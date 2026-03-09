Polémique autour du match de rugby Ecosse-France
Le match Ecosse-France de samedi après-midi a été marqué par la douloureuse défaite des Bleus (50-40), mais pas seulement: avant ce match comptant pour le tournoi des VI Nations, une polémique a éclaté au sujet du vestiaire de l'équipe visiteuse.
Le sélectionneur du XV français Fabien Galthié a fustigé l'accueil réservé à son équipe dans le mythique stade de Murrayfield.
L'Ecosse a évidemment très mal pris ces critiques. Le sélectionneur Gregor Townsend ne s'est d'ailleurs pas gêné pour répondre à son homologue en conférence de presse.
«Les Français ont un staff conséquent, c’est une partie du problème à mon avis», a ajouté Townsend. La remarque est intéressante et peut s'appliquer à beaucoup d'équipes de différents sports collectifs, tant les staffs se sont élargis. «A l'époque, on arrivait à 25 dans le vestiaire. Maintenant, ils sont 40 et le vestiaire n'est pas plus grand», a ainsi rappelé l'ancien international Jean-Baptiste Lafond (actif entre 1983 et 1993) sur Eurosport.
Selon lui, c'est surtout le timing de la remarque qui interpelle. Etait-ce une bonne idée de soulever ce sujet publiquement avant un match important du Tournoi des VI Nations? «Pour moi, c'est une connerie», a asséné Lafond, estimant que cela a pu donner un surplus d'énergie aux adversaires des Bleus dont Galthié, par ses propos, s'est moqué.
On ne sait pas si Gregor Townsend a utilisé les critiques des Bleus pour motiver ses troupes, mais l'Ecosse a été brillante samedi et a mérité sa victoire face à une équipe de France battue dans tous les secteurs de jeu.
(jcz)