ciel clair
DE | FR
burger
Sport
Formule 1

F1: Bernd Mayländer fête son 500e Grand Prix dans la safety car

Bernd Maylander before Sprint ahead of the Formula 1 Belgian Grand Prix at Spa-Francorchamps in Spa, Belgium on July 26, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)
Bernd Mayländer va vivre son 500e Grand Prix.Image: getty

Le pilote le plus capé de la F1 n’est pas celui que l’on croit

Si Fernando Alonso, avec ses 425 départs, peut se vanter d’avoir couru le plus de Grand Prix en F1, un pilote bien moins connu fait encore mieux que lui côté longévité: Bernd Mayländer, qui fêtera ce week-end en Australie sa 500e course au volant de la mythique safety car.
06.03.2026, 18:5106.03.2026, 19:22
Nicolas basquez / afp

L'Allemand Bernd Mayländer, pilote de la voiture de sécurité de Formule 1 depuis 2000, va vivre ce week-end à Melbourne son 500e Grand Prix, «une grande fierté» pour cet ancien vendeur.

Né il y a 54 ans à Waiblingen, près de Stuttgart, il a commencé les sports mécaniques durant son adolescence avant de devenir pilote amateur au début des années 1990.

«Quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé pendant trois ans pour une entreprise du groupe Coca-Cola, puis en 1993 je me suis consacré à plein temps au pilotage en devenant professionnel», a-t-il confié vendredi à l'AFP dans le paddock du GP d'Australie.

La F1 change ses règles pour Max Verstappen

Rapidement, les bons résultats se sont enchaînés avec une victoire finale dans la Porsche Carrera Cup Allemagne 1994, puis lors des 4 Heures de Zeltweg (Autriche) en 1997.

Hasard

En 1999, Bernd Mayländer décroche le volant de la voiture de sécurité de la Formule 3000 (ancêtre de la F2) un peu par hasard et cela va le propulser peu après en Formule 1.

«Lors d'une course de Porsche Super Cup durant le Grand Prix de Saint-Marin 1999 à Imola, je reçois un appel de Charlie Whiting (réd: directeur de course et délégué à la sécurité de la Fédération internationale de l'automobile) qui me convoque dans son bureau. Je suis très surpris et quand je le rencontre, il me propose de piloter la safety car de Formule 3000, en me disant qu'en 2000 il pourrait être possible d'avoir ce poste aussi en F1», se remémore-t-il.

Toutefois, jusqu'en 2004, l'Allemand reste pilote professionnel en parallèle de sa mission lors des GP de Formule 1 et remporte notamment les 24 Heures du Nürburgring en 2000, un an après une 19e place lors de sa seule participation aux 24 Heures du Mans.

Bernd Maylander drives the Aston Martin Vantage safety car during the Formula 1 Grand Prix of Brazil at Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo, Brazil, on October 31 to November 3, 2024. (Photo by Go ...
Bernd Mayländer pilote ce bolide.Image: getty

Depuis ses débuts en 2000, le sympathique et souriant Bernd Mayländer est devenu un personnage incontournable du paddock et il a quasiment été inamovible dans les différentes voitures de sécurité qu'il a pilotées.

«J'ai fait quasiment toutes les courses depuis 2000, je n'en ai raté que quatre pour des raisons médicales car je devais subir des opérations», explique-t-il à l'AFP.

«Encore en forme et motivé»

S'il s'attendait à occuper cette fonction pendant quelque temps, il ne s'imaginait pas être toujours au volant de la voiture de sécurité un quart de siècle plus tard. «Je savais que potentiellement, je pourrais rester longtemps, mais jamais je n'aurais pensé être encore là 26 ans plus tard... Atteindre les 500 Grands Prix est une grande fierté», souligne-t-il.

Concrètement, Bernd Mayländer s'installe derrière le volant de la voiture de sécurité durant chaque Grand Prix, prêt à entrer en piste au moindre incident. Il suit le GP en direct sur plusieurs écrans, mais c'est uniquement la direction de course qui peut décider du déploiement de la safety car et lui intimer l'ordre à la radio de sortir sur le circuit.

Polémique sur les moteurs à l’aube de la nouvelle saison de F1

«J'adore pouvoir aider les pilotes et la FIA. Ce travail me permet de continuer à piloter des voitures très rapides, d'être encore sur la piste. Et même si les interventions se ressemblent, elles sont toujours uniques car le circuit, la situation et les conditions sont toujours différentes», estime-t-il.

A 54 ans, l'Allemand ne semble pas prêt à prendre sa retraite, au plus grand bonheur de la FIA, qui a organisé un barbecue en son honneur en Australie et lui a offert un casque pour célébrer sa 500e course ce week-end. «Ce n'est pas réaliste de dire que je vais en faire 500 de plus, mais je me sens encore capable de continuer quelques années, je suis encore en forme et motivé», affirme-t-il. «J'adore ce travail d'équipe avec mon co-pilote et la FIA.»

