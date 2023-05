Des cabanes de montagne dérogent aux règles de sécurité alimentaire

L'an dernier, le Service valaisan de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a procédé à 3514 inspections et prélevé plus de 10'000 échantillons de denrées alimentaires et d'eau potable. Voici les principaux enseignements.

En 2022, le service a effectué une campagne d’inspection spécifique aux cabanes et gîtes de montagne, dont le nombre en Valais est estimé à près de 80 établissements de toutes tailles, situés entre 1475 et 3507 m d’altitude. Parmi les 27 cabanes contrôlées, 21 (78%) n'étaient pas entièrement conformes en matière de sécurité alimentaire, selon le rapport du SCAV.

Dans la plupart de cas, il ne s'agissait pas de «manquements directement dangereux pour la santé du consommateur», précise le document. Mais plutôt d'une absence de contrôle des températures, de traçabilité, d'information concernant les possibles allergènes, ou de dispositif adéquat pour l'hygiène des mains.

Sur les 27 cabanes, 25 - deux sont entièrement gérées et exploitées par le service des eaux communal correspondant - ont été inspectées sur leur distribution d’eau potable. Parmi ces 25, seules deux «n’ont pas révélé de manquements», constate le rapport.

Davantage de contrôles nécessaires

Là aussi, le service a relevé l'absence d’autocontrôles réguliers sur la qualité de l’eau, de traçabilité, de maîtrise du système de désinfection ou encore la présence de matériaux inadéquats pour le transport ou stockage de l’eau. Celui-ci souligne qu'après analyses des échantillons prélevés, «la qualité de l’eau utilisée pour alimenter les cuisines de cabanes est jugée bonne».

Ces résultats indiquent toutefois, selon le service, «la nécessité d’effectuer plus fréquemment des contrôles dans ce type d’établissements pour éviter une dégradation de la situation».

