«Génial»: Une innovation en biathlon cartonne

Le Biathlon Stockholm Challenge a permis aux téléspectateurs de voir leur sport comme jamais auparavant.

Le Biathlon Stockholm Challenge (Skidskyttekampen dans la langue de Sebastian Samuelsson) s'est déroulé la semaine dernière dans le stade olympique de la capitale suédoise. Cette compétition, disputée sur le format d’un relais mixte simple, a une nouvelle fois été spectaculaire. Mais il n'a pas été seulement question de la victoire des Norvégiens Juni Arnekleiv et Vetle Sjaastad Christiansen ou de la quatrième place des Suisses Niklas Hartweg et Amy Baserga. Une nouveauté a en effet surpris et intéressé de nombreux téléspectateurs.

Comme on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessous, les suiveurs de la compétition ont pu découvrir l'impact précis des balles sur la cible, représenté par un point violet à l'écran.

Image: X

«Sympa comme innovation pour les spectateurs», a commenté un internaute sur les réseaux sociaux, parmi plusieurs avis très positifs.



«C'est le banger de ce show!»

«C'est trop bien»

«Génial!»

Le principal intérêt de cette innovation réside dans l'interprétation que peuvent faire les fans de la performance des athlètes. Habituellement, le résultat est binaire: cible touchée ou non. A Stockholm en revanche, les téléspectateurs pouvaient différencier un tir plein centre d'un autre à la limite de la cible, et ainsi mieux apprécier la performance des biathlètes. Le point violet permettait ainsi d'appréhender la qualité réelle du tir, pas seulement le résultat.

Certains espèrent désormais que ce nouvel outil visible à la télévision apparaîtra dans d'autres compétitions de biathlon à l'avenir.

(jcz)