Plus d'articles sur le sport
Le pilote le plus capé de la F1 n’est pas celui que l’on croit
Le pilote le plus capé de la F1 n’est pas celui que l’on croit
de Nicolas basquez
Blessures, conflit familial, soucis d’argent: Dominic Stricker se livre
Blessures, conflit familial, soucis d’argent: Dominic Stricker se livre
de simon hÄring
Un scandale de tricherie secoue la course à pied suisse
Un scandale de tricherie secoue la course à pied suisse
de Simon häring
Le rugby suisse est à 80 minutes d'un exploit historique
Le rugby suisse est à 80 minutes d'un exploit historique
de Romuald Cachod
La guerre en Iran met la Fifa dans l'embarras
La guerre en Iran met la Fifa dans l'embarras
de Sebastian Wendel
Marianne Fatton a un lien spécial avec la Patrouille des Glaciers
Marianne Fatton a un lien spécial avec la Patrouille des Glaciers
de Julien Caloz
Ce Romand a créé le site qui va aider tous les randonneurs à ski
Ce Romand a créé le site qui va aider tous les randonneurs à ski
de Yoann Graber
Deux clubs romands ont tenté de recruter DiDomenico
Deux clubs romands ont tenté de recruter DiDomenico
de Klaus Zaugg
Un scénario catastrophe guette le foot suisse
Un scénario catastrophe guette le foot suisse
de Romuald Cachod
«J'ai eu un seul privilège grâce à mon nom»: Massimo Lorenzi se confie
1
«J'ai eu un seul privilège grâce à mon nom»: Massimo Lorenzi se confie
de Yoann Graber
Federer doit reprendre sa carrière pour tenir sa promesse
Federer doit reprendre sa carrière pour tenir sa promesse
de Ralf Meile
«Les joueuses peuvent exprimer en toute intimité leur frustration» dans cette pièce
«Les joueuses peuvent exprimer en toute intimité leur frustration» dans cette pièce
de Yoann Graber
Un duel entre deux géants affole la planète sport
Un duel entre deux géants affole la planète sport
de Julien Caloz
Voici une astuce méconnue pour être meilleur sur marathon
Voici une astuce méconnue pour être meilleur sur marathon
de Julien Caloz
Les cubes vidéo dans les patinoires suisses ont une fonction secrète
Les cubes vidéo dans les patinoires suisses ont une fonction secrète
de Klaus Zaugg
Il y a un gros problème avec le nouveau logo de ce club suisse
Il y a un gros problème avec le nouveau logo de ce club suisse
de Klaus Zaugg
«L'arrêt de l'année»: le gardien de l'Angleterre réalise une prouesse
«L'arrêt de l'année»: le gardien de l'Angleterre réalise une prouesse
de Yoann Graber
Infantino: «Je n'ai plus besoin de mon passeport suisse»
6
Infantino: «Je n'ai plus besoin de mon passeport suisse»
de François Schmid-Bechtel
Les tickets VIP offerts par la SSR interrogent
1
Les tickets VIP offerts par la SSR interrogent
de françois schmid-bechtel et rainer sommerhalder
Ce choix de la fédération suisse de curling va faire jaser
Ce choix de la fédération suisse de curling va faire jaser
Ces sports veulent révolutionner les JO d'hiver: grosses tensions
Ces sports veulent révolutionner les JO d'hiver: grosses tensions
de Katia DOLMADJIAN
Donald Trump joue un mauvais tour à la Nati
1
Donald Trump joue un mauvais tour à la Nati
de François Schmid-Bechtel
Horrible chute en saut à ski
Horrible chute en saut à ski
Ce stade s'apprête à entrer dans l'histoire du football
Ce stade s'apprête à entrer dans l'histoire du football
Le ski suisse dévoile un plan surprenant
Le ski suisse dévoile un plan surprenant
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
de Yoann Graber
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
de Julien Caloz
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
de Romuald Cachod
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
de Yoann Graber
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
1
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
de Klaus Zaugg
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
2
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
de Christoph Kieslich
Thèmes
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
1 / 8
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
source: emphase
partager sur Facebookpartager sur X
Le CEO de McDo se fait défoncer en mangeant un burger
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'affiche du Mondial 2026 ne fait pas l'unanimité
Le poster officiel du tournoi est aux antipodes de la situation internationale, estiment de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.
La Fifa a dévoilé l’affiche officielle de la prochaine Coupe du monde organisée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Elle a été conçue par trois artistes issus des pays hôtes et est censée symboliser l’esprit et l’unité de cet événement footballistique mondial.
L’article