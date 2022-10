Vidéo: twitter

Tensions à Manchester où Ronaldo est encore parti avant la fin

Cristiano Ronaldo a ostensiblement rejoint les vestiaires avant la fin du match contre Tottenham, auquel il n'a pas participé. Sa situation devient humiliante.

Dimanche, Cristiano Ronaldo était sorti en hochant la tête, sans un mot ni un regard pour personne. Erik Ten Hag, son entraîneur à Manchester United, l'avait remplacé à la 79e minute. Il n'attendait pas de remerciements et encore moins une bise mais la réaction de CR7 l'a profondément agacé.

A-t-il voulu lui passer l'envie de bouder? Toujours est-il que Cristiano Ronaldo n'a pas mis les pieds sur la pelouse d'Old Trafford, mercredi soir contre Tottenham (2-0). «Privé de fête», note subtilement le Evening Standard.

Vexé, le Portugais a rejoint les vestiaires avant la fin du temps réglementaire, seul et délaissé, sans chercher à raser les murs. Difficile de ne pas y voir une nouvelle action militante contre son statut de «bouche-trou». Ce matin, les images sont commentées dans toute l'Europe, avec plus ou moins de compassion.

Pourtant, Cristiano Ronaldo avait presque retrouvé une situation convenable. Il était titulaire lors des deux dernières journées de Premier League, mais aussi en Ligue Europa contre l'Omonia Nicosie. Depuis le début de la saison, il a entamé six rencontres, toutes compétitions confondues, pour un total de 691 minutes.

Erik Ten Hag n'a pas souhaité aborder le problème avec lui dans le vestiaire: «Il était là, je l'ai vu, mais je ne lui ai pas parlé. Je m'occuperai de ça demain. Ce soir, nous avons une victoire à savourer.»

A qui le manque de respect?

Sur les réseaux sociaux, les avis sont unanimes: cette tension devient insupportable. Mais si tout le monde est d'accord pour dénoncer un manque de respect, il y a une rupture très nette sur le nom du goujat: tantôt Ronaldo, tantôt Ten Hag. Extraits.