années sur les circuits pros, un chronomètre placé en bord de terrain oblige les tennismen et tenniswomen à jouer le point suivant après 25 secondes. Sous peine de recevoir un avertissement.

Malgré plus de 15 secondes en plus, Mensik n'en a pas reçu. Et ça fait jaser pas mal de monde. A commencer par son adversaire, qui a vigoureusement palabré après la fin du jeu avec l'arbitre. Davidovich Fokina était d'autant plus fâché qu'il a fini par perdre ce jeu (puis, plus tard, le set 4-6).

Ça va plaire aux puristes👇

Un tournoi de tennis très rare va naître près de la Suisse

Le compte spécialisé Tennis Legend s'est, lui aussi, étonné sur X de la non-sanction envers le Tchèque:

«Les arbitres n'ont plus rien à faire, mais ils arrivent encore à faire des erreurs. Davidovich Fokina est prêt à servir, il attend Mensik 40 secondes et l'arbitre ne lui met pas un avertissement. C'est quoi ça?»

Plusieurs lecteurs du site Tennis Temple, qui a également publié un article sur le sujet, se sont également offusqués:

«Alejandro Davidovich Fokina a eu raison de s'emporter, et encore je le trouve mesuré»
«Il y a de quoi devenir fou...»
«Honteux»

C'est parfois tendu, le tennis👇

Une joueuse de tennis placée sous protection policière

Des internautes soulignent le problème du manque de cohérence des arbitres sur le circuit: parfois, ils sont intransigeants avec ce chronomètre entre les points, et parfois laxistes, comme dans le cas de Jakub Mensik.

Dans tous les cas, Alejandro Davidovich Fokina a remis les pendules à l'heure en remportant ce match en trois sets.

Plus d'articles sur le sport
Fiasco total pour l'écurie Aston Martin en F1
Fiasco total pour l'écurie Aston Martin en F1
de Romuald Cachod
Polémique autour du match de rugby Ecosse-France
Polémique autour du match de rugby Ecosse-France
Un tournoi de tennis très rare va naître près de la Suisse
Un tournoi de tennis très rare va naître près de la Suisse
de Yoann Graber
«Génial»: Une innovation en biathlon cartonne
«Génial»: Une innovation en biathlon cartonne
Une joueuse de tennis placée sous protection policière
1
Une joueuse de tennis placée sous protection policière
de Yoann Graber
Cet arbitre suisse raconte son improbable idée lors d'un match Iran-USA
Cet arbitre suisse raconte son improbable idée lors d'un match Iran-USA
de Sebastian Wendel
Cette Romande est une championne ultime
Cette Romande est une championne ultime
de Julien Caloz
Le curieux aveu d'une ancienne star du foot suisse
Le curieux aveu d'une ancienne star du foot suisse
Ce mythe du foot romand prend sa retraite et raconte ses «dernières fois»
Ce mythe du foot romand prend sa retraite et raconte ses «dernières fois»
de Yoann Graber
Le pilote le plus capé de la F1 n’est pas celui que l’on croit
Le pilote le plus capé de la F1 n’est pas celui que l’on croit
de Nicolas basquez
Blessures, conflit familial, soucis d’argent: Dominic Stricker se livre
Blessures, conflit familial, soucis d’argent: Dominic Stricker se livre
de simon hÄring
Un scandale de tricherie secoue la course à pied suisse
Un scandale de tricherie secoue la course à pied suisse
de Simon häring
Le rugby suisse est à 80 minutes d'un exploit historique
Le rugby suisse est à 80 minutes d'un exploit historique
de Romuald Cachod
La guerre en Iran met la Fifa dans l'embarras
2
La guerre en Iran met la Fifa dans l'embarras
de Sebastian Wendel
Marianne Fatton a un lien spécial avec la Patrouille des Glaciers
Marianne Fatton a un lien spécial avec la Patrouille des Glaciers
de Julien Caloz
Ce Romand a créé le site qui va aider tous les randonneurs à ski
Ce Romand a créé le site qui va aider tous les randonneurs à ski
de Yoann Graber
Deux clubs romands ont tenté de recruter DiDomenico
1
Deux clubs romands ont tenté de recruter DiDomenico
de Klaus Zaugg
Un scénario catastrophe guette le foot suisse
1
Un scénario catastrophe guette le foot suisse
de Romuald Cachod
«J'ai eu un seul privilège grâce à mon nom»: Massimo Lorenzi se confie
1
«J'ai eu un seul privilège grâce à mon nom»: Massimo Lorenzi se confie
de Yoann Graber
Federer doit reprendre sa carrière pour tenir sa promesse
Federer doit reprendre sa carrière pour tenir sa promesse
de Ralf Meile
«Les joueuses peuvent exprimer en toute intimité leur frustration» dans cette pièce
«Les joueuses peuvent exprimer en toute intimité leur frustration» dans cette pièce
de Yoann Graber
Un duel entre deux géants affole la planète sport
Un duel entre deux géants affole la planète sport
de Julien Caloz
Voici une astuce méconnue pour être meilleur sur marathon
Voici une astuce méconnue pour être meilleur sur marathon
de Julien Caloz
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Il joue un morceau de Daft Punk sur un orgue vieux d'un siècle
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un scandale de tricherie secoue la course à pied suisse
Il s’est hissé au sommet de la scène suisse de la course et rêvait des Jeux olympiques. Aujourd’hui, cet athlète de 39 ans se retrouve au cœur d’une affaire de triche, sans lien avec le dopage, et doit purger une suspension de trois ans.
Dans le monde de la course à pied, Adam S.* est une figure bien connue. Il a notamment remporté la course urbaine de Bâle, Morat–Fribourg ou encore le Hallwilerseelauf, rêvant de participer aux Jeux. C’est d'ailleurs dans cette optique que ce natif d'Afrique du Nord est venu en Suisse en 2015. Un an plus tard, il épousait une Suissesse.
L’article