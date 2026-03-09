assez ensoleillé16°
Sport
Italie

Un tournoi de tennis sur gazon à Milan dès 2028

Un nouveau tournoi sur gazon, à Milan, sera au calendrier dès 2028.
Un nouveau tournoi sur gazon, à Milan, sera au calendrier dès 2028. image: watson

Un tournoi de tennis très rare va naître près de la Suisse

Milan va accueillir un tournoi ATP sur gazon, dès 2028. Une rareté sur le circuit, qui symbolise la puissance du tennis italien.
09.03.2026, 14:5809.03.2026, 15:01
Yoann Graber
Yoann Graber

Une nouvelle qui va réjouir les puristes du tennis. Dès 2028, un nouveau tournoi sur gazon sera au calendrier du circuit ATP. Il aura lieu à Milan, soit à 50 kilomètres de la frontière suisse.

C'est le Corriere Della Sera qui l'a annoncé ce week-end. «Ce sera le premier tournoi disputé sur cette surface en Italie», précise le média transalpin. Il explique que la création de cet événement a été possible grâce au dynamisme du président de la fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi. Pour faire figurer ce tournoi milanais au calendrier, la «fédé» transalpine a racheté les droits du tournoi de Bruxelles (surface dure), dont la dernière édition aura donc lieu en 2027.

Italy&#039;s Jannik Sinner returns to Carlos Alcaraz of Spain in the men&#039;s singles final at the Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 13, 2025. (AP Photo/Kin Cheung)
Wimbledon, le seul tournoi du Grand Chelem sur gazon, est La Mecque du tennis.Image: keystone

Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Angelo Binaghi a de la suite dans les idées: avant même que la première édition ait lieu, il ambitionne d'ici quelques années de faire passer le tournoi sur gazon de Milan de la catégorie ATP 250 (la plus basse du circuit principal) à ATP 500, rapporte le Corriere Della Sera.

La création d'un tournoi sur gazon, c'est un véritable événement. Si ce sport est né sur cette surface et que Wimbledon reste La Mecque du tennis, la saison sur gazon n'occupe qu'une toute petite partie du calendrier. Cougnée entre la fin de Roland-Garros et le début de la tournée nord-américaine, elle ne se dispute que sur trois semaines entre juin et juillet. Avec, évidemment, Wimbledon en point d'orgue. Le tournoi de Milan se jouera juste après Roland-Garros, et permettra ainsi aux joueurs de préparer le Grand Chelem londonien.

watson a eu ce privilège👇

On a testé pour vous le tennis sur gazon (et c'était hard)

Pour le moment, il n'existe que sept tournois sur herbe sur le circuit principal masculin: 's-Hertogenbosch, Stuttgart, Halle, le Queen's, Eastbourne, Majorque et Wimbledon. Milan deviendra le huitième dès 2028.

Un symbole de l'essor du tennis italien

Ce nouvel événement dans la cité lombarde symbolise aussi l'essor du tennis italien depuis une petite dizaine d'années, comme le souligne Tennis Temple. Il y a bien sûr les nombreux succès sur le terrain, avec Jannik Sinner (quatre titres du Grand Chelem) comme figure de proue.

Et la Botte s'affirme comme une place forte de ce sport, en organisant des événements importants. Turin accueille depuis 2021 le Masters de fin d'année, et les finales Next Gen ont eu lieu à Milan de 2017 à 2022. La finale de la Coupe Davis se déroule également en Italie depuis l'année dernière, et jusqu'en 2028.

epa12236326 Jannik Sinner of Italy (L) celebrates with the trophy after winning the Men&#039;s Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain (R) with his runner-up trophy at the Wimbledon Champi ...
Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, les deux grands dominateurs du tennis, sont également très à l'aise sur gazon (ici lors de la finale de Wimbledon 2025). Image: keystone

Pour la fédération italienne, «un autre grand rêve demeure», dévoile le Corriere Della Serra:

«Convaincre le gouvernement (italien) d’organiser un tournoi du Grand Chelem»

Mais si ce Majeur a lieu un jour, pas sûr que ce soit sur gazon: Wimbledon pourrait bien ne pas vouloir partager le gâteau ni ses mythiques fraises.

