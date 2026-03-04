Un scénario catastrophe guette le foot suisse

Alors que les clubs suisses ont connu cette saison une campagne européenne difficile, l’horizon pourrait encore s’assombrir. Et si aucune équipe helvétique ne disputait la phase de ligue dans les années à venir?

Nous le savons depuis presque un an: la Suisse ne disposera que de quatre représentants en Coupe d’Europe la saison prochaine. Il en sera de même en 2027/2028, après la campagne difficile des clubs helvétiques, achevée jeudi dernier par l’élimination du Lausanne-Sport en Ligue Conférence.

La situation pourrait même se poursuivre au-delà, puisque le football suisse doit encore perdre son meilleur résultat, obtenu en 2022/2023, dans le classement UEFA étalé sur cinq ans. Sans celui-ci, reprendre à Chypre la 15e place, synonyme de cinquième ticket européen, sera encore plus compliqué, l’île récoltant presque deux fois plus de points que la Suisse cette année.

Mais la perte d’un représentant helvétique en Europe dès la saison prochaine n’est pas le principal problème. Cette rétrogradation durcit aussi le parcours des clubs qualifiés: ils emprunteront un chemin plus ardu lors des tours préliminaires.

La configuration sera la suivante: le champion entrera au deuxième tour de qualification de la Ligue des champions, le vainqueur de la Coupe débutera au premier tour de qualification de la Ligue Europa, tandis que les deuxième et troisième de Super League commenceront au deuxième tour de qualification de la Ligue Conférence.

Cela signifie qu’aucun club suisse n’aura la garantie de participer à une phase de ligue à l’automne. Dans le pire des cas, tous pourraient être éliminés dès la campagne estivale de qualification.

Bien sûr, il faudrait une part importante de malchance pour que cette situation se produise. Mais, à y regarder de plus près, rien n’est impossible.

Cette saison, seuls le FC Bâle et Young Boys abordaient la phase qualificative en étant assurés de disputer une compétition européenne à l’automne. Derrière, le bilan s'est avéré plutôt mitigé: seul le Lausanne-Sport a réussi à franchir le piège des qualifications grâce à son immense exploit contre le Besiktas, Servette et Lugano ayant bouclé leur campagne dès le mois d’août.

Qu’en sera-t-il la saison prochaine? Sans vouloir dénigrer le FC Thoune, qui se rapproche journée après journée du titre de champion, son inexpérience sur la scène européenne pourrait lui jouer des tours. Ses deux dernières campagnes en Ligue Europa se sont d’ailleurs arrêtées nettes dès la phase qualificative.

Le FC Thoune se rapproche du deuxième tour de qualification de la Ligue des champions. image: Keystone

Surtout, le ticket attribué au vainqueur de la Coupe, avantageux, puisque son détenteur peut être reversé en qualifications de la Ligue Conférence en cas d'échec en C3, pourrait bien finir entre les mains d’une équipe relativement faible.

A l’heure des demi-finales, deux équipes de Challenge League – le Stade Lausanne Ouchy et Yverdon Sport – sont encore en lice, tandis que GC, autre qualifié, lutte depuis plusieurs années pour le maintien en Super League.

Finalement, une victoire de Saint-Gall en Coupe serait précieuse: en conservant sa deuxième place en Super League, le club de Suisse orientale libérerait un ticket pour le quatrième du championnat, ce qui pourrait profiter à Bâle, actuel quatrième, ou à YB, sixième, deux équipes certes quelque peu lâchées en Super League, mais mieux armées et plus expérimentées pour franchir les qualifications européennes.

Ces formations avaient d’ailleurs été les seules à atteindre la phase de groupes en 2021/2022, dans un contexte similaire à quatre clubs suisses engagés. La saison précédente, Young Boys avait été le seul représentant helvétique à l’automne, preuve que le football suisse compte sur ces deux mastodontes. Sans eux, franchir les qualifications paraît encore plus insurmontable.

Young Boys pourrait ne pas jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. image: Keystone

La troisième place, pour l’heure occupée par Lugano, offrirait enfin un parcours européen semé d’embûches à des Tessinois incapables de franchir le moindre tour en début d'exercice. Eliminés par Cluj en Ligue Europa, ils avaient ensuite été corrigés par le NK Celje en Ligue Conférence.

On ne sait pas combien de clubs suisses participeront la saison prochaine à la phase de ligue de la Ligue des champions, de la Ligue Europa ou de la Ligue Conférence. Cependant, si cette situation critique au classement UEFA perdure et que le nivellement par le bas se poursuit en Super League, un zéro pointé sur la scène européenne pourrait bien, tôt ou tard, devenir réalité.