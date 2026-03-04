bien ensoleillé10°
Hockey sur glace

Hockey: Ajoie et le HCC ont voulu signer DiDomenico (Ambri)

PostFinance Top Scorer Christopher DiDomenico (HCAP) celebrate his goal, during the regular season National League game between HC Ambri Piotta and HC Lugano at the ice stadium Gottardo Arena, Switzer ...
Chris DiDomenico a été écarté d'Ambri.Image: keystone

Deux clubs romands ont tenté de recruter DiDomenico

L'éviction de Chris DiDomenico d'Ambri a suscité l'intérêt de deux équipes romandes ces derniers jours, mais la transaction n'a finalement pas abouti.
04.03.2026, 11:5604.03.2026, 11:56
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Le divorce est consommé entre le HC Ambri-Piotta et Chris DiDomenico. Le club léventin a annoncé s'être séparé «d'un commun accord et avec effet immédiat» de son attaquant de 37 ans. Une décision absurde: en écartant le Canadien, Ambri se prive de son meilleur marqueur. Et ce n'est pas tout: la direction sportive a également négligé de libérer des licences B pour des joueurs étrangers en provenance de la Swiss League.

Une pratique pourtant courante dans la plupart des clubs de la National League: dès la fin de saison des clubs de Swiss League, les joueurs étrangers peuvent rejoindre la ligue supérieure. Résultat: Ambri va jouer avec seulement cinq étrangers jusqu'au printemps, alors qu'il doit encore verser trois salaires mensuels à Chris DiDomenico.

Commentaire
L'arrivée du nouveau coach d'Ambri est une absurdité

On sait désormais comment l'éviction du meilleur compteur léventin s'est déroulée: contrairement à ce qu'indique le communique du club, les échanges entre les deux parties n'ont été ni approfondis, ni transparents. L'agent de Chris DiDomenico, Derek McCann, a été informé 24 heures avant la fin de la période des transferts qu'il devait trouver un nouveau club pour son client. Installé à Montréal, McCann a eu peu de temps pour agir. Trouver un nouvel employeur en l'espace de 24 heures est un véritable défi. Mais après plusieurs négociations infructueuses de dernière minute, Derek McCann a réussi à obtenir des offres de deux clubs: Ajoie et La Chaux-de-Fonds.

Les dirigeants tessinois ont repoussé ces deux offres romandes et c'est logique. Ambri devra affronter Ajoie en play-out, et ce serait une erreur monumentale de laisser partir son meilleur joueur chez un concurrent direct. Et puisqu'il est théoriquement possible qu'Ambri doive disputer un barrage contre La Chaux-de-Fonds, le transfert de Di Domenico dans les montagnes neuchâteloises a également échoué, ceci même si le HCC avait accepté l'idée de ne pas faire jouer Chris DiDomenico en cas de confrontation directe face aux Léventins.

Commentaire
Ambri transforme le hockey suisse en ligue d'opérette

Selon plusieurs sources concordantes, Chris DiDomenico n'a commis aucune faute au Tessin. Il est devenu une nouvelle victime des jeux de pouvoir du coach Jussi Tapola; un autre nom sur la longue liste des talents prometteurs qui ont pris la fuite à temps sous la pression de Tapola, signant chez des clubs concurrents ou étant transférés ailleurs. Parmi ces noms figurent notamment ceux de Dominik Kahun et Austin Czarnik.

Avec Chris DiDomenico, il n'y a pas eu d'échange approfondi ni transparent. Jussi Tapola n'a pas parlé au Canadien et ne lui a pas expliqué pourquoi il ne faisait plus partie des plans. Il est également prouvé que DiDomenico n'a jamais défié le coach finlandais ni tenté de provoquer une révolte dans le vestiaire. Un tel comportement n'aurait de toute façon pas correspondu au caractère de ce professionnel, qui est reconnu pour son attitude réservée et sa grande discipline

Head Coach Jussi Tapola (HCAP) motivates his players, during the regular season National League game between HC Ambri Piotta and Lausanne HC at the ice stadium Gottardo Arena, Switzerland, February 24 ...
Le coach d'Ambri n'a jamais cherché à discuter avec Chris DiDomenico.Image: keystone

Ambri devra se sauver sans son meilleur marqueur, avec cinq étrangers et avec un entraîneur dont la question n'est plus de savoir s'il perdra le vestiaire, mais plutôt quand cela arrivera. C'est une chance unique pour Ajoie de remporter les play-outs (si ceux-ci doivent être joués) et, pour la première fois depuis leur remontée, de ne pas finir la saison à la dernière place. Quant au directeur sportif fantôme, Lars Weibel, il devrait implorer les dieux du hockey pour que Viège et La Chaux-de-Fonds, les deux seuls clubs en lice pour la promotion, ne remportent pas la Swiss League et qu'Ambri échappe ainsi au barrage.

Les conséquences de l’éviction dégradante et de la résiliation de contrat avec Chris DiDomenico sont considérables et ont anéanti presque tout ce que Paolo Duca et Luca Cereda ont construit en un peu plus de huit ans. Le monde du hockey est petit, et les conditions chaotiques ainsi que les dommages à la réputation compliqueront l'embauche de joueurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. Sous la direction sportive de Lars Weibel, Ambri est en train de se «détruire» sans raison apparente.

