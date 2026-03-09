assez ensoleillé16°
DE | FR
burger
Sport
Télévision

Biathlon: les impacts de balle visibles à la télévision

«Génial»: Une innovation en biathlon cartonne

Le Biathlon Stockholm Challenge a permis aux téléspectateurs de voir leur sport comme jamais auparavant.
09.03.2026, 11:5909.03.2026, 16:23

Le Biathlon Stockholm Challenge (Skidskyttekampen dans la langue de Sebastian Samuelsson) s'est déroulé la semaine dernière dans le stade olympique de la capitale suédoise. Cette compétition, disputée sur le format d’un relais mixte simple, a une nouvelle fois été spectaculaire. Mais il n'a pas été seulement question de la victoire des Norvégiens Juni Arnekleiv et Vetle Sjaastad Christiansen ou de la quatrième place des Suisses Niklas Hartweg et Amy Baserga. Une nouveauté a en effet surpris et intéressé de nombreux téléspectateurs.

Comme on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessous, les suiveurs de la compétition ont pu découvrir l'impact précis des balles sur la cible, représenté par un point violet à l'écran.

Image
Image: X

«Sympa comme innovation pour les spectateurs», a commenté un internaute sur les réseaux sociaux, parmi plusieurs avis très positifs.

«C'est le banger de ce show!»
«C'est trop bien»
«Génial!»

Le principal intérêt de cette innovation réside dans l'interprétation que peuvent faire les fans de la performance des athlètes. Habituellement, le résultat est binaire: cible touchée ou non. A Stockholm en revanche, les téléspectateurs pouvaient différencier un tir plein centre d'un autre à la limite de la cible, et ainsi mieux apprécier la performance des biathlètes. Le point violet permettait ainsi d'appréhender la qualité réelle du tir, pas seulement le résultat.

Certains espèrent désormais que ce nouvel outil visible à la télévision apparaîtra dans d'autres compétitions de biathlon à l'avenir.

(jcz)

Plus d'articles sur le sport
Fiasco total pour l'écurie Aston Martin en F1
Fiasco total pour l'écurie Aston Martin en F1
de Romuald Cachod
Polémique autour du match de rugby Ecosse-France
Polémique autour du match de rugby Ecosse-France
Un tournoi de tennis très rare va naître près de la Suisse
Un tournoi de tennis très rare va naître près de la Suisse
de Yoann Graber
«Génial»: Une innovation en biathlon cartonne
«Génial»: Une innovation en biathlon cartonne
Une joueuse de tennis placée sous protection policière
2
Une joueuse de tennis placée sous protection policière
de Yoann Graber
Cet arbitre suisse raconte son improbable idée lors d'un match Iran-USA
Cet arbitre suisse raconte son improbable idée lors d'un match Iran-USA
de Sebastian Wendel
Cette Romande est une championne ultime
Cette Romande est une championne ultime
de Julien Caloz
Le curieux aveu d'une ancienne star du foot suisse
Le curieux aveu d'une ancienne star du foot suisse
Ce mythe du foot romand prend sa retraite et raconte ses «dernières fois»
Ce mythe du foot romand prend sa retraite et raconte ses «dernières fois»
de Yoann Graber
Le pilote le plus capé de la F1 n’est pas celui que l’on croit
Le pilote le plus capé de la F1 n’est pas celui que l’on croit
de Nicolas basquez
Blessures, conflit familial, soucis d’argent: Dominic Stricker se livre
Blessures, conflit familial, soucis d’argent: Dominic Stricker se livre
de simon hÄring
Un scandale de tricherie secoue la course à pied suisse
Un scandale de tricherie secoue la course à pied suisse
de Simon häring
Le rugby suisse est à 80 minutes d'un exploit historique
Le rugby suisse est à 80 minutes d'un exploit historique
de Romuald Cachod
La guerre en Iran met la Fifa dans l'embarras
2
La guerre en Iran met la Fifa dans l'embarras
de Sebastian Wendel
Marianne Fatton a un lien spécial avec la Patrouille des Glaciers
Marianne Fatton a un lien spécial avec la Patrouille des Glaciers
de Julien Caloz
Ce Romand a créé le site qui va aider tous les randonneurs à ski
Ce Romand a créé le site qui va aider tous les randonneurs à ski
de Yoann Graber
Deux clubs romands ont tenté de recruter DiDomenico
1
Deux clubs romands ont tenté de recruter DiDomenico
de Klaus Zaugg
Un scénario catastrophe guette le foot suisse
1
Un scénario catastrophe guette le foot suisse
de Romuald Cachod
«J'ai eu un seul privilège grâce à mon nom»: Massimo Lorenzi se confie
1
«J'ai eu un seul privilège grâce à mon nom»: Massimo Lorenzi se confie
de Yoann Graber
Federer doit reprendre sa carrière pour tenir sa promesse
Federer doit reprendre sa carrière pour tenir sa promesse
de Ralf Meile
«Les joueuses peuvent exprimer en toute intimité leur frustration» dans cette pièce
«Les joueuses peuvent exprimer en toute intimité leur frustration» dans cette pièce
de Yoann Graber
Un duel entre deux géants affole la planète sport
Un duel entre deux géants affole la planète sport
de Julien Caloz
Voici une astuce méconnue pour être meilleur sur marathon
Voici une astuce méconnue pour être meilleur sur marathon
de Julien Caloz
Thèmes
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
1 / 8
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
source: emphase
partager sur Facebookpartager sur X
ROOSTER Bande-annonce Officielle HBO Max VOSTFR
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce concept déroutant ne va pas plaire aux traileurs
Le célèbre équipementier Nike a organisé un trail en salle pour promouvoir l’une de ses nouvelles paires. Un concept qui interroge et que les puristes redoutent de voir se développer.
Nike n’a pas lésiné sur les moyens pour lancer sa ACG Ultrafly Trail SP, l’équivalent trail de la Pegasus 42.
L’article